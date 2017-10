La Purísima… Grilla: The power of PRI compels you

No tengo dinero ni nada que dar. Si bien se ha dicho por muchas vías que con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se redujo el tiempo de atención de los Ministerios Públicos, esto no es una realidad, mismo que reconoció el fiscal René Urrutia de la Vega, quien sólo pidió paciencia ante esta situación y se justificó en que hace falta más dinero, pero se negó a revelar el presupuesto con el que opera actualmente la Fiscalía y que se propondrá en el paquete para que el Congreso lo apruebe. “No es el tema de manejar pesos y centavos, sino decir con toda franqueza que estamos manejando un aumento muy considerable en el proyecto de presupuestos”. Otro que se fue con el tema de los damnificados, pues dijo que es importante reconocer las condiciones en que se encuentran nuestros hermanos en los estados afectados por las catástrofes naturales y que podría derivar en una reducción del presupuesto; “no nos apartamos de las necesidades grandísimas y gravísimas de muchos sectores de la población, donde todos tenemos y estamos generando la necesidad de presupuesto, pero con todo eso estamos poniendo sobre la mesa la gran necesidad de recursos que requiere la Fiscalía y que había sido olvidada durante muchos años en ese sentido. Pues veremos cómo les va en esto del recurso, a ver si deja de ser un pretexto para ponerse a trabajar.

I will survive. Según el diputado federal, Jorge López Martín, el Partido Acción Nacional sobrevivirá a las renuncias de Margarita Zavala y Luisa María Calderón a su militancia blanquiazul, al asegurar que el partido está por encima de cualquier interés individual o aspiración personal. El panista dijo que “lo que he tenido yo por parte de mis amigos panistas a los que quiero, respeto y admiro por su trayectoria, estoy seguro que en Aguascalientes no tendremos ninguna salida como consecuencia de la decisión respetable, pero insisto, que no comparto de la señora Zavala”. Como lo expresó Paulo Martínez López hace algunos días, López Martín reafirmó que en el estado se han tenido ejemplos de personajes que en algún momento se separaron de las filas panistas para atender a proyectos personales no han prosperado, ¿se referirá a Jaime del Conde?… o será un aviso a José Antonio Martín del Campo quien ha permitido que corra el rumor que de no ser designado candidato a senador por el PAN, ya hay otros partidos que le están ofreciendo la membresía, ¿daría el zavalazo con todo y librero el exalcalde?, nos parece que no, son puras fintas. Por cierto, Acción Nacional celebrará este jueves su sesión plenaria estatal, y las huestes azules esperan que Martín Orozco Sandoval vaya y les presente una especie de informe de bolsillo a la militancia, pues está bien, si el gobernador va y le rinde cuentas sobre la seguridad a José María de la Torre, por qué no hacerlo con los panistas.

Funcionaria incómoda. La doctora Lourdes Martínez Staines había sobrevivido varios sexenios como jefa del departamento de Salud Reproductiva del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes; una profesional que ponía puntos sobre íes cuando de salud sexual y reproductiva se trataba, con un lenguaje claro y conocimiento científico y laico sobre el tema; situación que al parecer no gustó a la actual administración y la removieron del cargo el viernes 6 de octubre. Posiblemente no gustaron los resultados de la Tercera Jornada de Salud Sexual, encabezado por Issea, en coordinación con varias organizaciones de la sociedad civil, y lideradas por el Instituto Superior de Educación Sexual; un evento que se ha vuelto indispensable en el estado ante las diversas problemáticas que a partir de la pobre o nula educación que sobre sexualidad recibe la población. Lamentable que en el sector salud se dejara de contar con una profesional como Lourdes Martínez en esa área, habremos de esperar el perfil de quien ocupe su lugar. Por cierto, no es la primera vez que la doctora se ve acotada en el ejercicio de su profesión en el Issea, pues en la administración de Carlos Lozano de la Torre se le impedía otorgar entrevistas, pues esas solo las ofrecía el titular del instituto o quien él definiera, y para ello había que pedir permiso, a saber si por miedo a ser opacado… priistas, panistas, no importa el partido, hay funcionarios que rápido se marean con la altura de un ladrillo.

Recular. Todos cometemos errores y ayer la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), Zayra Rosales Tirado nos demostró que también todos nos podemos arrepentir, pues luego de que a mediados de año diera a conocer que dos casos de acoso laboral habían sido resueltos por mediación en el municipio, la titular del IMMA aclaró que ningún caso como ese debe tener un fin así, sino que deben llevarse a cabo los procedimientos que la ley señale… un poco tomándola como ejemplo queremos aclarar que la nota Si Atusa aumenta la tarifa, el 60% de la comunidad de la UAA se verá afectado, publicada el miércoles, dio cabida a una interpretación errónea respecto a la declaración de la presidente de la Feuaa, Ivonne Azucena Zavala Soto, quien dijo que se buscaría mantener el descuento para estudiantes ante la posible subida de la tarifa del transporte público, mostrándose incapacitada para el tema de la tarifa para el resto de los usuarios, lo cual es cierto, pues ella no es nadie dentro de las negociaciones que llevan a cabo Seguot y los avorazados de Atusa. Sin embargo, hay que recordar que no todos los estudiantes que viajan en camión tienen credencial de estudiante, por lo que cierto interés sí debería tener. A quien también habría que pedirle que aclare qué quiso decir es al regidor Miguel Romo Reynoso, pues le parecen “preocupantes” las declaraciones de Javier Avelar González de la Universidad Autónoma de Aguascalientes referentes a la encuesta sobre la prestación del servicio de agua potable, es decir, no le gustó que el rector de la UAA desmintiera que están realizando un trabajo que tanto el regidor como la alcaldesa han anunciado… ¿qué es lo que le preocupa a Miguel Romo, si al final de su comunicado le concede la razón al rector de la UAA?

Fondo único de reconstrucción nacional. Nosotrxs promueve una petición que será entregada a la administración de Enrique Peña Nieto para que se organice un fondo único, porque “la reconstrucción reclama la apertura a una concepción correcta del espacio público” y el objetivo no puede ser simplemente levantar lo que se ha caído, sino generar un nuevo aliento y un mirador hacia el futuro democrático. Tampoco prosperará si se fragmenta y, mucho menos, si se captura o se utiliza para fines o intereses diferentes a su propósito. Por eso es fundamental que los actores capaces de participar en su diseño comprendan que cualquier intento de sacar provecho de la tragedia nacional hundiría el conjunto de la política pública que debe implementarse”, la petición ya casi alcanza las cinco mil firmas (https://goo.gl/jC5XXJ), ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) propuso trece puntos para transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos que los tres órdenes de gobierno están destinando a las labores de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, entre ellos que el Gobierno de la República, las entidades federativas y municipios afectados, creen una Instancia de Coordinación Nacional para la Reconstrucción… ¿Qué más hace falta para que se transparenten esos recursos, para tomar, de inmediato, las decisiones que permitan la rendición de cuentas?

La del estribo. Nuestro standupero favorito, Enrique Ochoa Reza, se aventó una buenísima, tras atacar a Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado y Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de que no han aportado a los fondos para los damnificados de los sismos, el dirigente nacional del PRI tendió la mano y pidió a esos líderes partidistas que “expulsen la avaricia de sus corazones”, Ochoa Reza se quiso ver beatífico, pero a nosotros nos recordó al padre Damien Karras en El Exorcista: the power of PRI compels you, the power of PRI compels you… en fin.

