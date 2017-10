La Purísima Grilla: La horrorosa hache

En su cara… Los diputados suelen ser muy susceptibles, cuidan las formas y se inventan haches para conferirse una honorabilidad instantánea, una con la que no tienen ningún compromiso porque ya viene en la etiqueta: Honorable Congreso bla bla bla; nadie se salva, apenas se sientan en la curul se vuelven defensores a ultranza de su propia virtud, el enredado lenguaje parlamentario lo usan como escudo para no tocarse ni con el pétalo de una crítica, todas las veces que algún asistente se manifiesta, de inmediato exclaman que se les respete… Bueno, pues ayer, tras la presentación de las iniciativas para recortar el gasto a los partidos políticos, en sesión abierta de la Comisión de Asuntos Electorales, diversas personalidades de organizaciones de la sociedad (Fernando Aguilera Lesprón de Ciudadanos por Municipios Transparentes; Raymundo Tamayo González de Podemos Cambiar, y Jaime del Conde Ugarte, de Nosotrxs; Francisco Ruiz López, de la Coparmex local, y Enrique Ramírez Pérez, de la CROM, entre otros) le dieron el micrófono a José Luis Morales, quien hizo una teatral entrada al auditorio, acuerpado por un grupo de paleros que comenzaron a gritar contra los corruptos, lo primero que les espetó el locutor fue “Estas firmas no vienen estrictamente a buscar que se les quite dinero a los partidos políticos”… Ah, caray, ¿pues qué no se trataba de eso, de esas iniciativas?, sin vergüenza, el vendedor de carnitas indicó que no iba a argumentar filosóficamente sino a hablar con el corazón, y en su cara, que eran unos ladrones… ¿dijeron algo? No, quien preside la comisión Elsa Amabel Landín, Norma Isabel Zamora Rodríguez, Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Arturo Fernández Estrada y Juan Guillermo Alaniz de León, nomás asintieron, tanto miedo le tienen a estar en boca de José Luis Morales que, agachones, aguantaron el regaño falaz del locutor sin decir esta boca es mía, sin demandar respeto, ese que usan como pretexto para desalojar a quienes sacan una pancarta o bandera, triste actitud en el Congresito.

I’m not for sale… decía la playera del joven que pastorea a los de Politik Millennial y quien tomó el micrófono después de que su patrón hablara, y sí, coincidimos, Manuel Díaz Rodríguez, ya no está en venta, porque ya está vendido, se ha quitado de encima la sombra de Gabriel Arellano y hoy se abraza a José Luis Morales, con una falta absoluta de congruencia, fue al Congresito a hablar de iniciativas ciudadanas y hartazgo de la clase política, cuando su patrón unos momentos antes reveló sin empacho el engaño con que se recolectaron las firmas para la iniciativa sobre ajuste al presupuesto de los partidos políticos; al tiempo, el mozalbete ya se estará lanzando para un puesto público, apoyado por el locutor, total, si le va mal, siempre podrá repartir paquetitos de carne. Precavido, el muchacho.

Cubetazo de agua fría el que sintió la población ante la posibilidad de que se aumente la tarifa del camión urbano, no conforme con que la queja diaria es por el pésimo servicio que brindan, el mal estado de las unidades y que los choferes son de los que más accidentes causan, incluso responsables de varios lamentables decesos, aún así quieren cobrar 12 pesos por pasaje. Pero es más lamentable ver como las autoridades en lugar de apoyar a la ciudadanía, son quienes más los perjudican, no sólo en este caso, en que analizan la posibilidad, cuando la respuesta definitiva deberían ser no, no al menos hasta que sea una realidad la intervención integral a plan de movilidad, hasta que los ciudadanos veamos realmente un transporte de primer nivel, como lo merecemos. Y no sólo en el estado suceden este tipo de abusos, mientras se discute la reducción de los recursos a partidos políticos para apoyar a los damnificados, siguen saliendo quienes se escudan en ello para no cumplir con sus compromisos o peor aún, para lucrar y abusar de este lamentable momento por el que atraviesa el país; tal es el caso en el estado de Morelos, donde el gobernador acaparó apoyo que iba dirigido a los damnificados, precisamente para disfrazarlo de apoyos del DIF. El líder de la CROM, Jesús Ramírez, condenó estos hechos, y enfatizó que la iniciativa presentada este martes ante el Congreso, de Sin Voto no Hay Dinero, va a hacer que se preocupen los partidos políticos por incentivar el voto; pero en esto también se debe tener mucho cuidado, porque hubo uno que ya salió a proponer que como en otros países, se obligue al voto o no te dan el pasaporte, lo cual sería contraproducente si estamos hablando que ya tenemos cierta desconfianza y miedo de los partidos políticos; el hecho de que te condicionen la expedición de un pasaporte, o un apoyo, afectará a la gente que menos tiene, “tampoco queremos que México se convierta en una cárcel (…), ¿qué culpa tiene la gente de que los políticos sean tan malos que no les den ganas de ir a votar”… pues, a discutir, porque la ciudadanía se ejerce, no es como la H autoimpuesta de los diputaditos, ¿o no?

Confirmación. El gobernador Martín Orozco Sandoval sostuvo ayer lo escrito en Twitter el pasado viernes, cuando por medio de esta red social expresó que “El reconocimiento del panismo a Margarita Zavala es de muchos años de trabajo, sin duda su salida tendrá su efecto”. En entrevista colectiva, se dijo respetuoso de la decisión de la esposa del expresidente Felipe Calderón de abandonar las filas blanquiazules para continuar con su proyecto político por la vía independiente, sin embargo advirtió que será necesario compensar su ausencia con un mayor trabajo político: “Respetamos mucho que sin duda, como el tuit lo dijo, creo que tiene un efecto, duele y ahora debemos redoblar el esfuerzo en el trabajo, el proyecto de unidad, en el cerrar filas, que el presidente convoque a todos los actores que puedan tener un efecto para la elección de 2018. Sin duda tenemos que cerrar filas y a trabajar”, dijo en entrevista colectiva, al tiempo en que reconoció que se esperan los tiempos políticos para comenzar a trabajar en las candidaturas.

Cero viajero. La organización Borde Político elaboró un ránking de desempeño parlamentario de los 128 integrantes de la Cámara de Senadores, el cual situó en el último lugar de los legisladores aguascalentenses -casi todos reprobados- al panista José de Jesús Santana García, quien tuvo un promedio de 18 puntos en el Borde Score. En Trabajo Legislativo, registró dos puntos; en Rol Político, 25 y en Extra Legislativo, 29. El mismo senador que tan solo este año ha gastado 741 mil 517 pesos con cargo al erario en cuatro viajes al extranjero a las islas de Fiji, la India, Panamá y Francia… No siempre los viajes ilustran, el senador Santana García es un ejemplo de ello.

A ojo de buen cubero. El titular de la Fiscalía General del Estado, René Urrutia de la Vega, calculó que en estos momentos hay abiertas 24 carpetas de investigación por presuntos delitos penales cometidos por exfuncionarios del gobierno de Carlos Lozano de la Torre. Entre las dependencias señaladas se encuentran el Órgano Superior de Fiscalización, los institutos de Educación, del Agua y de Vivienda, este último acumula alrededor de 15 indagatorias. En entrevista banquetera, el fiscal refirió que las denuncias han sido presentadas por el Congreso del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por como se ven las cosas, al rato saldrán las cuentas al estilo Enrique Peña Nieto, son poquitas, como 15, no menos, 38, o algo así.

La del estribo. Ayer en sesión del Cabildo, donde por cierto le fueron otorgados varios terrenos en comodatos al obispo José María de la Torre, se aprobó que sea el 4 de diciembre, en el Segundo Patio del Palacio Municipal, cuando se lleve a cabo el Informe de Gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel, donde se darán a conocer los logros con A mayúscula de su administración… si es que los hay para entonces pues al momento ni el tema del agua, ni la seguridad y tampoco los servicios públicos; lo que es seguro es que la lista de agradecimiento será larguísima, considerando a todos los amigos empresarios con los que se han hecho negocios, como con los paraderos o quienes adoptaron un camellón, con lo que ha logrado deshacerse de la pesada labor de deshacerse de sus responsabilidades.

