La Purísima… Grilla: Curva ascendente

La última y nos vaMOS… Por fin terminaron los “informes” y va a empezar el gobierno, como los propios panistas han referido acerca de la administración de Martín Orozco Sandoval, ya sale de la curva de aprendizaje y comienza “en serio”, ayer el gobernador siguió “innovando” con el formato austero de los informes, arriba de un puente, el Primo Contador puso en funcionamiento nomás la parte superior del paso a desnivel que se construye en la avenida Aguascalientes poniente y la salida a Calvillo, lo que inevitablemente nos lleva a pensar que así han sido los primeros diez meses de esta administración: la entrega de obra, a medias, que dejó Carlos Lozano de la Torre; hasta ahora, como al priista, al gobernador del PAN se le ha ido en mencionar lo que se va a hacer ya pronto, ya merito, e insistido en que el proyecto que caracterizará su gobierno, digamos que en la misma línea que Lozano de la Torre, quien por seis años no se cansó de repetir en cada evento, fuera del tema que fuera, el alcance que había logrado con la segunda planta de Nissan, y el nuevo Hospital Hidalgo, una obra que inició en el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, y que es fecha en que aún no pueden hacer uso quienes esperan por atención médica. Así, Orozco Sandoval, en la mayoría de los días de informe, si no es que, en todos, abordó el proyecto de movilidad, del que aún no se ven avances, esperemos que no se acabe la administración y sigamos en lo mismo. Acerca de las críticas por la entrega de sólo una parte de la obra, pues digamos que el gobierno actual sigue la tradición de todos los otros gobernadores, Lozano de la Torre también hizo olas con la ampliación del paso a desnivel de López Mateos, Otto Granados y Felipe González entregaron, los dos, en distintas fechas el hospital Tercer Milenio… o sea que nada nuevo; ahora la bolita está en el Congreso, donde se tendrá que glosar lo que el gobernador entregó como informe y que mediáticamente no ha podido difundir, corresponde a los diputados analizar y pedir cuentas sobre las estadísticas incluidas en el documento entregado por Orozco Sandoval, porque a eso se reduce todo, los “innovadores” formatos de comunicación de logros son eso: discursos para recuperar la confianza de la población, de ese tamaño tiene la chamba el Legislativo, a ver si cumple.

Hay de sobra… Para Alberto Aldape Barrios, secretario de Desarrollo Económico del Estado, es casi un hecho que llegarán personas provenientes de la Ciudad de México a radicar a Aguascalientes tras el sismo del 19 de septiembre como sucedió en 1985, “Seguramente va a haber migración hacia el estado”… sin embargo el funcionario no pareció asustado pues aseguró que Aguascalientes tiene tanto capacidad de vivienda; pese a que nadie sabe, nadie supo cuántas casas disponibles hay; como de empleo; aunque en realidad muchos de estos son informales, temporales o simplemente una burla para el ser humano por los bajos sueldos, “Los últimos resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo, ponen que Aguascalientes tiene el 3.6 por ciento de desocupación abierta”… Lo que se ve es que tanto el secretario Alberto Aldape como en general los miembros de los gobiernos tienen poca sensibilidad hacia la oportunidad que representa un proceso de descentralización, pues mientras que en Querétaro ya hay toda una estrategia para aprovechar el flujo migratorio interno por los daños causados por el terremoto en la Ciudad de México, acá en el ranchito seguimos lidiando con el provincianismo xenófobo que pintaba en las bardas su rechazo a los chilangos.

La familia Addams… Hablando de poca sensibilidad, este lunes, la Secretaría de la Juventud y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (Emap) anunciaron la realización de un encuentro de líderes juveniles denominado Jóvenes Creciendo Juntos en la Construcción de una Cultura de Paz, que según la organización aparentemente altruista tiene por objeto formar “líderes de opinión comprometidos a trabajar por la paz” mediante la educación integral basada en principios éticos. Desde una óptica un tanto arcaica que remite el discurso de agrupaciones religiosas como el Frente Nacional por la Familia (incluso el eslogan de la Emap es trabajando por la familia humana), los representantes de la organización denunciaron que la juventud mexicana, si bien es una de las más competitivas de Iberoamérica, es también una de las más desenfocadas por la falta de valores. Abner Benjamín Mayorga Gutiérrez, uno de los jóvenes representantes que acompañó a Karla Gallegos, titular del Sejuva, en el anuncio, fue incluso insensible al comparar dicho movimiento con el fenómeno de las desapariciones, al afirmar que “por cada cien desaparecidos que hay de repente, habemos (sic) más de tres mil jóvenes que aparecemos para trabajar en proyectos que nos lleven a una cultura de paz”, lo que dejó entrever un discurso de buenas intenciones que no llegan a materializarse; terrible las implicaciones y discriminación que puede tener la defensa férrea de un modelo único de familia, como el de los Addams, que era muy humana… El anuncio de este evento opacó en gran medida el de la entrega del Premio Estatal de la Juventud que se llevará a cabo en esta misma fecha y que incluso contará con la participación de personalidades como el joven hidalguense Daniel Alonso Rodríguez, nominado al Premio Nobel de la Paz.

Queja colombiana de la fiscalía. Señaló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, que actualmente hay consulados que están muy al pendiente de la actuación de las policías de Aguascalientes, como es el caso del Consulado Colombiano, el cual se quejó directamente del actuar de la Fiscalía y de los policías municipales para con sus connacionales. Externó que si bien no se tratan de quejas directas, las comunicaciones por parte del Cónsul de Colombia de Guadalajara, Álvaro Ávila Arrieta, a través de un oficio señala que en la entidad se ha detenido a varios ciudadanos colombianos simplemente por el acento, pues no les han comprobado nada; por lo que pidió la intervención de la Cedha. El ombudsman externó que las quejas pueden ir más allá, a manera de un extrañamiento por parte del embajador de Colombia acerca de la Fiscalía ante el gobierno estatal, al ser el primer organismo del que se señalan las inconformidades, y le sigue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: “Nos han pedido que llevemos a cabo el protocolo de Estambul, pero no contamos con todos los peritos que se requiere para ello, y lo que estamos realizando es una investigación con base a dicho protocolo, a fin de que se desprendan elementos para que los jueces puedan resolver”, detalló Martín Jáuregui y recordó que son varios los sucesos en los que han sido detenidas personas de origen colombiano, uno de ellos fue por el homicidio que ocurrió fuera de un banco en el Agropecuario, así como los prestamistas recientemente detenidos y puestos en libertad por no haberse encontrado elementos acusatorios, así como el asunto de la persona que presuntamente pretendía vender a su hijo. Ante las anteriores situaciones, el consulado colombiano hizo acto de presencia en Aguascalientes, para exigir que se respeten los convenios firmados por México y Colombia a través de la Comisión Interamericana y con el resto del mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas. Recordó que Aguascalientes tiene una población importante de personas extranjeras que trabajan la entidad, a las que hay que respetar sus derechos.

Al ahí se va… En Jesús María, el regidor independiente, Rodrigo Andrade se ha puesto muy tecnológico, con la intención de dar mayor cobertura a las demandas de la ciudadanía, se ha puesto a su disposición la aplicación Jesús María Independiente, que ya está disponible para Android y en 15 días más se podrá descargar en IOS para Apple. Indicó que lo que se pretende es ser un buzón, un medio de comunicación con los ciudadanos, ya que muchos los contactan por las redes sociales, por Facebook, por Whatsapp e incluso por el mismo teléfono, pero no nos denuncian completamente porque no siente el canal directo o la confianza para hacerlo, ya que buscan que sea una denuncia anónima, y prometen que la aplicación permitirá ese formato. Sin embargo, Rodrigo Andrade reconoció que esto podría ser un fracaso; a ver qué tal les va, o como siempre, todo quedará en buenas intenciones, pero sin dar solución precisa a las demandas de la ciudadanía.

La del estribo. Mañana inicia el segundo Coloquio de Periodismo Cultural en el Museo Regional de Historia, entre los invitados estarán exponiendo Carlos Reyes Sahagún, Salvador Camacho Sandoval, José Luis Engel, Ricardo Esquer, Rocío Castro, Aurora Terán, Víctor Meza, Mario de Ávila y Humberto Musacchio… busque el programa y deje de quejarse de la poca oferta cultural que hay en la entidad, pero sobre todo, asista. Ahí nos vemos.

