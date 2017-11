Arrivedercci Azurra / Yerbamala

Hoy toca hablar un poco de fútbol, pues por increíble que parezca, la tetracampeona del mundo acaba de ser eliminada del mundial de Rusia por la “modesta” Suecia. El fracaso italiano: “Apocalipsis”, titulaba La Stampa. “Pifia histórica”, “Adiós, Copa del Mundo”, tituló por su parte el Corriere della Sera. Y acto seguido el entrenador italiano, Gian Piero Ventura, fue destituido. Se dice que el próximo técnico podría ser Ancelotti, quien podría llegar a la selección acompañado nada menos que de Pirlo y Maldini

Así que la cosa tiene visos de una verdadera tragedia nacional al dramático modo italiano, que en sesenta años ha visto pasar decenas de gobiernos fallidos, terremotos, inundaciones y hasta que los franceses echen crema a la pasta a la carbonara. Otra protagonista histórica también eliminada que no va a Rusia es Holanda, que fue tercer lugar en Brasil 2014, con todo y su estrella y experimentado clavadista “Robbensen”. Tampoco va Gales, sin separarse de Inglaterra y con todo y Bale, que fue eliminada por la modesta Serbia.

Extrañas cosas tiene este deporte que se juega en equipo pero donde no cualquier grupo de once es exitoso aun teniendo condiciones para serlo. El otro gran ausente será Chile, selección bicampeona de América en las pasadas dos ediciones de la Copa ídem. Para muchos, ésta es justo la mejor generación de futbolistas que tuvo Chile. Pero Arturo Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Gary Medel no lograron el boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018 al perder frente a Brasil 3 a 0. Así que su irregular paso por las eliminatorias le costó a la generación dorada el cupo al Mundial. Chile es el más claro ejemplo de que el éxito es caprichoso y efímero, pues pese a la genialidad y empuje de su nueva generación, sucumbe y es eliminada sin siquiera derecho a repesca. Algunos federativos de otros lares pueden tomar nota ante la honestidad del caso chileno: “Somos responsables de este fracaso; nosotros elegimos al técnico.” (Arturo Salah, as, Chile, 12 de octubre de 2017). Aunque claro que no fue solo el técnico el responsable de la eliminación.

Tanta sorpresa han causado todas estas eliminaciones mundialistas, que ya se habla de organizar un “mundial alternativo” convocado, claro está, por otro de los eliminados de modo inesperado: Estados Unidos, que fue incapaz de derrotar en los partidos clave a las selecciones centroamericanas que van acortando distancias cada mundial en las eliminatorias. Así que van, además de México, Costa Rica, y merecidamente, Panamá.

Argentina se clasificó sudando a mares y de última hora, rescatada de su mediocridad deportiva, ahora si, por la genialidad de Messi, arropado por unos compañeros de cualidades fuera de serie, pero que en lo colectivo parecen no hallarse. Caso sin duda parecido al chileno, aunque no tan grave. Perú gana el último boleto al mundial eliminando en casa dos cero a Nueva Zelanda después de 36 años ausente de un mundial.

¿Qué selecciones apuntan manera de campeonas una vez terminadas las eliminatorias? Hay varias. Habrá que seguir a La Roja, que puede aspirar seriamente a ser bicampeona en Rusia, aunque por su enorme juventud, bien podría mejor apodarse “La Rojita”.

Dice un querido amigo jalisciense que nuestros verdes seleccionados están en buenas manos con el colombiano Osorio (no se ve muy claro, como no se veía a Los Angeles ganando la serie ante el gran empuje tejano). De manera que el optimista aserto parece al menos dudoso, aunque está claro que es mucho mejor equipo ese que empata a tres con Bélgica o le gana uno a cero a Polonia, que el que fue bestialmente goleado por Chile hace no mucho tiempo.

Por otra parte, las futbolistas femeniles mexicanas avanzan positivamente en la consolidación de su torneo al que no se sabe bien a bien si se pueda llamar profesional, pero emociona su entrega y compromiso deportivo.

Finalmente, tal y como era de esperarse, cayó otra multa a la Femexfut por aquello del homófobo gritito, que ahora también extienden unas finas diputadas “prillistas”, a los usos y costumbres legislativos para “saludar” a sus compañeros diputados. Así que no se piense que las mujeres son ajenas al grave problema de machismo y misoginia que padece la sociedad mexicana. Vaya nivel de “nuestras” distinguidas “representantas” populares.

COLA. “El tiempo pasa y es un tirano, pero así son las cosas”, dijo el gran héroe deportivo italiano Gian Luigui Buffon, luego de ser eliminada Italia, mientras intentaba contener las lágrimas. El capitán de la Juventus afirmó que no había querido llorar en frente de los niños italianos que estaban viendo el juego en casa porque quería que soñaran con jugar en la selección nacional. “Lo lamento”, para después agregar, “les fallamos en algo que también tiene implicaciones a nivel social” (Jason Horowitz, Los efectos de un Mundial de Futbol sin Italia, The New York Times en Español. 16 de noviembre de 2017).

@efpasillas