Semana 43 | OCTUBRE 2017

– 21 –

* En un acto inédito y polémico, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció después de convocar a un Consejo de Ministros extraordinario que en los próximos días, previa autorización en el Senado, destituirá a todo el gobierno catalán, convocará a elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses y controlará las iniciativas en el Parlamento catalán a través de una comisión. Rajoy anunció que solicitará al Senado –que es el órgano parlamentario que regula las cuestiones territoriales– la destitución de todos los miembros del gobierno catalán, desde su presidente, Carles Puigdemont, hasta los consejeros que forman su gabinete.

* El Ministerio Público Federal ha solicitado la colaboración de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para investigar la evolución patrimonial de los funcionarios que firmaron desde 2010 a 2015 cuatro contratos con la empresa Odebrecht. En tanto, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), difundió a través de Twitter el documento en el que solicitó al extitular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, que le girara un citatorio de comparecencia para conocer la investigación en su contra por su la presunta utilización de recursos provenientes de la compañía brasileña en campañas políticas de 2012. La indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), contiene copia de las declaraciones patrimoniales de diversos funcionarios públicos y exdirectivos de Pemex ‘‘que intervinieron en la adjudicación de contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño’’.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su disposición para desclasificar más de 3 mil archivos inéditos sobre el asesinato de John F. Kennedy (JFK), casi 54 años después de su muerte. Informes de prensa adelantaron que quizá no todos los archivos sean de acceso público, posiblemente para proteger fuentes y métodos de inteligencia aún usados. Versiones subrayan los esfuerzos, sobre todo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), para impedir su difusión. La fecha de publicación de los documentos será el jueves 26, día en que vencerán los 25 años que el Congreso fijó para que toda la información relacionada con Kennedy fuera revelada.

– 22 –

*La preocupación de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), es que se politicen temas en materia de justicia social y que tengan un impacto en el proceso electoral del siguiente año. Fuentes consultadas de su equipo cercano destacaron que el exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR) está a la expectativa de lo que sucederá con el trabajo realizado dentro de la fiscalía, donde ya se tenían identificados focos rojos por la venta de votos y los mapas de riesgo. Destacaron que uno de los proyectos que mejores resultados dio en 2016 y este año, fueron los despliegues de agencias móviles del Ministerio Público, donde la gente denunciaba de manera directa algún delito electoral. Estas oficinas demostraron varias anomalías cometidas por los partidos políticos. Además, refirieron que Nieto Castillo está ‘‘molesto’’ por la forma cómo sucedió la destitución, pues afirman que a la media hora de realizar el anuncio ya no se le permitió la entrada a las instalaciones de la fiscalía. No pudo sacar objetos personales de su oficina e incluso integrantes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR accedieron al edificio para llevarse algunas computadoras que contienen información, al parecer, de las investigaciones que realizaba la Fepade.

* En un predio de San Diego, California, fueron edificadas ocho barreras, las cuales forman una fila de paneles de concreto y metal; una de ellas tiene en la parte superior filosos bordes. Las compañías concursantes tienen hasta el 26 de octubre para afinar los modelos, pero el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Theron Francisco, dijo que prácticamente están terminados. Los prototipos para evitar el paso de inmigrantes provenientes de México deben tener entre 5.5 y 9.1 metros de altura y ser capaces de soportar impactos de mazo, pico, soplete o herramientas eléctricas

*El pasado sábado, después de un consejo de ministros extraordinario, Rajoy autorizó las medidas más extremas que se han aprobado en la historia reciente de la democracia española contra una comunidad autónoma. En este caso contra Cataluña, la región del noreste español con una de las rentas per cápita más altas del país y en la que ha proliferado un masivo movimiento independentista por los históricos desencuentros con el Estado español, sobre todo por diferencias en el financiamiento y el reparto de los recursos fiscales. El mandatario español se granjeó el apoyo de dos de los tres principales grupos de oposición: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, que es además la segunda fuerza parlamentaria) y Ciudadanos. Además de lograr el apoyo cerrado de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) y la mayoría de los países que la integran. Las medidas se aplican por primera vez en la historia de la Constitución, redactada y aprobada en un referendo en 1978, y entre las que destacan la destitución –vía votación en el Senado, donde el PP y aliados tienen amplia mayoría– de todo el gobierno catalán, empezando por su presidente, Carles Puigdemont. Desde Cataluña se entendió la medida como un golpe de Estado de facto a sus instituciones y a la soberanía popular, al incluir entre sus atribuciones el control del Parlamento e incluso asumir las riendas de la policía autonómica (los Mossos d’Esquadra) y de la radio y la televisión públicas catalanas, que han sido acusadas en reiteradas ocasiones de hacer propaganda en favor del independentismo.

*Este fin de semana abrió al público el Archivo General del Estado de Oaxaca (Ageo), inmueble que alberga tres kilómetros lineales de documentos históricos, el más antiguo data del siglo XVI. El proyecto se concretó luego de seis años de arduo trabajo, refirió Grañén Porrúa, quien destacó la labor conjunta del gobierno del estado con la Fahho, la cual garantiza la preservación de documentos históricos del Poder Ejecutivo, mismos que podrán ser estudiados y analizados por expertos y el público en general.

*Más de una treintena de mujeres acusan al director de Two Girls and a Guy, el estadunidense James Toback, de acoso sexual, según informó el diario Los Angeles Times. Postulado a un Óscar por el guion del biopic Bugsy, protagonizado por Warren Beatty, atraía a las mujeres a audiciones y encuentros ofreciéndoles oportunidades de trabajo en Hollywood, pero esas entrevistas pronto pasaban a tener un marcado carácter sexual, según contaron al rotativo 38 mujeres. Toback, de 72 años, rechaza las acusaciones, alegando que nunca vio a ninguna de esas mujeres durante más de cinco minutos.

– 23 –

*La activista Yndira Sandoval denunció que el 16 de septiembre fue torturada y violada por una mujer policía de Tlapa de Comonfort, Guerrero, aunque la uniformada niega los hechos y pidió a la CNDH que también la defienda a ella. Sandoval, en entrevista con La Jornada, indicó que ella viajó a Guerrero para dar una conferencia sobre violencia de género, aunque no se esperaba pasar por una situación así. La antropóloga narró que durante su viaje sufrió una herida con un clavo, por lo cual buscó atención médica en la Clínica San Antonio. El médico le cobró 2 mil pesos por la curación, pero ante la petición de la activista redujo el costo a 900 pesos. Como no aceptaba pago con tarjeta, Sandoval tuvo que ir a un cajero, aunque al salir se encontró con seis policías locales que querían detenerla por supuestamente negarse a pagar los servicios hospitalarios. A través de redes sociales, la policía Claudia Juárez negó tales acusaciones diciendo que solo se buscó proteger a la activista, pues la defensora de los derechos humanos se encontraba en estado de ebriedad. “Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público alegando que es muy importante y muy influyente”, escribió la funcionaria en Facebook.

*El gasto social ejercido por el Gobierno Federal para atender a los segmentos de la población más desfavorecidos debe ser sustituido por un salario fijo que tendría que entregarse directamente a las familias, con el fin de evitar corrupción y burocracia, que hoy consume parte de esos recursos, planteó el empresario Carlos Slim Helú. Una cosa que se puede cuestionar y retomar es el gasto público en salud y educación, manifestó Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, durante el foro empresarial México Cumbre de Negocios, en el cual dijo no tener vocación para la política. El gasto social y los programas sociales deben revisarse. Algunos tienen estructura burocrática, hay corrupción y clientelismo; es mejor dar un salario, por ejemplo, a la ama de casa, y que ella decida qué hacer con el ingreso. Sería más barato que los programas sociales, sostuvo en la decimoquinta edición del foro. Sustituir las acciones sociales del Estado por un salario, expuso, actuaría como una suerte de seguro de desempleo. Sería muy importante hacer una revisión de los programas sociales y que se transformen en ingreso directo del ama de casa, que la señora de la casa decida cómo lo va a manejar, añadió.

*Tres días después de la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que esa decisión ‘‘enrarece y ensombrece’’ el proceso electoral de 2018 y crea más desconfianza en las instituciones del país. Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, dijo que la reacción de la sociedad en torno a la destitución del fiscal ‘‘refleja la baja confianza en las instituciones responsables de la impartición de justicia en el país, lo cual se observa año con año, ya que no se denuncian 93 por ciento de los delitos porque ‘‘las víctimas creen que es una pérdida de tiempo o no confían en las autoridades’’.

*En carta dirigida al Senado, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo informa al presidente de esa cámara del Congreso, el panista Ernesto Cordero Arroyo, que se pone a disposición para comparecer y defender su labor al frente de la dependencia de la que fue titular. En el escrito, que fue recibido ayer por la tarde, Nieto Castillo pide a Cordero que el Senado inicie los trámites para conocer de su destitución y que esa instancia. Sostiene que su remoción presenta diversos problemas jurídicos, entre ellos ‘‘destaca la ausencia de un procedimiento en el que se me haya informado las razones por las que se me pretendía destituir y no se me haya dado oportunidad de defenderme ni tampoco presentar pruebas’’. Tampoco, añade, está debidamente fundado, ‘‘en el sentido de que en él se expresen las razones por las que se estableció que mi conducta pudo infringir algún ordenamiento.

*El presidente argentino, Mauricio Macri, celebró este lunes el triunfo de su alianza Cambiemos en esta capital, la provincia de Buenos Aires y en otras 11 provincias en las elecciones legislativas del domingo, y anunció más reformas, tarifazos y endeudamiento, a pesar de haber contraído en menos de dos años la deuda más alta en la historia del país, y también justificó el aumento a los combustibles que rige a partir de las primeras horas de este lunes. La expresidente y senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, quien encabeza ahora la mayor fuerza contraria al gobierno de Macri, sostuvo que Unidad Ciudadana (UC) emerge como la oposición más firme, y aunque admitió que esta vez no alcanzó para ganar, advirtió que hoy no se acaba nada, hoy empieza todo para construir una amplia alianza antioficialista alternativa.

*La periodista Tatiana Felgengauer –subdirectora de la emisora Ejo Moskvy, especializada en difundir noticias y comentarios que no se supeditan al Kremlin, y conductora de programas especialmente críticos con las autoridades– sufrió este lunes un ataque con arma blanca perpetrado por un hombre. Los hechos ocurrieron al mediodía, cuando el agresor roció con un gas neuroparalizante el rostro del único guardia que había a la entrada de la emisora y se dirigió en ascensor hacia la oficina de la subdirectora en el piso 14. Al tenerla enfrente, se le acercó e intentó clavarle un cuchillo en el cuello, pero sólo logró causarle un corte. Otros dos guardias de seguridad pudieron llegar a tiempo y consiguieron neutralizar al atacante, mientras la periodista recibió los primeros auxilios de sus compañeros de trabajo hasta que una ambulancia la trasladó a la clínica.

La policía de Moscú se hizo cargo de la investigación y de acuerdo con fragmentos del primer interrogatorio grabado en video y difundido por las autoridades, el agresor ofrece una explicación absurda de los motivos del crimen. Dice tener 48 años, llamarse Boris Grits y ser ciudadano de Israel. Aparenta ser un desequilibrado mental que asegura que era víctima de un permanente “acoso sexual por telepatía” de la periodista. El caso de Ejo Moskvy –uno de los pocos medios de comunicación que se permiten criticar al Kremlin– llama la atención, por cuanto al ser obligado su fundador, Vladimir Gusinsky, a vender sus acciones, el monopolio estatal del gas, Gazprom, manejado por funcionarios muy cercanos al presidente Vladimir Putin, se volvió su accionista principal, sin poder influir en su política editorial, a cargo de los propios periodistas. Esta extraña situación se debe a los candados puestos hace años en el documento de compraventa.

*La violencia feminicida que prevalece en Puebla ha alcanzado niveles alarmantes, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades federales competentes emitir la declaratoria de alerta de violencia de género para esa entidad. Mediante oficio suscrito el viernes 20 de octubre, difundido ayer, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que en todo el estado de Puebla se declare alerta para que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad de atender la problemática de la violencia feminicida, en el contexto de los derechos humanos, y garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia. El titular de la CNDH indicó que las muertes por homicidio de mujeres en Puebla han aumentado desde 2013 (poco después que el Congreso local tipificó el delito de feminicidio), y pese a ello las averiguaciones previas iniciadas durante los pasados tres años han sido comparativamente pocas. ‘‘Tan sólo durante 2017, según fuentes hemerográficas, se habrían registrado hasta el mes de septiembre 83 feminicidios. Una sola de estas muertes es alarmante pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de asesinatos de mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia’’, planteó.

* Activistas proindependentistas del departamento francés de Pirineos Orientales ofrecieron su hospitalidad al presidente Carles Puigdemont para un gobierno catalán en el exilio en Perpiñán, en el sur de Francia. Consideramos que Europa no cumple con su papel, explicó Jaume Roure, presidente de Unitat Catalana, asociado del Comité para la Autodeterminación de Cataluña Norte. Para el activista, la situación política se parece a la de 1939, cuando 500 mil refugiados cruzaron la frontera. En la Cataluña norte, parte francesa de los Pirineos, el sentimiento de solidaridad con los independentistas catalanes parece ir cobrando fuerza.

* En el mundo, en cualquier nivel de educación, los docentes no son culpables de los resultados insuficientes o del ausentismo de los alumnos debido a las deficiencias básicas de los sistemas de enseñanza gubernamentales, que en algunas ocasiones pueden alcanzar un deterioro del aprendizaje, reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Para su Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018, que hoy presentará en París, la Unesco destacó en un comunicado, enviado a La Jornada, que dicho documento pone en relieve la responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades para garantizar una formación de calidad. La Unesco asegura que menos de 20 por ciento de los países garantiza en sus leyes 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, cuando aún existen en el mundo 264 millones de niños y maestros sin escolarizar, y unos 100 millones de jóvenes analfabetos. Ante ello subraya que es injusto y contraproducente culpar a los profesores de las fallas de los sistemas, porque no se puede imputar a una sola categoría de personas la responsabilidad de resultados insatisfactorios que dependen de la acción de otros individuos y factores.

* El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció ayer una investigación a la empresa The Weinstein Co. tras las denuncias de abuso sexual que pesan sobre uno de sus fundadores, el productor de Hollywood Harvey Weinstein. El propósito es determinar si en la firma imperaba una cultura de acoso sexual. La fiscalía ordenó la entrega de documentos de la compañía sobre quejas de acoso y acuerdos legales para determinar si se violaron derechos civiles y leyes contra la discriminación. La compañía, con sede en la ciudad de Nueva York, despidió a Weinstein el 8 de octubre, luego de que The New York Times y The New Yorker sacaron a la luz denuncias de acoso y abuso sexual que datan de hace décadas.

* El eje de la escritura de Angelina Muñiz-Huberman es la libertad absoluta, dijo ayer la poeta luego de recibir la medalla Maestro Arqueles Vela que le otorgó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE). Esa distinción anual se entrega a lo más destacado de la inteligencia nacional desde 1833, cuando el entonces presidente Valentín Gómez Farías (1781-1858) fundó la primera agrupación científica del continente americano. En la Academia Mexicana del Magisterio, cuya sede se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la autora explicó en su discurso que para ella “escribir es un gozo y una aceptada rebeldía. Ser como se es y nada más. Ser como se escribe, o escribir como se es. Transgredir cuando se quiere, y quedarme en paz. El humor, siempre el humor, como señalamiento entre ferocidad y alegría. ¿Sellos y símbolos? Los que se quieran. ¿Imaginación? Sin trabas. Nuevas palabras para ironizar. Géneros que no se respetan. Arritmias, como es uno de mis títulos. Fuera reglas o concepciones. Innovar, siempre innovar, no repetir. El colmo de la diversión. Escribir es la página en negro, porque el negro es la promesa, y el blanco no es nada.

– 24 –

* El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin se presentará este jueves a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para rendir su declaración en la diligencia que se le sigue por presuntamente recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y utilizarlos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Según el abogado del ex funcionario federal, Javier Coello Trejo, acudirá a la Fepade por la tarde para conocer las imputaciones contra su cliente. Esta decisión se da después de que el juzgado octavo de distrito en materia de amparo, con sede en Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva para que la defensa legal de Lozoya Austin tenga acceso a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017. El recurso también suspendió de manera indefinida cualquier solicitud de aprehensión o audiencia contra Lozoya por delito electoral; sin embargo, no impide que la Fepade continúe con las indagatorias.

* La oposición tomó ayer la tribuna del Senado y reventó la sesión a fin de impedir que se aprobara un acuerdo impulsado por el PRI, por el cual se pretende desahogar este miércoles, con toda celeridad y con votación secreta, el proceso para la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), tuvo que cancelar la sesión después de las cuatro de la tarde y citar para este miércoles a mediodía, cuando se deberá discutir ese formato legislativo aprobado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el PRI y su aliado el PVEM. Se trata de un intento por avalar de forma ‘‘oscura’’ la remoción de ‘‘un fiscal incómodo al régimen’’, de frenar las investigaciones de los sobornos de Odebrecht, que llegaron en 2012 a la campaña de Enrique Peña Nieto, advirtieron los coordinadores Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, de PAN, Morena-PT y PRD, respectivamente. Insistieron en que no procede votar por cédula la posible restitución en el cargo de Nieto, ya que no se trata de un nombramiento y los 128 senadores deben dar la cara ante la decisión que tomarán.

* La bancada panista en el Senado, así como diversos partidos de oposición en la Cámara de Diputados, pusieron en tela de juicio al actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por no cumplir el requisito constitucional de tener al menos 10 años como abogado, lo que lo dejaría sin facultades para destituir al fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo. El senador panista Jorge Luis Preciado sostuvo que Elías Beltrán no cumple con la norma, pues de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la PGR, ante la ausencia del procurador lo debe suplir un subprocurador que cumpla con todo lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política. De los requisitos que no cumple Elías Beltrán está el que no tiene 10 años de abogado. ‘‘La cédula profesional de Elías Beltrán –número 6916505– data de 2011 y fue emitida por la Escuela Libre de Derecho’’. Por ello, subrayó, la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, realizada por Elías Beltrán, es ilegal.

* El día del presidente empezó como casi siempre, con insultos, pero lo extraordinario es que fue la prolongación de una batalla de fuego amigo, o sea, entre supuestos aliados, que, más allá de perjudicar su agenda política común, está provocando cada vez más grietas y hasta deserciones dentro del partido en el poder. El poderoso senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien desde que anunció que no buscará la relección se ha vuelto cada vez más crítico del presidente al que hasta hace poco apoyó, comentó en entrevista con NBC que el país está más cerca a la guerra con Corea del Norte como resultado de los intentos del presidente de minar las negociaciones diplomáticas del secretario de Estado, Rex Tillerson. Trump respondió poco después con un tuit en el que acusa a Corker de ayudar a Barack Obama en el acuerdo con Irán, y en el que asegura que el senador es alguien que ahora no podría ser electo ni a un puesto municipal menor, que se opone a la reducción de impuestos (la gran prioridad de la cúpula republicana y del presidente), que su decisión de no buscar la relección es porque él rehusó apoyarlo, y que es incompetente. Corker respondió en otro tuit: las mismas no verdades de un presidente absolutamente no verídico y el hashtag #AlertTheDayCareStaff”, o alerten al equipo de la guardería (Corker, hace unos días en otro feroz intercambio, dijo que la Casa Blanca de Trump se había vuelto una guardería para adultos. Poco más tarde, el senador comentó en CNN que Trump será recordado en la historia por degradar a la nación.

* La representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Martha Santos Pais, destacó ayer en el Senado que cada año ese flagelo cuesta cientos de miles de millones de dólares en el mundo, y cada cinco minutos muere un menor por esa causa. Durante la presentación de las Directrices para la Reintegración de Niñas, Niños y Adolescentes a sus familias, señaló que la pobreza en el mundo, incluso en México, provoca la separación de los infantes de sus padres. Experta en el tema de agresiones contra ese sector de la población, en el que ha trabajado desde hace dos décadas, primero en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y luego en el Comité de los Derechos del Niño, y como vicepresidenta del Comité de Políticas de la Infancia del Consejo de Europa, subrayó que hay preocupación en la comunidad internacional porque la mitad de la población infantil en el mundo sufre alguna forma de violencia, ya sea en la familia, en la escuela o en la comunidad.

* Los adolescentes todavía enfrentan obstáculos para prevenir embarazos no deseados. En los servicios de salud, donde la oferta de anticonceptivos es pobre o de plano inexistente, la espera para recibir asesoría sobre salud sexual y reproductiva es hasta de dos horas, y lo que les dan, si acaso, son folletos. Esa es, en parte, la razón de que en México los embarazos entre las jóvenes de nueve a 19 años de edad sigan en aumento. En 2016 hubo 31 mil nacimientos más que en 2014, para un total de 395 mil 600, afirmó Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), quien recordó que el país está en el primer sitio de embarazo adolescente entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de 76 nacimientos por mil habitantes.

– 25 –

*Emilio Lozoya Austin interpuso dos denuncias en contra del extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, y este jueves el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) comparecerá ante el Ministerio Público para conocer la indagatoria iniciada en su contra porque presuntamente utilizó dinero de la empresa Odebrecht en la campaña presidencial priísta de 2012. De acuerdo con información obtenida de mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Fepade obtuvo información relacionada con las declaraciones que hizo el ex director Carlos Fadigas, de Odebrecht, a autoridades brasileñas, pero que según el convenio internacional firmado por las autoridades mexicanas no puede utilizarse en otra investigación que no sea la que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf). Lozoya Austin es investigado en la Seidf porque presuntamente participó en la recepción de sobornos por un monto de 10.5 millones de dólares, entregados a varios funcionarios mexicanos por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de ser beneficiada con contratos en Petróleos Mexicanos. Asimismo, el ex titular de la Fepade cesado el viernes pasado, dio a conocer públicamente el inicio de una indagatoria en contra de Lozoya Austin por delitos electorales, ya que supuestamente parte de los sobornos que habría recibido de Odebrecht se destinaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

* La confrontación entre el PRI y partidos opositores impidió, por segundo día consecutivo, que en el Senado se definiera el método para desahogar la posible restitución en el cargo del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo. Entre acusaciones cruzadas, la sesión de ayer se canceló por falta de quórum, pese a que la gran mayoría de los 128 legisladores estaban presentes en el recinto. Se citó a una nueva sesión para este jueves bajo el mismo panorama. El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que no se dejará ‘‘presionar ni chantajear’’ por la oposición de derecha e izquierda, ‘‘que quiere un fiscal electoral carnal’’, y dejó claro que le perdieron la confianza a Nieto Castillo e insistirán en que se mantenga el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la votación en que se defina si permanece o no en el cargo sea secreta. En tanto, los coordinadores de PAN, PT-Morena y PRD, Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente, en conferencia conjunta y acompañados por sus legisladores, acusaron a priístas y verdes de pretender hacer tiempo con el fin de que venza el plazo legal que tiene el Senado para objetar la remoción del ex titular de la Fepade y que ésta se concrete. Bartlett recalcó que el PRI y sus aliados avalan el cese de Nieto Castillo para nombrar otro fiscal a modo, que sea ‘‘tapadera’’ de la gran corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente del caso Odebrecht. El coordinador del PAN, Fernando Herrera, resaltó que las tres fracciones pugnarán porque se defina en la sesión de este jueves un procedimiento transparente. ‘‘No aceptamos una votación secreta a un agravio de carácter público’’.

*En un comunicado, el ex presidente de Estados Unidos, George Bush padre, pidió perdón a la actriz Heather Lind, de 34 años, quien lo acusó de manosearla en 2014 durante la presentación de una serie televisiva. Mientras en la tribuna del Parlamento Europeo se destapó ayer que el acoso sexual a las empleadas era habitual y generalizado, en la industria del cine español también se ventiló el grave problema del abuso de poder contra mujeres.

*A unas horas de las cruciales sesiones en el Senado español y en el Parlamento catalán, se perdió la esperanza de recuperar el diálogo entre ambas partes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmó que no acudirá a Madrid a defender las instituciones que representa tras asegurar: no perderemos el tiempo. Ya han decidido arrasar al autogobierno. Lo que también supone que la declaración unilateral de independencia se decretaría en las próximas 48 horas. Finalmente no habrá diálogo ni debate cara a cara para buscar una salida al conflicto entre Cataluña y el Estado español. El presidente Puigdemont no acudirá al Senado, donde este jueves dará inicio el debate de la propuesta presentada por Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que será votada en el pleno el próximo viernes. Lo anterior supondrá tres medidas inmediatas en la vida institucional de Cataluña: la destitución inminente de todos los miembros del gobierno (presidente y consejeros), el control de la policía autonómica los Mossos d’Esquadra, de los medios públicos de información y, por último, el control mediante una comisión de las iniciativas que se presenten en el Parlamento regional.

*Se rompió el pacto de silencio y afloró en los solemnes despachos del Europarlamento una realidad lacerante que provocó el sonrojo de sus señorías: el acoso sexual a las mujeres en el trabajo es habitual y generalizado. Y, lo peor: es una situación que todos conocen, pero que también todos callan por miedo a represalias de los acosadores, que suelen ser precisamente los hombres con poder. El caso de Harvey Weinstein, el influyente productor de Hollywood que acosó durante décadas a actrices anónimas y consagradas, provocó una reacción en cadena en el Parlamento europeo, una de las instituciones más respetadas del planeta y en la que están representadas las soberanías de los 27 países que integran la Unión Europea (UE). En esta cámara única en el mundo confluyen todas las tendencias ideológicas de un grupo de países que representan a más de 500 millones de ciudadanos, que hablan más de una docena de idiomas y están diseminados en un territorio de más de 4 millones 300 mil kilómetros cuadrados. El Parlamento Europeo es la institución que más se respeta en la región, por encima de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutor de los países miembros. Por eso provocó un enorme impacto lo que se destapó este miércoles en el pleno y en boca de algunos de los europarlamentarios, la mayoría mujeres, que decidieron sumarse a la campaña internacional contra el acoso que se basa en poner el mensaje “MeToo (yo también, en inglés)” para denunciar algún tipo de acoso.

– 26 –

*Entre protestas de la oposición, que abandonó el salón de sesiones por lo que calificó de ‘‘violaciones al proceso legislativo’’, y con el voto de PRI, PVEM y 11 panistas, el Senado aprobó anoche reformas que disminuyen las facultades de vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y deja en los concesionarios de los medios electrónicos la posibilidad de autorregularse en materia de derechos de audiencia. Con estas reformas se retira la competencia al Ifetel para multar a los concesionarios en caso de un escenario de rebase de topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en la ley. Además, se le quita la posibilidad de suspender de manera precautoria las transmisiones de estaciones de radio y televisión que violen derechos de audiencias. Los coordinadores de PT-Morena y PRD, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente, protestaron por considerar que se trató de un ‘‘albazo’’ para reditar la ley Televisa, en medio de la violación del reglamento interior de la cámara, toda vez que el dictamen se aprobó horas antes en comisiones y se pasó al pleno con la dispensa de todos los trámites parlamentarios para forzar que ayer mismo se aprobara y pudiera pasar al Ejecutivo federal para su promulgación. El coordinador del PAN, Fernando Herrera, salió con parte de sus legisladores, pero regresó cuando se dio cuenta de que PRI y PVEM tenían los votos para aprobar el dictamen junto con integrantes de la bancada blanquiazul. Las senadoras Dolores Padierna (PT-Morena) y Angélica de la Peña (PRD) presentaron mociones para suspender la discusión del dictamen. Argumentaron que, además de lo desaseado del proceso legislativo, se debía esperar a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a dos controversias constitucionales, una de ellas presentada por el ex presidente del Senado, Pablo Escudero, y otra por el Ejecutivo sobre las facultades del Ifetel. Ambas mociones fueron rechazadas y la indignación creció entre los opositores cuando el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Raúl Gracia, expuso ante el pleno que votaría en contra, ya que el dictamen ‘‘está hecho sobre las rodillas’’, y denunció que él no citó a comisiones para la reunión de ayer, sino que lo hicieron los tres secretarios de ese organismo.

* El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, insistieron en que Santiago Nieto Castillo es probable responsable de delitos contra la administración pública, al revelar información protegida de investigaciones en curso por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Ramírez Marín consideró inviable el retorno de Santiago Nieto a la Fepade, pues ‘‘yo creo que la ha perdido definitivamente. En estos momentos la conclusión más sensata es que Santiago Nieto no puede seguir siendo el fiscal. Bastaría que una sola de las fuerzas políticas tuviera razones fundadas y comprobadas para desconfiar de él, como para que ya no siguiera siendo el fiscal; una sola de las fuerzas políticas que pudiera comprobarlo.

– 27 –

*Por el delito de homicidio por dolo eventual en contra de Matilde Téllez y Karla Kaori, quienes murieron el pasado 19 de septiembre al colapsar el edificio ubicado en Eje 7A Sur Emiliano Zapata número 56, colonia Portales Sur, delegación Benito Juárez, fue detenido en el estado de México el cofundador de la empresa Smith Tecnología Aplicada, Jaime Smith Ríos, propietario, director responsable de obra (DRO) y constructor del inmueble. En el reporte diario que presenta el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de las acciones realizadas tras el sismo del 19 de septiembre, el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Edmundo Garrido, explicó que se giraron las primeras dos órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio por dolo eventual y ambiental de responsabilidad de DRO, relacionadas con inmuebles colapsados.

*Después de una mañana de vaivenes y de tensión política de alto voltaje, el presidente de Cataluña, el nacionalista Carles Puigdemont, compareció públicamente para informar que no convocará a elecciones anticipadas por falta de garantías, y que delegará la decisión del futuro inmediato de la región en el Parlamento catalán, donde este viernes se votará la puesta en marcha de la hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia. Mientras, en el Senado de España se votará este viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implica destituir a todo el gobierno catalán, tomar el control de los medios públicos de información, de la policía autonómica y crear una comisión para verificar las actividades en el Parlamento. Un choque de trenes de consecuencias imprevisibles. En la que se preveía como una jornada histórica en Barcelona, el presidente Puigdemont puso sobre la mesa dos opciones: convocar a elecciones anticipadas y así evitar la intervención del Estado español, o lo que finalmente decidió, seguir con la hoja de ruta para que entre en vigor la ley de transitoriedad o de desconexión con la que se aspira a construir la nueva república catalana. Durante la mañana reinó la confusión. El gobierno de Puigdemont filtró a los medios y comunicó a los diputados que, finalmente, había decidido convocar a elecciones. Se citó a los medios para hacer la declaración institucional, prevista para la una y media de la tarde, pero 15 minutos después de la hora fijada se informó que la comparecencia se retrasaría una hora. Cumplido el plazo se volvió a informar que habían decidido suspenderla. Mientras esto ocurría, afuera del Palacio de la Generalitat, en las calles de Barcelona y en la céntrica plaza de Sant Jaume se concentraron miles de independentistas para increpar a Puigdemont y a su gobierno, acusándolos de traidores y de hacer promesas vacías.

*Ante la creciente ola de muertes por sobredosis de opiáceos que golpea a Estados Unidos, detonada por la promoción agresiva de versiones legales de estas drogas por la industria farmacéutica, el presidente Donald Trump declaró hoy una emergencia de salud pública. Al firmar el decreto en la Casa Blanca, el presidente declaró que esta epidemia es una emergencia nacional de salud, rodeado de familias afectadas por el abuso de opiáceos, legisladores y funcionarios, Trump afirmó: Como estadunidenses no podemos permitir que esto continúe. Es hora de liberar a nuestras comunidades de este flagelo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre lo que llamó crisis sin precedente, y pareció enfatizar más que nada su idea de una gran campaña publicitaria para promover la abstinencia, y afirmó: si podemos educar a los jóvenes, a la gente en general, a no empezar, realmente será muy fácil no consumirlas, y creo que esto acabará siendo lo más importante. Prometió: vamos a superar la adicción en Estados Unidos. Utilizó el momento para enmarcar su retórica con el viejo vocabulario de la guerra antinarcóticos, que incluye la amenaza extranjera, al afirmar que 90 por ciento de las drogas ilícitas llegan del exterior, y advirtió sobre la infiltración al país de los cárteles internacionales y, por tanto, de la necesidad de sus medidas para ejercer un mayor control migratorio y la construcción de un muro fronterizo, como parte de lo que ya está logrando su gobierno contra esta amenaza. Su declaración de una emergencia de salud pública este jueves es un paso menor al esperado, incluso del que él mismo había prometido desde su campaña y en los primeros meses de su presidencia, de proclamar la crisis como una emergencia nacional, lo cual habría liberado de inmediato muchos más recursos federales a los estados para enfrentar la epidemia.

– 28 –

*Un juez federal vinculó a proceso al líder del PT local, Héctor Quiroz García por una presunta vinculación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el Juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal, Quiroz García operó recursos de procedencia ilícita por más de 67 millones de pesos que presuntamente se tomaron de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León, los cuales dirige María Guadalupe Rodríguez Martínez.