La Purísima… Grilla: Condolencias y frivolidades

Rebambaramba. Tuya, mía, te la presto, te la quito, de un lado Manuel Bartlett (adalid de la democracia morenita) negaba que hubieran secuestrado la tribuna de la Cámara Alta, por allá Fernando Herrera Ávila enviaba comunicados congratulándose de que sí tomaron la tribuna del Senado, Emilio Gamboa Patrón subiendo y bajando escaleritas para juntar rotos con pegados, Carlos Puente arrimándose a todas las conferencias de prensa del PRI; los días pasaban, se agotaba el plazo que tenían los senadores para objetar la destitución Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade… y peor, por andar en este argüende, los senadores no pelaban la Ley de Ingresos 2018… Hasta que ayer por la noche entraron en un breve periodo de cordura y aprobaron, en lo general y en lo particular, con 90 votos a favor y 29 en contra la Ley que contempla una recaudación de más de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos. Fueron más de cinco horas de discusión para que los senadores llegaran a un acuerdo, no hiciera ningún cambio y la regresaran a la Cámara de Diputados, el precio estimado del barril del petróleo lo dejaron en 48.50 dólares, aceptaron la previsión de que el tipo de cambio promediará 18.40 pesos por dólar, apostaron a que el crecimiento económico para 2018 será de entre dos y tres por ciento, así como que la inflación rondará el tres por ciento. ¿Lo del fiscal de la Fepade? Bueno, a mediodía, Emilio Lozoya Austin, acuerpado por su abogadazo Javier Coello Trejo se presentó en la Fepade a declarar que no, nunca, jamás, que él es la más blanca de las palomas y que Odebrecht nunca lo tocó con el pétalo de un soborno y que ni un centavo del presunto cohecho fue a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Nos vemos a la salida… ¿Ante quién declaró su inocencia Emilio Lozoya Austin? Saaaabe, porque la Fepade sigue sin titular y justo ese era el nudo que ataba la Ley de Ingresos en el Senado, pero, reiteramos, los senadores entraron en un lapso de razón y acordaron que el próximo lunes comparezcan ante el pleno de la Cámara Alta tanto el exdirector de Pemex como el renunciado Sergio Nieto Castillo, es decir, la telenovela no se acaba aún, nomás siguiendo la ley del melodrama, dejaron en alto suspenso el capítulo del viernes, para que tras el fin de semana veamos qué sucede en este dramón que podría llevar por título Vótame en secreto, la triste historia de una paisito con sistemas para todo, pero con fiscales para nada.

Pellizquito de hormiga. A pesar de que el consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, hizo votos para que la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes apurara la resolución sobre la amonestación pública al otrora presidente y la secretaria general –Juan Pablo Ortiz Calzada y Xóchitl Marisol Rodríguez Martínez– del Consejo Distrital I en el proceso electoral 2015-2016, el magistrado titular del órgano jurisdiccional, Rigoberto Alonso Delgado, señaló que la carga administrativa no permite avanzar con mayor rapidez. Los miembros del Consejo Distrital I fueron amonestados públicamente por la Contraloría del IEE debido a “la comisión de conductas de descuido durante el desempeño de sus labores”, es decir, de los errores en el conteo de votos de la pasada elección de gobernador, lo que costó casi tres mil sufragios a la candidata Lorena Martínez Rodríguez. A pesar de que el tortuoso proceso jurisdiccional desembocó en las expresiones mínimas del catálogo de sanciones previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas, estos dos consejeros decidieron impugnar y los asuntos siguen pendientes de resolverse a pesar de que el 6 de octubre arrancó formalmente el proceso electoral local. Alonso Delgado aclaró que la tardanza obedece a que los procesos administrativos tienen tramitación más compleja que los electorales “hay demandas, contestación, ampliación, contestación de la ampliación, desahogo de pruebas, citación de personas, en ocasiones se suspende y luego se vuelve a continuar”. Tampoco hay fecha tentativa para el pronunciamiento.

Nadie me respeta. Se le subió la bilirrubina a Sergio Augusto López Ramírez, recordó qué significa la H que se cuelga el Congresito y acusó flamígero al delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, de ocultar información en temas como la construcción de la Plaza Outlet, dijo el diputado del Verde que ha solicitado información en al menos dos ocasiones y no ha habido respuesta: “No tienen la obligación, pero el Congreso ha hecho de manera respetuosa una solicitud a través de los canales correspondientes”… ¡Cómo!, ¿no le dan información a pesar de que se pide adecuadamente?, que no se sienta Sergio Augusto López, es lo mismo que sienten quienes hacen solicitudes de transparencia o piden que los diputados rindan cuentas sobre sus gastos de gestión o… Se entiende, ¿verdad?

Fuera del aula… Dicen los profes de deportes que son muy trabajadores, ya que por mucho tiempo esta clase estuvo catalogada como de relleno o como un receso extra, ya que sólo sacaban a los alumnos al patio a asolearse y de regreso al salón; ahora con los nuevos modelos educativos se ha pedido mayor compromiso de los profesores de todas las asignaturas, pero los recursos no empatan con ello, ya que se recortaron los programas extracurriculares en materia deportiva y fue motivo para que quienes se dedican a ello manifestaran su inconformidad en el IEA. Los manifestantes aseguraron que las horas que les daban a los estudiantes estaban bien invertidas y valían la pena, por lo que cualquier inconformidad de los padres de familia al respecto es porque la autoridad educativa permitió que algún maestro no trabajara en esas clases, justificaron. Aparte, aseguraron que para su manifestación, ocurrida al mediodía de ayer, no se suspendieron, ni atentaron con el servicio en las escuelas o a los alumnos; “sería incongruente porque estamos peleando horas para aplicarlas en nuestras horas de trabajo y que nos hayamos salido de nuestras escuelas. El día de hoy estaba destinado a nuestra capacitación en el Consejo Técnico del nivel de educación física, de ahí nos trasladamos para acá”, resaltó Fortino Enrique Marín Contreras, profesor de educación física de la Zona Insurgentes. El vocero de los manifestantes consideró que no hay sustento legal para que se suspendan estas horas extracurriculares, pues de ser así ya se los hubieran compartido por escrito; dijo que Aguascalientes es el único estado en toda la República Mexicana que no tiene los servicios de extensión educativa, “todo está encuadrado en los programas federales y esto lo detonó la nueva estructura ocupacional que se quiere dar en el estado; esto es porque Aguascalientes siempre ha sido piloto de todos los programas y finalmente quedamos en nada”. ¿Entonces?, ¿le compramos o no los pants a los chamacos?, miren que mandar en short a los niños con estos fríos para que nomás los saquen a orearse no está bien, a ver con qué sale ahora Raúl Silva Perezchica.

Condolencias y frivolidades. En el tema de seguridad, Francisco Ruiz López, presidente de Coparmex, se sumó a las condolencias enviadas a los familiares del joven José Antonio Muñoz González; consideró fundamental que en este tipo de hechos lamentables no se especule sobre lo sucedido, ya que es una situación difícil, que por la consternación genera incomodidad y suposiciones de los hechos que no son apropiadas en estos momentos, sobre todo para las personas más cercanas a quien pereció. El empresario invitó a la sociedad a ser empática con las familias de víctimas de estos casos; “es momento de mantenernos unidos como sociedad y repudiar ese tipo de actos; se empáticos con el dolor de los familiares y confiar en las autoridades, en las policías, para que localicen a los agresores y los puedan aislar de la sociedad”. Por otra parte, es lamentable que se vayan viendo este tipo de hechos como lo común, que pasen a ser una estadística más y ya no nos sorprendan; y es que resultaron un tanto desafortunadas las declaraciones de Fernando Martínez Marmolejo, presidente del Consejo Empresarial Textil y de la Confección, ya que dijo que si bien es una situación delicada, consideró que no estamos excluidos de que nos pasen estos casos lamentables, y que incluso en otros estado como Zacatecas, Jalisco y en San Luis Potosí están peor. “Estamos en un promedio muy bajo que no nos queremos alarmar, porque esto siempre va a pasar, en cualquier lado; es una manera de checar y de decir a la seguridad que está pasando, pero no se vale que por esta razón cargarnos a que la seguridad no funcione”, acentuó. Los que sí hicieron un papelazo fueron Salvador Alcalá Durán y Miguel Ángel Juárez Frías, resulta que el secretario técnico del Consejo de la Ciudad y exrepresentante personalísimo de José Antonio Martín del Campo y hoy arrimado profesional de la alcaldesa, Salvador Alcalá respondió a un post de Juárez Frías sobre el asesinato del joven empresario indicando “Que flojera que uses políticamente el asesinato de una persona tan querida en nuestra ciudad ¡ Deja que pasen unos días si quiera para subir tus comentarios tan fuera de lugar, ya podrás echar a quien quieras después”, lo que provocó la reacción de Miguel Ángel Juárez, quien reviró que lo vergonzoso es que el joven amigo de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel es quién precisamente quiere politizar el terrible hecho. Lo cierto es que ninguno estuvo a la altura de la dignidad que demanda, y al leerlos sentimos un dolorosísimo rubor por la pena ajena.

La del estribo. Y en enero, Emilio Azcárraga Jean dejará de ser presidente ejecutivo de Televisa… ¿Importa?, suponemos que sí, pero dejamos de pensar en ello cuando nos interrumpió una pregunta mayor, ¿quién ve televisión abierta ahora?, sí, las fondas donde comemos, sí La rosa de Guadalupe, sí… pero, en serio, ¿quién ve televisión abierta? Con esa duda nos vamos al fin de semana, a abrir un libro y descansar, haga lo mismo, seguro se lo merece, nosotros no, y nos leemos el lunes.

