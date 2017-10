La Purísima… Grilla: Provincianismos

Mandaré, mandarás… Sí, estuvieron muy entretenidos los videoclips con que el gobernador realizó su Informe de Gobierno; sí, ya lo hemos dicho, a Martín Orozco Sandoval se le da eso de conectar con la gente, al grado de que nos quedemos en la superficie de lo dicho y no se le saque carnita a los datos e información que esta administración vende como logros, una muestra es la atención mediática que se ha puesto en el hecho de que la administración panista abiertamente le declare la guerra al locutor José Luis Morales al principio con alusiones veladas, pero en el show de Beto Béjar, de manera más concisa y directa, aludiendo a que si bien se reconoce el problema de seguridad en la entidad, la percepción se ve afectada porque desde el micrófono un vendedor de carnitas lanza una campaña en contra de Orozco Sandoval y entonces el gobernador presume que se ha negado a regalarle 50 millones; en eso se pierde el tiempo, porque los sesudos análisis de ese pleito entre personajes quieren vender como un ahorro el que no se le otorgue esa cantidad, cuando no lo es, o le rascan al presupuesto de comunicación social que tiene el gobierno estatal y sus dependencias como para encontrar a dónde se “desvió” ese recurso que “tradicionalmente” se entregaba a la empresa de los Morales; Martín Orozco, nos parece, dijo algo mucho más relevante durante el talk show, aceptó que ha faltado coordinación en el Mando Único, forma de coordinación contra la que arremetió desde que estuvo en campaña, el gobernador no se ha cansado de indicar que las cosas van a mejorar, promete inversiones y deslinde de responsabilidades, el que ahora haya aceptado que es necesaria la coordinación bajo la figura del Mando Único tendría que estar en la consideración de a quiénes corresponde analizar la glosa del Informe de Gobierno, esos meros, los del Congresito, porque en el documento publicado sobre el Informe de Gobierno no se menciona este giro en la política pública relacionada con la seguridad.

Lo dije yo primero… Lo que sí es que desde este momento, lamentamos decepcionarlos, no se puede esperar mucho de los diputados en cuanto al análisis del informe de Martín Orozco, pues el bloque mayoritario ya estableció, a través de la intervención de Gustavo Báez Leos que la administración orozquista es la mejor del mundo mundial, mientras que los del PRI, en vez de entrarle al cuestionamiento de la información, se dedican a repetir como loritos la línea que les dictan desde los micrófonos de José Luis Morales, tan sólo hay que comparar la crítica del dirigente estatal del tricolor, Enrique Juárez, quien convocó a rueda de prensa para salir con que el primer año de Martín Orozco Sandoval al frente del gobierno fue un curso propedéutico, que es una copia de la opinión de uno de los empleados de José Luis Morales, sí, Alberto Romero dijo básicamente lo mismo de la administración orozquista… ¿De plano tanto priista se fue a Morena que los dejó sin quien le diera orden a la línea discursiva? Y sí, se pone peor, porque la actitud priista de repetir esas críticas, responde a la intención de quedar bien con el locutor, ansiosos por el megáfono que son esos programas de radio, las huestes de Juárez Ramírez hacen todo por reconciliarse, olvidando que el conductor es capaz de las más arteras puñaladas por la espalda, pues sólo sirve a sus intereses y mientras no le den dinero, puede hablar un día bien y otro mal… en fin, no se puede esperar mucho de una clase política acostumbrada a tratar a los medios de comunicación como sus sirvientes, esa es la herencia de servirse de calumnistas corre ve y dile, del temor a transparentar el gasto en comunicación institucional porque se piensa en ese recurso como un medio para la promoción personal más que en una herramienta para mantener informada a la población sobre la actividad institucional.

Yo impugno, tú impugnas. Confirmado, el Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes impugnará ante una instancia superior la cantidad asignada por el Poder Legislativo, en sesión ordinaria el jueves 29 de septiembre. Aunque todavía se desconocen los pormenores de dicho procedimiento jurídico, lo cierto es que los magistrados electorales no están conformes con recurso que habrán de destinarles cinco millones y medio de pesos. Aunque “el tema de los salarios ya no está a discusión”, como le manifestaron al presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González De Léon, hay algunos otros aspectos en los que sí hay inconformidad, pues el recurso no sólo es para sueldos, sino para la instalación total del ente impartidor de justicia electoral. Por ahora sólo queda esperar a conocer cuál será el siguiente paso que den los magistrados Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, y cuánto más tendrá Aguascalientes que esperar a ver por fin instalado el Tribunal Electoral. Por lo pronto, se pronostica que cuando toque el turno de que haya de instalarse el Sistema Estatal Anticorrupción, la ciudadanía habrá de presenciar una telenovela muy similar; al tiempo.

Seguot, segulp… ¿Hasta cuándo meterán en cintura a los taxistas? Los conductores de vehículos de alquiler siguen haciendo de las suyas, poniendo en riesgo la integridad de quienes requieren hacer uno de este servicio, y a la población en general ante el poco respeto que tienen por peatones, automovilistas, entre otras personas. Apenas hace unos días el titular de la Seguot, Armando Roque Cruz, aseguró que se cancelará la licencia de quienes se detecte estén vinculados con la venta y distribución de narcóticos, sin embargo no hay revisiones exhaustivas a estos trabajadores, la prueba está en que un asiduo lector de La Jornada Aguascalientes denunció que este sábado fue víctima de un agresivo taxista que sin más lo amedrentó con un cuchillo, mientras él conducía su motocicleta, el taxista le echó el vehículo encima sin mayor precaución, mientras hacía una maniobra prohibida; el afectado señaló que cuando le reclamó al taxista su actitud, éste, lejos de disculparse, se armó con un cuchillo para intentar lastimarlo. Como bien señala el afectado, es “preocupante que un chofer de taxi con ese temperamento cargue un arma blanca cuando está en servicio”. El número económico del taxi es 2326, a ver si las instancias competentes se ponen las pilas, antes de que suceda un percance. Tristes, lamentamos que no ocurrirá nada, porque en Seguot se la pasan en la contradicción, y si no nos creen, lea las declaraciones sobre el Plan de Movilidad, el famoso Pimus.

Bien ahí… Este sábado y domingo se llevó a cabo el primer fin de semana de la 49 Feria del Libro de Aguascalientes que, por segunda vez en la historia, salió de la Casa de la Cultura para instalarse en el Foro Trece, un espacio que francamente había sido desaprovechado desde su inauguración, aunque a diferencia de aquellos dos años cuando el evento se mudó al Museo Descubre, espacio que claramente no está diseñado para eventos de ese tipo, ni para bodas, por cierto, en esta ocasión al parecer el cambio ha sido muy bien recibido por la población, lo cual podría ser uno de los primeros aciertos del gobierno de Martín Orozco Sandoval en todo este año de gestión, sin mencionar a la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santa-Ana Zaldívar, sin embargo aún quedan asperezas por limar, como un perceptible desorden y falta de información de quienes trabajan para la feria y no saben dónde quedan los espacios, así como el tema del transporte público, pues ayer a las 18:00 horas ya no pasaban más camiones urbanos; por lo les recordamos que por Gómez Morín no pasa ninguna ruta.

La del estribo. Queda una semana para que nosotros, la población de Aguascalientes, nos sacudamos la mentalidad provinciana de las distancias y aprovechemos la riquísima oferta de la Feria del Libro, en serio, no más: es que está bien lejos, ¿qué es eso de Foro Trece?, nos consta que Claudia Santa-Ana y su equipo están haciendo una intensa labor de promoción de la Feria, mismo que se enfrenta a nuestro conformismo. Sin pretextos, acuda.

