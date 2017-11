En salarios se debe cumplir con el precepto constitucional

Pide CTM a cámaras empresariales no querer impresionar con petición de aumentos al salario mínimo que no están dispuestos a pagar

Propone Carlos Aceves vender el petróleo mexicano antes que la energía emergente lo devalúe aún más

Sobre la discusión del aumento del salario mínimo, que se ha denigrado pasando a un tema mediático más que a la atención que debería darse para erradicar el problema que conlleva las bajas percepciones para los trabajadores, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, apuntó que lo que pretenden es impresionar; calificó de poco real la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana que dicen que están dispuestos a pagar un salario mejor.

Resaltó que se ha suscitado un problema entre las distintas cámaras empresariales ya que unos asientan un monto mínimo y otros señalan uno diferente, por lo que dijo que ha sido la CTM quien propuso los cien pesos, aunque el líder sindical reconoció que esta cifra no está basada en ningún análisis financiero, “para decir que con eso ya van a dejar de estar amolados, eso no sirve, lo que deben hacer es cumplir con el precepto constitucional de que el salario mínimo sea remunerador, que les alcance para todo y sabemos que no es así”.

Dijo que el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex deben dejar de discutir por esta situación, cuando uno dice que sí, el otro lo contradice; se deben poner de acuerdo, aunque es finalmente el sindicato el que decide si está conforme con el recurso o no, “los que tenemos que firmar somos nosotros; ellos han estado los dos grupos en contacto conmigo como presidente del Congreso del Trabajo, pero también como secretario general de la CTM, yo los he escuchado con respeto, en el momento en que haya que tomar decisiones, llevamos la rienda; todos los que forman este grupo es gente que primero me pide línea para los criterios y tenemos todavía unos días para hacerlo”, subrayó el dirigente nacional de la CTM.

Aclaró que la CTM y el Congreso no tienen como figura principal el salario mínimo, se ha rebasado por mucho, sin embargo aseguró que ya hay negociaciones al respecto, por lo que se espera que a mediados de la próxima semana se anuncie el primer ajuste de este año y en diciembre habrá otro, para que en enero del 2018, en las revisiones contractuales, se pueda elevar la pretensión salarial y obtener porcentajes mayores. “Nos ocupa pero no nos preocupa, porque el salario mínimo ya se rebasó y lo que tenemos que hacer es que suban, que la inflación que nos dijeron que iba a ser de 2.8 por ciento y está siendo de 6.3 por ciento, que no digan que es por culpa de los salarios mínimos”.

Aceves del Olmo afirmó que la economía no se hace con una varita mágica, es importante ser conscientes del ritmo internacional, las reservas y una estimación previa de cuándo se ocuparán esos recursos; no obstante apuntó que es irresponsable decir que mejorando las percepciones en beneficio de los menos tienen, la inflación va a subir tanto que vamos a quebrar. “Por eso yo no estuve de acuerdo con mi amigo Carstens, a quien aprecio y respeto, pero no debió darle tanto vuelo al que no se le subiera mucho el salario mínimo; vamos a preguntarles si aguantan dos quincenas con el salario mínimo, si les alcanza”, condenó.

Reiteró que la propuesta de aumento y de designación del salario mínimo será muy alta, ya mientras no se llegue a lo que dice la Constitución en materia, no se está cumpliendo con la mínima percepción que requiere una persona para vivir; si bien dijo que el gobierno sólo no puede, es importante que se involucren los empresarios y los mismos trabajadores a través de los sindicatos; “defendemos el tripartismo, porque podemos participar con voz y voto, pero tenemos que ser muy serios en nuestras posiciones y no ser demagogos y decir que se puede alcanzar un salario de mil 500 pesos diarios, nomás alborotamos la gallera, vamos a tratar de ser lo más objetivos posible”.

En relación con la cuestión de petróleo, el líder sindical apuntó que así como nuestra economía dependía de ello, los resultados de la reforma fundamental que se hizo de la energía y ya ingresan a la Tesorería del país; son más de nueve mil millones de dólares a la semana, de socios que saben donde hay petróleo y cuentan con alta tecnología para extraerlo; dijo que no se pierde nada con vender el petróleo, antes de que ya no sirva debido a la apuesta de la energía emergente, que es el futuro.