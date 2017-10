La Purísima… Grilla: Mentiroso, mentiroso

Nada por aquí, nada por allá… Le llovió, y con razón, a Jaime González de León, y es que el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congresito se pasó de díscolo; según el panista están estudiando sesudamente las cuentas públicas, con base en ese análisis se decidirá si hubo actos de corrupción entre funcionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre, no sólo eso, también amenazó a los gobiernos municipales anteriores, quesque checarán si se les pueden fincar responsabilidades en el ámbito administrativo e inclusive penal… Ándale, pero eso fue lo que les dijo a los amigos de la prensa, pues durante la sesión, la diputada Citlalli Rodríguez González dejó en claro que González de León miente, pues los integrantes de esta comisión todavía no habían recibido las carpetas que contienen las revisiones de esas cuentas públicas, no sólo eso, indicó que el plazo para entregarlas al Poder Legislativo venció el 30 de septiembre, desde su curul Citlalli Rodríguez señaló que ella como integrante de la Comisión de Vigilancia aún no ha recibido las carpetas que contienen las revisiones de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016. Previo a la revelación de Citlalli Rodríguez, la también priista Elsa Amabel Landín se dijo preocupada por el manejo que los panistas están haciendo de la información que ha estado manejado el Órgano Superior de Fiscalización, pidiendo que se haga de conocimiento y uso público, para que no le esté metiendo mano Jaime González de León, Sergio Augusto López Ramírez, del Verde, tras la intervención de las priistas, se unió a la exigencia para que se transparentara la información… pero de esta lluvia, el presidente de la Comisión de Vigilancia, ni en cuenta, porque durante los posicionamientos no se encontraba, en el salón de sesiones, a la mejor estaba dando una entrevista acerca de cómo sí cumple con su encomienda. Si González de León es la persona de confianza de Martín Orozco en el Congreso, esperemos que no le esté dando el mismo trato al gobernador que a sus homólogos, porque entonces esas promesas de llegar hasta el fondo en las investigaciones de la administración pasada, nomás nunca llegarán.

Baby, you can drive my car… No. Regresaron las entrevistas para el diputado priista David Nájera Moreno, pero no para intentar que informe sobre sus iniciativas inexistentes o su deplorable labor legislativa, sino para que explique qué procederá con el auto que chocó hace unos días y que el Congreso le presta. Resulta que el viernes pasado, Nájera Moreno se accidentó en una carretera interestatal, cuando una camioneta se pasó una señal de alto y lo impactó con el automóvil marca Sentra modelo 2014. Según el priista venía de una reunión, ya se iba a descansar cuando ocurrió el percance. De acuerdo al dictamen de la aseguradora, el auto está considerado como pérdida total. “Ayer nos notificaron que era pérdida total y ahora tendremos que ver qué procede en el comité de administración para el efecto”, justificó David Nájera, el automóvil tiene un costo de 230 mil pesos, pero, dadivoso, el priista ya se dijo dispuesto a pagar el deducible, según él ya le avisó a Marta González, del Comité de Administración del Congreso, quien será la encargada de definir si se otorgará un nuevo auto al diputado o deberá de usar de ahora en adelante su unidad particular, además de los gastos que se tengan que cubrir… Y luego se preguntan por qué tienen que cambiar cada tres años los vehículos asignados a los diputados, afortunadamente, nadie salió herido… pero.

Zavalazo… Por cierto, mañana, sábado 14 de octubre, vence el plazo para que los diputados locales que pretendan reelegirse por un partido diferente al que los postuló, o bien, de manera independiente, presenten su renuncia a sus respectivas siglas. El consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, detalló que la fecha coincide con la mitad del periodo legislativo, conforme los establece la Constitución. Landeros Ortiz dijo por el momento no estar enterado de que alguno de los miembros del Congreso tenga estas intenciones, pues la renuncia a la militancia es ante el partido que corresponda, con el fin de ajustarse a los tiempos procesales de acuerdo con el calendario electoral, es decir, bueno, lo decimos nosotros, acá en Aguascalientes no se dará el fenómeno Margarita Zavala, quien ya se registró como candidata independiente a la Presidencia de la República, ¿en qué sentido?, en que a quien viviera en Los Pinos durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, por obvias razones, se le acortaron los tiempos y como la ley no obliga a designar candidato todavía, pues se le quemaron las habas esperando que sus chantajes al Frente Ciudadano por México difundiera cuál va a ser el método de selección de su candidato de la posible alianza, además de su evidente bronca con Ricardo Anaya Cortés, entonces, a Margarita Zavala no le quedó de otra que renunciar a Acción Nacional y sumarse a los más de 30 candidatos independientes que aspiran a sentarse en la silla del águila. El jueves pasado se llevó a cabo la reunión plenaria de la militancia estatal del PAN con el gobernador Martín Orozco Sandoval, misma que no se abrió a los medios de comunicación, ¿de qué hablarían?, quién sabe, pero seguro de las candidaturas no, porque ninguno de los diputados del blanquiazul se animó a salir del corralito donde saben que, tarde o temprano, les tocará, así que ninguno se irá por la libre.

A gusto. Quien piensa que en el PAN se está bien, es el diputado federal Gerardo Salas Díaz, único panista que se ha animado a hablar de Luis Armando Reynoso Femat, si bien no defendió al exgobernador, quien estaba acusado por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y de Peculado y ya fue absuelto por el Juez Sexto de lo Penal en el estado de Aguascalientes, Salas Díaz sí dijo que no se debe juzgar hasta que no haya un dictamen definitivo. Y es que bien dicen que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, que bien deberían recordar los políticos, pues el hecho de tener fuero durante su mandato no significa que va a ser de por vida, y así como ahorita juzgan el día de mañana saben que podrían estar en la tablita; tal vez eso pensará el representante blanquiazul en el Congreso de la Unión, que no quiso subirse al barco en este tema.

¿Anarquistas u oportunistas?. El empoderamiento ciudadano es bueno sí, pero hay un punto en el que se convierte en anarquía y eso se define simplemente cuando se deja de pelar la ley; esto lo mencionamos porque el día de ayer Juan Manuel de Loera Márquez, presidente de la Unión Campesina Independiente Popular, acompañado por Óscar Reynaldo Muñoz, Sergio Ramírez Ávila, Oziel Neri Rodríguez, Carolina Arias y Anselmo Sotelo Mondragón anunciaron que el próximo martes iniciarán una colecta de firmas para pedir la remunicipalización del servicio de agua, lo cual no tiene nada de malo; el problema inicia cuando junto a ello, advirtieron que pondrán en marcha brigadas de ciudadanos para impedir que la concesionaria corte el servicio a los usuarios morosos a pesar de que esto ya fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque nunca detallaron en qué consistirán dichas brigadas, la cosa se escucha muy mal y todo por las desafortunadas declaraciones de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel que sólo han confundido a la población.

La del estribo. Que los jóvenes sean escuchados y que se les abran las puertas, pues de nada sirve que haya plataformas destinadas a este sector si no son tomados en cuenta; es el llamado, pero como a misa, al que nadie hace caso, y luego se preguntan ¿por qué hay tanta desinformación, problemas de drogadicción delincuencia juvenil y suicidios? Andrea Chávez Treviño, representante de México en la ONU en materia de juventud, paz y seguridad, reiteró la exigencia al estado de encauzar políticas públicas en favor de este sector, pero más importante es el acompañamiento de adultos, maestros, sicólogos y profesionales en el tema, un acompañamiento que sea a largo plazo, y no sólo en la atención de un problema en específico. Tiene razón. Por lo pronto, ya es fin de semana, usted descanse, si tiene problemas para dormir, cuente independientes, verá que así se resuelve, y nos leemos el lunes.

