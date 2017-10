Semana 41 | OCTUBRE 2017

– 7 –

*El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, acudió ayer al INE a solicitar su registro como aspirante sin partido a la candidatura presidencial; consideró que Margarita Zavala renunció muy tarde al PAN. Después, con un llamado a organizar esos dolores y rabias de los pueblos, se presentó María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy (tercera de izquierda a derecha), vocera del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Anunció que no recibirá un solo peso del erario, dado que su campaña se realizará con apoyo colectivo. Hasta el 6 de octubre, se habían registrado 24 para ser abanderados independientes.

*70 por ciento de los estadounidenses opinan que el presidente Donald Trump, no es racional y la mayoría afirma que no es honesto ni buen líder, reveló este sábado un sondeo de la agencia AP-NORC tras un turbulento periodo para el mandatario, que incluyó amenazas de guerra con Corea del Norte, quejas sobre su actuación ante los recientes huracanes y la vacilación del magnate en criticar a grupos supremacistas blancos. Además el 60 por ciento desaprueba su manejo de las relaciones raciales, la política exterior y la inmigración. Apenas 24 por ciento de los ciudadanos piensan que Estados Unidos marcha en buena dirección.

– 8 –

*El Zócalo capitalino se convirtió ayer durante seis horas en escenario, en el cual cantantes y grupos musicales nacionales y de otros países llamaron a mantener la solidaridad y el apoyo a los damnificados de los sismos de septiembre. Los gritos de ¡México, México, México! retumbaron una y otra vez en la gran plancha. El momento más emotivo fue cuando las miles de personas se unieron, con el puño en alto, para guardar un minuto de silencio en honor de las víctimas. En el concierto participaron Bronco, Julieta Venegas, Jarabe de Palo, Emmanuel y Mijares, Juanes, Chayanne y Miguel Bosé, entre muchos otros. En videos intervinieron Cold Play y Roger Waters, que dedicaron sus piezas al pueblo mexicano.

*La demanda de vivienda a raíz del sismo del 19 de septiembre ha derivado en incrementos hasta de 50 por ciento en su alquiler, ‘‘ventas de pánico’’ en las zonas afectadas y el éxodo de habitantes hacia las colonias Santa María la Ribera, San Rafael y Tabacalera, así como a la zona conurbada con el estado de México. Federico Sobrino Bracamontes, especialista en materia inmobiliaria y socio del Instituto de Administradores de Inmuebles, explicó que los daños causados por el sismo de magnitud 7.1, han derivado en abusos en términos de arrendamiento. Los propietarios de edificios ubicados en el corredor Roma-Condesa, Narvarte y Del Valle, que no presentaron mayores afectaciones, subieron su renta de 9 mil a 14 mil pesos, por ejemplo, aprovechándose de la necesidad de la gente de contar con un espacio céntrico.

*Los gobiernos de Cuba, Bolivia y Venezuela conmemoraron este domingo el 50 aniversario de la ejecución del mítico guerrillero Ernesto Che Guevara. El gobierno cubano, en voz de su primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el mensaje de alerta ante los planes colonizadores de Estados Unidos. Ante unas 70 mil personas reunidas en la céntrica localidad de Santa Clara para el acto conmemorativo, el presidente Raúl Castro cedió el honor de pronunciar el discurso central a Díaz-Canel, quien reafirmó la fidelidad de la revolución cubana a los ideales del guerrillero, cuyo aniversario luctuoso fue el 9 de octubre.

*Centenares de miles de catalanes no independentistas se manifestaron en Barcelona con el lema: ¡Basta ya! Recuperemos la cordura. Apoyada por los poderes del Estado central y por la mayoría de los medios de comunicación, la plataforma Sociedad Civil Catalana, que aglutina a personajes que respaldan el unionismo, convocó a la gran marcha. También se sumaron las tres principales formaciones políticas de la región: el derechista Partido Popular, el emergente Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña. Los participantes expresaron su rechazo al proyecto soberanista y exigieron al conservador Mariano Rajoy poner solución a la crisis. Entre los oradores en el mitin estuvo el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

* La expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner fue citada hoy a comparecer el 26 de octubre ante los tribunales como parte de una investigación en su contra por haber alcanzado un pacto comercial con Irán presuntamente a cambio de hacer caso omiso del involucramiento de ese país en un atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas en 1994. La pesquisa contra Fernández de Kirchner corría antes a cargo del fiscal Alberto Nisman, quien murió en enero del año pasado en circunstancias misteriosas que ahora están siendo indagadas como probable homicidio. Toda la situación, junto con otro caso de alto perfil que es investigado como desaparición forzada, han causado revuelo antes de las elecciones legislativas del 22 de octubre. En estas, Fernández de Kirchner podría ser elegida como senadora por la provincia de Buenos Aires, unos días antes de tener que ir a testificar.

* El gobierno estadounidense de Donald Trump ha anunciado el desmantelamiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que protege de la deportación a unos 800 mil inmigrantes indocumentados jóvenes para que puedan seguir estudiando o trabajar en Estados Unidos. El programa terminaría en marzo de 2018 y la última oportunidad para renovar el estatus temporal de dos años de duración culminó el jueves pasado, con miles de personas haciendo fila para intentar asegurarse de tener el permiso por el poco tiempo que queda. Al anunciar la revocatoria, Trump indicó que DACA, una acción ejecutiva, debe ser remplazada por un plan legislativo impulsado en el congreso antes de marzo. Ahora, además de esa fecha límite, la Casa Blanca acaba de anunciar más exigencias. En un documento entregado al congreso el domingo, la Casa Blanca insiste en que se implementen otras medidas en materia migratoria para siquiera considerar el plan a favor de los dreamers que pueda surgir del Capitolio, entre ellas, el financiamiento para construir un muro fronterizo con México, la autorización presupuestaria para contratar a 10 mil agentes de inmigración y que estén prohibidos los subsidios del Gobierno Federal a las llamadas ciudades santuario que no cooperan con las autoridades migratorias.

* Dove se vio forzada a retirar un anuncio y a disculparse este fin de semana ante el furor generado en redes debido a que su publicidad mostraba a mujeres cambiando de camisa después de usar un producto de la empresa: una de ellas era una mujer negra que transicionaba a una blanca, como si Dove la hubiera “limpiado”. Una portavoz de Dove, Marissa Solan, dijo que el GIF pretendía “mostrar que Dove Body Wash es para cualquier mujer y ser una celebración de la diversidad, pero nos equivocamos y, en consecuencia, ofendimos a mucha gente”.

– 9 –

*El Gobierno de la Ciudad de México tiene prácticamente listos los tres primeros expedientes de edificios, de entre 150 y 200 que, se prevé, serán demolidos en los próximos días por los daños que presentan a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. Señaló que en la demolición de cada inmueble se adoptará un procedimiento muy específico y cuidadoso, pues cada uno requerirá de un trabajo particular y especializado, según su nivel de dificultad. Agregó que los trabajos se iniciarán conforme se integren los expedientes, por lo que es factible que esta acción se emprenda de manera simultánea en varios edificios, e insistió en que no todos los inmuebles clasificados como rojos serán derrumbados, pues se harán revisiones exhaustivas y “seguramente muchos van a pasar a amarillo”, es decir, podrán ser reparados y habitados.

* El economista Richard Thaler, profesor de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, fue reconocido hoy por el comité del Nobel como el galardonado del Premio en Ciencias Económicas por su trabajo como uno de los pioneros en incorporar preceptos de la sicología al estudio de la economía. Sus estudios, de acuerdo con el comité, volvieron a la economía conductual una de las ramas más conocidas del estudio de la política económica al intentar descubrir por qué la gente actúa de manera irracional. Ante la pregunta de cómo aprovecharía el dinero que es otorgado junto con la presea, Thaler dijo: “Es una buena pregunta. Creo que lo gastaré de la manera más irracional posible”.

*Jean Rochefort, una de las figuras más populares del cine francés, falleció en la madrugada del lunes en París a los 87 años. Fue un actor ecléctico y apasionado, considerado la encarnación del gentleman a la francesa. El protagonista inolvidable de El marido de la peluquera era reconocible por su bigote poblado, sus aires de seductor con sentido del humor y sobre todo por su timbre de voz único, grave y penetrante. Fue parte del patrimonio (francés). Está el jamón de Bayona, (los actores Philippe) Noiret y (Jean-Pierre) Marielle, y yo, bromeaba el intérprete, quien trabajó en cerca de 150 películas, bajo las órdenes de directores como Bertrand Tavernier, Patrice Leconte y el español Fernando Trueba.

*Científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) encontraron evidencias de antiguos depósitos hidrotermales de fondo marino en Marte, lo cual podría ofrecer datos sobre el origen de la vida en la Tierra. Los resultados se dieron luego de que los especialistas analizaran un reciente informe internacional que explora las observaciones del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) de depósitos masivos en una cuenca en el sur del llamado planeta rojo. Según la Nasa, los datos son evidencias de que los sedimentos marcianos se crearon por agua caliente de una parte volcánica activa de la corteza del planeta que emergió en el fondo de un gran mar hace miles de millones de años.

*Investigadores de la Universidad de Hamburgo-Eppendorf (Alemania) descubrieron los mecanismos cerebrales por los que algunos pacientes suelen sufrir más efectos secundarios con un medicamento cuando creen que su precio es más caro, lo que se conoce como efecto nocebo en contraposición al placebo, que hace que otros pacientes sientan beneficios cuando consumen sustancias sin ningún valor terapéutico. Así se desprende de los resultados de un estudio publicado en la revista Science, que podría ayudar a muchos médicos a recomendar fármacos de marca o genéricos dependiendo de las expectativas de cada paciente.

*El líder catalán Carles Puigdemont dijo hoy en una ambigua comparecencia ante el parlamento regional que suspendería la declaración independentista que se esperaba hiciera, pero recalcó de cualquier manera que “Cataluña se ha ganado el derecho de ser un Estado independiente en forma de república”. Puigdemont criticó la respuesta del gobierno español al referéndum independentista del 1 de octubre, celebrado pese a haber sido declarado ilegal por el tribunal constitucional español, aunque dijo que el gesto de aplazar la declaración era para fomentar el diálogo con el gobierno español. Sin embargo, el presidente Mariano Rajoy ha indicado que no aceptará ningún diálogo hasta que los funcionarios catalanes dejen de promover la independencia, y el gobierno español dijo que es inadmisible “hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita”.

*Cada vez más mujeres se han pronunciado públicamente en contra del productor hollywoodense Harvey Weinstein después de una investigación del 5 de octubre del The New York Times que halló un patrón de casos reiterados de acoso y abuso sexual. Weinstein, conocido por producir éxitos como Pulp Fiction y Good Will Hunting, fue despedido el domingo 8 por la empresa productora (que él mismo fundó) después de las revelaciones. Ahora, en entrevista exclusiva con The New York Times, más actrices de alto perfil han salido a decir que fueron víctimas del productor. Gwyneth Paltrow, por ejemplo, tenía 20 años cuando fue tocada de manera indeseada por Weinstein justo después de ser elegida para protagonizar una adaptación de una novela de Jane Austen, mientras que Angelina Jolie dijo que decidió nunca volver a trabajar con Weinstein después de una experiencia similar. Todas las mujeres que se pronunciaron al respecto dijeron que los eventos se desenvolvían de manera similar: Weinstein las llevaba a algún lugar privado para discutir alguna película, un nuevo guión o las campañas para promoverse en los Premios Oscar y después intentaba masajearlas, tocarlas de manera inapropiada o él mismo quitarse la ropa para instarlas de manera explícita a que le hicieran actos sexuales a cambio de promoverlas en la industria.

*Las Farc, ahora un partido político, ya tienen planeado presentar a candidatos en las llamadas circunscripciones de paz en las elecciones del próximo año. Sin embargo, el exguerrillero Iván Márquez sugirió ayer que también intentarán lanzar un candidato presidencial propio y que ya entregaron los documentos que avalan su desmovilización y transición a partido a las autoridades electorales de Colombia.

*Los bomberos en California intentaban apagar quince incendios forestales diferentes esta mañana, que han sido de los más destructivos en la historia del estado: ya cobraron la vida de quince personas y 1500 estructuras han sido afectadas por las llamas. Más de 20 mil habitantes de diversos condados han sido evacuados por los incendios, fortalecidos por la temperatura, vientos y la falta de humedad, de acuerdo con el gobernador Jerry Brown.

– 10 –

*Margarita Zavala rechazó que detrás de sus determinaciones se encuentre su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Tengo vida propia, mis decisiones e identidad, subrayó cuatro días después de haber renunciado a 33 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) para postularse como candidata independiente a la Presidencia de la República. En sentido contrario a la opinión de especialistas, quienes pronostican el fracaso de su candidatura, dijo que su aspiración tiene futuro. Recordó que ésta es la primera que libra a escala federal, de manera que quienes analizan esos temas no tienen muchos ejercicios que revisar, ironizó. En entrevista telefónica, Zavala Gómez del Campo manifestó que su decisión de abandonar las filas del blanquiazul fue absolutamente reflexionada. Además, apuntó, no me dejaron otra alternativa.

*El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró este martes la independencia unilateral, pero decidió suspenderla de forma inmediata para abrir una vía de diálogo con el Estado español que permita encontrar una salida negociada al conflicto. En su discurso en el Parlamento catalán, que confundió y provocó malestar e indignación en las miles de personas que salieron a las calles y las plazas para celebrar el nacimiento de la nueva república, Puigdemont insistió en la necesidad de desescalar la tensión y actuar con responsabilidad. Esta decisión pone en peligro la coalición de las formaciones separatistas, sobre todo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que expresó su decepción por haber perdido una oportunidad y por querer dialogar con un Estado represor.

*El presidente estadunidense Donald Trump dijo que es necesario terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para crear acuerdos bilaterales mejorados, según una entrevista publicada este martes por la revista Forbes. Creo que el TLCAN tendrá que ser terminado si vamos a hacer un buen acuerdo, de lo contrario no creo que se pueda negociar un buen trato, expresó el mandatario, al insistir en abandonar el tratado, un día antes del inicio de la cuarta ronda de renegociación del pacto que comienza este miércoles en Washington. Me gustan los acuerdos bilaterales, agregó. Trump, firme defensor del proteccionismo, ofreció como antecedente para terminar el TLCAN su decisión de remover a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (ATP), que pretendía conformar la mayor zona de libre comercio del mundo y que hubiera sido una versión a gran escala del TLCAN. Habría sido un desastre. Trump advirtió: Puedes hacerlo de esta manera y hacer mucho más negocios, y si no funciona con un país les das una notificación de 30 días y se renegocia o no, planteó.

*De la mano de Lionel Messi, autor de un triplete, Argentina venció ayer 3-1 a Ecuador y consiguió su boleto al Mundial de Rusia de 2018, al igual que Uruguay, que goleó 4-2 a Bolivia; Brasil, que superó 3-0 a Chile, y Colombia, que empató 1-1 con Perú. La igualdad sirvió a Perú para tener acceso a una repesca ante Nueva Zelanda, que se disputará en noviembre. Tras la derrota ante los brasileños, Chile, pasado bicampeón de América, así como Paraguay, que cayó en casa 1-0 con Venezuela, quedaron eliminados del certamen en Rusia. Por más que Ecuador se puso en ventaja con un gol de Romario Ibarra a los 37 segundos, Messi apareció con todo su esplendor para rescatar a Argentina, que comenzó el encuentro fuera de la zona de clasificación y de repechaje. Con un hat-trick en los minutos 12, 20 y 61, el astro argentino dio vuelta al marcador y llevó a su equipo a la tercera posición en la tabla, con 28 puntos. En este duelo, Messi también hizo historia, pues se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas con 21 tantos. Asimismo, sumó 61 anotaciones con Argentina.

– 11 –

*La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del periódico Norte, de Juárez, fue asesinada por órdenes de capos del grupo criminal Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa en el municipio serrano de Chínipas y zonas aledañas. De acuerdo con un avance de la indagatoria del caso, que ayer dio a conocer en su edición impresa el periódico El Heraldo de Chihuahua, los autores intelectuales del crimen –cometido el pasado 23 de marzo– son los presuntos criminales Adán Salazar Zamorano, detenido en 2011 y actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano. Según la filtración a dicho rotativo, ‘‘fueron cientos de horas de videograbaciones que revisaron los agentes de la FGE para trazar la ruta que siguió el vehículo Chevrolet Malibú color plata, modelo 2008, en el cual trasladaron al asesino material (aún no identificado), a quien se relaciona con integrantes del grupo Los Salazar, que son parte de Gente Nueva.

*La crisis de los penales en Nuevo León persiste, y controlarla debería ser más importante que recabar firmas para buscar la Presidencia de la República, señalaron organizaciones no gubernamentales (ONG) al mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. El número de muertos durante el motín del martes en el reclusorio de Cadereyta aumentó de 13 a 17, y hay al menos 23 heridos. El motín más mortífero durante el gobierno de El Bronco ocurrió en la cárcel de Topo Chico el 11 de febrero de 2016; allí perecieron 49 personas. En los dos años de su administración han ocurrido nueve disturbios en ese y en los otros dos penales (Apodaca y Cadereyta), que dejaron un saldo de 73 muertes y 75 heridos.

*Rajoy, quien convocó a una reunión extraordinaria del consejo de ministros, después de haberse reunido con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, decidió enviar un mensaje a Puigdemont en el cual lo apremia a aclarar este punto y a hacerlo mediante los cauces oficiales para que quede constancia. El gobernante español fijó un plazo a Puigdemont para contestar, de no hacerlo, se le enviaría un segundo mensaje que debería contestar a más tardar el siguiente jueves a la fecha. Si la respuesta a la pregunta de si ha declarado la independencia es afirmativa, o sencillamente no contesta, entonces se activará de forma automática la aplicación del artículo 155. Así lo explicó Rajoy durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que tuvo como único orden del día el conflicto abierto entre Cataluña y el Estado español. Es muy importante que Puigdemont acierte en la respuesta al requerimiento que le ha hecho el gobierno de España. Basta que diga que no ha declarado la independencia. Así de fácil. Y se entiende muy bien, señaló Rajoy.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que está abierto a un acuerdo con Canadá, sin México, si las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países no prosperan, reportó la agencia Reuters. Consultado por un periodista si Estados Unidos podría alcanzar un pacto comercial con Canadá si no logra uno con México en las negociaciones del TLCAN, Trump dijo: Seguro, absolutamente. Es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno o con otro, pero llegaremos a un acuerdo con uno. De acuerdo con la versión difundida por la Casa Blanca de la conferencia que dieron el presidente estadunidense y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, previo al inicio de su reunión, Trump se refirió a llegar a un acuerdo con un país o con otro, y agregó: Mientras tanto haremos un trato con uno. Pero creo que tenemos la oportunidad de hacer algo muy creativo que sea bueno para Canadá, México y Estados Unidos.

*Estados Unidos se salió de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) por segunda vez en su historia (la primera fue en 1983 y se quedó fuera hasta 2003) ante el presunto sesgo anti-Israel del organismo de las Naciones Unidas, que cuenta a Palestina como Estado miembro. El retiro entraría en vigor en diciembre de 2018. Estados Unidos ya había suspendido el financiamiento durante el gobierno de Barack Obama por la misma razón justo después de que Palestina fuera admitido.

*El número de muertos por los incendios en la región vinícola de California aumentó a 21 y además hay numerosos desaparecidos, informaron hoy autoridades estadunidenses. Entre los muertos se cuenta una pareja en el condado de Napa que había celebrado el año pasado su 75 aniversario de bodas. Él tenía 100 años y ella 98. Las otras víctimas murieron en los condados de Sonoma y Mendocino. El fuego ha dejado más de 180 heridos y 20 mil desalojados. El jefe del Departamento Forestal y de Protección de Incendios de California, Ken Pimlott, señaló que aún hay 15 focos activos y que se han quemado más de 2 mil viviendas y 45 mil hectáreas de campo. Es la destrucción total, se lamentó Pimlott. En una de las áreas más afectadas, la ciudad de Santa Rosa, con 175 mil habitantes, se declaró toque de queda para acabar con los saqueos.

– 12 –

*En el encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cumplió una agenda que inició con la recepción oficial, conversaciones privadas, conferencia de prensa y una cena en su honor. Horas antes, el visitante acudió a la sede de la Cruz Roja, en Polanco, para manifestar su solidaridad con los damnificados por el terremoto. También sostuvo una reunión con representantes de la sociedad civil, con quienes abordó la violencia, la inseguridad y la violación de derechos humanos que enfrenta el país.

*Por unanimidad de 397 votos de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada, y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el instrumento con el que se pretende dar certeza a las familias en la investigación, persecución y sanción de un delito que, según cifras oficiales, ha dejado más de 30 mil 499 víctimas hasta diciembre de 2016. A esta sesión no se presentaron 103 legisladores. Durante la presentación de posturas, los partidos políticos resaltaron que después de dos años de discusión finalmente se logra una ley que atiende –argumentaron– el dolor de las familias, y señalaron que la desaparición de mexicanos y ciudadanos de Centro y Sudamérica se cuenta por miles. Morena y PRD indicaron por separado, que si bien la de-saparición forzada de personas es una práctica instaurada en el país desde la denominada guerra sucia, en los gobiernos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se agudizó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien impuso al país su ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado. Desde la tribuna y ante organizaciones de familiares, a quienes la mesa directiva abrió las galerías del recinto parlamentario, la diputada Ernestina Godoy (Morena) describió con precisión por qué México es el único país donde la desaparición forzada es una rutina.

*En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ‘‘no podemos ser rehenes de una sola posición’’, estableció el presidente Enrique Peña Nieto. A su vez, Justin Trudeau, el tercer socio del acuerdo, dijo que Canadá no abandonará la mesa de discusiones por propuestas que se hagan fuera de ésta. ‘‘No vamos a reaccionar cuando alguien proponga ideas con las que no estamos de acuerdo, son negociaciones y vamos a negociar, es así como funcionan las cosas. Tenemos ante nosotros la oportunidad de mejorar este acuerdo’’, estableció el primer ministro canadiense. Trudeau se encuentra desde ayer en México en visita oficial. Y a lo largo de sus intervenciones públicas subrayó en todo momento la condición de socios y amigos de ambos países. Luego de saberse que los negociadores de Estados Unidos presentaron la cláusula de terminación automática del TLCAN en cinco años, Trudeau dijo: ‘‘Nosotros nos tomamos este proceso de manera seria y diligente, y tendremos en cuenta las propuestas que se pongan sobre la mesa; continuaremos trabajando de manera responsable porque ese es nuestro enfoque como canadienses y porque sabemos que existe un camino y la oportunidad de crear éxito para los ciudadanos de los tres países.

*Rosa María Breach Velducea, hermana de Miroslava, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del diario Norte, de Ciudad Juárez –asesinada el 23 de marzo–, pidió a las autoridades estatales, encabezadas por el panista Javier Corral Jurado, que actúen de manera profesional y manejen en forma responsable la información del caso. Consideró que al revelarse la identidad de los autores intelectuales del crimen, mediante una filtración al diario El Heraldo de Chihuahua, sin que éstos hayan sido arrestados y sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirme o desmienta los señalamientos, pone en riesgo a los familiares de la comunicadora. Dijo que hace unos días ella y otros parientes de Miroslava tuvieron una reunión con el titular de la FGE, César Augusto Peniche Espejel, en la que les pidieron mantener discreción para no entorpecer la investigación. Señaló que a pesar de la resolución de un amparo en su favor para tener acceso a la carpeta de investigación 9-2017-0008019, que realiza esa dependencia, no conocen los detalles de la indagatoria. Agregó que se enteraron de la identidad de los presuntos autores intelectuales del crimen de su hermana mediante las filtraciones que se hicieron a El Heraldo de Chihuahua, lo que calificó de falta de respeto.

*Estados Unidos aumentó las tensiones en el segundo día de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al presentar la polémica cláusula de terminación automática del acuerdo en cinco años, reportaron las agencias Reuters y Bloomberg. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que la propuesta fue presentada a un grupo de negociadores, reunidos en la sede de la cuarta ronda de negociaciones. La información no fue confirmada de inmediato por la representación comercial de la Casa Blanca. Se trata de una de las propuestas consideradas como píldoras venenosas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, debido a su potencial para descarrilar el proceso de modernización del acuerdo. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, confirmó el mes pasado que el gobierno de Trump buscaba incluir una cláusula de terminación del tratado cada cinco años a menos que los tres socios ratifiquen su continuación.

*España celebró el Día de la Hispanidad con marchas en contra del independentismo en Cataluña y consignas como “Cataluña sí, España también”. En Barcelona hubo manifestaciones con banderas tanto españolas como catalanas, mientras que en Madrid se dejaron entrever muestras de un creciente patriotismo durante el desfile de las fuerzas armadas y del rey Felipe VI: hubo una asistencia histórica y gritos enfáticos de “Viva España”. Los festejos fueron ensombrecidos por el fallecimiento de un piloto después de las maniobras del desfile. Asimismo, en Barcelona hubo algunos manifestantes que se pelearon en la plaza Cataluña –lanzaron sillas y otros objetos, según reportes–, sin que haya reportes de heridos. Las fuertes tensiones entre los gobiernos en Madrid y Barcelona por el independentismo catalán continúan. El presidente Mariano Rajoy le exigió al líder regional Carles Puigdemont que aclarara a más tardar el lunes si declaró formalmente la independencia en un discurso algo ambiguo al respecto, y el mandatario español también dio los primeros pasos para invocar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría asumir las funciones administrativas de Cataluña. Puigdemont después tuiteó: “Demandamos diálogo y responden poniendo el 155 sobre la mesa. Enterados”.

*El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, al frente del programa de educación musical El Sistema, acusó hoy al gobierno de Nicolás Maduro de haber cancelado una gira de los integrantes de esa orquesta a Asia. Hace unas semanas, otra gira a Estados Unidos también fue cancelada, posiblemente por las críticas que Dudamel ha lanzado hacia el régimen de Maduro. “A mis queridos hermanos y hermanas en Venezuela, manténganse fuertes y orgullosos”, escribió Dudamel. “Seguiré defendiendo la libertad de expresión”.

*Es tan grande como una casa y pasará cerca de la Tierra el jueves 12, aunque cerca signifiquen cerca de 44 mil kilómetros. A modo de comparación, la Luna está a unos 400 mil kilómetros de la Tierra. Si el asteroide 2012 TC4 alcanzara al planeta, habría consecuencias considerables como cuando en 2013 uno de tamaño similar cayó en los alrededores de la ciudad rusa de Cheliábinsk. Como el próximo impacto de uno de esos cuerpos es sólo una cuestión de tiempo, los expertos quieren aprovechar el acercamiento del 2012 TC4 para obtener información de cara al futuro. El asteroide, cuyo diámetro según la Nasa se estima entre 12 y 27 metros, ofrece una excelente posibilidad para reconocer las capacidades internacionales y analizar nuestras habilidades para reaccionar de manera conjunta ante una amenaza real, escribió la Agencia Espacial Europea. Rüdiger Jehn, quien dirige el departamento del Centro Europeo de Control de Vuelo Espacial Esoc, en Darmstadt, que se ocupa de la investigación de objetos cercanos a la Tierra, declaró que un caso como el de Cheliábinsk sucede cada 40 o 50 años.

*Una prueba rápida y de bajo costo para la detección simultánea de tuberculosis y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) será comercializada por la empresa mexicana Unima, con tecnología desarrollada y patentada por especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese). En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, José Luis Nuño Ayala, director general y fundador de Unima, resaltó que la prueba, elaborada a partir de anticuerpos de tiburón cornudo (Heterodontus francisci), podrá ser utilizada fuera de laboratorios y sin necesidad de contar con personal especializado, además de ofrecer el resultado en apenas unos minutos, a diferencia de las pruebas actuales que tardan días. “La técnica actual es muy complicada y se necesita ser especialista para hacerla, es una prueba de screening, pero se puede aplicar hasta en la clínica más pequeña y tener el resultado ahí directamente. Además del costo, otra ventaja es que el resultado lo tienes en la primera visita del paciente”, destacó. Estimó que estará en el mercado en aproximadamente año y medio, tras haber concluido los ensayos realizados en una población de 600 pacientes. Unima está en trámites para obtener el registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

– 13 –

*Los puertorriqueños aún batallan con los estragos del huracán María a tres semanas de que tocara tierra en la isla. El agua potable escasea y hay familias que pasan días enteros en busca de botellas, mientras que más del 80 por ciento de la nación sigue sin tener acceso a electricidad, lo que ha conllevado serios problemas para, entre otros sectores, los hospitales y el cuidado médico. Además de las 45 personas muertas y las heridas, el huracán también dejó otra víctima: los bosques, como el Yunque, que podrían “tardar décadas” en recuperar su follaje, de acuerdo con una experta. Asimismo, de los ríos que se originan en esa zona boscosa y en la actualidad están o secos o llenos de lodo se derivaba el 20 por ciento del agua potable en Puerto Rico. El presidente Donald Trump primero declaró que la ayuda del gobierno federal estadounidense, que de por sí ha sido criticada como tardía e insuficiente, no duraría “para siempre”, aunque hoy aseguró por Twitter que “siempre estará” con el pueblo boricua.