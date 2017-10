La Purísima… Grilla: Tanda y abonos chiquitos

Contraste. “Creo que si se organizan, a modo de tandas, como suele decirse, se organizan cuatro familias y deciden entre todos construir la primera casa, se sortean la de quién, luego la que sigue y la que sigue y así las cuatro casas”, propuso Enrique Peña Nieto a pobladores afectados en Chiapas, durante la entrega de las primeras tarjetas del Fondo Nacional de Atención a Desastres (Fonden), esa fue la manera de invitar a trabajar en equipo del presidente, a los damnificados que perdieron totalmente sus viviendas se les entregarán dos tarjetas para disponer de 120 mil pesos, mientras que las familias que tuvieron daños parciales en sus viviendas podrán disponer de 15 mil pesos para la reparación, y a Peña Nieto, en contraste con la solidaridad de la sociedad civil, lo único que se le ocurre es sugerir a los damnificados que se junten para una tanda, como si la reconstrucción fuera la compra de tupperware en una oficina… Caray, ya no entendemos nada.

Damnificado. Una buena noticia para Jorge López Martín, el fin de semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó un juicio ciudadano promovido por el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, contra la pérdida de sus derechos como militante ordenada por la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional, al considerar que los procesos penales que enfrenta el Señor de los Rayos por peculado y ejercicio indebido del servicio público afectan a la buena fama del PAN, esta comisión ordenó retirar la militancia a Reynoso Femat de manera definitiva, en lo que las acusaciones se esclarecen. Indicamos que López Martín debe estar contento porque así en esta columna ya no podremos señalar como panista a Luis Armando Reynoso y el diputado federal es de los únicos, al interior de Acción Nacional, que se ha mantenido firme en recordar que las corruptelas (presuntas, pues) del exgobernador le cierran las puertas de la militancia… Lo que es de notar, porque a últimas fechas a los del blanquiazul les dan ataques de desmemoria muy seguido, y si no, ahí está la reacción ratoneril de los que apoyaban a Margarita Zavala de Calderón y que le estuvieron organizando sus giras y encuentros con la militancia, pero ahora que renunció algunos como Ernesto Ruffo Appel se le fueron groseramente a la yugular, ni pío dijeron, como Mario Alberto Álvarez Michaus y Alma Hilda Medina Macías, quienes estuvieron muy activos en los comités de promoción de la suspirante, y ahora, pues ya no, nada… bueno, como cuando le quitaron la candidatura a José Ángel González Serna, y alentados por Arturo González Estrada, promovieron una candidatura en contra de María Teresa Jiménez Esquivel… pero bueno, eso es noticia vieja, como las lealtades panistas.

Omisión. Mientras que Margarita Zavala se confiesa y deja ver la impunidad con la que se opera al interior de Los Pinos, donde a la misma familia presidencial se le restringe su participación en eventos públicos, y se coarta su libertad de expresión, así como se evidencia la factibilidad para ocultar todo lo que se gasta del erario en el gasto corriente, entre otros más onerosos, según señala la esposa de Felipe Calderón en su autobiografía, Margarita, mi historia, de la misma manera actúa la Procuraduría General de la República, cuando la noche del sábado se hizo público que desde 2015 tuvo la Ficha Roja de Interpol y dio por años impunidad a Eugenio Hernández Flores. Como se refiere en la nota publicada por Sin Embargo, fue hasta que el exgobernador de Tamaulipas fue detenido por la Procuraduría de Justicia del mismo estado, quien solicitó información sobre el político priista y confirmó que tenía la Ficha Roja con número de control A-6942/8-2015, emitida por la Oficina Internacional Interpol Washington, desde hace dos años por el delito de blanqueo de capitales, sin embargo la PGR no hizo nada. Con esas autoridades, ¿qué podemos esperar?

Nivel Quico de respuesta. Sobre la renuncia de Margarita Zavala, pues ya estamos curados de espanto, o mejor dicho, ya nos acostumbramos al bajísimo nivel de respuesta de cierta parte de la clase política, si en el PAN están como pasmados y no quieren decir ni pío, desde el PRI no ha sido mejor la respuesta, Enrique Ochoa Reza, ya salió a decir que no tienen nada que ver en las mentiras y traiciones de Ricardo Anaya, el dirigente nacional del tricolor, seguro tras ver las encuestas sobre las intenciones de voto y ver los números que alcanzaría un candidato del Frente Ciudadano por México, ahora dirige su artillería pesada ya no contra Andrés Manuel López Obrador, sino contra el dirigente panista, pero todo lo que se le ocurre a Reza Ochoa es la simplista imagen de que a Anaya Cortés se le está desmoronando el partido y que eso llevará al Frente a ocupar el mismo cuarto lugar que tuvieron Ricardo Anaya y el PAN en el Estado de México… los estudios que hemos podido ver no le dan la razón al del PRI, y por el contrario, nos impulsan a invitarle un bolillo para el susto.

Abonos chiquitos. El diputado local, Iván Sánchez Nájera, informó que un plazo de un mes presentará una iniciativa para impulsar la revocación de mandato en Aguascalientes, a fin de que sea la propia ciudadanía quien tenga en sus manos la decisión de prescindir de sus representantes populares, con base en el desempeño que estén teniendo en su cargo. El hermano plurinominal aseguró que hasta este momento la propuesta de revocación de mandato ha sido respaldada por algunos diputados de distintos partidos políticos, por lo que se espera que exista la voluntad para sacar adelante el tema durante el presente periodo ordinario de sesiones. “En debate y en análisis ya está, un análisis informal, ojalá que en menos de un mes la tengamos pero esto dependerá de cómo se vayan haciendo las consultas sobre todo en los partidos políticos a nivel nacional”, detalló Sánchez Nájera que en caso de salir adelante su propuesta, aplicaría a partir de los próximos representantes populares y no de los que se encuentran en gestión, ya que las reformas a la ley no pueden aplicarse de manera retroactiva.

Muñeco de paja… El viernes 6 de octubre como parte de las actividades del primer Coloquio de Periodismo Cultural, se llevó a cabo la mesa redonda De los orígenes y la misteriosa desaparición del periodismo literario en Aguascalientes, en el Museo de Historia Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde los ponentes hablaron de cómo es que este género literario, a su parecer, ha desaparecido de los medios de Aguascalientes… en dicha mesa participarían José Luis Engel, Ricardo Esquer y Renata Armas como moderadora, sin embargo más que moderadora, esta última participó activamente en la discusión, pues sin ella la confrontación de argumentos no hubiera existido por el simple hecho de que Engel no fue por motivos desconocidos, como sí lo hicieron jóvenes que claramente no querían estar ahí… este hecho, el que no fuera Engel, provocó que Esquer, sin un ápice que delatara humor, describiera al ausente como un muñeco de paja… Engel pues, como el periodismo literario, desapareció y ¿así cómo?

La del estribo. De acuerdo a cifras preliminares, la directora del ICA, Claudia Santa-Ana indicó que horas antes de la clausura, la Feria del Libro ya había rebasado los 40 mil visitantes; el año pasado fueron poco más de 30 mil los asistentes a esta celebración… Enhorabuena. Para el 50 aniversario de la Feria, ya se anunció que habrá Spatium II y el Foro Trece volverá a ser la sede, ya llegará el momento del análisis fino, del diagnóstico sobre las áreas de oportunidad de esta fiesta, por lo pronto, ahora, sólo nos queda felicitar a la titular del ICA por este espléndido trabajo.

@PurisimaGrilla