Vocación por la radio cultural / El banquete de los pordioseros

Me he ocupado de este tema anteriormente, sí, seguramente más de un par de veces en este mismo medio que me permite ser y decir con la libertad que da la responsabilidad. Si me conoces sabrás de mi incontenible pasión por la radio, seguramente a la par de la música y de los libros, los medios de comunicación, específicamente la radio es mi gran pasión, probablemente por ello me resulta complicado abordar el tema con objetividad, me resulta difícil porque he sido parte de esto desde 1984, fue entonces cuando inicié mi vida en los medios, concretamente en la radio, en lo que en ese tiempo era todavía XENM Radio Casa de la Cultura y que transmitía en los 1320 khz de amplitud modulada, desde ese momento, julio de ese año, no me he separado ni un centímetro de este maravilloso mundo de la comunicación.

En ese entonces el director de la estación era su propio fundador, José Dávila Rodríguez, él fue, además de fundador, su primer director, y sin duda, el que más tiempo ha durado al frente de la estación. Radio Casa de la Cultura se fundó el 12 de octubre de 1973, yo llegué a este lugar en julio de ‘84, es decir, 11 años después del inicio de actividades, aunque salí al aire hasta febrero del ‘85, todo lo anterior fueron meses de capacitación y preparación, finalmente, en febrero de 1985 pude iniciar formalmente con un programa que el propio José Dávila nombró como El rock y sus intérpretes, ese fue mi primer programa de radio, en ese mismo año de 1985, el 5 de julio, era sábado, lo recuerdo bien, fui invitado a participar en un programa especial dedicado a conmemorar los 15 años de la muerte de Jim Morrison al lado de David García, (q.e.p.d.) y de Lalo Valtierra, y lo que era una sola emisión especial, terminó por convertirse en un programa que duró más de 18 años, se llamaba En el aire, así lo nombró David y recuerdo que la rúbrica era un motivo musical del disco The white ladies del grupo Trace, genial aquel programa que duraba dos horas y que transmitíamos en vivo todos los sábados a las 22:00 hrs. Recuerdo que David García era para un servidor una referencia en la radio local, lo escuchaba todo el tiempo, desde que era adolescente y que hacía al lado de Juan Manuel Muñoz y Pepe Reynoso el programa Hacia las raíces, llegué verdaderamente a admirarlo, se convirtió en una suerte de maestro, de gurú, escuchando sus programas tuve la oportunidad de conocer algunos grandes discos de rock, entre ellos, por ejemplo, Physical Graffiti de Led Zeppelin que se publicó en febrero de 1975, si no me equivoco, David fue el primero que lo presentó en Aguascalientes, yo lo conocí escuchándolo por radio, probablemente por ello estaba yo tan nervioso aquel día de julio del ‘85, cuando estuve por primera vez compartiendo la cabina de radio con David.

Pero mira, como siempre sucede, me desvío de lo que originalmente quería platicarte. La idea del presente Banquete es recordar el nacimiento de la radio cultural en Aguascalientes, ayer jueves 12 de octubre se cumplieron 44 años de la creación de la primera estación de radio de perfil cultural en Aguascalientes, XENM Radio Casa de la Cultura, recuerdo aquella rúbrica de entrada y salida, te recuerdo que en ese tiempo no se transmitía 24 horas como hoy, era de 6:00 de la mañana 12:00 de la noche, 18 horas de transmisión, y al iniciar y terminar se hacía con aquella rúbrica de la introducción del poema sinfónico de Richard Strauss Also sprach Zarathustra (Así hablaba Zaratustra) basado en el ensayo del mismo nombre de Nietzsche. Recuerdo cómo me emocionaban aquellos timbales poderosos, demoledores y la voz de José Dávila: “Nuestras siglas, XENM, nuestra frecuencia, 1320 khz de amplitud modulada, Radio Instituto Cultural de Aguascalientes”, aquello verdaderamente me estimulaba, me hacía sentir intensamente vivo, nunca me imagine que en algún momento llegaría a trabajar ah, y menos aun que, también en algún momento, llegaría a ser director de este medio, además, ya con la existencia de Alternativa 92.7fm.

Estas dos estaciones de radio que son parte de Radio y Televisión de Aguascalientes, así como todo el organismo en su conjunto, han pasado por momentos excelentes, unos muy buenos, otros malos e incluso peores. Te comentaba al iniciar este banquete que para mí resulta muy difícil hablar de esto porque corro el riesgo de parecer poco objetivo, sin embargo, decido correr ese riesgo, me refiero al hecho de que ahora que he regresado al organismo después de 6 años de voluntaria ausencia por considerar que la pasada administración Radio y Televisión de Aguascalientes dejó de ser un medio inteligente y carente de propuesta, concretamente me quiero referir a las dos estaciones de radio y que Alternativa 92.7 fm se limitó a copiar groseramente los estándares de la radio comercial, mientras que la otra, 98.1 se llamó tele radio por limitarse a transmitir el audio de la televisión, pero sin tener la menor intención de generar una buena propuesta de producción, y ahora que regreso lo hago justamente porque entiendo con claridad que esta nueva administración entiende la necesidad de recuperar esa vocación cultural en los medios oficiales que tanto necesita Aguascalientes. A ver si me doy a entender, la vocación cultural se recupera, no porque yo regrese, claro que no, es al contrario, me siento feliz de regresar porque se ha recuperado finalmente esa vocación, la razón de ser de RyTA. Felicidades a XHNM 98.1 Tu Estación, consecuencia lógica de XENM, Radio Casa de la Cultura.

