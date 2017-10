Sanciones y escarnio público, en caso de comprobarse corrupción del PT

Es lamentable que se haya malversado recurso etiquetado a educación

Alcalde petista rechaza que sea un asunto de partido, sería la actuación personal de Héctor Quiroz

En el proceso electoral federal de 2015 el Partido del Trabajo corría el riesgo de perder el registro debido a que no cubría el tres por ciento mínimo de votos requerido, fue con la votación extraordinaria del distrito 01 de esta entidad, que alcanzó el porcentaje y conservó sus derechos y prerrogativas, sin embargo esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Partido de la Revolución Democrática, que no registró candidato a diputado en esta segunda vuelta y movilizó a sus cuadros para apoyar al PT.

El alcalde del partido del sol azteca, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, enfatizó que la estructura de militantes y de dirigencias fue imperante, sobre todo la participación del municipio que actualmente administra, ya que el PT nunca había tenido una votación así, con la que al final de cuentas salvaron el registro, “me parece que es una ingratitud el que no acompañe al PRD en las luchas y en los procesos electorales, pero en su salud lo hallarán”.

Si bien apuntó que el PRD no es ministerio público ni juez, dijo que se debe llegar a las últimas instancias en el caso que señala a Héctor Quiroz, en el ámbito local y otros actores del PT, en supuestos desvíos de recurso público y otros actos de corrupción; recalcó que es fundamental de que se haga valer el estado de derecho y si hay elementos que determinen que tienen responsabilidad, que se les sancione de manera transparente para que sirva como antecedentes de que en este país esas prácticas no pueden seguirse presentando.

Recalcó que esto no debe ser una cacería de brujas y no debe politizarse, los implicados deben enfrentar el proceso jurídico y legal con responsabilidad, “no querer hacerse los mártires, ni las víctimas sino responder como debe de ser”.

El presidente municipal apuntó que caso en que se determine que tuvieron responsabilidad, esa sanción debe ir en concordancia con el fin del que eran los recursos, debido a que en este caso se trata de un tema sensible y de primera necesidad, como es la educación. “Es como los Duarte cuando les daban las quimioterapias con agua, en este caso la educación es uno de los pilares fundamentales del país y el ejercer mal o para un uso particular los recursos de educación, sería muy lamentable”.

Desde 2016 la cuenta pública señalaba irregularidades en los Cendis de los militantes del Partido del Trabajo, Escobedo Tejada reconoció que en su periodo como diputado se pusieron a consideración del pleno las observaciones de parte del Órgano Superior de Fiscalización, que determinaban que no había transparencia en el ejercicio de estos recursos; el Instituto de Educación ha otorgado un subsidio de forma regular para la operación de esos centros de educación inicial, y otros recursos han provenido del ámbito federal, sin embargo dijo que su voto siempre fue en contra; “por lo menos en los dos ejercicios en que yo estuve, siempre fue en contra de la presentación de las cuentas públicas precisamente por esas y otras múltiples irregularidades; no es nuevo, falta mayor transparencia. En la administración de Luis Armando Reynoso Femat recibieron subsidios muy importantes”.

De acuerdo a información obtenida por La Jornada Aguascalientes, en la entidad no sería el único actor político del PT que se benefició con recurso del erario en el tema educativo, ya que en 2011 se abrió un bachillerato con el nombre de Centro Educativo José Vasconcelos, que sólo operó durante tres años en la comunidad de Paso Blanco, del municipio de Jesús María.

El recurso y operación del mismo fue promovido por el entonces diputado Jesús Rangel de Lira, aunque al igual que los tres Cendis que actualmente operan en la entidad, administrados por la esposa de Héctor Quiroz, Rosalía León Rosas, estos últimos participaban en la mayoría de las decisiones financieras y programas educativos del mismo.

Al respecto, el alcalde perredista se abstuvo de opinar, al no tener mayor información sobre el caso, pero recalcó que en el caso de los Cendis ha sido muy sospechoso todo el crecimiento que han tenido, ya que tienen un ingreso económico muy considerable, si bien es un programa y un enfoque muy loable ya que la educación inicial es fundamental para el desarrollo de la personalidad, no impide el que se puedan observar algunas actividades de carácter ilegal con el ejercicio financiero de ello. “Esperemos a ver que las indagatorias nos dicen. Que no se linche políticamente, pero que también no sirva para que se hagan las víctimas y los mártires y esperar a que las autoridades hagan las investigaciones requeridas (…) no sólo la sanción de carácter penal determinada por los jueces, sino también el escarnio público que es a veces el que más duele”.

El alcalde de El Llano, Ramiro Salas Pizaña, emanado del Partido del Trabajo, se deslindó del asunto, bajo el argumento de que las actuaciones de cada una de las personas, es un caso particular, no es de partido.

Dijo que en caso de comprobarse la culpabilidad de los implicados, sería una situación fuera de sus competencias y responsabilidades, pero que no implicaría dejar el partido; resaltó que no hay nadie afín a Héctor Quiroz trabajando en el municipio que encabeza, y no hay incluso Cendis en El Llano, como en algún momento lo señaló el exalcalde, César Pedroza, “Había un proceso de construcción, sólo quedó en palabra pero no se concretó”.