La Purísima… Grilla: La libertad de la mujer nunca ha sido libertinaje

Faltas al código… Todavía falta para que sepamos a qué se refiere el encargado del despacho en la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, con eso de que Santiago Nieto Castillo violó el código de conducta de la PGR y por eso fue destituido, apenas hoy lunes el Senado comenzará a discutir si objeta o no la destitución de quien recibiera una cartita del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que lo exculpara del caso de corrupción de Odebrecht… Los senadores tienen diez días y esperemos que resuelvan antes de ese plazo la sospechosa remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), porque lo único que se sabe es que se da tras anunciar en una entrevista que había recibido presiones por parte de Lozoya Austin, y lo que se tiene que valorar es que Nieto Castillo giró varias órdenes de aprehensión, por ejemplo, contra el subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar; el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; y contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte; además, el proceso electoral 2018 ya ha iniciado, ¿a quién le conviene dejar sin titular a la Fepade en este momento?, y para acabarla de amolar, quien lo destituye es quien se quedó a cargo de la PGR tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade… ¿Sospechosismo?

Que siempre sí. Pues dice Guillermo Ruiz Esparza que siempre sí habrá entrega del Premio Estatal de Periodismo, el presidente de la Mesa Directiva en el Congresito, aclaró que el reconocimiento habrá de ser entregado por la Comisión de Educación y Cultura, que preside el diputado Jesús Morquecho Valdez, y que habrá de emitir la convocatoria, al ser un compromiso pendiente, heredado por la anterior Legislatura. Ruiz Esparza aseveró que al menos en la bancada PAN-PES existe el interés generalizado de sacar este premio adelante, de tal manera que bastará con que la comisión correspondiente emita la convocatoria. Ingenuos de nosotros, pensamos que bastaba la aprobación del pleno para que se hicieran las cosas, pero ahora vemos que es cuestión de voluntad.

Promesas de campaña. Hay promesas de campaña que a veces se desearía que los gobernantes no recordaran; una de ellas en la creación de la Secretaría de la Familia, que el actual gobernador Martín Orozco Sandoval tanto mencionó en su momento para convencer a la ciudadanía de votar por él y mencionó recientemente de nueva cuenta. Luego se presentó, también en el Legislativo, una propuesta por parte del Ejecutivo sobre ingeniería administrativa, con la cual pretenden fusionar ciertas áreas en la administración que realizan la misma labor y así optimizar recursos y burocracia; un aspecto que el gobernador ha dejado claro, no le agrada la idea de que crezca la burocracia y se despilfarren los dineros, al menos ese fue el argumento respecto a la creación del Tribunal Estatal Electoral y el Sistema Estatal Anticorrupción. Se habrá de esperar que esa misma lógica se aplique a la posible creación de la Secretaría de la Familia, aunque antes será necesario convencer a esa parte de la ciudadanía que no votó por él, de la utilidad de un ente que a simple vista, parece que hará la misma labor que el sistema estatal DIF, pero con esta administración, pues, francamente, no se sabe, porque ahora que Martín Orozco está de tour por China es cuando sus empleados salen a decir que, por ejemplo, para resolver el problema de movilidad que genera el transporte urbano, se creará un instituto para que asuma las obligaciones que le corresponden a la Seguot en esa materia, o sea, ¿no es crear más burocracia?, porque en el caso del Tribunal Electoral local y los organismos que conformarán el Sistema Estatal Anticorrupción, a Orozco Sandoval los desdeña con ese pretexto, ¿en qué quedamos entonces?

Mala prensa. Y siguen los desplantes de los funcionarios hacia la prensa, al invitar sólo a unos cuantos a eventos que deben ser de conocimiento público para la población; y es que, aunque en esta ocasión se trató de un festival que era más de interés del municipio donde se realizó, al cual no le haremos ni mención, porque como bien justificaron su falta de atención e invitación a los medios de comunicación, con que no tenían para pagar la publicidad, pues no se las haremos. Pues así las cosas, sólo los del canal oficial de radio y televisión tuvieron el “privilegio” de que se organizara, con los gastos que implica de logística, impresión de lonas, banners, entre otros, una rueda de prensa exclusiva para dicho medio, en el que la alcaldesa del municipio de las carnitas daba detalles de la muestra gastronómica del suculento platillo, evento que ocurrió este fin de semana, y a que evidentemente sólo se le dio promoción por la señal del canal de gobierno, y en redes sociales. Y, justo esa alcaldesa es la mejor pagada de presidentes municipales de la entidad, pero no le es suficiente el presupuesto para comunicación, y parece que tampoco importa que se gaste en eventos a los que no hay la concurrencia esperada por la falta de promoción. Así como aquí seguimos recibiendo malos tratos tanto miembros de la prensa como la población en general, es lamentable ver que la situación no es diferente en otros lugares de la República, donde el nombramiento de Pueblo Mágico les ha servido para denigrar al turista nacional y favorecer al extranjero, con precios desorbitantes, y prácticamente prohibiendo la entrada a los centros de diversión a los visitantes del país. Nos referimos a San Miguel de Allende, donde este fin de semana nos percatamos que sólo le ha quedado la fama de pueblo de encanto, o esa percepción es sólo para los foráneos, pues la vida nocturna es reservada a derecho de admisión de los turistas de otros países, a quienes les facilitan la entrada a cualquier sitio, hay restaurantes y hoteles, así como salones de fiesta exclusivos para ellos, donde se ofrece un ambiente totalmente adaptado al estilo estadounidense o europeo; ¿que no la finalidad de visitar México es que conozcan nuestras tradiciones y las formas en que aquí festejamos?… En fin, así las cosas en el país, bien dicen que nadie es profeta en su tierra, y el gusto por ayudar a nuestros connacionales fue sólo una llamarada de petate que con el mes de septiembre se fueron, pero los estragos de los sismos y la fragmentación del pueblo mexicano continúan.

La del estribo. Notoriamente harto de que cada año le cuestionen por qué el municipio tiene que entregar un premio a la literatura escrita por mujeres, el director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, Alejandro Vázquez Zúñiga, explicó que se trata de una acción afirmativa, a pesar de que como él mismo señaló, odia que se tengan que seguir realizando acciones afirmativas pues son un recuerdo de que las cosas siguen mal y las mujeres siguen teniendo que esforzarse más que los hombres en casi todos los aspectos de la vida incluido el ámbito literario, debido a que el machismo sigue siendo el canon, o al menos eso es lo que se pudo entender en el atropellado discurso… lo que también destacó, pero positivamente, fue la presencia de la poetisa, narradora, ensayista y crítica literaria aguascalentense, Dolores Castro Varela, quien a sus 94 años mantiene una envidiable lucidez que soñarían con tener algunos de nuestros políticos: “La libertad de la mujer nunca ha sido libertinaje”.

