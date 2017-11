Asegura Sergio Augusto López que recibe ataques mal infundados en su contra

Indicó que al partido lo traicionaron quienes han señalado irregularidades de su parte al interior del mismo

El diputado del Verde Ecologista reconoció que su hija y esposa sí forman parte del consejo político

Derivado de los señalamientos que exmilitantes del Partido Verde Ecologista de México en la entidad hicieron en contra de Sergio Augusto López Ramírez, quien ahora ostenta el cargo de dirigente local del mismo, cuestionamos al también diputado local su respuesta ante la acusación de que hizo firmar pagarés en blanco a quienes se postularon en 2013 como candidatos a algún puesto de elección popular por dicha vía partidista.

El diputado se deslindó del hecho al argumentar que en ese entonces él no era presidente del partido, por lo que quienes llegaron a firmar documentos en blanco debían cuestionar a Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, quien dirigía el PVEM en ese momento. “No sé porque me acusan a mí, con qué facultad obligo yo a firmar si yo no era presidente, ¿qué documento lo ampara? El tema es que lo comprueben y vayan ante una oficina, el chisme en redes y medios ahí le seguimos (…) yo también me voy a defender en el sentido de decir que son puros mentirosos”.

Ante esta redacción se presentaron documentos con las firmas de algunos funcionarios y quienes entonces representaron al partido en los distintos gobiernos, con firmas que se pueden cotejar con las actas de cabildo y comisiones en el Congreso, según sea el caso.

No obstante, López Ramírez sostuvo que quienes lo han acusado de malversación de recursos, nepotismo y apoderamiento del ente político, están enojados porque al asumir la dirigencia se percató de que habían traicionado al partido, según su declaración a este medio impreso; “yo fui el primero que presioné para que salieran del Partido Verde y muchos de ellos se fueron”.

Acusó que se trata de una campaña de desprestigio en su contra, desde otros frentes políticos; aseguró que quienes abandonaron las filas del PVEM, son militantes que actualmente trabajan para Acción Nacional; “es una campaña que rechazo totalmente porque no tienen pruebas, son puros dimes y diretes; no hay un recibo que diga que yo les hice firmar, tan inocentes, ¿Quién en su sano juicio dice que va a firmar en blanco tantos pagarés?”.

A decir de López Ramírez, la molestia de Marte Sandoval, es porque en su momento, cuando fue presidente de los comités municipales de Aguascalientes y Jesús María, fracasó en la tarea; “su ineptitud hizo que Gilberto lo despidiera, lo sacara, él en coraje lo demanda y a la secretaría que en aquel entonces era Ana Cecilia Águila”.

Señaló que la cantidad de cerca de 800 mil pesos que se señala como indemnización para el exmilitantes por el despido injustificado, es falsa, ya que no se puede aspirar a una liquidación en esos puestos; “al ver que no logra nada con ellos, la emprende contra mí, cuando yo no tengo nada que ver, sin embargo yo le estoy respondiendo en tribunales”.

El dirigente del Verde subrayó que los pagarés a los que se hace referencia en la nota publicada en La Jornada Aguascalientes el 6 de noviembre, que fueron cobrados por por Marcelo Hugo Guardado Domínguez, asistente personal de Sergio Augusto, y José Luis Santoyo Valenzuela, sobrino del mismo, son derivado de un dinero que Marte Sandoval les pidió prestado a ellos, y que nunca les pagó. “Es una bronca personal de ellos que yo nada tengo que ver, ahora, que yo los conozco, pues es otra historia que en su momento él tiene que responder, y también lo tienen demandado, que no se quiera justificar contra mi persona”.

López Ramírez reiteró que son rumores, chismes e inventos ya que en el señalamiento de que su hija es quien maneja los recursos públicos del partido, dijo que no está en el mismo, las finanzas están a cargo del tesorero José Alberto Cortés y él mismo; posteriormente se contradijo, al reconocer que tanto su esposa como su hija forman parte del consejo político, pero negó que se trate de un acto de nepotismo, bajo el argumento de que no se cobra en esos cargos al ser honorarios.

Recalcó que no ha habido amenazas en contra de Marte Sandoval o cualquier otros militantes o exmilitante, pero dijo que se va a defender, al igual que al partido, ya que dijo que lo pretenden es desfalcar al partido ya que no está en el estatuto un pago de finiquito al desempeñarse como presidente del comité municipal, puesto por el que según dijo, recibía un apoyo de ocho mil pesos mensuales; “eran para el comité, no para él, pero él se lo gastaba; el día que yo llego y veo que tiene ese apoyo sin hacer nada, porque era un flojo, le digo que ya no se lo vamos a dar”.

No obstante el dirigente del PVEM cayó de nueva cuenta en contradicción, ya que los documentos presentado por Marte Sandoval señalan su despido en julio de 2016 y él asume las riendas del partido hasta principios del presente año; “cuando yo llego como presidente reviso quién está trabajando, y eso dice él pero a Marte lo nombra Gilberto Gutiérrez, el único que podía quitarlo era él mismo, pero no lo quitó (…) yo lo invité a trabajar hace como siete años, pero por su ineptitud lo despedí”, fueron las palabras de Sergio Augusto al respecto.