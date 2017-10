Semana 42 | OCTUBRE

– 14 –

*La grave afectación en mil 600 inmuebles históricos de la región sacudida por los sismos de septiembre costará entre ocho mil y doce mil millones de pesos, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Santiago Taboada, presidente de la instancia cameral, refirió que el director del INAH, Diego Prieto, le dio a conocer el balance inicial del perjuicio a los inmuebles patrimoniales del sector cultural. Obviamente se cuenta con pólizas que tiene la Secretaría de Cultura, pero tememos que no alcance y no sean suficientes para la reconstrucción. Por eso debemos ser muy sensibles para que en la medida del diálogo que se genere, se dé prioridad para que el recurso de cultura que podamos generar, gestionar y negociar aquí en la Cámara de Diputados sea para la reconstrucción del patrimonio.

*La indígena nahua María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), se reunió ayer en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, Chiapas, con la Junta de Buen Gobierno Hacia la nueva esperanza, zona Selva Fronteriza, y con bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El encuentro en Guadalupe Tepeyac es la primera parada en la gira que dentro de la propuesta como candidata independiente a la Presidencia de la República realizará a través de las cinco juntas de buen gobierno zapatistas, entre el 13 y el 19 de este mes. Durante el recorrido estará acompañada de diversos integrantes del CIG. En la acojida a Marichuy participó el comandante Tacho. En nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) zona Selva Fronteriza, le dio la bienvenida Aurora. En su discurso dijo que estaban orgullosos del encuentro alcanzado por los pueblos originarios por primera vez en la historia. “Ha llegado la hora –explicó– de estar representados todos y todas, campo y ciudad, por una compañera que luchará por el pueblo de México”.

*Unos 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, tenencia de Morelia, arribaron ayer en ocho autobuses a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para intentar rescatar a seis de sus compañeros que el pasado viernes fueron detenidos cerca del poblado Lagunilla, sobre la carretera Siglo XXI, lo que derivó en un enfrentamiento con granaderos y una persecución y detención de 65 jóvenes. Una fuente oficial aseveró que tres policías y varios alumnos resultaron lesionados. El viernes pasado los normalistas realizaron una marcha para conmemorar la represión de que fueron objeto la noche del 15 de octubre de 2012, cuando fueron desalojados violentamente por fuerzas de seguridad federal y del estado; en aquel entonces, los jóvenes retuvieron decenas de vehículos e incendiaron tres en las instalaciones de la normal, ubicada a 25 kilómetros de la capital michoacana.

*Los iraníes reaccionaron ayer con ira y burlas a las críticas belicosas expresadas contra su gobierno por el presidente estadunidense Donald Trump, quien amenazó con poner fin al histórico acuerdo nuclear firmado por Irán con las grandes potencias mundiales. La utilización por Trump de la frase Golfo Arábigo en lugar de Golfo Pérsico irritó profundamente a los iraníes, quienes se lanzaron contra el estadunidense en sus cuentas de Twitter e Instagram. Redes sociales y páginas de información publicaron imágenes de lápidas y medallas de soldados estadounidenses muertos en la región con la mención Golfo Pérsico, al tiempo que pedían a Trump que las mirara todos los días para mejorar su geografía.

*Ranferi Hernández Acevedo, miembro de la Coordinadora Estatal del Movimiento Pro AMLO (Andrés Manuel López Obrador) en Guerrero, murió calcinado junto con su esposa, su suegra y su chofer en el crucero de Nejapa, ubicado entre los municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa, en la región de la Montaña Baja, dio a conocer el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Vía telefónica, señaló que el alcalde de Ahuacuotzingo, Gerzaín Hernández Casarrubias, sobrino de Ranferi Hernández, exdirigente del PRD (Partido de la Revolución Democrática), me informó que éste salió de esa cabecera municipal alrededor de las 17 horas del sábado rumbo al vecino municipio de Chilapa de Álvarez, junto con otras tres personas en una camioneta, y se les habría perdido la pista.

*El insólito interés que generaron las candidaturas independientes desbordó todas las expectativas, pero ahora los aspirantes deberán sortear la etapa crítica que les depara la ley para garantizar estar en las boletas del año próximo. El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó ayer que expresaron su intención de ser candidatos independientes a la Presidencia de la República 86 ciudadanos -de ellos solamente siete son mujeres-, de los cuales 40 han sido calificados de procedentes, a 38 se les pidió contestar un requerimiento y ocho fueron declarados improcedentes. De acreditar los 38 solicitantes el requerimiento de la autoridad electoral -en las próximas 48 horas-, serían en total 78 aspirantes a la Presidencia quienes pasarían a la segunda etapa, esto es, la recolección, cada uno, de las 866 mil firmas a las que los obliga la ley –uno por ciento de la lista nominal– para estar en las boletas en 2018.

*A la edad de 89 años, por causas naturales, la tarde de ayer falleció Gonzalo Martínez Corbalá, político y diplomático potosino de larga, fructífera y reconocida carrera en el servicio público. Martínez Corbalá fue testigo y actor de acontecimientos que marcaron la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX; de manera particular, el golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende Gossens, perpetrado por el general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. Ahí, en su calidad de embajador de México, quien durante muchos años fue accionista de esta casa editorial, mantuvo ante la Junta Militar una férrea y valiente defensa del derecho internacional de asilo, de la inmunidad diplomática y de la invulnerabilidad de la embajada; acogió a cientos de ciudadanos chilenos que lograron salir de su país con salvoconducto y visa mexicana, entre ellos la familia y la viuda del presidente Allende, Mercedes Hortensia Bussi Soto. Este hecho lo marcaría por el resto de su vida.

*La explosión de un camión en la capital de Somalia mató a por lo menos 276 personas y dejó más de 300 heridos, de acuerdo con el ministro de Información, Abdirahman Osman, en el atentado más mortífero en esta nación del Cuerno de África. El balance de muertos por el ataque bárbaro que perpetró el sábado el grupo terrorista Al Shabab se ubica en 276, publicó el ministro en Twitter. Como en ocasiones anteriores, se sospecha que detrás del doble ataque están las milicias yihadistas de Al Shabab que luchan contra el gobierno central somalí y reivindicaron en el pasado numerosos atentados en el este de África, pero al cierre de esta edición ese grupo vinculado a Al Qaeda no había reivindicado los ataques. Un camión bomba estalló el sábado afuera de un hotel en concurrida avenida de Mogadiscio, con saldo inicial de 20 muertos. Más tarde, un camión lleno de explosivos explotó en otra calle repleta de gente, cerca de los principales ministerios, incluido el de Asuntos Exteriores, en el barrio de Madina. Muchos de los cuerpos en las morgues aún no han sido identificados.

*La policía británica anunció el domingo que investiga tres nuevas acusaciones de abuso sexual contra el productor estadunidense de cine Harvey Weinstein, todas hechas por la misma mujer. Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que inició los trámites para que se le retire la Legión de Honor, la mayor distinción francesa. En tanto que en Londres, en una entrevista con la BBC, Woody Allen, quien trabajó con Weinstein varias veces, aseguró que esta historia de Harvey Weinstein es triste para todos los involucrados; es trágico para las pobres mujeres y es triste para Harvey que su vida esté tan perturbada. Expresó su preocupación ante la posibilidad de que el caso Weinstein derive en una cacería de brujas. Scotland Yard informó que las agresiones por las que se le investiga supuestamente ocurrieron en 2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del Comando contra el Abuso a Menores y Delitos Sexuales investigan el caso. El nombre de la mujer no se dio a conocer.

*A 110 años del nacimiento del llamado Grillito Cantor, que se cumplieron el pasado 6 de octubre, su nieto Óscar Gabilondo recordó el legado de su abuelo, quien “sentía un gran amor por el mar –le encantaba nadar a contra corriente en las aguas de Veracruz–. Además, estudió astrofísica, matemáticas y literatura universal”. El músico y compositor Francisco Gabilondo Soler Cri Cri no sólo fue un gran artista y ser humano, sino incursionó con pasión en la astronomía, el boxeo, la natación y el toreo. Además, fue un ávido lector.

*Tom Brady impuso récord de victorias para un quarterback de la NFL en la temporada regular, al obtener la 187 en el partido en que los Patriotas de Nueva Inglaterra reaccionaron para vencer 24-17 a los Jets de Nueva York, en la jornada seis, que despidió al último equipo invicto, los Jefes de Kansas City, que cayeron 13-19 ante los Acereros de Pittsburgh, así como una lesión que podría dejar fuera de la temporada al mariscal de Green Bay, Aaron Rodgers. Brady, quien rompió un empate con Peyton Manning y Brett Favre por el récord, se hizo sentir justo antes del descanso, con los Patriotas logrando el empate 14-14 con nueve segundos por jugar en el segundo cuarto.

*Raúl Cervantes anunció ayer su renuncia a la Procuraduría General de la República (PGR). En el Senado y ante la Junta de Coordinación Política, acusó: ‘‘Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en la aprobación de leyes, entre ellas la que crea la fiscalía general’’ de la República. Resaltó que debido a que en los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la fiscalía, y a efecto ‘‘de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente y al Senado mi renuncia irrevocable a la PGR’’. Al despedirse de los senadores, Cervantes dijo a sus ex compañeros legisladores, en tono serio y con micrófono abierto: ‘‘Ya no me agarren de tapete’’. Antes, Cervantes dio a conocer su dimisión en las redes sociales. Frente a los legisladores señaló que no se trata de personas, sino de construir mejores instituciones. ‘‘Yo no tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país’’, expresó el ahora exfuncionario.

*Tras conocerse la renuncia del procurador general de la República, Raúl Cervantes, el presidente Enrique Peña Nieto se manifestó por postergar la decisión de elegir al nuevo fiscal.

‘‘Lo que no podemos hacer es apresurarnos a definir un fiscal por razón de la presión y más en este clima de gran polarización. Creo que definir un fiscal o un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esta responsabilidad, no puede estar secuestrado por la efervescencia política.’’ Durante el foro La fortaleza de las instituciones, el mandatario consideró que la designación del fiscal debería realizarse después del proceso electoral, porque no hay condiciones para designar al funcionario idóneo. ‘‘A lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo para que entonces se decante la efervescencia y busquemos realmente algo distinto.’’

*Al ser interrogado sobre la corrupción, Peña Nieto dijo estar consciente sobre la sensibilidad que la sociedad tiene al respecto, si bien reiteró su consideración de que es un asunto cultural, pero no genético de los mexicanos. Destacó que su gobierno ha emprendido la creación de los sistemas nacionales anticorrupcion y de transparencia para enfrentar este fenómeno y acotar las prácticas que ‘‘por años se veían casi como normales y que nadie estigmatizaba como corrupción y hoy tenemos una sociedad más crítica y evidentmente empieza a aflorar algo que veíamos normal’’. Sin embargo, se permitió ser políticamente incorrecto al cuestionar que cualquier cosa que ocurra hoy en día se le atribuya a la corrupción: ‘‘Casi casi si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción; algo pasó en el semáforo; ¿quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones; pasan en todas partes del mundo, uno señalado, pero ha habido varios más. Y ahora vimos estos sismos y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es la corrupción, aun cuando no necesariamente tenga que ver’’.

*Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), después de reconocer que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido muy compleja, destacó que el trato debe de ser de iguales, y esa oportunidad se da con respeto. Reconoció que Estados Unidos, Canadá y otras naciones buscan lo mejor para sus poblaciones. Nosotros estamos en nuestra posición, en una negociación que permita lo mejor para la sociedad mexicana. Hemos avanzado de una manera que a veces poco se toma en cuenta, pero han sido pasos muy grandes. Destacó que la condición de vecinos no la va a cambiar nadie.

*El Gobierno de la Ciudad de México incorporará dos normas técnicas al Reglamento de Construcciones de la capital: una, para que haya una revisión más estricta de los proyectos de complejos inmobiliarios, y la otra, para regular el procedimiento de rehabilitación de inmuebles que resultaron con daños graves tras el sismo del 19 de septiembre. El ingeniero Sergio Alcocer, miembro del comité asesor de seguridad estructural del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que también se adecuarán las ocho normas de dicho reglamento: tres relacionadas con el diseño estructural, cuatro que se refieren a materiales de construcción y una sobre cimentación. La reforma a dicha norma, señaló, estará listas en dos semanas y se realiza junto con expertos de colegios de ingenieros y arquitectos, quienes destacaron la respuesta del gobierno a la emergencia provocada por el terremoto y negaron que tras el sismo del 7 septiembre se debió haber revisado escuelas, hospitales y torres de oficinas y de departamentos, como marca el artículo 71 del reglamento, ya que no fue un temblor intenso en la ciudad.

*La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cerca de dos mil funcionarios involucrados en hechos de corrupción, entre ellos los inmiscuidos en el caso Odebrecht, se indica en un informe que el extitular de la dependencia Raúl Cervantes Andrade entregó al Senado, en el que se destaca que se avanzó en un nuevo modelo de impartición de justicia. Se resalta asimismo que durante su gestión se desarrolló un diagnóstico encaminado a modificar la arquitectura institucional y administrativa de la PGR, dado que es inadecuada e insuficiente para el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Incluso se negocia un crédito de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de transformar a la dependencia. En ese documento, titulado Desafíos y acciones para consolidar el sistema penal acusatorio, Cervantes Andrade –quien estuvo menos de un año al frente de la dependencia– resalta que ‘‘durante los pasados 100 años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de justicia’’.

*México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención con fines de extradición de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo. Explicó que se esperaron para hacer la petición porque los delitos electorales no son considerados graves, y si se hubiera traído al ex mandatario sólo por ese tipo de cargos, no habría sido sujeto a prisión preventiva. Por lo anterior, expuso que se trabajó de forma coordinada con la fiscalía de Chihuahua para efecto de poder solicitar la extradición cuando hubiera delitos catalogados como graves. Luego de participar en la presentación del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género en el PRD, Nieto Castillo informó que se vinculó a proceso a tres exfuncionarios del gobierno de Chihuahua y a la ex dirigente local del PRI por el desvío de recursos públicos con fines electorales.

*Las diferencias entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, sobre todo por las propuestas planteadas por éste último país, hicieron fracasar su objetivo de concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que terminara 2017. En la declaración conjunta dada a conocer al cierre de la cuarta ronda en Arlington, Virginia –transmitida por Internet–, los tres socios comerciales acordaron extender el proceso hasta el primer trimestre de 2018, ampliar el tiempo entre cada encuentro –que hasta ahora había sido de dos semanas en promedio– y llevar a cabo hasta dentro de un mes la quinta ronda en México, luego de que en los dos meses que lleva el proceso sólo se han cerrado dos capítulos (pequeñas empresas y competencia) de casi 30 temas que se discuten. El encuentro concluyó con el reclamo de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, contra México y Canadá por no mostrar indicios de estar dispuestos a realizar cambios y se declaró francamente sorprendido y decepcionado por la resistencia que han mostrado en los dos objetivos que busca el presidente Donald Trump en la renegociación: reducir el enorme déficit comercial de su país y modernizar el acuerdo en distintas áreas.

*Cataluña vivió ayer una intensa jornada de revolución democrática, en la que centenares de miles de personas salieron a las calles para exigir la liberación de los dos presos políticos del proceso de secesión, en referencia a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la plataforma Omnium Cultural, respectivamente. Los líderes independentistas pasaron su primera noche en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, adonde fueron enviados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, acusados del delito de sedición, por el cual podrían ser condenados hasta a 15 años de cárcel. Las calles de las principales ciudades y pueblos de Cataluña se llenaron de letreros e inscripciones con consignas parecidas a las que se hicieron populares en los años más duros de la transición a la democracia, cuando todavía persistía la férrea estructura represora de la dictadura. Presos políticos, libertad, ni un paso atrás, los claveles serán siempre nuestros o presos catalanes, los queremos en casa, se escuchó gritar a miles de manifestantes indignados por el encarcelamiento de las figuras más relevantes del movimiento independentista.

*Petróleos Mexicanos (Pemex) respaldó, con una ‘‘participación enérgica’’, las investigaciones por el presunto caso de corrupción propiciado por la brasileña Odebrecht, desde la cancelación de un contrato, la presentación de una denuncia de hechos y la colaboración para el interrogatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) ‘‘de un número importante de funcionarios y exfuncionarios’’, informó el director de la empresa, José Antonio González Anaya. ‘‘Hemos cooperado en todo sentido con la información necesaria. Esto dio lugar a inhabilitaciones y cancelaciones de contratos’’, dijo ayer el funcionario ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. A las preguntas de los legisladores, que cuestionaron ‘‘el paso nefasto’’ y las denuncias sobre corrupción de Emilio Lozoya Austin, González Anaya explicó que desde su llegada a Pemex se inició una línea para modificar las políticas previas, que permitían la entrega de 80 por ciento de los contratos por asignación directa. ‘‘Bajamos muchísimo el gasto’’, añadió.

*Desde agosto pasado, en representación de México, los subprocuradores Alberto Elías Beltrán, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), y el de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, recibieron de la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil documentación probatoria de la presunta responsabilidad de funcionarios mexicanos en el caso Odebrecht. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional, los testimonios recogidos solamente servirán para encauzar a los funcionarios mexicanos que resultaran implicados y no a los representantes de Odebrecht que hubieran colaborado voluntariamente en las investigaciones con el gobierno brasileño. Las fuentes señalaron que en el expediente mexicano se integraron, como parte de las pruebas, notas informativas de distintos medios a partir de las revelaciones que se realizaron tanto en Estados Unidos como en Brasil, además de citar a comparecer a más de 15 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la base de la indagatoria es la declaración que una persona de nacionalidad brasileña hizo a la procuraduría de esa nación.

*El PRI elegirá a su candidato presidencial –y a los de otros cargos de representación popular– en una convención de delegados, anunció ayer Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del tricolor. La convocatoria para la inscripción de aspirantes será emitida a finales de noviembre, con el propósito de que el 15 de diciembre se inicie el periodo de precampaña, en caso de que haya más de un contendiente. “El método que propondremos el viernes (20 de octubre, en sesión del Consejo Político Nacional) es la convención de delegados, de manera tal que podamos establecer un mecanismo participativo (…) para escoger a nuestros candidatos a diputados federales, senadores de la República y la Presidencia de la República”, dijo. Nadie, agregó, vota por partidos divididos, para eso están el frente y el PAN. Precisó que hasta el momento no se sabe cuántos interesados en la postulación presidencial se inscribirán. Los estatutos del tricolor, reformados en asamblea nacional en agosto pasado, abrieron la puerta a simpatizantes (no afiliados al partido) para ser postulados por este instituto político. Un externo deberá comprometerse con los principios y el programa de acción del PRI.

*El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no cumplió con la oferta de sus promotores de generar más crecimiento económico y desarrollo para México, aseguró este miércoles Paul Krugman, profesor en Princeton y premio Nobel de Economía 2008. Krugman restó peso a la opinión de quienes ven en Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, a un populista peligroso que amedrenta. La prensa estadounidense presenta a López Obrador –quien buscará la Presidencia en 2018– como un líder populista, pero en México la gente está más relajada y menos preocupada, dijo. López Obrador es más parecido al ex presidente brasileño Luis Ináazio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernante.

*En el operativo de Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio de 2016, policías federales y estatales incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, con lo que cometieron graves violaciones a los derechos humanos de la población, incluidos quienes no participaban en los bloqueos, entre ellos menores de edad, mujeres y adultos mayores. Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al emitir la recomendación 7VG/2017 por este caso, en la que demostró que los uniformados dispararon contra civiles, lo que causó la muerte de al menos cuatro de las siete personas que perdieron la vida por arma de fuego. En los sucesos los policías vulneraron, entre otros, los derechos a la vida, a la libertad, la integridad y a la seguridad personal, así como al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo.

*El poeta del rock y cantante de la banda canadiense Tagically Hip, Gord Downie, murió a los 53 años a causa de un cáncer en el cerebro. Según el comunicado de sus compañeros de banda, el cantante murió el martes en la tarde rodeado de su familia. Había sido diagnosticado con cáncer tras sufrir un ataque durante una caminata en su pueblo natal de Kingston, Ontario, en diciembre de 2015.

*Entre manifestantes que bloquearon avenidas para solicitar dictámenes de riesgo, miles de empleados que realizaron simulacros sobre Paseo de la Reforma y estudiantes de escuelas que guardaron un minuto de silencio con el puño en alto, se conmemoró un mes del sismo del 19 de septiembre. Poco antes de mediodía, trabajadores de plazas comerciales, restaurantes y oficinistas ocuparon las banquetas de dicha vialidad. Asimismo, a la 1:14, diversas escuelas de la colonia Roma concentraron a sus alumnos en los patios para guardar silencio en memoria de las personas fallecidas, con el puño en alto. Por otra parte, madres de familia y profesores de más de 30 escuelas públicas que resultaron con daños por el sismo protestaron frente a la Asamblea Legislativa por la incertidumbre sobre los trabajos que se realizarán para rehabilitarlas, la reubicación de estudiantes y para solicitar nuevos peritajes en algunos planteles y estudios de suelo en las zonas donde se ubican.

*En el caso Odebrecht, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) indaga las finanzas de familiares y dependientes económicos de más de 40 funcionarios que participaron en la firma de contratos con la empresa brasileña, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante las comparecencias ante el Ministerio Público se ha cuestionado de manera directa a quienes sostuvieron encuentros con Marcelo Odebrecht, presidente de la firma; Cleantho de Paiva Leite Filho, director de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Nuevos Negocios y Comunicación Externa de Braskem-Idesa, empresa creada para implementar el Proyecto Etileno XXI, ubicado en Nanchital, Veracruz, y Roberto Bischoff, director general de Braskem-Idesa, para establecer si ellos realizaron de manera directa la entrega de sobornos a los funcionarios mexicanos. Poco antes de que Petróleos Mexicanos (Pemex) reservara los nombres de aquellos probables involucrados en los contratos firmados con la empresa Odebrecht, se pudo ubicar a cuatro ex funcionarios y dos del corporativo brasileño.

*A pesar de las trampas y dificultades que nos han puesto en el camino, seguiremos adelante y no daremos un paso atrás, advirtió María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), quien busca el registro como candidata presidencial independiente. Ante miles de zapatistas reunidos en la junta de buen gobierno de Oventik, denunció que a su paso por los municipios chiapanecos de Altamirano, Ocosingo y Palenque, donde comúnmente funcionan los servicios de Internet y teléfonos celulares, fue bloqueada la comunicación en esas áreas, lo que obstaculizó el cómputo de las firmas reunidas. Dijo que la cuenta de correo electrónico que utilizó para dar de alta los datos de centenares de voluntarios para la recabación de las formas exigidas por la ley para cumplir con el mandato de la asamblea general del Congreso Nacional Indígena, no puede acceder a la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE), es decir, se encuentra bloqueada para todo fin práctico. Señaló que se requiere de muchas horas para descargar la aplicación del instituto. Igualmente, el registro de una sola firma y fotografía puede durar varias horas, no cuatro minutos con 30 segundos como aseguró dicho órgano, lo que hace mucho más difícil alcanzar el número de rúbricas de apoyo que marca la ley.

*El torbellino de ataques y descalificaciones de Donald Trump contra percibidos enemigos y aliados, incluso contra su propio equipo, sus exabruptos y ocurrencias que toman por sorpresa no sólo a extraños, sino a sus más íntimos asesores, y que a veces sacuden a la cúpula política, económica y militar de este y otros países, provocan un debate constante sobre si existe un método detrás, o si es, sencillamente, locura. Hace unos días un ex aliado de Trump, el senador republicano Bob Corker, declaró que la Casa Blanca se ha convertido en una guardería para adultos y ahora ese término lo utilizan muchos para referirse a esta presidencia. Trump, en lo que ha sido su constante, sigue inundando el mundo político con provocaciones y ataques, haciendo que la alteración sea la condición normal en Washington. Trump asombró este jueves a casi todos cuando se calificó con un 10 por su respuesta a la crisis en Puerto Rico después de los huracanes, al afirmar ante reporteros, con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a su lado: “creo que hemos hecho realmente una gran labor… me daría un 10”. Un mes después del huracán María, aproximadamente 80 por ciento de la isla no tiene electricidad y la mayoría de su población sigue sin acceso a agua potable ni a medicinas.

*El Pacto Mundial sobre Migración, un esfuerzo negociado en el seno de Naciones Unidas (ONU) para regular los flujos internacionales de personas, otorgaría un impulso moral a los derechos de los migrantes, consideró un experto del organismo sobre el tema. José Brillantes, director del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, afirmó que el Pacto Global contribuiría a crear una respuesta a la migración basada en la protección de derechos. El Pacto Mundial sobre Migración es un esfuerzo cuyas negociaciones iniciaron en 2016 en el seno de la ONU con el objetivo de crear un marco internacionalmente aceptado para crear un tránsito de personas que sea ordenado, seguro y regular. Encabezado por México y por Suiza, las negociaciones del Pacto Mundial sobre Migración serían finalizadas el próximo año, y aunque el documento no será legalmente vinculante sí sentaría las bases para concebir estos fenómenos más allá de una perspectiva de seguridad.

*El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció hoy que pedirá al Parlamento catalán debatir sobre la intervención del Estado español en su Poder Ejecutivo, “y que se actúe en consecuencia”. En una declaración institucional, el dirigente nacionalista rechazó las medidas del gobierno español de aplicar el artículo 155 constitucional para frenar su proyecto independentista, que incluye el cese de su gobierno y la disolución del Parlamento para convocar a nuevas elecciones. Acusó al gobierno de Mariano Rajoy de emprender “el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco, aboliendo la Generalitad de Cataluña”.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, expresó este sábado su rechazo a las medidas propuestas por el presidente de gobierno, Mariano, Rajoy para intervenir los poderes autonómicos catalanes ante la crisis generada por los intentos de declarar de forma unilateral la independencia de esa comunidad de España. “No podemos aceptar este ataque”, dijo Puigdemont en una comparecencia televisada. “Sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría, el gobierno de Mariano Rajoy quiere nombrar un directorio para que teledirija desde Madrid la vida en Cataluña”, afirmó.

*Tras la toma de la ciudad siria Raqa, “el fin del califato del Daesh está a la vista”, estimó este sábado en un comunicado el presidente estadounidense Donald Trump. Esta victoria de la alianza dominada por los kurdos, aliados de Washington, anuncia una “nueva fase” en Siria, añadió el mandatario. “Con la liberación de la capital del ISIS y la gran mayoría de su territorio, el fin del califato del Estado Islámico (EI) está a la vista”, escribió el presidente. “Vamos a transitar rápidamente a una nueva fase en la cual apoyaremos a las fuerzas locales de seguridad, haremos caer la violencia en Siria y crearemos las condiciones para una paz duradera, para que los terroristas no puedan volver para amenazar nuestra seguridad colectiva”