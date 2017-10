La Purísima… Grilla: Gazolinazos

La Tremenda Corte. Más un asunto político que una afectación ciudadana lleva de fondo la manifestación que hicieron la mañana de este jueves a las afueras del Congreso del Estado extrabajadores y ciudadanos que se congregaron para exigir a los diputados que inicien un juicio político en contra de Antonio Arámbula López, a quien acusan de haberles robado sus compensaciones que no recibieron durante los primeros tres meses que estuvo al frente de la presidencia municipal de Jesús María. Sin embargo son ya conocidos estos perfiles, liderados por Manuel Medina Ortega, dirigente del Frente de Lucha Campesina, los mismos que presionaron para que se viniera abajo el proyecto que había dejado listo para licitarse Arámbula López, del estacionamiento subterráneo en la plaza principal de Jesús María; así como en la destitución de su esposa, Liliana Coronado, al frente del gabinete municipal de dicha demarcación. Y es que al cuestionarle a Gloria Martínez, esposa de José Luis Morales, uno de los supuesto trabajadores afectados por el exalcalde, el porqué había esperado hasta ahora para alzar la voz sobre este abuso, dijo que se debía a que saben que Arámbula López buscará postularse por una puesto de elección popular en 2018. ¿Es de verdad una exigencia ciudadana, o una venganza política?

Fastidiosos. De las manifestaciones de afuera, vamos a las que se dieron adentro del Congresito, cuando un grupo de reporteros reclamaron con pancartas la actitud del diputado plurinominal y anterior secretario de Gobierno del Estado Sergio Javier Reynoso Talamantes para con Ángel Dávalos, reportero a quien el diputado le pidió que no lo fastidiara con solicitar una entrevista y… el resto es historia; Ángel Dávalos convocó a sus compañeros de los medios para interrumpir la sesión mostrando unas pancartas en las que se insistían en que su labor es ser reporteros fastidiosos, los diputados, que tienen la piel sensible, detonaron todas las alarmas, los reporteros depositaron las cartulinas en la curul de Sergio Reynoso Talamantes (quien ya había abandonado el salón ante la presión), el oportunista Sergio Augusto López Ramírez tomó las pancartas para, según, leerlas con atención, cuando lo que era evidente que buscaba era que lo fotografiaran como un diputado que se pone de lado de los reporteros, al presidente de la mesa directiva, Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, se le subió el color y creyó que aquella manifestación se le estaba saliendo de control, así que llamó al orden, al final conminaron a los reporteros a abandonar el salón, mientras el encargado de comunicación, José Dávila, diligente, cumplía con el papel de recoger las cartulinas, por instrucciones de Aquiles Romero González, secretario general del Congresito. Nosotros nos volvemos a preguntar, ¿importa? Y la respuesta es la misma: no, porque el maltrato del que se quejan los reporteros no se limitan al Congresito o al gobierno estatal en el caso del Instituto Cultural de Aguascalientes, como lo señalamos en esta misma columna, quienes forman parte de la administración de María Teresa Jiménez Esquivel, tiro por viaje dejan plantados a los reporteros, los excluyen e incluso los insultan, ¿es necesario recordar la grosería que le espetó a un amigo de la prensa el exsecretario José Héctor Benítez López?… creemos que no importa porque mientras se deje solos a los reporteros cumpliendo su función y no sean apoyados por los directivos de los medios, por quienes son los responsables editoriales de cada impreso, pues poco trascenderán sus quejas, ya que finalmente es con quienes cobran por el espacio con quienes sí quieren tener trato la clase política, o bien, con algunos calumnistas que ya de inmediato han comenzado a descalificar las quejas de los reporteros, mismos calumnistas o pergeñadores de blogs que no dudan en subir a sus perfiles las fotos donde abrazan o conviven con funcionarios, ejercen el charolazo para ser invitados a los eventos o se les aparten lugares en los eventos que se realizan por parte de los gobiernos. Nos da gusto ver a un gremio organizado, a esos jóvenes que desde el Congresito y los gobiernos, se les niega un reconocimiento a su trabajo, que desde la academia no se les apoya, porque la iniciativa aprobada del Premio Estatal de Periodismo ahí sigue durmiendo el injusto sueño de la congeladora, ¿no? Ojalá el patear un cadáver político como el de Sergio Reynoso Talamantes sirva de algo, ojalá la manifestación de ayer se repita y se vuelva costumbre con el resto de los funcionarios que creen que ponerles pan y café frío en la mesa a los reporteros les asegura la reproducción de su, más de las veces, erráticas declaraciones.

Son rumores… La Sala Administrativa (y Electoral, todavía) abrió, este lunes, expediente para la impugnación de la acreditación del PRI para participar en los comicios locales del 2018, concedida hace un par de semanas por el Instituto Estatal Electoral. El toca electoral SAE-RAP-015-2017 determinará si el tricolor puede contender en la elección de diputados locales en el proceso 2017-2018. Si bien Enrique Juárez Ramírez y los priistas en general han desdeñado dicho recurso públicamente, lo cierto es que en los radiopasillos tricolores dicen lo contrario, incluso se habla de que la preocupación ha tocado al Comité Ejecutivo Nacional. El autor del medio de impugnación, Movimiento Ciudadano, promete llevar el caso incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no encontrar respuesta satisfactoria. También se habla de que la acreditación del PRI, si bien es la única impugnada, no es la única con irregularidades ya que otros partidos políticos tuvieron anomalías en su trámite de registro. ¿Será verdad que los consejeros electorales hicieron ojo de hormiga frente a esto? ¿O será un rumor sembrado por el PRI para diluir su culpa?

Después de muerto… Ahora sí que ya ni modo, ayer, con 399 votos a favor, 44 en contra y una abstención, fue aprobada la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, más o menos 5 billones de pesos, a los cuales, los diputados sumaron 43 mil 291 millones más para los damnificados de los sismos de septiembre, bien ahí, lo que sí no estuvo nada bien, es que se mantendrá el cobro del IEPS en las gasolinas, por lo que se mantendrán lo que muchos llamamos “gasolinazos”, los diputados de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano ya aclararon el sentido de su voto, y a responsabilizar a las huestes priistas de “seguir cargando la mano a los mexicanos en el costo de los precios de las gasolinas”, como sea, la Ley ya fue aprobada y no hay mucho qué hacer.

La del estribo. Ayer los medios de comunicación se encargaron de homenajear a quienes salvaron vidas durante los sismos de septiembre, en especial el del día 19, a un mes de las afectaciones, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, apuesta a un Fondo Nacional de Reconstrucción, para que los recursos retenidos a los partidos políticos por el Instituto Nacional Electoral (INE) sean depositado en una sola cuenta y auditado por ciudadanos, la iniciativa es ya parte de las propuestas del Frente Ciudadano por México, la propuesta, también, va en el mismo sentido de lo que ha solicitado Nosotrxs… Lo que llama la atención es que si se coincide en lo benéfico de un fondo único y una sola manera de auditar la inversión necesaria en la reconstrucción, desde el gobierno no se apoye y se permita que tanto gobernadores como titulares de las dependencias, aprovechen los sismos para quitarse de encima los compromisos contraídos, pues ahora resulta que por la contingencia no se cumple con las promesas de campaña, y eso va desde municipios hasta la administración de Enrique Peña Nieto… en serio que no se vale. En fin, es viernes y ya nos merecemos descanso, usted haga lo mismo y nos leemos el lunes. Buen fin de semana.

