La Purísima… Grilla: Así no

Safe in home… o a tiempo, cuando a la flaca caballada ya le urge salir del corralito para ser considerada por los grandes electores (Martín Orozco Sandoval y Fernando Herrera Ávila) para que se oficialicen sus aspiraciones a una candidatura, mientras los diputados del blanquiazul le van a sacar brillo a sus colmillos para retratar mejor en el espectacular para su reelección, ahora que José Ángel González Serna cada vez se aleja más de su padrino Arturo González Estrada para que lo consideren en una candidatura que ya está apartada (bien lo saben Jorge López Martín y Sylvia Garfias), ahora que los de Nueva Alianza reciben el aviso de que en la próxima elección es posible que vayan con Acción Nacional… bueno, mientras todos se mueven para salir en la foto, alguien se acuerda de lo que implica ser votado: “Yo tengo un compromiso y mi compromiso lo asumí este año con la ciudadanía, que confió en mí, yo ya estoy aquí y voy a dar hasta el último momento todo mi trabajo con dignidad, con mucho esfuerzo lo voy a dar para los ciudadanos de Aguascalientes, ellos me pusieron de alcaldesa y aquí me voy a quedar”, así se descartó María Teresa Jiménez Esquivel de la presidencia municipal por una candidatura al Senado; justo a tiempo, la verdad, el lunes anunciarán el programa del Festival de la Ciudad, lo que permitirá a la alcaldesa placearse, aumentar sus bonos en las encuestas, derrochar cariñito con los aguascalentenses… y en vez de aprovechar ese momento para lanzarse a la aventura, la alcaldesa se compromete a terminar su periodo, eso sí, Jiménez Esquivel no descartó que en las próximas elecciones buscará la reelección, que es no dar paso sin huarache, si logra su reelección, sumaría puntos para ser la primera que repite el frente del gobierno municipal y con ese plus convertirse en una fuerte candidata a suceder a Martín Orozco; para quienes no creíamos en el colmillo político de María Teresa Jiménez el anuncio nos da una cachetada con guante blanco; ah, pero no echemos las campanas al vuelo, todavía falta un trecho para esas decisiones y, nosotros, hasta no ver, no creer.

Yo tampoco. El ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, dijo no estar interesado en buscar su reelección en el cargo que ocupa desde 2014. La Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado prepara la convocatoria para la renovación de la Cedha que se abrirá a finales de octubre. Según Martín Jáuregui, no ha tenido pláticas al respecto con los diputados y que su notaría pública lo está esperando. Tampoco lo ha consultado con su equipo de trabajo. El próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será electo por 18 votos del Pleno Legislativo. Muy bien, dijo que no está interesado, pero dejó abierta la puerta para que sean los diputados quienes se lo ofrezcan, la verdad, sería una buena oportunidad para que el Congresito suavizara su trato con el ombudsman y le concedieran, hicieran una buena evaluación de lo que se ha logrado en el periodo de Martín Jáuregui y le brindaran su apoyo, total.

Otro que tampoco… El que no ha dicho esta boca es mía es el secretario general de gobierno, Javier Luévano Núñez, quietecito, prefiere confirmar que el Gobierno del Estado impugnó los lineamientos para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, delimitar la propaganda gubernamental y establecer prohibiciones en lo relativo a los programas sociales emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) a principios de septiembre, luego de los fallidos lineamientos de cancha pareja. Luévano Núñez consideró que, de nueva cuenta, la autoridad electoral está excediendo sus facultades al tratar de inhibir actos proselitistas durante el proceso electoral 2018: “Limitan la acción del gobierno y muchos programas sociales que pueden ser constantes en beneficio de la sociedad”. Los municipios de San José de Gracia y Calvillo también se inconformaron con estas medidas.

Deslinde… Más que el Martín Orozco, son los propios padres de familia quienes deben erradicar el pago de cuotas voluntarias en los planteles educativos, pues ellos deciden dar estas aportaciones, se hizo el inocente el dipupastor Jesús Morquecho Valdez, presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el Congresito: “Se le tiene que pedir a los padres de familia que ya dejen de estar haciendo colectas de manera que presionen a los mismos padres por esas cuotas; este más bien es un problema de la sociedad que tenemos que dejar de lado esta cultura de estar recolectando fondos, pero mediante presión, y pasar a otro esquema que en verdad sean voluntarias”. La ignorancia supina de Morquecho Valdez acerca de cómo funcionan las cuotas y sus ganas de quedar bien con el gobernador, lo hacen declarar que la aportación que el gobierno estatal realiza por alumno a las escuelas de 200 pesos, es posible dar cumplimiento al mandato constitucional e ir avanzando hacia la gratuidad de la educación real, pues si bien la escuela no cobra, sí las asociaciones de padres (de familia) que buscan mejorar las condiciones de las escuelas. También, refirió la necesidad de regular la operatividad de las asociaciones de paterfamilias y buscar incidir para que se implementen otras estrategias, y no hostigar a los padres y a los hijos con respecto al condicionamiento de su educación. Ya encarrerado Jesús Morquecho, predicó con respecto a las irregularidades que se han presentado en estas mesas directivas: “la corrupción está en todos lados, yo también he sido víctima de esas situaciones, y todos los papás han tenido malas experiencias, y otros papás han tenido buenas experiencias cuando se llevan la ‘lana’. Yo creo que los papás tienen que inmiscuirse más y vigilar que ese recurso que ellos mismos recolectan, sean empleados correctamente (…) creo que los padres de familia tienen que cambiar su cultura de estar buscando asociarse, y exigir que las cuotas en verdad sean voluntarias (…) pueden implementar otro tipo de acciones para recolectar fondos, pero voluntariamente”, señaló el diputado por el Partido Encuentro Social, casi al borde del llanto; que alguien le explique, por favor.

Al pueblo, pan y circo, en el municipio de Calvillo están más preocupados por la variedad artística que ofrecerán para las fiestas de diciembre, en el marco de la Feria de la Guayaba, que el alcalde, Aldán Valdivia López ha puesto a disposición de los habitantes la opción de votar por el artista de su preferencia a través de una publicación en redes sociales. Las lluvia de reclamos y críticas no se hicieron esperar en la misma publicación, donde le piden ponga atención al tema de seguridad y de servicios, de lo que más adolecen los calvillenses, así como la atención a enfermos renales, que en múltiples ocasiones asociaciones y pacientes en lo particular se han acercado a solicitar su apoyo, al ser de los municipios que encabeza la lista con el mayor número de personas con este padecimiento, sin embargo parece que es más importante la verbena, que desde hace un par de semanas ya tiene a las candidatas a reina de la feria, pero de los avances en materia de atención no se ha visto nada. Como lo mencionan los ciudadanos, que se priorice si es más importante invertir tanto recurso en este evento, que es de reconocer que es de los que mejor variedad ha presentado los últimos años, o prescindir un poco de la fiesta y los reflectores para ofrecer mejores condiciones a los habitantes.

Y en Jesús María, el presidente municipal, Noel Mata Atilano, dijo que él sí le va a entrar al tema del ahorro, de tal suerte que el informe, que aún no se define la fecha, pero sería en los primeros días de diciembre, será austero, en un formato tradicional, con la sesión solemne de Cabildo; se hará la entrega del documento y la breve reseña a los ciudadanos que quieren hacerse presentes, “austero, como lo que se debe hacer a fin de año, sólo la ciudadanía sin brindis o cena, para que no represente ningún gasto”, esperemos que sí cumpla. Adicionalmente, Mata Atilano dijo que insistirán en recuperar el presupuesto que ya había asignado la federación a la fallida construcción del estacionamiento subterráneo en la plaza principal, a fin de que ese recurso se destine al tendido de concreto hidráulico en avenida Siglo XXI en el tramo que comprende de avenida Independencia al entronque a la comunidad de Paso Blanco.

La del estribo. Así no, dijo Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Catalunya, en respuesta al discurso del rey Felipe VI: “En la lengua que sé que entiende, comprende y habla: Así no…”, la crisis en Cataluña es más grande que el espacio que nos queda, pero resaltamos el “Así no” de Carles Puigdemont porque, nos parece, encierra un principio que los ciudadanos mexicanos deberíamos aplicar en nuestro diálogo con los partidos políticos y nuestros gobernantes: no, así no.

