La Purísima… Grilla: Atorón

Casos aislados. Afortunadamente en Aguascalientes nuestros delitos o la principal situación que nos impacta son delitos del fuero común, señaló Javier Luévano Núñez, secretario de Gobierno, es decir que al no prevalecer los casos de delincuencia organizada, como presencia de cárteles, extorsión y secuestro, ¿nos debemos sentir tranquilos? Como el mismo funcionario dijo, a diario la fuerte problemática en delitos del fuero común azora a la ciudadanía; se requiere mayor atención, que se pongan a trabajar y no pretenden descubrir el hilo negro en el combate a la delincuencia; más acciones y menos palabras es lo que necesitamos. Reiteró que para ello se requiere el trabajo en todos y cada uno de los municipios, por lo que se comprometió a mantener la comunicación con cada uno de los secretarios de seguridad. “Castuera ha implementado recorridos de vigilancia y la Fiscalía ha puesto los ministerios públicos para poder procesar temas esta índole en todo el territorio del estado”; Javier Luévano reconoció que en materia de seguridad falta mucho por hacer, pero que no van a claudicar y se pondrán en marcha planes estratégicos que se conformarán con todas las instancias responsables de la procuración de seguridad; esperemos que esta vez los resultados sean palpables, ya que medios nacionales señalan en ediciones de este miércoles, que 2017 es el peor año en inseguridad, con 18 mil 505 homicidios dolosos registrados entre enero y septiembre, de los cuales 13 mil 513 son autoría del crimen organizado, según acusa Semáforo Delictivo. En periódicos como El Universal, La Crónica y otros de mayor circulación nacional, precisan que el director de la asociación civil, Santiago Roel, aseguró que en 27 de los 32 estados se incrementaron los asesinatos intencionales, por lo que hay una violencia generalizada en el país (…) representan un incremento de 53% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con base en estadísticas de Lantia Consultores, Aguascalientes registra 28 casos… más los que se sumen, como el lamentable asesinato de José Antonio Muñoz González, quien ayer fue ejecutado, en la esquina de las calles San Julián y Aguascalientes Norte, alrededor de las 21:00 horas; de acuerdo a la versión de la Fiscalía General, José Antonio Muñoz González fue interceptado por un hombre que bajó de una camioneta modelo Windstar, para dispararle en la cabeza y huir.

Caasafantasmas. Se acercan los días en los que los espíritus andan sueltos asustando a diestra y siniestra y tal vez por eso la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel anda tan escondida, no la vayan a asustar… es eso, o probablemente lo que no quiere la presidente es toparse con algún reporterillo incómodo que le recuerde los cuestionamientos que la diputada Edith Citlalli Rodríguez González lanzó el otro día con respecto al cumplimiento de su promesa de campaña sobre retirarle la concesión del agua a Proactiva Medio Ambiente Caasa, es eso, o anda buscando los 300 millones de pesos que tendría que pagar el municipio a la empresa por hacer dicho movimiento, pero no, de seguro le tiene miedo a un fantasmilla.

Los años dorados. Regresó a sus años de juventud el director del IEA, Raúl Silva Perezchica, quien al presidir el discurso conmemorativo a los 45 años de fundación del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, se quitó el saco para colocarse el suéter del primer uniforme que vistió a los alumnos del plantel donde gran parte del magisterio se formó, él mismo como exalumno, recordó sus tiempos de estudiante; ya en asuntos más actuales, recalcó a sus colegas la importancia de dejar a una lado la grilla que lamentablemente acompaña a este sector, y privilegiar la atención a los grupos, sobre todo quienes son responsables de la formación de docentes, pues las buenas o malas prácticas se compartirán a las subsecuentes generaciones; sin grilla y con algo de razón, la diputada de Nueva Alianza refirió que “La Constitución hoy nos marca un servicio educativo laico, gratuito y obligatorio, la única diferencia hoy es que se le agrega, de calidad, y esa calidad no la hemos visto, porque para empezar, seguimos con los mismos esquemas de hace muchos años”, eso señaló Estela Cortés Meléndez, quien aseguró que los prejubilatorios de los profesores no se cubrían hace 50 años y hoy siguen sin cubrirse, expuso que si bien la calidad está plasmada en la Constitución, aún no está plasmada en la realidad, pues continúan los mismos contratiempos para que los espacios en las escuelas se cubran, y no es posible asegurar que el 100 por ciento de las escuelas están cubiertas, porque el personal sigue faltando. Estela Cortés recalcó que esa queja está latente en todos los municipios sin excepción, por lo que Nueva Alianza se une a la exigencia de los ciudadanos para que las escuelas estén totalmente cubiertas, a fin de poder decir que hay calidad.

Despinochado. El presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, acusó que detrás de las aspiraciones políticas del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, así como de su hijo José Carlos Lozano, está la persecución del fuero y no la búsqueda genuina del ejercicio público. “Sabemos de los malos manejos que hicieron, las denuncias ya están presentadas por parte del gobierno estatal”, apuntó el panista. En caso de que los priistas sean premiados con las candidaturas, el blanquiazul sería el más beneficiado, dijo, en augurio de un fracaso electoral. Añadió que el tricolor está tremendamente dividido, lo que quedó de manifiesto en pasados días con la carta firmada por disidentes priistas, por lo que opinó que antes de hablar de aspiraciones, deben primero resolver sus temas internos. Por cierto, Paulo Martínez solicitó al Instituto Estatal Electoral ser más estricto en el proceso de afiliación de las asociaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos locales. Si bien en conferencia de prensa, Paulo Martínez López acusó a las organizaciones de Vicente Pérez Almanza y Mauricio Romo Rábago de estar ofreciendo dádivas a cambio de la participación en asambleas, el panista no presentó pruebas que respaldaran lo dicho tanto en la conferencia como en la misiva, que finalmente no adquirió el carácter de denuncia, a ver si por andar de acusador no sale a desmentirlo Ignacio Ruelas Olvera por parte del INE, como ya hizo Luis Fernando Landeros Ortiz a nombre del IEE, quien negó que haya entrega de dádivas durante las asambleas que ese organismo ha supervisado, no mete las manos por antes o después, pero durante, Landeros Ortiz asegura que no hay ese tipo de repartición.

Sin quórum. Ayer los del PRI reventaron la sesión del Senado en la que se iba a discutir el procedimiento para ver si objetaban o no la remoción de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fepade, Ernesto Cordero declaró que no había quórum y citó, de nueva cuenta, a sesión para el día de hoy; posteriormente, en ruedas de prensa, tanto los del PRI/Verde como los del bloque legislativo PAN-PRD-PT-Morena intercambiaron acusaciones y establecieron que no darán un paso atrás en sus decisiones, ¿sobre qué?, en específico sobre cómo deben votar los del Senado, Emilio Gamboa Patrón dice que los priistas no permitirán más chantajes y que si votan, debe ser un voto secreto, que porque así lo demanda la ley; y Fernando Herrera Ávila insiste en que el voto no sea secreto y que lo único que el PRI quiere es agotar plazo para objetar remoción de Nieto Castillo… Y mientras ambas facciones se niegan a dar su brazo a torcer, se agota el tiempo que tienen para objetar la remoción del fiscal, y también la necesaria aprobación de la Ley de Ingresos… tic tac tic tac.

La del estribo. Y en medio de esta rebambaramba en la Cámara Alta, el diputado Jorge López Martín acusa a la PGR de estar maniobrando para dejar sin armas al sucesor de Santiago Nieto Castillo en la Fepade; López Martín hizo referencia a la publicación que la PGR hiciera el 20 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo en el que fueron delegadas diversas facultades relativas a la persecución de presuntos criminales, dice Jorge López que se está buscando quitarle los dientes al titular de la Fepade y además, se le “están dando facultades para perdonar y exonerar técnicamente a quien hubiera podido tener una responsabilidad por delitos electorales”… Caracho, así no se vale, ¿qué pues?

