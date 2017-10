La Purísima… Grilla: Fastidio

Planchaduría. Como ya se había anticipado, la dirigencia estatal del PAN convocó a conferencia de prensa para confirmar que será por designación el método de selección de los candidatos a senadores, diputados federales y diputados locales. El presidente estatal de Acción Nacional, Paulo Martínez López, se reservó los nombres de los militantes que han expresado interés en contender en la elección 2018 y, aunque reconoció cierto interés por una candidatura, aseguró que permanecerá en la presidencia del partido para organizar el próximo proceso electoral: “Siempre hay posibilidades e intereses en toda persona, eso es claro, pero hasta que no se emita una convocatoria y veamos las opciones, y si hay posibilidades buscaremos algo (…). Pero el principal, nuestro objetivo es estar frente a la dirigencia, conducir este proceso electoral al frente del partido, no me retiraré a buscar una candidatura a la calle, no porque no quiera, sino porque alguien debe conducir el proceso y esa responsabilidad la asumí desde el momento en que busqué la reelección como presidente del partido”, fue su forma de darle la vuelta a la pregunta de cómo le va a hacer para asumir esa candidatura a una diputación que muchos ya consideran tiene en la bolsa. Martínez López adelantó que la convocatoria, según el calendario electoral, debe ser emitida después del 13 de diciembre y los candidatos deben estar definidos antes del 20 de febrero de 2018. A pesar de que el proceso será abierto, Paulo Martínez aclaró que se buscará sacar el proceso por unanimidad, como hizo este lunes en la sesión de la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal, donde señaló el apoyo de 35 de los 39 integrantes de la misma, y eso porque los otros cuatro -incluido el gobernador, Martín Orozco– no pudieron asistir a la sesión debido a sus actividades personales. Martínez López dijo también que el Consejo Político Estatal avaló el fin de semana la conformación de una coalición con PRD y Movimiento Ciudadano, sin embargo, rechazó que las candidaturas se vayan a repartir a partes iguales con sus eventuales aliados… Pos éstos, ha de haber pensado el dirigente blanquiazul, mientras en el horizonte mira cómo se relamen los bigotes Emanuelle Sánchez Nájera y Jaime Durán Padilla creyendo que el trabajo que no han hecho en lo local se va a traducir en candidaturas para todos porque desde el centro las dirigencias de sus franquicias sí están chambeando… y sí: pos no.

De dos en dos. Dos dictámenes subirán al pleno en próxima sesión ordinaria del Congresito, hizo cuentas el coordinador de la bancada PAN-PES, Guillermo Alaniz de León, contó que se dictaminaron tres iniciativas, dos de ellas aprobadas a favor, una por parte de las priistas Citlalli Rodríguez González y Elsa Amabel Landín, para que ya no se cobre la primera acta de nacimiento y el trámite del registro de los niños cuando se realiza de forma extemporánea, y la otra presentada por Josefina Moreno, sobre medio ambiente y equidad de género, la cual ni la promovente Josefina Moreno, ni Alaniz de León pudieron explicar de qué se trata exactamente, pero ha de ser buena, suponen, porque es de los temas de moda. La tercera iniciativa se dictaminó en sentido negativo, presentada por la Comisión de Seguridad Pública, con el que pretendía configurar la “malvivencia” como un delito, mismos que no prosperó debido a que el nuevo sistema de justicia penal lo señala como anticonstitucional, y es cuando uno se pregunta en los bolsillos de quién cae el presupuesto que tienen los diputados para pagarse asesores, porque nomás no dan una.

Reporteros fastidiosos. A los amigos de la prensa, los reporteros, los que andan en la calle trabajando, no esos que se abren una paginita y la llenan con los comunicados de prensa de los gobiernos, no les importa el mal humor con que son recibidos las más de las veces por la clase política local cuando no les hacen entrevistas a modo; pero hay ocasiones en que los malos modos de esos políticos rebasan la tolerancia, como la reacción del coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Javier Reynoso Talamantes, ayer el ahora diputado plurinominal y antes secretario de gobierno de Carlos Lozano de la Torre, nomás no quiso ponerse las pilas (como decía su exjefe) y cuando Ángel Dávalos le solicitó una entrevista; Reynoso Talamantes, de manera tajante le respondió: “si tú nomás fastidias”, negándose a salir del lugar y conceder unos minutos a los representantes de los medios. Si bien el desplante fue para un reportero, el diputado sabía que afuera en pasillos estaban mínimo cuatro medios locales, de tal manera que la negativa del servidor público fue para varios reporteros, la actitud del diputado no es nueva, ni es exclusiva de los priistas, en Acción Nacional es clásica la respuesta de “estoy entrando a una junta”, cuando se les solicita una declaración, en el gobierno estatal y municipal siempre hay que esperar el permiso de alguien para agendar un encuentro, las “honrosas” excepciones son casi siempre de los dirigentes de los partidos que son minoría en el Congresito y que entienden que no hay otra manera de llegar a la población más que a través de los medios de comunicación.

Mal de muchos. Es lamentable que en las actuales administraciones, en todos los niveles, se dé este problema generalizado, porque el desplante de Sergio Reynoso se repite en las administraciones estatal y municipal, no siempre, hay que señalarlo, por los titulares de las dependencias, sino por los encargados de las áreas de comunicación, quienes lejos de facilitar el trabajo, lo obstaculizan; desde el municipio capital, los del interior, las instancias de Gobierno del Estado, delegaciones, corporaciones, no hay alguna que se salve por completo; desde jefes de prensa, fotógrafos y personal de seguridad, se les hace fácil ningunear a los representantes de los medios de comunicación, no se diga a la ciudadanía, cuando cualquier evento al que citan a la prensa y asisten los funcionarios, debe ser público, porque reiteramos, se deben al pueblo; sin embargo, si las áreas de comunicación se han trepado al ladrillito, que podemos esperar de los funcionarios. ¿Ejemplos?, sobran: Gerardo Fabrizio Salado Casab, un auxiliar de Difusión y Comunicación en la Secretaría de Turismo, quien exige se le dirija un oficio membretado para acreditar a los reporteros al Festival de las Calaveras, pero es incapaz de organizar una rueda de prensa o al menos no arrugar la lona con que se anuncian las actividades; en el Instituto Cultural de Aguascalientes, Victoria Guzmán impide a la titular, Claudia Santa-Ana, responder a las preguntas de la prensa; así como en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se pidió a los reporteros retirarse del edificio de Prevención de Violencia, bajo el argumento de que no tenían conocimiento de que acudiría la prensa y se interrumpió la entrevista que se sostenía con Aurelio Coronado, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos, respecto a la capacitación que ofrecen en este espacio. Lamentable que, subidos en el ladrillito de pergeñar boletines, un puñado de personajitos miren con desdén a quienes tratan de informar.

La del estribo. Muy presumidos que andan los de la administración de María Teresa Jiménez Esquivel por el cambio que hicieron a la página web del municipio que hasta un boletín mandó la Secretaría de Comunicación Social a cargo de Enrique de la Torre de la Paz para dar a conocer al pueblo de tan maravillosa acción; tan emocionados andaban que en el boletín olvidaron poner una advertencia para dar a conocer que el cambio tendrá algunos inconvenientes como el hecho de que borraron las actas del cabildo que estaban en el registro con lo cual, por cierto, se viola la Ley de Transparencia y Acceso a la información; lo de hoy es el mapping en el frente del Palacio, ¿estará ahí la información que borraron de la página web?

@PurisimaGrilla