La Purísima… Grilla: Eso

¿Es o se hace? Enrique Peña Nieto tiene fama de… sí, de eso, ejemplos sobran, corren miles de videos en que se exhibe su incapacidad de recordar el título de un libro, no saber inglés, desconocer las capitales del país, cuando se le cae el pastel, sus tropiezos, frases desafortunadas… en fin, este presidente, sí, por las redes sociales pasará a la historia como el más… eso; la discusión está en si en verdad es o tienen tan poca fortuna que sus momentos quedan capturados en video; cuando Peña Nieto improvisa es cuando peor le va, ayer, volvió a meter la pata, no sabemos si puede ser considerado… eso, pero ruin sí, el presidente habló de la corrupción, y aprovechó para regañar a todos los mexicanos porque queremos culpar a cualquier cosa que ocurra a la corrupción: “casi casi si hay un choque aquí en la esquina, ah, fue la corrupción, algo pasó en el semáforo, quién compró el semáforo que no funcionaba”, parece chiste, no lo es, ¿o hay que explicarle a Peña Nieto que si el semáforo no funciona adecuadamente puede deberse a la omisión de alguien en sus funciones?; se pone peor, dijo el priista: “hemos tenido el ejemplo de los socavones, pues a ver, pasan en todas partes del mundo, uno señalado pero ha habido varias más y ahora vimos estos sismos, y detrás de cada evento, quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre decir: es la corrupción, cuando no necesariamente asiste el que detrás de un evento consecuencia de algo, tenga que ver la corrupción”… Sí, sí es… eso, y además ruin porque como su cobijado titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, no dimensiona que al referirse al socavón en Cuernavaca o en Nuevo León, necesariamente se hace referencia a las víctimas, y en estos casos, a personas que perdieron la vida. Siguió enajenado Enrique Peña: “Si realmente queremos combatir la cultura, que no es la genética, sino la cultura y las prácticas de corrupción, a la que durante muchos años estuvimos acostumbrados y vimos como normales, creo que exige y demanda que todos nos involucremos”, ¿hay que explicarle que evidenciar un acto de corrupción es el primer paso para combatirla?, ¿tanto le pesa a este… eso, el haber dicho que el mexicano es corrupto por naturaleza y ahora que quiere corregir, vuelve a tropezar? El presidente que ya va de salida, alegremente, encontró un culpable: todos ustedes, todos nosotros, todos los que están en las redes, según el… eso: “no es que hoy tengamos más corrupción que antes, esta es mi óptica, yo creo que hoy en día, por el avance de la tecnología, por el uso de las redes sociales, se han hecho más evidentes aquellos casos que, eventualmente, pueden presumirse de ser corruptos”… Carajo, como dice el dicho: Dios da lo grande, lo… eso, uno se lo busca.

La tercera es la vencida. Ese… eso, empezó su sexenio con Jesús Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la República, pero duró hasta febrero 2015, cuando Peña Nieto tuvo que relevarlo, porque ya estaba cansado, por Arely Gómez González, quien renunció octubre de 2016 para irse a la Secretaría de la Función Pública; y, a unos días de cumplir un año en el cargo, el tercer procurador de este sexenio, Raúl Cervantes Andrade renunció a su cargo. Cervantes Andrade explicó que renunciaba para “no detener más las urgentes leyes que México necesita”, con referencia al nombramiento del fiscal general, que está trabado en el Senado, ¿cómo lograr una eficiente procuración de justicia cuando la presión política impide al titular de la PGR hacer los cambios necesarios para construir una institución confiable?, como el mismo Raúl Cervantes propuso cuando tomó el cargo, con la esperanza de recrear a la Procuraduría. ¿A dónde irá veloz y fatigado?, por lo pronto, no regresará el exprocurador al Senado, dicho por Emilio Gamboa Patrón (otro priista golfista y que viaja en helicóptero pagado con nuestros impuestos), pero más allá de a dónde vaya, es indispensable que Raúl Cervantes indique si, como se lo solicitó Fernando Herrera Ávila, su renuncia a la PGR implica que abandona la posibilidad de ser considerado como fiscal general… Terrible.

No al dinero público. La disparidad de género en las candidaturas es evidente, sobre todo cuando se trata de la vía independiente, los activistas de la Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno que apoya a María de Jesús Patricio Martínez en su aspiración de postularse a la presidencia de la República, reconocen que el principal reto, desde la recolección de firmas de apoyo ciudadano, hasta la campaña que se pretende llevar a cabo, va a ser vencer el clasismo, el racismo y el sexismo que habita en todos nosotros. Laura Luna Quesada, vocera de la Red, indicó que son procesos en los que estamos en constante lucha y construcción; “buscamos también esta deconstrucción en los demás sectores de la sociedad”. No la tendrán fácil, sobre todo porque, a diferencia de muchos otros candidatos, María de Jesús Patricio Martínez no aceptará el dinero público para realizar su campaña.

Todos contra el Frente. En próximos días se establecerá el método de selección de la candidatura del Frente Ciudadano por México para la Presidencia de la República, adelantó el diputado federal Jorge López Martín, en calidad de representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En conferencia de prensa, dijo que la dirigencia blanquiazul, junto las de PRD y Movimiento Ciudadano se reunirán a discutir, con miras a encontrar un consenso, aunque anticipó que es un hecho que será un proceso democrático. En opinión del panista, los finalistas de los comicios de 2018 serán Andrés Manuel López Obrador y quien quiera que sea el candidato del Frente Ciudadano, esto debido a que quien quiera que sea el candidato del PRI, no logrará levantar las preferencias, especialmente si se trata de José Antonio Meade. López Martín consideró que ninguno de los independientes, ni siquiera Margarita Zavala, será capaz de capitalizar el voto de castigo contra el tricolor. Lo que Jorge López no les dijo a los amigos de la prensa, fue que ayer por la tarde fue la encerrona de los panistas para elegir el método de elección de candidato, de hecho, Paulo Martínez López hoy dará el anuncio en rueda de prensa, lo que podemos adelantar es que Acción Nacional ha elegido que el método para elegir a sus candidatos sea la designación directa, dedazo pues; a vista de buen cubero, por como están las cosas en lo local, esto beneficia a Martín Orozco Sandoval, habrá que esperar, lo que sí deja clarísimo, es que en el PRI, están más preocupados por seguir las sandeces de Enrique Ochoa Reza que en las elecciones del 2018, a estas alturas nada saben, nada les han dicho, lentos, muy lentos se están viendo.

Game of Thrones de peluche… Quién lo iba a decir, el enemigo a vencer rumbo a 2018 ahora es el Frente Ciudadano por México, según el presidente estatal de este último instituto político Emanuelle Sánchez Nájera, lo cierto es que a pesar de las críticas, el Frente se fue consolidando mientras que el PRI de Enrique Peña Nieto y Morena de Andrés Manuel López Obrador se desgastaban día tras día peleándose entre sí, por lo que en una suerte de tregua se han dado tiempo para concentrar sus esfuerzos en bajar al Frente, vamos, que esto cada vez más parece un capítulo de Game of Thrones pero actuado por los peluches de Tv Azteca. Lo que sí no puede andar diciendo el presidente del PRD es que personajes como Margarita Zavala o Armando Ríos Piter han salido del Frente por presiones del PRI, o sea, tampoco hay que buscar el hilo negro, estos personajes salieron porque no se les hizo el berrinche, así de claro.

Lamentable. Ni una sesión en seis años del Consejo de Prevención del Suicidio, aseguró el director de Salud Mental del Instituto de Servicios de Salud estatal, Héctor Grijalva Tamayo, que durante la pasada administración no sesionó de manera formal ni en una sola ocasión. Héctor Grijalva reiteró que si se quiere hacer realmente algo para bajar los índices de la autoprivación de la vida en el estado, se tiene que empezar por al menos duplicar la plantilla de sicólogos del área que ahora coordina, ya que las citas están por demás saturadas, el presupuesto no ha crecido desde hace más de 10 años y la problemática va en aumento. “Es ridículo el presupuesto de dos millones y medio ya que tan solo hay 45 sicólogos para un millón 200 mil personas”, destacó Grijalva Tamayo, a la vez que pronosticó que sin duda se va a rebasar la cifra de suicidios del 2016 que fue de 126, pues a la fecha ya se contabilizan 122, por lo que a todas luces resulta preocupante la situación y se tienen que tomar medidas de manera inmediata para bajar los índices de manera radical.

La del estribo. Otro día negro para la prensa, Daphne Caruana Galizia, quien lideró la investigación de los Panamá Papers fue asesinada el lunes mediante la explosión de un coche bomba.

