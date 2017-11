Acusan a diputado panista de violencia y agresión en contra de líder de colonia

Supuestamente amedrentó a la simpatizante del PAN por no apoyarlo con los refrendos de las personas para volver a ocupar una curul en la siguiente legislatura

Por fuero, no hay factibilidad de proceder en contra de funcionarios que violentan a las mujeres

Denuncia Samara Lisette López Arellano haber sido agredida por órdenes del diputado local por el Partido Acción Nacional, Salvador Pérez Sánchez, por no ser afín a sus intereses de reelegirse en el cargo; la afectada detalló que desde el 14 de junio se presentó a la Fiscalía para presentar una denuncia por el delito de amenazas en contra de su persona, sus hijos y su patrimonio, derivadas de los señalamientos que el funcionario había hecho de que fuera removida como líder de colonia, ya que se negó a apoyarlo con los refrendos de las personas para volver a ocupar una curul en la siguiente legislatura.

Precisó que en la instancia competente no le quisieron tomar la declaración y por ende no se le prestó protección; un mes después fue agredida por Diana Fich Rubio, Jazmín Guadalupe Briones Martínez y Patricia Rivas Rodríguez, a quienes presuntamente identifica como afines al grupo de Pérez Sánchez: “Había una grabación donde les decía que nos quitaron el liderazgo en sector San Marcos; estas vecinas me estuvieron cazando a qué hora salía, con quién salía y lo que hacía, me agredieron las tres cerca de mi casa, con mis hijos”, enfatizó.

La agredida acudió a presentar la denuncia, misma que no procedió bajo el argumento de que no podían poner el nombre del diputado panista, ya que tiene fuero, además de que no había pruebas para vincularlo con los hechos; sin embargo, López Arellano aseguró que al presentarse a las audiencias, las acusadas fueron representadas por el abogado del funcionario en el Congreso, además dijo que previo a la agresión, Pérez Sánchez acudía de manera constante al sector San Marcos, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, a visitar a quien identificó como su amante, Diana Fich Rubio. “En la segunda audiencia, ya no acudió, puso a otro abogado que paga el Congreso que lo que han hecho es todo lo posible para que no proceda nada; afortunadamente estas mujeres ya están vinculadas a proceso”.

Enfatizó que no es la única que ha recibido amenazas y agresiones por parte de personas afines al funcionario, señaló el caso del hijo de un señor que apoya a un grupo contrario al panista, a quien supuestamente mandó golpear; “hay otros casos, son personas de otras colonias de aquí del distrito; amedrenta porque quiere reelegirse a como dé lugar. Yo me fui a Derechos Humanos y la Fiscalía para que vieran que estaba pasando, pero no me defendieron, me decían que todo esto era por parte de él, porque el señor tiene fuero, que sólo se podía denunciar a las señoras que me habían agredido”, lamentó la afectada.

Samara indicó que al momento teme por su integridad y la de su familia, incluso que esté en riesgo su vida, ya que no sólo las pruebas que había en contra de Salvador Pérez desaparecieron, también las señoras que escucharon y grabaron los audios desaparecieron; “a lo mejor a mí me van a desaparecer, ya no se puede hacer nada en contra de él por el fuero, prácticamente me pueden haber matado y no pasa nada porque está protegido por la ley, no nos defienden a nosotros”.

Explicó que lo único que hay es una orden de restricción en contra de las mujeres que la agredieron, para que no se le acercaran; diario acude una patrulla diario, pero por mero trámite a que les firme, “no me vigilan al 100 por ciento”.

Señaló que el proceso con número de oficio DGID/114631/07/17 actualmente está detenido por 30 días para conseguir testigos, por lo pronto enfatizó que no sale de su casa, si es necesario, sólo lo hace acompañada y se ha sentido vulnerada en todas las audiencias, ya que en la conciliación, la responsable de ello tomó partido por las agresoras; “yo sentía que todo mundo se estaba vendiendo con él (Pérez Sánchez); tuve que conseguir un abogado por fuera y hace dos días me dijo que ya no podía representarme porque va a salir a trabajar fuera; me ponen muchos obstáculos”.

Recalcó que a Pérez Sánchez no lo ha vuelto a ver, la última vez fue antes de que la mandaran golpear, y sólo se ha enterado por otras vecinas que va con la gente para pedir su voto para poderse reelegir; “manda a la gente, no va directamente, les miente para que caigan con él, mucha gente ya no lo quiere apoyar”.