La Purísima… Grilla: Especuleros

Sin lugar a duda. Antes de entrar al fin de semana estábamos obligados a emplear “presunto” al mencionar a Héctor Quiroz García como responsable de un fraude por 100 millones, iniciamos la semana con la certeza de que el dirigente estatal del Partido del Trabajo operó recursos de procedencia ilícita por más de 67 millones de pesos que se tomaron de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León, los cuales dirige María Guadalupe Rodríguez Martínez, pues así lo dijo el juez de control, Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal. El caso de Quiroz García ha sido sospechosamente mediatizado, pues para encontrar referencias sobre la acusación, captura, pago de fianza y etcéteras, ha sido necesario recurrir a los “medios nacionales” puesto que en las páginas de gobierno no se dignan a boletinar los pormenores del asunto, lo que resulta grave porque permite la especulación, como cuánto afectará a Andrés Manuel López Obrador el que su aliado esté implicado en operaciones de este tipo, hasta que se indique que ya se vinculó este caso con Jaime Rodríguez Calderón, que porque el dinero provino de Nuevo León y como el Bronco es gobernador allá… Lo que hasta ahora sabemos es que Quiroz García es señalado como cómplice de una red de lavado de dinero presuntamente liderada también por Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, que Héctor Quiroz habría realizado 269 operaciones denominadas para que se retirara el dinero y con ello evitar que los semáforos de alerta se encendieran, y que el dirigente petista y su abogado no hicieron muy bien papel en la audiencia, que duró más de 9 horas en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, y que no pudieron convencer de la inocencia del aguascalentense al juez; lo que sí logró la defensa de Héctor Quiroz fue una ampliación de tres días del amparo que le permite seguir el proceso en libertad… lo demás es pura especulación y oportunidad para que dirigentes como Aldo Ruiz en Morena, insistan en que la alianza con López Obrador seguirá que porque no es entre personas, sino entre instituciones, que por donde se le vea, nomás no tiene pies.

Especuleros… Donde sí no quedó ninguna certeza fue entre los priistas, ya que después de la conferencia de Otto Granados Roldán (comunicación efectiva y de respuesta ante medios) que brindó invitado por el Organismo Nacional de Mujeres del tricolor (Onmpri) en Aguascalientes, no quiso dejar en claro si sí va por una candidatura para el Senado o si se queda bajo la sombra de Aurelio Nuño, el escurridizo subsecretario de Educación contestó de botepronto el interrogatorio de los amigos de los medios, eludiendo responder sobre sus aspiraciones con el cuento manido de que aún hay tiempo para reflexionar sobre esa posibilidad, para enseguida salir con la dominguera pero demagógica frase sobre con quién es su compromiso.

–¿Con quién no haría fórmula para el Senado? – inquirieron a Otto Granados.

–Yo haría fórmula con el pueblo, con el votante, con los ciudadanos, esa es la más importante, con Aguascalientes… ¿con quién no haría fórmula?, con la corrupción, ni con la indecencia, ni con el autoritarismo -salió avante el exgobernador.

–¿Personificados en algún miembro de su partido? -le insistieron para sacarle el nombre de sus bestias negras (Lorena Martínez Rodríguez y Carlos Lozano de la Torre)

–No, ustedes que son muy sagaces, yo no he dicho nada ¿eh?… como dicen los legisladores: es cuánto -se arrugó un jocoso Otto Granados, permitiendo que ese juego de la especulación siguiera su curso, juego que quién sabe qué tanto beneficie a las huestes con que se acompaña en su intento por salvar al PRI del secuestro; nadie pone en duda la inteligencia de Granados Roldán y su experiencia en el tejemaneje político, pero mientras el exgobernador le sube a la intensidad de las descalificaciones sin nombre, sus huestes en lo local ya sacaron el cobre, pues en vista de que Enrique Juárez Ramírez ya les prometió incorporar a algunos recomendados al Comité Directivo Estatal, se salvó de que los rebeldes (risas grabadas) continúen con la intención de impugnar su nombramiento al frente del PRI, al menos eso fue lo único que dejó en claro Juan Fernando Palomino Topete, quien se designó como vocero de la tribu de apellidos que se siente relegada del tricolor; aunque claro, eso de que son un grupo que antepone los nombres a las propuestas no les gusta a los inconformes, pero cuando se les pregunta quienes son, inmediatamente quieren dar el charolazo, señalando que además de ser muchos, cuentan entre sus filas con el prestigio de Augustos Gómez Villanueva y Óscar López Velarde… mmm, para eso nos gustaban.

Fe a ciegas. Otro que se atribuye el papel del muñeco de ventrílocuo es Raymundo Durón Galván, diputado local al que no tiene tiempo para atender entrevistas con los reporteros locales, excepto cuando quiere hablar en nombre de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, resulta que el panista del equipo de Fernando Herrera Ávila, se dio cuenta de sus dones de pitoniso y aseguró que en el futuro próximo la alcaldesa dará una sorpresa en relación con el tema de agua y la concesionaria, Durón Galván aseguró que ante la exigencia de la diputada priista Citlalli Rodríguez para que Jiménez Esquivel dejara en claro ante la ciudadanía cuál es su respuesta respecto al compromiso de campaña que hizo de sacar a Caasa de Aguascalientes, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos aseveró que la alcaldesa ya está tomando cartas en el asunto. “De hecho, ahorita lo que yo he sentido es que la misma concesionaria ya ha disminuido la hostigación (sic) con los ciudadanos, porque la alcaldesa está al pendiente, está presionando. Entonces en cualquier momento nos da una sorpresa”, manifestó el legislador panista. El vidente Durón Galván consideró que pagar el finiquito a la concesionaria para rescindir el contrato aún vigente y prescindir de sus servicios, implicaría sacrificar a la ciudadanía, porque se dejaría de hacer obra (pública), por lo que pugnó porque se encarguen los jurídicos de buscar la manera de cómo pueden negociar, a fin de que no salga afectada la ciudadanía. “Hay que esperar, sobre todo para no hacer cosas nada más al aventón, tenemos que hacerlo pensando en los ciudadanos, porque si tomamos una decisión a la ligera, los perjudicados son ellos. Y no se debe jugar con ellos”, insistió el diputado panista… Ay, ajá.

Politizando todo. Como una falta de respeto consideró la regidora Karla Cassio Madrazo el hecho de que el Patronato de la Feria de San Marcos haya lanzado las convocatorias para el cartel, la voz oficial y la reina del evento abrileño sin que el Ayuntamiento hubiera aprobado las fechas de realización, hecho que aprovechó el regidor del PRI Nezahualcóyotl Ventura Anaya en una de sus participaciones de la pasada sesión del Cabildo dando una cátedra de que todo se puede politizar de tal forma que el panista Maximiliano Ramírez Hernández salió a dar la cara por el presidente del Patronato José Ángel González Serna, al igual que su compañera de partido, la regidora Cecilia López Ortiz, quien además ha tenido que fungir como abogado del diablo tanto para el Patronato en el Cabildo como para el Cabildo en el Patronato.

La del estribo. Y el viernes, también Sergio Nieto Castillo, removido titular de la Fepade, aventó la toalla y dijo que ya no quería nada, al menos que renunciaba a su intención de que el Senado esclareciera los motivos por los que lo quitaron como fiscal… Pasado el fin de semana, los senadores volverán a hincarle el diente a este tema, se va a poner bueno, como quinto juego entre Astros y Dodgers. Habrá que esperar.

@PurisimaGrilla