La Purísima… Grilla: Desollando la Margarita

Decepción. El promotor de la selfie y las propuestas vacías, el regidor Mauricio González, se evidenció una vez más como el arribista que es, al declarar públicamente que no va a presentar su declaración 3de3, el supuesto independiente se comprometió a presentar sus declaraciones, lo que no cumplió al cobijarse en una lamentable pérdida personal; Mauricio González se justificó pidiendo tiempo, pero ayer, demostró su ignorancia supina acerca de lo que es la rendición de cuentas y la transparencia indicando que si no cumplía con sus promesas era por miedo a que lo extorsionaran… Lo grave de las mentiras del pretendido independiente es que lo pintan de cuerpo entero en la relación que tiene con el cumplimiento de la ley, es decir, aparte de que no cumple sus promesas, cuando se le indica que la presentación será obligatoria, el regidor indica que entonces sí hará caso, ¿cumplir la ley cuando le conviene? Mauricio González ejemplifica lo vacío que es el discurso con que los advenedizos tratan de ocultar que sólo trabajan para su beneficio personal diciendo que no son políticos, sino “ciudadanos”. Al menos, Francisco Ruiz, presidente de Coparmex en Aguascalientes, ya le recordó su promesa e indicó que si cualquier funcionario (independiente o dependiente o de algún partido político) no desea presentar su 3de3 que dejen los espacios. La exigencia de la ciudadanía es clara: total y absoluta transparencia. Lo que no se le da al mentiroso de Mauricio González.

Protesta. Los magistrados electorales Claudia Eloísa de León González, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez y Héctor Salvador Hernández Gallegos, integrantes del Tribunal Electoral de Aguascalientes, promovieron un incidente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) alegando que no se ejecutó la sentencia SUP-AG-52/2017 en la que, entre otras cosas, se vinculó al Congreso y Gobierno del Estado para dotar al órgano jurisdiccional local de suficientes recursos para su funcionamiento. Si bien los documentos publicados por el TEPJF no dan especificaciones, lo más probable es que los magistrados esperen un nuevo pronunciamiento acerca del presupuesto asignado por el Congreso local para lo que resta del año, de 5.5 millones de pesos. Y es que inicialmente los magistrados habían solicitado 36 millones de pesos, pero a solicitud de la Secretaría de Finanzas y los diputados, aceptaron reducir sus expectativas económicas a 19 millones. Después de una prolongada discusión mediática, los legisladores locales proyectaron ocho millones con el argumento de que su carga de trabajo no justifica esos números, sin embargo la partida terminó siendo menor, no así los sueldos de los magistrados que permanecieron conforme a lo proyectado: 150 mil 254.71 pesos brutos. El pasado lunes, el presidente del TEEA, Salvador Hernández Gallegos, declaró que la preparación académica y experiencia de los magistrados electos por el Senado de la República a finales de abril justifican sus percepciones, sí, aunque esto hubiera implicado sacrificar recursos materiales y humanos. Es probable que la incidencia tenga por propósito que los miembros de la Sala Superior ordenen nuevamente al Ejecutivo y Legislativo que piensen otra vez el presupuesto a destinar.

Ponme la manta aquí, Macorín. Grupos de diversidad sexual cuelgan mantas y bandera del orgullo gay en la fachada del Congreso para demandar a los legisladores la discusión de la nueva propuesta presentada por el PRI en el Congreso sobre el matrimonio igualitario y concubinato, misma que fue presentada por la diputada Josefina Moreno. Marco Antonio García Robles, integrante de la fundación Vihdha, explicó que tienen conocimiento que existe el apoyo por parte de varios diputados del PRI y del Verde Ecologista de México, por lo que consideró que no habrá pretextos para que le entren a la dictaminación, tal como lo señaló el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Francisco Martínez Delgado. Para secundar su iniciativa, solicitaron a las diputadas Citlalli Rodríguez y Josefina Moreno que les permitieran colocar dos mantas en los balcones de sus oficinas en Palacio Legislativo, situación que llamó la atención entre los transeúntes, quienes opinaban a favor o en contra, García Robles aseguró que la propuesta está muy bien fundamentada, de tal forma que si no se cumple con el reglamento que marca máximo 60 días para darle entrada en comisiones y analizarla, entonces buscarán las vías legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pa’ códigos… Y mientras que el Código Municipal implícitamente sólo da permiso para que las personas que se quieran dedicar en Aguascalientes al trabajo sexual sean mujeres, pues son estas las únicas que pueden acceder a la Zona de Tolerancia, único lugar donde el oficio de la prostitución es legal, es omiso ante la venta de productos robados pues, mientras que los vendedores cumplan con vender los productos que indica su giro, no importa si estos son robados o no, ya que, como indicó Israel Díaz García, la Dirección de Mercados que encabeza, es incompetente para indagar de dónde es que proceden los productos que se venden en los más de 70 tianguis de la ciudad, lugares comerciales donde seguramente los delincuentes pueden vender los botines que roban bajo el giro de productos usados, y la pregunta queda para los regidores y sus sueldos picudos, ¿Cuándo se fortalecerá el Código?

Adiós, mundo cruel. El suicidio es cada día un problema social más grande que no se afronta desde ningún ámbito, tal es el caso que nadie quiere entrarle al tema, como desafortunadamente expresó la presidente electa de Mujeres Mexicanas Empresarias, Karla Martorell Moya, quien lamentó que sucedan estos hechos, pero dijo que no es de su competencia; “no pudiera yo expresarles o decirles cuál sería la solución o qué es lo que se puede hacer (…) no se puede atentar sobre ninguna vida, pero habrá programas y situaciones que el mismo gobierno e instancias pueden hacer al respecto; nosotros como asociación no podemos determinar o marcar una pauta u opinión al respecto porque son temas muy particulares”. Si bien tiene razón en que compete a la autoridad encaminar políticas públicas al respecto, mientras que como sociedad seamos ajenos a lo que pasan nuestros semejantes, nos falte esa empatía, difícilmente van a poder avanzar las cosas.

Me quiere, no me quiere… al final resultó que no los quería, aunque no lo hizo oficialmente e indicó que no va a dar declaraciones, Margarita Zavala anunció que renunciaría al Partido Acción Nacional, eso bastó para que el ambiente político intercambiara montones de tuits y notas de adelanto sobre las consecuencias de su renuncia al PAN, por supuesto, en todas se acusaba (en mayor o menor medida) a Ricardo Anaya Cortés como responsable de la salida de la esposa de Felipe Calderón, nadie sabe nada de seguro, pero como el domingo finaliza el plazo para que se registren los candidatos independientes, el dirigente nacional de los azules ya se apuró a decir que hoy mismo va a buscar a la suspirante que porque en el PAN sí la quieren; sin embargo, la postura de Zavala de Calderón parece que ya quemó todos los puentes posibles, apenas unos días antes, junto con Silvano Aureoles y Rafael Moreno Valle firmó una carta exigiendo al Frente Ciudadano por México que ya nombrara a un candidato… paso en falso, porque a pesar de lo evidente, el Frente sigue siendo un organismo político no electoral, al que no se le puede demandar lo que tiene que arreglar a lo interno Acción Nacional. Quemadas las naves, todo augura que se le abrió el camino a la candidatura al chico maravilla y ahora Anaya Cortés tendrá que convencer a Dante Delgado y Alejandra Barrales de que él es la mejor opción para encabezar la alianza electoral en la que, previsiblemente, se transformará el Frente. Mientras tanto, para Margarita Zavala, la verdad, se ve difícil que pueda conseguir las poco más de 800 mil firmas que apoyen su candidatura, en Aguascalientes la tendrá difícil, pues quienes la apoyaron aquí, pertenecen al grupo blanquiazul de los perdedores; eso sí, no hay que dejar de considerar el inusual tuit de Martín Orozco Sandoval, en el que acusó de “Lamentable opinión del Sen. @RuffoAppel ante todo respeto, mi solidaridad y admiración a la Sra. @Mzavalagc”, el gobernador hizo referencia a la declaración de Ernesto Ruffo Appel en la que señaló que con la salida de Margarita Zavala también se iría la “pus” del PAN… fuerte; ¿el tuit de Martín Orozco cómo debe ser leído en este territorio que, hasta ahora, ha sido pro Ricardo Anaya? Tenemos todo el fin de semana para hacer las lecturas.

La del estribo. Y mientras desollamos la margarita, no se olvide que este es el último fin de semana de la Feria del Libro y que el domingo estará el enormísimo José Gordon a las 13:00 horas, no se lo puede perder. Ahí nos vemos y nos leemos el lunes.

@PurisimaGrilla