El gran adeudo de gobierno estatal es la seguridad pública

Queda pendiente la educación gratuita, se desconoce las reglas de operación del subsidio de 50 mdp para cuotas escolares

Exigen que se presenten las denuncias correspondientes por el mal manejo de la administración anterior que impide concretar el libramiento carretero

El formato que utilizó el gobernador Martín Orozco Sandoval para presentar el informe de actividades del primer año de su gestión no permitió analizar con certeza los datos aportados, consideró el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera. Subrayó, además, que se ha perdido el esquema de hablar de frente a la ciudadanía y afrontar a los legisladores, a quienes por mandato constitucional se les debe hacer entrega por escrito del compendio de los logros alcanzados en ese año de ejercicio administrativo: “Ojalá se pudiera recuperar el esquema en el que no se hacía en un foro cómodo, sino que se hacía de frente al Congreso; tiene ya mucho tiempo que no se realiza, es una mala señal, debiera de retomarse y ojalá pudiera darse en esta administración, en un foro que no está hecho para que haya un aplauso y nada más, sino un confrontación de ideas”.

Si bien dijo que no está mal que se sectorice y se hable de los avances en diversos foros, la esencia de la rendición de cuentas se dispersa y resulta difícil encontrar el mensaje que da el ejecutivo estatal, cuáles son los logros y los pendientes; dijo que el debate permitiría evitar esa zona de confort, y ver el sentir del gobierno en turno, pero a la vez cómo ve la oposición que están marchando las cosas, “probablemente ahí veríamos reflejado también como lo siente la ciudadanía”.

Sobre los ejes transversales de la administración estatal, el dirigente del PRD señaló que sigue pendiente el tema de seguridad, no se refleja el avance expuesto, e impacta en todos los municipios del estado; si bien reconoció que no es un problema gestado en la entidad, no se han encaminado acciones concretas para resolverlo. Insistió en que debe revisarse lo que está pasando con el Mando policial estatal, y no evadir el tema y por el contrario volver intocable al titular, y desviar la atención al calificar de alarmante a un medio, cuando la realidad es que los problemas de seguridad siguen latentes en el estado.

Recalcó que se ha puesto en la mesa el tema de migración al mando mixto, sin embargo no se ha expuesto con exactitud de qué trata, ni se ha discutido en el estado, no se ha comprendido con exactitud la coordinación con la fuerza federal; consideró además lamentable la falta de atención del titular de la Secretaría de Seguridad pública, Sergio Alberto Martínez Castuera, quien no sólo le cambió el nombre al gobernador en el informe de este eje, “habla de que está descontextualizado o que no tiene ni idea de qué está haciendo en Aguascalientes; debe ser un detonante suficiente como para que se revise a fondo, sin necesidad de decir que es inamovible ese secretario, es darle carta abierta de que haga lo que haga ahí va a seguir”.

En educación fue un paso acertado, pero que no se ha concretado, queda pendiente la gratuidad que ha sido confundida al carecer de un mecanismo claro para la aplicación de los 50 millones de pesos anunciados para el subsidio de cuotas escolares, “hasta hoy día no hemos conocido una sola escuela que reciba ese dinero, independientemente de que no conocemos cómo puede ser las reglas de operación, para saber de dónde va a salir dinero y como se puede comprobar”. El perredista agregó que en este tenor se debe mejorar el sistema de entrega de uniformes.

Sobre la movilidad, en el que se prometió eficientar la infraestructura con la reubicación de paradas de autobuses, el cambio de unidades, la inclusión de bicicletas, pero la acciones no se han visto concretadas, indicó Sánchez Nájera; tampoco se ha avanzado en la regulación de sistemas de transporte privado como Uber y Cabify, “hemos pedido que se brinde seguridad social a los choferes de transporte urbano, que sus jornadas laborales menos exhaustivas y agresivas, que se eliminen cuotas a personas discapacitadas y de la tercera edad, incluso para estudiantes; son cosas que prometieron durante la campaña y que dijo eran su prioridad”.

Ante las declaraciones que vertió el gobernador en su informe sobre infraestructura, de dejar de lado el libramiento carretero, obra que se ha rezagado en los últimos sexenios y a la que se había comprometido a dar continuidad, el líder del PRD dijo que si bien presenta graves complicaciones legales, no es una respuesta aceptable decir que no hay nada que hacer, es responsabilidad del ejecutivo plantear las problemáticas del proyecto, pero las vertientes o alternativas que se pueden tomar para solucionar el problema de movilidad. “Si encontrara los elementos suficientes para decir que por mal manejo de la administración anterior este libramiento ya no se puede llevar a cabo, tiene otro elemento para presentar denunciar, como las hemos estado esperando. Que pague quien tenga que pagar”.