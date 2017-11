Águila o Sol. Japoneses en Aguascalientes | ¿Qué hábitos tienen los japoneses a la hora de comer?

¡A comer!

Hace algún tiempo compartimos en este espacio la opinión de algunos japoneses sobre la comida mexicana (https://goo.gl/nT67TE), se comentó, entre otras cosas, sobre el choque cultural que se tuvo al consumir tacos auténticos, el sabor tan distinto del sushi que se vende en el estado y sobre la dificultad de encontrar pescados de calidad (algo que he escuchado muy frecuentemente en colegas japoneses es que el pescado en Aguascalientes no es muy bueno).

En esta ocasión extendemos el tema de la comida. Siempre la comida trae consigo una pesada carga cultural, pues no solo se trata del alimento sino de cómo preparar, cuándo servir, cómo consumir fuera de casa, en restaurantes.

¿Cuáles son nuestros hábitos para comer en México? De niños, a muchos de nosotros nos instruyen cómo comportarse en la mesa, “no subas los codos”, “no tomes la comida con las manos, usa cuchara o tenedor”, “como con la boca cerrada y no hagas ruido con la boca”. Creo que la regla más importante era que, sin importar la hora, la comida siempre era con la familia completa.

Comer, algo tan cotidiano (y ojalá fuera absolutamente posible), ¿alguna vez se ha preguntado cómo lo hacen en otros países?

Las diferencias culturales y los hábitos relacionados con la comida | 食にまつわるあれこれ

Así como la comida mexicana, la comida japonesa es una de las más populares en el mundo y la Unesco incluyó la cocina tradicional japonesa en su lista de patrimonio cultural inmaterial en 2013. Hay muchos amantes de la comida japonesa, por eso hay muchos restaurantes japoneses en todo el mundo, aunque hay pocos que preparan verdadera comida japonesa, pero eso es normal. En Japón, también hay restaurantes “mexicanos”, la mayoría de los japoneses creen que los tacos son los tacos de Taco Bell y además existe “TAKO RAISU(Lit. taco con arroz)”, es un platillo popular de la prefectura Okinawa (la isla que se ubica en el sur de Japón) que lleva carne molida al estilo Tex-Mex servida sobre un tazón de arroz, y cubierta de lechuga, tomate, queso y salsa picante. Así muchos platillos internacionales se convierten en algo diferente en otros países y se adaptan.

メキシコ料理同様、日本料理は世界で人気のある料理の一つであり、2013年に和食はユネスコ無形文化遺産に登録されました。沢山の日本食好きの人たちがいるためか、世界には沢山の日本食レストランがありますが、なかなか本物の日本料理を提供しているお店はありません。日本にも『メキシコ料理』レストランがありますが、私達が抱くタコスのイメージはメキシコのタコスとは違い、アメリカのチェーン店タコベルのタコスだったり、沖縄にはタコスをアレンジした『タコライス』があるので、あまり他人のことは言えません。料理は国境を越え、その土地に合った味に変わっていくものです。

Bueno, la comida en sí misma viaja alrededor del mundo, pero me parece que las diferencias culturales y los hábitos relacionados con la comida no son tan conocidos. Por ejemplo, para empezar, el horario: normalmente el desayuno se come alrededor de las 7:00 y el desayuno tradicional es muy completo. Un tazón de arroz, un pescado asado, y sopa de miso (pasta aromatizada de soya). El Natto (la soya fermentada muy nutritiva y rica, pero huele feo) también se consume mucho para empezar el día. Generalmente las frutas son muy caras en Japón, (por ejemplo, solo una manzana cuesta 20 pesos) por eso no se consume tanto como en México. La comida se come entre 11:30 y 13:30. En muchos restaurantes, para atraer los clientes el precio de comida es más barato que la cena entre semana, aunque es el mismo platillo. La cena se come entre las 18:00 y 20:00 horas, además se recomienda no comer nada 3 horas antes de dormir para mantener la línea y dormir bien.

日本料理自体は世界に広まっていますが、食にまつわる習慣は意外と知られていない気がします。例えば、食事の時間です。一般的に朝食はだいたい朝7時にとり、しかも伝統的な朝食はご飯、焼き魚、みそ汁と結構なボリュームがあります。栄養価が高い納豆もよく食べます。フルーツは高いので(りんごは1個20ペソもします)、メキシコと比べるとあまり食べません。昼食はだいたい11時半から1時半の間にとります。お客さんを呼び込むために、同じ料理なのにディナーよりランチの値段を安くしているお店もいくつかあります。夕食はだいたい18時から20時にとり、睡眠とダイエットのために夜寝る3時間前には何も食べない方が良しとされています。

Los restaurantes tienen algunas características únicas y servicios distintos. Por ejemplo, apenas se sientan se ofrece agua o té gratis y una toallita húmeda para limpiarse las manos. En algunos Izakaya (un bar o restaurante típico japonés), las mesas están separadas por pequeños muros para crear una atmósfera de privacidad y a veces se puede hacer la orden por medio de un aparato electrónico. A veces se debe quitar los zapatos en la entrada para Zashiki, una habitación de estilo japonés con tatami (como un tapete tejido de paja) Lo más importante es, no hay costumbre de propinas. En cambio, hay sistema de Otoshi. Es un pequeño platillo como botana que se sirve primero mientras esperan la comida que se ordenó, esto se agrega a su cuenta (Generalmente entre 50 y 85 pesos) aun cuando no lo haya ordenado.

レストランでも、独特なサービスがあります。例えば、席に着くとすぐ無料のおしぼりとお冷が出されます。居酒屋では、プライベートの空間を作るために個室があり、ウェイターではなく電子機器で注文をとることもあります。ときどきお座敷があるレストランでは、玄関で靴を脱がなければなりません。最も大事なことは、チップがないことです。その代わり、居酒屋ではたいていお通しと呼ばれるシステムがあり、おつまみ代を自動的に払うことになります。

Tengo que mencionar la manera típica de comer los fideos. Solemos sorberlos y muchas veces eso molesta a los extranjeros. Admito que es desagradable, pero hay razón para hacer eso. Los japoneses son muy apasionados por comer rico. Los fideos se comen ricos cuando están calientes. Para saborearlos, hay que tragar rápido. Por eso, me sorprendió cuando vi a algunos extranjeros, echarle hielo a la sopa para enfriarla y también dejar remojar los fideos mucho tiempo en la sopa, me dio tristeza ver que los fideos estaban demasiado suaves.

麺の独特な食べ方についても皆さんにお伝えしなければなりません。日本人はよく音をたてて麺をすするので、外国人は不快な思いをすることでしょう。でも、これには理由があります。日本人は美味しい料理を食べるのが大好きです。麺類は、熱いうちに食べるのが美味しく、味わうためには麺を勢いよくすするしかないのです。私は、メキシコ人がスープを冷ますために氷を入れたり、何分も置いて麺がのびのびの状態になっているのを見て逆に衝撃を受けましたし、悲しくなりました。

¡Espero que esa información les sea útil para conocer un poco más de nuestros hábitos a la hora de comer!

この記事が食習慣についても知るきっかけになれば嬉しいです!

Las diferencias culturales relacionadas con la comida | 食事に関する文化的な違い

La comida es una actividad repetitiva que hacemos diariamente. Sin embargo, hay variaciones en las maneras de comer y disfrutarse, eso depende de la cultura.

食事とは毎日繰り返される人類に共通した営みですが、その作法や楽しみ方には、

文化によって大きな違いがあります。

Por ejemplo, horarios de la comida.

Habitualmente los mexicanos suelen comer entre las 2:00 y 3:00 pm. Sin embargo, los japoneses suelen comer alrededor de las 12:00 pm.

Cuando vinieron los trabajadores japoneses a México por primera vez, salieron para comer y se sorprendieron al ver que todavía no estaban abiertos los restaurantes.

Además, para nosotros los japoneses, lo más importante es la cena, la tomamos entre las 7:00 y 8:00 en general.

Me han dicho que los mexicanos suelen cenar la hora más tarde y en la que no comen tanto, menos que la comida.

De tal manera, enfocando solo en el punto del horario de la comida podemos encontrar las diferencias.

例えば、食事の時間。

メキシコ人は通常14時から15時頃に昼食を摂りますが、日本の昼食時間は12時頃です。 メキシコに来たばかりの日本人は、12時にお昼を食べに行こうとして、レストランがまだ空いていないことに驚きます。

また、日本人にとって最も重要なのは夕食であり、大体18時~19時に摂ります。

メキシコ人の夕食時間はもっと遅く、また昼よりも軽めであると聞きました。

このように、食事の時間だけをみても違いがあります。

Nosotros nos sorprendemos mutuamente por tantas diferencias cada vez que tomamos las comidas.

Una de las cosas que los extranjeros se sorprenden cuando vienen a Japón es el servicio y la propina de restaurantes japoneses. En Japón no existe la costumbre de propina y el servicio está incluido en el precio de comidas.

Siempre escucho decir los extranjeros que al salir de restaurante dejando la propina, los sigue el camarero para devolver su dinero ya que piensa que se le olvidó su dinero en el restaurante. Es el hecho frecuente como chiste.

Los restaurantes japoneses capacitan a los empleados muy duro y se piensan que ofrecer el buen servicio es algo fundamental como restaurantes. Por lo cual, si la actitud de camareros está mal, aumentaría los reclamos y los usuarios dejarían de utilizar ese restaurante.

私たちはお互いに、食事のたびに様々な違いに驚かされます。

外国人が日本に来て驚くことの一つは、日本の飲食店のサービスとチップについてでしょう。

日本にはチップという慣習が存在せず、サービスは料金の中に含まれています。

外国人がお店にチップを置いて出たところ、従業員が忘れものと思い追いかけてきたというのは、よく聞く笑い話です。

日本の飲食店は従業員教育を徹底し、良いサービスの提供は基本中の基本であると考えています。

そのため、従業員の態度が悪ければ、クレームが増えお客さんの足は遠のいていくでしょう。

Sin embargo, en mi opinión, quiero que haya la costumbre de propina en Japón también.

Porque pienso que como somos humanos, es natural que el servicio sea diferente depende de camareros y tenemos suficiente razón que pensamos querer a expresar su agradecimiento a el que nos den buen servicio.

Aparte de eso, por mucho que uno se esfuerce, si no se cambien el trato y sueldo con los demás, perdería su motivación.

Por lo tanto, pienso que esta costumbre serviría para darle su agradecimiento inmediatamente.

しかしながら私としては、日本にもチップ文化があればなあ、と思う事もあります。

人間ですので、従業員によってサービスが変わることは当然ですし、また良いサービスを提供してくれた従業員に対し何らかの感謝を伝えたいと思う事は、当然の事ではないでしょうか。

また、どれだけ頑張っても他の従業員と同じ待遇であれば、モチベーションも下がります。すぐに渡せる感謝の気持ちとして、チップ文化はありがたいなと思います。

Lo que me sorprendió cuando vine a México es que se prepare tantos dulces para la reunión oficial (empresarial). Nosotros los japoneses, no preparamos comidas ni dulces para la reunión. Aquí en México están muchos mexicanos que tienen experiencias de haber trabajado con los japoneses, de los cuales estoy segura de que están algunos que tengan experiencias de que a pesar de que prepararon tantos dulces para los japoneses no los comieron. La razón es que no nos acostumbramos a comer los dulces durante la reunión y en caso de no comerlo los jefes, no es posible comerlo los subordinados. No quisiera que consideren que los japoneses no les gustan los dulces. Aprovecho está ocasión, me gustaría informarles a los mexicanos este punto como una representante japonesa.

私がメキシコに来て驚いた事は、メキシコ人が会議中でもお菓子をたくさん用意し、そして食べるという事です。日本人は、会議の時お菓子は準備しません。ここメキシコには日本人と働いた経験のあるメキシコ人がたくさんいらっしゃると思いますが、彼らの中には、お菓子を用意したのに日本人が食べてくれなかったという経験があるでしょう。私たち日本人は会議中にお菓子を食べることになれておらず、また上司が食べない場合は部下が食べるわけにもいきません。ですので、けして食べたくない訳ではないという事を、この場をお借りして日本人を代表してお伝えしたいです。

Cada vez que tomamos comidas de culturas diferentes, podemos descubrir nueva diferencia. Considero que sería una buena manera para conocer una cultura lo que se disfruten las comidas de esa cultura con la manera de esa cultura.

違う文化の食事をするたびに、新しい違いを発見することができます。ある文化を知るためには、その国の食事をその国の作法で楽しむことが一つの近道であると思います。

Mary