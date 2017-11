Evidencia de mayor corrupción al interior del Partido Verde

No merecemos políticos como Sergio Augusto, condenan organismos empresariales

Afectados por malos actos de gobernantes deben denunciar y que se persiga de oficio sus acciones fraudulentas

Quienes siguen dentro del Partido Verde Ecologista de México buscan encubrir la mala actuación de Sergio Augusto López Ramírez al frente del mismo, a quien no sólo se le han comprobado actos de nepotismo, sino que se cuenta con evidencia de los pagarés en blanco que presionaba a firmar a quienes postuló como candidatos, al menos en 2013, entre los que se encuentran la actual diputada local, Silvia Alaniz; el exdiputado, José Luis Ramírez Escalera; el regidor de Tepezalá, Juan Carlos Cruz Silva; y Joel Muñoz Jara, exregidor del El Llano, entre otros.

El exmilitante del PVEM, Marte Eduardo Robles Sandoval, quien fue despedido injustificadamente por López Ramírez el 20 de julio de 2016 por contrariar a los intereses personales del actual diputado y dirigente del partido, puso de manifiesto el cobro de cuotas del mencionado político a quienes ocupan puestos políticos emanados de este organismo y los amaga con documentos que previamente les hizo firmar en blanco para que sigan las líneas que él marca, por lo que mantiene un partido a modo.

Silvia Alaniz niega haber firmado pagarés

La Jornada Aguascalientes cuenta en su poder con copia de los pagarés firmados en blanco por los militantes del Partido Verde mencionados, y algunos documentos que cotejan la letra de los mismos; sin embargo, al cuestionar a la diputada local Silvia Alaniz al respecto, negó haberlos signado, así como a los señalamientos de los que dimos cuenta en la edición del 6 de noviembre del presente año, refieren varios exmilitantes sobre la poca ética con que se dirige Sergio Augusto López Ramírez.

Luego de que Gilberto Gutiérrez Gutiérrez dejara el partido en diciembre pasado, donde hasta entonces se desempeñaba como secretario general del mismo, retomó la batuta Sergio Augusto, con quien la diputada aseguró tener muy buena relación, “a mí me ha tratado bien el diputado, no tengo nada que decir yo al respecto, alguna situación que yo vea mal”.

Resaltó que el apoyo que le ha solicitado al actual dirigente en Aguascalientes del PVEM, sobre iniciativas que han presentado en conjunto, así como en el trabajo que hace con el distrito que representa, se le ha brindado. “No vengo mucho al partido, pero cuando lo hago a cualquier asunto o reunión que se me convoca, se me trata bien; yo no he visto ninguna irregularidad”.

A pregunta expresa de si la hija de López Ramírez es quien administra el recurso del partido, Alaniz respondió: “La verdad yo lo desconozco, no sé si su hija maneje los recursos porque está un contador, que no recuerdo su nombre porque la chica que estaba duró muchísimos años, tiene recién a su bebé y tuvo que retirarse del partido; a la hija del diputado no la veo en el partido, sí lo hubiera notado que ella estuviera metiendo mano, en lo que yo tenga que ver en el partido, lo diría”.

A la diputada se le preguntó: ¿usted firmó pagarés?; su respuesta fue: “yo te lo niego porque el ahora diputado a mí nunca me llamó en lo personal a que yo le firmara algo, jamás me llamó, y hasta ahorita no me ha llamado a firmar nada; de hecho nada más por la nota donde manifiestan varios excompañeros que a ellos sí se les hizo firmar un documento, como yo no lo firmé, él nunca me llamó para firmar algo, yo hablo por mí, no estuve en el momento en que tal vez al excompañero Marte o algunos otros si se les llamó”, enfatizó, aunque los documentos que anexamos a esta información indican lo contrario.

Silvia Alaniz dijo que no se le paga ninguna cuota al dirigente, pero como en todos los partidos, según los estatutos de cada uno, aportan a los gastos operativos del mismo, en su caso el cinco por ciento del sueldo neto mensual.

Pagaré de José Luis Ramírez Escalera. Recibo de nómina de José Luis Ramírez Escalera. Pagaré de Silvia Alaniz

No hay cabida para políticos que se enriquecen de manera ilícita

El dirigente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Francisco Ruíz López, enfatizó que no hay cabida en Aguascalientes ni en México, para políticos que usen sus puestos y posiciones partidistas o de servidores públicos para enriquecimiento ilícito; que use el organismo, las instituciones o el puesto que ocupan para venganzas personales.

Dijo que es las acciones desleales y la falta de ética de los políticos que toman represalia, deben ser temas privilegiados por la ley, por lo que hizo un llamado a las autoridades procuradoras de la justicia a que se le dé la razón a quien la tenga, de manera pronta y expedita. “Todas esas personas tienen que ser repudiadas por la sociedad, no caben aquí y tienen que ser también castigadas”.

El empresario recalcó que los partidos políticos deben ser los organismos o instituciones que representen a los ciudadanos, lo cual no ha sucedido, por lo que urgió a que desaparezcan aquellos que no cumplan con este cometido y crearse nuevos que sí lo hagan.

Exhortó a la ciudadanía a informarse y ser partícipe de los procesos electorales, para que no se vuelvan a elegir diputados o cualquier otro funcionario que no esté haciendo su trabajo y mucho menos a quien haga uso de las instituciones para venganzas personales; “la ciudadanía debe aplicar este castigo (…) con denuncias más allá de los medios de comunicación, todos quienes sepan que tienen un acto de corrupción de éste o cualquier otra persona, deben hacerlo ante las instancias que lo tienen que resolver, lo puede hacer cualquier persona que sea testigo de ello”.

Sergio Augusto se ha apoderado del partido

De acuerdo a la percepción que, fuera del organismo político, tiene el líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Jesús Ramírez López, Sergio Augusto López Ramírez se ha apoderado del Partido Verde Ecologista de México, en su cuarto periodo como diputado, que en la mayoría de las ocasiones ha llegado por la vía plurinominal, le ha tomado el modo a militantes y simpatizantes del mismo.

En la busca y promoción que las organizaciones civiles hacen de una nueva manera de hacer política, recalcó que desean no un perfil como el del actual dirigente del PVEM; “la decisión está en nosotros y no puede estar un partido secuestrado por una sola persona, creo que es una cuestión más al interno de su partido, pero lo que yo veo es una mala representación, cuando nosotros exhortamos a quienes representamos y a la población en general a que se acerquen a votar y participar para evitar que este tipo de personas puedan hacer lo que quieran, cuando quieran”.

Indicó que esto se puede combatir con mayor participación ciudadana en las urnas, ya que es más difícil que ciertos sectores o grupos se apropien de partidos completos para manejarlos a su antojo; “estamos en el momento perfecto para no perder de vista situaciones como la que está pasando con él; ese tipo de políticos ya no queremos ver, es por los que ya no tenemos que votar, son los que se tienen que ir para dar paso a los nuevos proyectos, una forma más adecuada a lo que está requiriendo la sociedad en este momento”

Sobre el despido injustificado de Marte Sandoval por parte de López Ramírez, el líder de la CROM recalcó que debe resolverse de inmediato en los tribunales competentes; ya que es lo mismo que firmar un contrato con una empresa, donde no se puede obligar a nadie a firmar un pagaré o documento en blanco. “Son cosas penadas por la ley, entonces no tiene por qué no aplicar a cualquier otro lugar porque a final de cuentas lo que tienen es una relación de trabajo”.

Ramírez Pérez agregó que se debe analizar a qué perfiles se asignan las candidaturas, ya sea por la vía de los partidos o independiente, para que nos representen personas que de verdad lo merezcan, para evitar que sigan quienes tiene un coto de poder en la política del estado.