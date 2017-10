Semana 40 | SEPTIEMBRE/OCTUBRE

– 30 septiembre –

*Los damnificados de Ciudad de México no accederán a recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) porque este instrumento se enfoca en la población clasificada en pobreza extrema. Serán autoridades capitalinas las responsables de administrar y repartir su propio fondo de reconstrucción, el cual se alimentará, a su vez, de dinero de la ciudad, del bono catastrófico y de aportaciones federales, informó el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG), Luis Felipe Puente. Precisó que el Fonden no tiene actualmente una bolsa disponible, por lo que en estos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá determinar de dónde tomará los recursos para la reconstrucción tras los sismos del 7 y del 19 de septiembre. En cuanto a los afectados por el primero (Oaxaca y Chiapas, principalmente) el apoyo sería hasta de 120 mil pesos por familia, incluidos apoyos federales y estatales.

*El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se van a poder preservar, restaurar y reconstruir los mil 500 inmuebles que forman parte del patrimonio cultural del país y que resultaron dañados por los sismos, lo cual, subrayó, es una buena noticia. Agregó que hay fondos seguros para esa tarea, aunque no son suficientes, por lo que reconoció la iniciativa del sector privado para sumar recursos a dicha labor. En su visita a este pueblo mágico, Peña Nieto calculó que en tres semanas todos los niños estarán en clases, alguno de ellos lo harán en aulas provisionales para que no pierdan el ciclo escolar.

*Manifestantes antiglobalización se enfrentaron con la policía en la ciudad italiana de Turín, en un intento por llegar al lugar donde se celebraba una reunión sobre temas laborales del Grupo de las Siete economías más industrializadas (G7). Los manifestantes, que protestaban principalmente contra empleos mal pagados y en repudio a los contratos de corto plazo, no lograron sobrepasar a policías que bloqueaban el acceso a la Reggia di Venaria, una ex residencia real en las afueras de Turín, donde se reunían los ministros de Trabajo del G-7. Algunos manifestantes encapuchados lanzaron petardos y bombas de humo a la policía tras no lograr pasar por el lugar acordonado.

*A pesar del empeño de las instituciones catalanas y de que más de 80 por ciento de la ciudadanía reclama votar para decidir su futuro, la cita electoral es todavía una incógnita, debido a la batería de medidas judiciales y policiales lanzadas contra el referendo desde Madrid por el gobierno del derechista Mariano Rajoy. Cataluña aspira a celebrar un histórico referendo en el que sus ciudadanos responderán a la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Una consulta a la que están llamados a votar 5 millones 400 mil ciudadanos de una población de 7 millones 500 mil habitantes, y que integra una de las regiones más prósperas del Estado español. Si finalmente se vota este domingo, Cataluña celebrará su segunda consulta ciudadana en menos de cuatro años con la autodeterminación como primera cuestión a resolver. El independentismo en la región ha sido una ideología y una bandera histórica, si bien en los pasados cinco años se ha disparado en las encuestas y ha logrado un apoyo nunca antes visto.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer a la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, de tener una pobre capacidad de liderazgo en las tareas de recuperación de la isla tras el paso del devastador huracán María, luego de que la funcionaria criticó las tardías operaciones de ayuda del gobierno federal. En una serie de tuits, el mandatario arremetió: La alcaldesa de San Juan, que fue muy elogiada hace unos días, ahora parece que los demócratas le han dicho que tiene que ser desagradable con Trump. Desde su club privado de golf en Bedminister, Nueva Jersey, donde pasa el fin de semana, el mandatario escribió: Qué pobre capacidad de liderazgo la de la alcaldesa de San Juan, y de tantos otros en Puerto Rico, que no son capaces de conseguir que sus trabajadores ayuden. También pareció culpar a los puertorriqueños por querer que esté todo hecho para ellos cuando debería ser un esfuerzo de la comunidad. Añadió que la participación de 10 mil trabajadores federales y militares hacen un trabajo fantástico de rescate.

– 1 octubre –

*A 12 días del sismo del 19 de septiembre, las autoridades federales y locales estimaron que aún quedan atrapadas ocho personas en la montaña de escombros de Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma –de donde se habían sacado hasta la noche de ayer 41 cuerpos sin vida–, razón por la cual brigadas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizan acciones de limpieza con cloro y cal, para evitar que se convierta en una zona de infección. Durante una conferencia de prensa, Roberto Campa Cifrián y Ricardo de la Cruz, subsecretario de Derechos Humanos, y director general de Protección Civil, respectivamente, ambos de la Secretaría de Gobernación, así como el enlace del gobierno de la Ciudad de México en este punto, Valentín Oñate, expresaron que ese número de personas por salvar se elaboró y corroboró con quienes reclaman un pariente en ese punto, por lo que las acciones de rescate continuarán hasta encontrarlos a todos.

*Cataluña vivió una jornada histórica en la que hubo duelo e indignación por la represión policiaca, pero también ilusión y júbilo, al imponerse el sí en el referendo sobre la independencia, con 90 por ciento de votos favorables y 7.8 en contra. El primer operativo violento de la policía española se llevó a cabo en la localidad de Sant Juliá de Ramis, en la provincia de Girona, y donde estaba previsto que votara el presidente catalán, Carles Puigdemont. Los agentes de la Guardia Civil rompieron con empujones, golpes y patadas la barrera formada por los ciudadanos, que finalmente se concentraron pacíficamente a las puertas del centro mientras eran testigos de los destrozos que provocaron los policías al interior del colegio en su búsqueda de las urnas y las papeletas. El saldo del operativo policial ordenado por el gobierno español del derechista Mariano Rajoy dejó 844 heridos, dos graves y muchos atendidos con ataques de ansiedad y con irritaciones por el uso de gases lacrimógenos, además de escenas de pánico en todos los puntos de la región por la violencia de los agentes antidisturbios enviados desde todos los puntos del país.

*Pese a que el referendo catalán se celebró con muchas dificultades, el gobierno anunció que se escrutaron 2 millones 262 mil 424 papeletas no requisadas que se pudieron contabilizar. El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, informó pasada la medianoche que el sí obtuvo 2 millones 20 mil 144 votos, 90 por ciento; él no logró 176 mil 586 sufragios, 0.89 por ciento, y faltaban unos 15 mil votos por contabilizar. Los sufragios escrutados representan 42 por ciento del censo electoral, que asciende a 5 millones 400 mil ciudadanos. Turull señaló que entre el sabotaje electrónico, el robo de urnas por parte de la policía española y el cierre de alrededor de 400 colegios electorales se hurtó el voto de unos 770 mil ciudadanos. Cifró en 40 mil las papeletas robadas por la policía durante la represión y la confiscación de las urnas. Además informó que pese al despliegue de los más de 10 mil agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en todo el territorio se logró que 90 por ciento de las mesas electorales funcionara con normalidad.

*O.J. Simpson quedó ayer en libertad, después de pasar nueve años en prisión por un robo a mano armada, que ocasionó al ex astro de la NFL la larga condena de la que se había salvado años atrás, cuando fue hallado inocente del asesinato de dos personas, incluida su ex esposa. Simpson fue liberado del Centro Correccional Lovelock en el norte de Nevada, sin que se supiera a dónde se había dirigido el ex jugador tras su liberación. Brooke Keast, portavoz de prisiones estatales, sólo informó que Simpson había firmado los documentos de su liberación y después publicaron en las redes sociales un breve video, en que un empleado de la cárcel pide al ex estrella de la NFL abandonar las instalaciones. OK, responde Simpson, antes de salir por una puerta. Tras un corte, se muestra la escena nocturna de una calle, al parecer ubicada en el exterior de la prisión.

– 2 –

*Desde este municipio del Istmo oaxaqueño, considerado uno de los que mayor destrucción registró tras los sismos de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto formalizó el inicio de la etapa de reconstrucción de Oaxaca y Chiapas, estados a los que se destinarán 7 mil millones de pesos para el rubro de vivienda. En paralelo, para la reactivación de la economía se asignarán apoyos a negocios y comunidades con pérdidas. Durante un recorrido por las derruidas calles de Asunción Ixcaltepec, donde fue abordado por la población afectada y posteriormente en una improvisada concentración en el centro del poblado, Peña Nieto anunció apoyos de 120 mil pesos para quienes perdieron su vivienda de forma total y de 30 mil para aquellos cuyas casas registraron daños parciales.

*El peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos cobró por lo menos 59 vidas y dejó más de 500 heridos en Las Vegas. La matanza sacudió a todo Estados Unidos, donde escenas de sangre, gritos y lágrimas dominaron las noticias, con testigos contando una y otra vez la lluvia de balas que provenían desde un piso alto del hotel Mandalay Bay, esto durante un enorme festival de música country al aire libre con unos 22 mil asistentes que se realizaba la noche del domingo en el centro turístico de casinos, hoteles y teatros de Las Vegas. El responsable fue identificado por las autoridades como Stephen Paddock, de 64 años, habitante de Mesquite, Nevada, un estadunidense anglo sin antecedentes criminales. Aún no se sabe de los motivos que tuvo para perpetrar el ataque. El músico Jason Aldean estaba cantando cuando primero se escucharon disparos de un arma automática poco después de las 22 horas locales. Los músicos abandonaron el escenario y miles en el público trataban de huir. La policía desesperadamente buscaba ubicar el origen de las balas, sin saber si eran varios los atacantes, pero por fin llegaron al piso 32 del hotel (con más de 3 mil habitaciones en 44 pisos). El sheriff Joseph Lombardo, del Departamento de Policía de Las Vegas, informó inicialmente que Paddock tenía por lo menos 10 rifles en su habitación, más aparatos para montar armas entre su arsenal –pero poco más tarde se reportó extraoficialmente que había hasta 17 rifles en el cuarto que ocupó desde el 28 de septiembre. Creemos que el individuo se suicidó antes de nuestra llegada, declaró Lombardo, al confirmar que por ahora se supone que habría actuado de manera solitaria.

*Un día después de que dieron la vuelta al mundo las imágenes de la brutal represión de la policía española en Cataluña, el presidente de la Generalitat y líder del movimiento secesionista, Carles Puigdemont, exigió a Madrid una disculpa pública por los cerca de 900 heridos y los daños provocados durante el operativo, el retiro inmediato de los más de 10 mil agentes antidisturbios y la mediación de un organismo internacional, como la Unión Europea (UE), para dialogar con las autoridades españolas. Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, se reunió en privado con líderes de otros partidos para coordinar la estrategia de cara a una eventual declaración unilateral de independencia, en la que no se descarta la intervención de la autonomía y la destitución de sus representantes.

*Gerard Piqué, defensa central del Futbol Club Barcelona, lloró de indignación y pena tras ver las imágenes de la brutal represión de la policía española para impedir el referendo de independencia en Cataluña. Su llanto conmovió a seguidores, pero no a numerosos aficionados de Madrid, que decidieron ir hasta la sede de la Federación Española de Futbol (FEF), en la localidad de Las Rozas, donde lo recibieron con una enorme pancarta con insultos, lo abuchearon y le gritaron: ¡fuera de la selección! Piqué se unió a la indignación de miles de ciudadanos de Cataluña por el operativo policial que provocó cerca de 900 heridos y escenas de pánico que no se habían visto hace muchos años en la región. Tras criticar con dureza al gobierno derechista de Mariano Rajoy, sentenció: Si alguien cree que molesto, no tengo ningún problema en dejar la selección.

*A casi dos semanas del embate del huracán María, Puerto Rico sigue teniendo dificultades considerables para lidiar con los estragos, desde disputas entre la alcaldesa de San Juan y el presidente Donald Trump sobre si realmente ha llegado la ayuda necesaria hasta muchas zonas aisladas de la nación. Entre ellas está Vieques, municipio e isla cercana a la costa este de Puerto Rico donde 9 mil habitantes están prácticamente incomunicados y “ha llegado muy poca ayuda”, de acuerdo con el alcalde Víctor Emeric.

*El carismático rockero estadounidense Tom Petty falleció este lunes a los 66 años tras sufrir un ataque cardíaco en su casa de Malibú, en California, según informó su familia en un comunicado. Petty fue encontrado inconsciente, sin respirar y fue llevado al hospital, pero no pudo ser reanimado y murió más tarde, en la noche del lunes. El músico era conocido como el cantante de Tom Petty y The Heartbreakers (Los rompecorazones), con éxitos como American Girl, Breakdown, Free Fallin’, Learning to Fly y Refugee. “Murió pacíficamente a las 20:40 (03:40 GMT del martes) rodeado por su familia, sus compañeros de banda y amigos”, dijo su antiguo agente, Tony Dimitriades. Petty, quien era una figura fundamental del rock estadounidense, había terminado hace una semana una gran gira para celebrar los 40 años de su carrera junto a la banda.

– 3 –

*El Gobierno Federal ha entregado 4 mil 79 millones de pesos como apoyos parciales inmediatos para atender las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Poco más de la mitad se destinó a Oaxaca; el resto, para Chiapas y un pequeño porcentaje para Veracruz. A casi un mes del primer terremoto y a dos semanas del segundo, ambos que dejaron graves daños en el centro y sur del país, 48 mil 451 escuelas están abiertas en zonas damnificadas, mientras que la infraestructura de salud muestra afectaciones de diversa magnitud. El censo muestra daños, los cuales pueden ser desde menores a graves, en 635 inmuebles de la Secretaría de Salud, en 64 del IMSS y en 122 del Issste. Los datos fueron difundidos ayer en la página electrónica (www.gob.mx/fuerzamexico/), en la cual el gobierno federal promete transparencia y rendición de cuentas en las acciones y en el empleo de recursos públicos destinados para la reconstrucción.

*Cataluña vivió este martes una huelga general en la que además de la paralización casi total de la actividad económica y social, también marcharon decenas de miles de personas que repudiaron la represión del pasado domingo. La protesta asumió como propia la exigencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de exigir la salida de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la región. Empresas, escuelas, hospitales, transporte público, servicios sociales y hasta el comercio mediano y pequeño de Cataluña respaldaron una huelga general que se convocó a raíz de la violencia de los agentes antidisturbios españoles el pasado domingo, cuando provocaron alrededor de 900 heridos en el operativo para evitar el referendo de independencia.

*El rey de España, Felipe VI, en su calidad de jefe del Estado, acusó la noche de este martes a las autoridades catalanas de haber actuado con una deslealtad inadmisible al realizar el referendo de independencia el domingo pasado. A su vez, la ciudadanía de Cataluña respondió de forma espontánea al mensaje del monarca con una cacerolada. El rey no suele pronunciar discursos más allá de los que tiene en su agenda pública, y mucho menos mensajes a la nación, en todo caso dirige uno al año con motivo de la Navidad. Sólo en situaciones extraordinarias, como fue el golpe de Estado fallido de 1981, el entonces rey Juan Carlos rompió el protocolo y envió un mensaje a la nación. Al considerar los momentos graves que vive el país, y con las calles en Cataluña abarrotadas de ciudadanos indignados y dispuestos a apoyar a sus líderes en la declaración unilateral de independencia, el monarca aseveró; hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su estatuto de autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado, al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.

*Estados Unidos escaló sensiblemente este martes las tensiones con Cuba al anunciar la orden de salida de 15 diplomáticos de la embajada de La Habana en Washington, decisión que el gobierno isleño calificó de inaceptable. En una nota oficial, el secretario de Estado, Rex Tillerson, informó que su oficina comunicó a Cuba la orden de salida de 15 de sus diplomáticos en su embajada en Washington, aunque destacó que se mantienen las relaciones diplomáticas. La controvertida decisión constituye el más reciente capítulo en la escalada de tensiones, a raíz de los misteriosos ataques supuestamente sufridos por diplomáticos estadunidenses en La Habana, aparentemente con ultrasonido. De acuerdo con Tillerson, la decisión de expulsar del país a los funcionarios se tomó ante el “fracaso de Cuba en adoptar medidas para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo con sus obligaciones ante la Convención de Viena.

*En esta ocasión, las predicciones se cumplieron: el premio Nobel de Física fue concedido este martes a los estadunidenses Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne por la confirmación directa de la existencia de las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein hace un siglo. Los pioneros Rainer Weiss y Kip S. Thorne, junto con Barry C. Barish, el científico y líder que completó el proyecto, garantizaron que cuatro décadas de esfuerzos llevaran a que finalmente se observaran las ondas gravitacionales, informó la Academia Real Sueca desde Estocolmo. Las ondas gravitacionales se producen cuando las masas se aceleran y comprimen, y estiran el espacio. Se propagan en el vacío a la velocidad de la luz y distorsionan el espacio-tiempo, de forma parecida a las ondas que produce una piedra que se lanza al agua. Su detección abre una nueva ventana para el estudio del universo, que permitirá descubrir nuevos fenómenos y alcanzar regiones del espacio-tiempo no accesibles hasta ahora. Thorne, de 77 años, y Weiss, de 85, desarrollaron desde los años 70 la técnica básica para la medición de las ondas, mientras Barish (de 81) perfeccionó esa tecnología e impulsó el proyecto LIGO hasta convertirlo en una investigación en la que participan más de un millar de científicos.

– 4 –

*Al dar a conocer ayer el Programa de Apoyo para la Reconstrucción en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se revisarán los mecanismos de respaldo y ayuda para garantizar que haya auxilio acorde a las condiciones específicas de cada entidad. Con ello, el mandatario dio respuesta a la petición del jefe de Gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que se flexibilicen las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o se obvien algunos pasos que vuelven muy complicados ciertos trámites, y de esa manera se pueda dar respuesta inmediata a los afectados. En el acto para anunciar las Medidas para la Reconstrucción por el Sismo en la Ciudad de México’, que se efectuó en la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo federal señaló que ya se hizo una modificación a las normas del Fonden para que se pueda apoyar la vivienda. Recordó que en el pasado el mecanismo sólo se utilizaba para infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras. No obstante dicho cambio, agregó que se revisarán las reglas para atender la emergencia y las urgentes necesidades que enfrentan miles de familias en distintas entidades.

*En medio de crecientes presiones foráneas, sobre todo de Estados Unidos, que busca forzar un cambio de gobierno en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles un viaje relámpago a Rusia para conseguir un respiro ante la agobiante situación económica y financiera que afronta. El presidente venezolano, quien llegó anoche y hoy mismo viajó a Bielorrusia para después seguir a Turquía, intervino esta mañana en la sesión inaugural de la Semana Energética de Rusia. Frente a los expertos convocados, subrayó que se necesita un nuevo mecanismo para la formación de precios, que rompa con la especulación de los mercados de futuro, y reiteró que Venezuela necesita construir una nueva fórmula a partir del acuerdo alcanzado en noviembre de 2016 para reducir la producción mundial de crudo y estabilizar los precios.

*Los partidos soberanistas anunciaron que el lunes 9 de octubre, al finalizar el pleno parlamentario que analizará los resultados del referendo, se declarará la independencia unilateral de Cataluña y el nacimiento de una nueva república. El presidente de la Generalitat y líder del movimiento separatista, Carles Puigdemont, en una declaración institucional, con formato similar al utilizado este martes por el rey Felipe VI, le reclamó haber roto su condición de moderador. Usted ha decepcionado a muchos catalanes, aseveró, al responder al mensaje del jefe de Estado español. La crisis en Cataluña también provocó una caída drástica de los valores bursátiles, en lo que fue la peor debacle financiera desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según analistas, la pérdida de los 10 mil puntos del Ibex 35 –el valor bursátil español– se debe a la situación política en el país a raíz de la amenaza de secesión de Cataluña. Rajoy rechazó la propuesta de mediación y diálogo propuesta por el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias: No me puedo sentar a negociar con quien chantajea al Estado, argumentó.

*El suizo Jacques Dubochet, el estadunidense Joachim Frank y el británico Richard Henderson ganaron este miércoles el Nobel de Química por el desarrollo del microscopio crioelectrónico, que sirve para obtener imágenes en alta resolución de la estructura de diminutas biomoléculas en solución. El microscopio crioelectrónico simplifica y mejora el escaneo de las biomoléculas. Este método ha llevado a la bioquímica a una nueva era, señaló en Estocolmo la Academia de Ciencias de Suecia. Gracias a él, los investigadores pueden congelar (…) las biomoléculas y visualizar procesos que nunca se habían visto, algo decisivo para la comprensión básica de la química de la vida y para el desarrollo de fármacos, añadió.

– 5 –

*El fotoperiodista mexicano Edgar Esqueda se suma hoy a una larga lista de periodistas violentados en México: fue secuestrado el jueves por hombres armados vestidos como policías y su cadáver fue encontrado hoy en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con la representación local del Comité para la Protección de los Periodistas. Este año ha sido de los más mortíferos para quienes ejercen periodismo en el país.

*El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que el gobierno de Donald Trump ha adoptado una estrategia donde le ponen dinamita a toda la negociación para luego establecer un sistema de intercambio de posiciones para empezar a cerrar capítulos, pero no es posible hacerlo en una negociación que va demasiado rápido y no hay tiempo que perder en fuegos artificiales. Ante empresarios de América Latina dijo que si Estados Unidos abandona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no puede esperar la colaboración de México en temas migratorios y de seguridad nacional, porque el presidente Enrique Peña Nieto dejó muy claro que la renegociación debe ser integral y la única manera de tener una relación es que sea balanceada. “Muchos de ustedes que siguen la política exterior mexicana recordarán que por mucho tiempo hablamos de que ‘si discutes seguridad no lo contamines con comercio, si estás discutiendo comercio, no contamines el debate con derechos humanos, pero la nueva realidad obliga, y esa es la instrucción del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que este debate va a ser integral. No puedes esperar a que si el resultado final en materia de libre comercio es que si tú abandonas el TLCAN, entonces haya incentivos por parte de México de colaborar en los temas de contención migratoria y de seguridad nacional, que son importantes para Estados Unidos”, puntualizó el funcionario en la 18 Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), realizada en Los Cabos y transmitida por Internet.

*Durante la inauguración del 17 Congreso Internacional de Turismo, Peña Nieto sostuvo que ‘‘si los sismos no fueron, no tuvieron la fuerza para destruirles, y qué bueno que así fue, para destruir esta riqueza cultural que tenemos, tampoco habremos de ser nosotros quienes los destruyamos’’. Por ello, el mandatario anticipó que en los meses por venir se realizarán los esfuerzos con financiamiento del gobierno federal y aportaciones de los gobernadores para la restauración del patrimonio cultural. Recordó que durante los recorridos que ha realizado por las zonas afectadas ha constatado diversas afectaciones en templos, como el ex convento de San Juan Bautista, en Tlayacapan, Morelos, o Santa Prisca, en Taxco, Guerrero. Peña Nieto señaló que las estimaciones de los daños provocados al patrimonio cultural ascienden a 8 mil millones de pesos.

*Contra todo pronóstico, el escritor británico con raíces japonesas se llevó este año el máximo galardón de las letras. En conferencia de prensa a las afueras de su despacho en Londres, confesó: durante un buen rato no me lo creí. Es un honor, sobre todo porque significa que estoy siguiendo las huellas de los mejores autores. Entre sus libros destacan Lo que queda del día (1989), llevada al cine en 1993 por James Ivory, y Nunca me abandones (2005). Sus temáticas giran en torno a la memoria, el tiempo y la desilusión.

*Cuatro cetáceos entrenados por la Armada de Estados Unidos fueron trasladados a San Felipe, Baja California, para localizar a ejemplares de la especie en extinción. El doctor Lorenzo Rojas, uno de los científicos encargados del proyecto de rescate, dijo que el objetivo es ubicar a las marsopas, llevarlas a una reserva especial y propiciar su reproducción en cautiverio.

– 6 –

*A través de una red de corrupción en la que habrían participado empresarios y ex funcionarios públicos locales, Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, se benefició en 2007 de la adquisición irregular de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira, por las cuales se pagaron 14 millones de pesos, cuando su valor real era de 880 millones, estableció la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, motivo por el cual el ex mandatario fue detenido en Ciudad Victoria y puesto a disposición de un juez local acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hernández Flores fue detenido a las 9 horas cuando se preparaba para participar en una rodada de motociclistas que acudirían a Zacatecas a una convención, y de inmediato agentes ministeriales lo llevaron al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria. La acusación en su contra se sustenta en una investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que reactivó una averiguación previa iniciada en 2004 y que se mantuvo inactiva desde entonces, pero en la que ya se denunciaba la venta ilegal de terrenos a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de CV, propiedad de Fernando Cano, quien ha sido señalado como prestanombres de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, el primero actualmente se encuentra detenido en Italia para que enfrente acusaciones en México y Estados Unidos por actos de corrupción, lavado de dinero y vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas.

*Luego de 33 años de militancia, Margarita Zavala Gómez del Campo renunció ayer al PAN, con el fin de contender por la Presidencia de la República por la vía independiente, en una decisión que se fraguó durante la semana y que restará votos al blanquiazul. La ruptura se dio después de que a lo largo de los últimos dos años, la aspirante a Los Pinos se mantuvo en una constante confrontación con el dirigente del partido, Ricardo Anaya, por la postulación presidencial panista. Los roces y diferencias lo mismo se dieron porque el político queretano usó los espots y recursos del instituto para promover su imagen, que por la indefinición en el mecanismo para seleccionar al abanderado. Colaboradores de Zavala revelaron que la decisión de abandonar al PAN se empezó a analizar a principios de semana, cuando Anaya confirmó que no habría proceso interno para seleccionar al candidato presidencial, pues la decisión se tomaría junto al Frente Ciudadano por México, del que forma parte Acción Nacional, con el PRD y Movimiento Ciudadano.

*En un año en el que la amenaza de las armas nucleares se siente latente, el Premio Nobel de la Paz le fue conferido el viernes a un grupo de activistas que apoyó el primer tratado para prohibirlas. El grupo, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por su sigla en inglés), es una coalición de activistas a favor de prohibir las armas nucleares con sede en Ginebra, Suiza. Fue galardonada por sus esfuerzos para hacer avanzar las negociaciones que llevaron a la aprobación del tratado, consolidado en julio en las Naciones Unidas. “La organización recibe el premio por su labor para dirigir la atención hacia las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares y sus innovadores esfuerzos para lograr una prohibición basada en un tratado de dichas armas”, el Comité Noruego del Nobel dijo a través de un comunicado. La decisión equivale a una respuesta contundente a las nueve potencias mundiales que poseen armas nucleares, las cuales boicotearon las negociaciones y calificaron al tratado como una distracción ingenua y peligrosa.