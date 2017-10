La Purísima… Grilla: Conveniencia

Un mundo nos vigila. Si algo ha despegado a María Teresa Jiménez Esquivel de su partido, es que ha seguido los consejos de Enrique de la Torre para deslindarse a tiempo de las polémicas que se generan en Acción Nacional gracias a que los panistas tienen toda su atención en el próximo proceso electoral más que en la diaria labor de gobierno; no son gratis las sospechas de que la administración municipal compra a un exalcalde un sistema de seguridad, en el contexto nacional, se entiende la suspicacia que despierta la adquisición del Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios al exgobernador Carlos Medina Plascencia, justo días después de que visitó la ciudad con el pretexto de una reunión de alcaldes blanquiazules; sin embargo, la alcaldesa la ha librado, echando bajo el tapete las acusaciones y enviando señales por otros medios, como el anuncio de la “total coordinación” entre el C4 Estatal y el C4 municipal, resultado de una reunión de trabajo sostenida entre el secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, y el titular del C4 Estatal, Juan Manuel Díaz Becerra. A diferencia del mensaje del gobierno estatal, en donde, cuando se destaca la coordinación entre fuerzas policiacas, invariablemente se excluye a las de la capital… Bien ahí. Sin embargo, eso no significa que la administración de Jiménez Esquivel no transparente la información relacionada con la videovigilancia; para ser claros, se agradece que, a diferencia del dirigente estatal, Paulo Martínez López, no se aviente la pelota hacia otro lado, indicando que se desconoce de dónde pueda provenir el fuego amigo.

Tácticas… y es que hay de tácticas a tácticas de distracción, lo que está haciendo el equipo de comunicación de María Teresa Jiménez es diametralmente opuesto a la forma en que abordan la problemática de seguridad los asesores de Martín Orozco Sandoval, porque desde el exabrupto durante el show de Beto Béjar, cuando el gobernador se quejó del chantaje de José Luis Morales y mencionó la cifra de 50 millones, lo que estamos viendo en redes sociales es el intercambio inútil de memes y diatribas gráficas, peor aún, enganchados en ese pleito absolutamente irrelevante, los “medios” carroñeros, le dan vuelo a las declaraciones del locutor que vende carnitas y transforman en nota lo que es, evidentemente, una irresponsabilidad de quien detenta un micrófono, aunque Emanuelle Sánchez Nájera no lo vea así, pues el dirigente local del PRD considera que el conductor está en su derecho de desacreditar el trabajo gubernamental, “puede hacer lo que le plazca, con responsabilidad”, dijo Sánchez Nájera, sobre los señalamientos personales y amenazas que desembuchó como respuesta José Luis Morales: “eres un burro como gobernador, no se trata de dinero, no vemos resultados y te vamos a quitar”. El perredista dijo que las opiniones del comunicador entran en la ética particular de cada medio de comunicación, en ese desempeño deben encontrar la retribución del propio ciudadano, quien lo castigue o lo premie, sin embargo, sí hay un problema en particular de éste con el Gobierno del Estado, es algo que deberían destrabar en privado, y no ventilarlo públicamente. No debe ser este el pretexto para golpetear al Gobierno del Estado y por su parte, para querer desviar los problemas de seguridad, porque el general de la población tiene la percepción de que el tema de seguridad, “es el gran pendiente de esta administración”, reiteró Emanuelle Sánchez, que porque la ciudadanía tiene claro que no está funcionando el sistema de procuración de justicia, ni prevención del delito. Y sí, pero de ahí al tibio rechazo a las amenazas de Morales Peña hay un abismo de distancia, pues en su show de radio, el locutor indicó que iría por la cabeza de Orozco Sandoval: “ustedes tienen el dinero y el poder, pero yo tengo al pueblo. Esto ya cambió Martín, que nos quede claro, después del sismo somos otros. Mandamos al demonio al gobierno con el tema de la ayuda. Martín, abre los ojos, no son 50 millones, somos un millón de decepcionados en Aguascalientes y preocupados por el futuro de esta tierra, no se trata de dinero, Martín, se trata de trabajo” … ¿en serio? El problema aquí es la cobardía, conveniencia e ignorancia de la clase política aguascalentense, esos suspirantes que no se atreven a transparentar su relación con los medios de comunicación por miedo a ya no contar con el apoyo de un grupo; cobardía de los azules que ante los reclamos por transparentar los gastos en comunicación social, no se atreven a señalar que siguen el mismo modelo de dádiva de Carlos Lozano de la Torre y las administraciones priistas; conveniencias porque se cuidan las espaldas al no visibilizar que el chantaje del que se acusa al locutor no es la primera vez que ocurre, que la relación de negocios con ese grupo viene de mucho tiempo atrás, Antonio Martín del Campo y los funcionarios que trabajaron con él, bien podrían clarificar el montón de ocasiones en que cedieron a las peticiones de los Morales, pero no lo dicen por no verse “afectados” y, además, se verían implicados en evidentes casos de corrupción; incluso miembros del PRD podrían señalar las muchas veces en que han sido víctimas de las amenazas de José Luis Morales… pero esos son los “aliados” con los que cuenta Martín Orozco, suspirantes que prefieren guardar silencio para no salpicar y salpicarse. Pena por ellos.

Afuera del Palacio Municipal de Rincón de Romos tuvo que sesionar la Comisión de la Juventud, así de mal le fue, pues en la visita de sus integrantes a ese municipio los pusieron de patitas en la calle, Nidia Acosta Lozano, quien preside la comisión, explicó que realizaron una petición para sesionar al interior del Palacio Municipal quince días antes, la cual tuvo respuesta negativa el viernes 29 de septiembre y este lunes se le ofreció una bodega donde hay despensas o el salón de Cabildo, pero iba a ocuparse en punto de las 9:00 de la mañana; por lo que aseguró que el Ayuntamiento no tuvo disposición de recibirlos. La legisladora lamentó no haber recibido el apoyo por parte del Cabildo ni del mismo alcalde, pues ni un solo funcionario salió a recibirlos, lo cual consideró delicado, pero pues ahí va a quedar.

El Violento… Ya todo mundo le quiere entrar al tema de la Zona de Tolerancia, pero al parecer nadie sabe bien qué pasa con este lugar, como el caso de Nidia Acosta Lozano, quien ya hizo un análisis que resultó en que lo único claro es que la Zona de Tolerancia no debe ser cerrada porque podría acarrear problemas de salud, seguridad y derechos humanos, como si esto no les sucediera actualmente a las trabajadoras de Las Violetas o peor aún, a las personas mujeres transexuales que ofrecen sus servicios en las calles ante la imposibilidad de prestar sus servicios en la zona… igualmente el regidor presidente de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, Alejandro Monreal Ávila, indicó que al ser los propietarios de los cabarets los únicos que han denunciado formalmente los actos de violencia policiaca, levanta sospechas, lo cual va en contra de todas los protocolos de protección a víctimas. Lo que es evidente es una conveniente ignorancia sobre el tema de la prostitución.

La del estribo. Lleno total, un éxito la conferencia de Rodolfo Neri Vela en la Feria del Libro, casi casi nos creemos que los aguascalentenses estamos cambiando y dejando atrás el provincianismo que se empeña en creer, todavía, que si no ocurre en el primer cuadro de la ciudad, ya es otro país. Ojalá la experiencia se repita en los siguientes días, ojalá.

