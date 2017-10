La Purísima… Grilla: Aguas con el agua

No tiene la menor importancia… ¿A usted le importa la opinión del coordinador de los diputados priistas? A nosotros tampoco, sin embargo, el reciente tropezón de Sergio Reynoso Talamantes con los reporteros lo hará estar un rato en el ojo del huracán, ¿importa que el diputado le haya negado una entrevista al reportero Ángel Dávalos?, no, sinceramente no, pero (de nuevo) es una muestra de que la clase política local está acostumbrada a arreglarse, dinero de por medio, con los directivos de los medios y subestima el papel de los reporteros, por eso a Reynoso Talamantes no le fue aceptada la “disculpa” de ayer, en rueda de prensa en el Comité Directivo Estatal del PRI, el exempleado de Carlos Lozano de la Torre aseguró que la entrevista sólo se la negó a un reportero, al decirle que en ese momento no era posible y manifestó que: “metí la pata, pero también debo de señalar que él se deja caer, porque ni ofendí ni he ofendido de ninguna manera al gremio (…), no fue fastidioso, la situación es que le dije me vas a fastidiar”, aunque Sergio Reynoso aceptó que metió la pata, no estará en buenos términos con los amigos de la prensa; de nuevo, ¿importa?, no, no al lector, que se perderá de las lecciones del coordinador de las huestes priistas en el Congresito… vamos a extrañar su elocuencia (risas grabadas).

Duro y directo. A lo que sí afectó el berrinche de Sergio Reynoso fue a la rueda de prensa en que Citlalli Rodríguez González se lanzó a la yugular contra María Teresa Jiménez Esquivel, pues por andar esperando que el coordinador de los diputados se disculpara, se desvió la atención de lo que, hasta ahora, ha sido el lance más directo al talón de Aquiles de la administración municipal: el tema del agua. Citlalli Rodríguez no desaprovechó para despeinar al gobierno municipal y aunque dejó en claro que las críticas contra María Teresa Jiménez no eran por el tema del cambio de concesión sino por la nula política pública en materia de agua, porque Jiménez Esquivel podrá tener altísimos los números de aprobación, pero cuando en lo que a la relación del Ayuntamiento con Caasa no ha habido un posicionamiento serio y responsable que permita saber qué es lo que realmente se va a hacer para mejorar el servicio, ahí es donde fue certera Citlalli Rodríguez al plantear una serie de preguntas, a las que hacemos eco, por su relevancia (claro, más allá de la jiribilla de la diputada del PRI):

1) ¿Va a cumplir su palabra de remunicipalizar la operación del sistema de agua en la ciudad?

2) ¿Cuáles son las verdaderas acciones que la administración ha emprendido para una evaluación objetiva de la actual concesionaria?

3) ¿Cuál ha sido y será el monto de inversión en la infraestructura hidráulica en el municipio?

4) ¿Si se quita la concesión a Caasa, ya tiene contemplado de dónde va a sacar los 300 millones de pesos que costaría la indemnización?

5) ¿Cuáles son los programas emprendidos en materia de uso racional de agua potable?

6) ¿Qué papel juega el pago de favores de campaña en este cambio de concesionaria?

Con las uñas. La Sala Administrativa (y Electoral, todavía) abrió, este lunes, expediente para la impugnación de la acreditación del PRI para participar en los comicios locales del 2018, concedida hace un par de semanas por el Instituto Estatal Electoral. El toque electoral SAE-RAP-015-2017 determinará si el tricolor puede contender en la elección de diputados locales en el proceso 2017-2018. Si bien Enrique Juárez Ramírez y los priistas en general han desdeñado dicho recurso públicamente, lo cierto es que en los radiopasillos tricolores dicen lo contrario, incluso se habla de que la preocupación ha tocado al Comité Ejecutivo Nacional. El autor del medio de impugnación, Movimiento Ciudadano, promete llevar el caso incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no encontrar respuesta satisfactoria. También se habla de que la acreditación del PRI, si bien es la única impugnada, no es la única con irregularidades ya que otros partidos políticos tuvieron anomalías en su trámite de registro. ¿Será verdad que los consejeros electorales hicieron ojo de hormiga frente a esto? ¿O será un rumor sembrado por el PRI para diluir su culpa?

Reventa panteonera. En Jesús María deberán ponerse las pilas si no quieren que los recorridos en el Panteón de Dolores terminen como en la capital, en el camposanto de La Cruz, donde Mitos y Leyendas ha quedado sólo en la fama, al ir disminuyendo de calidad, pero no de precio, mismo que aprovechan los revendedores para hacer su agosto en esta temporada; en el municipio chicahual el espectáculo que se ofrece tiene mucha calidad y da impulso a los talentos de la misma demarcación, los costos son realmente accesibles, de 52 pesos por persona, e incluso en estos primeros días se ofrecen al dos por uno, pero las autoridades no han tomado medidas para que los abusivos, que nunca faltan, no quieran hacer negocio de ello, pues el mismo jefe de Gabinete, César Medina Cervantes, reconoció que no tienen considerado restringir a cierta cantidad la venta de boletos por persona, y mucho menos una estrategia para disuadir la reventa de los mismos, sobre todo en redes sociales, que es donde más se ofertan, al menos los de Mitos y Leyendas. Lo que también reconocemos es que esta situación es más una cuestión de falta de cultura y conciencia de la gente, pues somos nosotros mismos quienes debemos evitar este tipo de abusos, al evitar hacer mal uso de los recursos que con el dinero público se ofrecen, y es que por el contrario fomentamos la reventa al adquirir boletos al doble, o incluso triple precio de su valor real. Pero en Jesús María como quiera están listos para ofrecer un buen programa de Festival de Calaveras y se han coordinado con las instancias de seguridad del estado para que no haya ningún problema; donde también les falló un poco fue en facilitar el traslado de personas de la capital a este municipio, pues no se contempla la ampliación de horarios en rutas de transporte público que van y viene hacia el mismo, y si bien ya es zona conurbada, ni hablar de tomar taxi en la noche, pues estos sí se pasan de vivos con la tarifa. Y en la capital, bueno, también hay que andar con cuidado, resulta que el martes, el personal del municipio capital tuvo la buena idea de crear un grupo de Whatsapp para informar sobre las actividades del Festival Cultural de la Ciudad al que tiene acceso prácticamente cualquier ciudadano y hubo uno que otro descarado que se animó anunciar que tiene a la venta boletos para el recorrido de Mitos y Leyendas en el Panteón de la Cruz y de Los Ángeles ante los ojos lectores de varios de los miembros del gabinete de María Teresa Jiménez Esquivel como el secretario de Economía Social y Turismo, Luis Obregón Pasillas o el de administración José Antonio Arámbula López, pero peor aún es el hecho de que al mismo grupo pertenece el secretario de Servicios Públicos, Rodolfo Téllez Moreno, quien inocentemente comentó que esos casos, seguro corresponden a personas que por cualquier razón no podrán ir al recorrido, negando rotundamente que ocurra el fenómeno de la reventa. Duro, ni porque lo estaban haciendo en sus propias narices… en fin.

La del estribo. Enrique Peña Nieto ha dicho y se ha desdicho acerca del necesario nombramiento de un relevo de Raúl Cervantes Andrade al frente de la PGR, lo que el presidente quiso decir fue que él no consideraba que los “tiempos políticos” eran los mejores para designar un nuevo procurador, incluso así lo entendió Andrés Manuel López Obrador, quien coincidió con el de Los Pinos en que sería mejor esperar a que pasen las elecciones del próximo año para anunciar quién tomará las riendas de la PGR, pero en la Procuraduría hay muchos pendientes, uno de ellos el desahogo de la indagatoria del caso Emilio Lozoya y la empresa Odebrecht, el diputado Jorge López Martín presentará un punto de acuerdo para que la PGR informe en qué quedó el asunto… y sí, los puntos de acuerdos, ya sabemos, son como llamados a misa, pero, bueno, ahí está la intención de que no se pase más por alto el asunto.

@PurisimaGrilla