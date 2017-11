La Purísima… Grilla: A veces sí, a veces no…

Ñero, con ese tono, Emilio Gamboa Patrón desentrañó el misterio ancestral del funcionamiento de los parlamentos, en relación con el carpetazo a la objeción por parte del Senado por la remoción de Sergio Nieto Castillo, el senador priista explicó: así son los congresos, a veces se ponen de acuerdo, a veces sí, a veces no… Como la Chimoltrufia justificó Gamboa Patrón que la Junta de Coordinación Política terminara citando para el martes 7 de noviembre y así inicie el proceso de elección del nuevo titular de la Fepade, es decir, el PRI se salió con la suya, dejando muy machucada la unión de los partidos de oposición, pues el acuerdo para dejar a un lado la objeción a la destitución, de acuerdo a la Jucopo, fue resultado del “acuerdo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM”, apenas estaban informando lo anterior cuando Manuel Bartlett acusó de rajones al PAN y al PRD, mientras que el panista Fernando Herrera insistió en la cantaleta de acusar al PRI de bolsear a Chuchita. Como sea, tirios y troyanos se van ir de puente vacacional, ya cuando regresen, una vez finalizado el plazo que tenían para objetar la remoción de Sergio Nieto, verán si todavía se les antoja mandar a llamar al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que les expliqué cómo estuvo el asunto. Mientras tanto, acá en el rancho, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, hizo un llamado a los senadores a apurar la designación del próximo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a efecto de que los partidos políticos, candidatos independientes y aspirantes del proceso electoral federal tengan la posibilidad de presentar las denuncias relativas a delitos en materia comicial. Dijo que la falta de un sucesor para Santiago Nieto Castillo pudiera hacer más complicada la persecución de los delitos electorales “en medio de un proceso con este calado, con una complejidad muy marcada, es lamentable que tengamos una ausencia de una figura tan importante como la Fepade”. Aclaró, sin embargo, que en el ámbito local de Aguascalientes se tiene la Fiscalía Estatal Especializada en Delitos Electorales a cargo de Guillermo Escárcega, por lo que al menos en el proceso local se garantiza la persecución de los ilícitos que se cometan… Como si eso fuera consuelo.

Escondida por los rincones… Lo cierto es que la forma en que el Senado le dio carpetazo a este asunto pone en evidencia cómo son unos cuantos y a escondidas los que deciden, porque todos los “acuerdos” han surgido de las reuniones en la penumbra de la Junta de Coordinación Política, no de los partidos, no de los senadores, no del conjunto, sino de un puñado que deciden qué es lo que le hace bien a la “Nación”, haciendo a un lado la obligación que tiene el Senado de deliberar, analizar, discutir, debatir… Tal y como va a suceder en Aguascalientes con la irresponsabilidad de Ruth Pérez Cedillo, titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, quien bebió, chocó y la pescaron, pero, hasta el momento, no la harán responsable de nada, pues la funcionaria ya entregó su renuncia “por motivos personales” y el gobernador Martín Orozco Sandoval ya se la aceptó, pero lo que no se puede olvidar es que hizo un uso indebido de los recursos del gobierno estatal, aunque el conducir en estado de ebriedad y chocar contra una patrulla son ahora lo de menos, pues una vez destapado el caso por los medios de comunicación resulta que todos se dan cuenta de la ineficiencia de Ruth Pérez al frente del IAM, al grado que su irresponsabilidad podría dejar sin recursos por parte de la Federación al Instituto… La pregunta es si al aceptar la renuncia “por motivos personales”, la administración de Orozco Sandoval no le va a fincar responsabilidades a una funcionaria, y de hacerlo así, cómo se justificaría esa decisión; de mal en peor en relación con quienes ocupan un cargo en el gabinetito del gobierno estatal.

Patitas, para que las quiero. Gran expectativa causó la misiva que por la mañana llegó a los medios de comunicación en la que se anunció que, por primera vez, luego de su detención por participar en el presunto desvío de 100 millones de pesos para los Cendis del estado, Héctor Quiroz García hablaría con la prensa. Una decepción, la rueda de prensa fue para que el dirigente del Partido del Trabajo leyera un comunicado en el que se declaraba inocente y no decir nada que no se supiera ya, y cuando los amigos de la prensa procedieron a preguntarle sobre si los Cendis que él junto con su esposa, Rosalía León Rosas, tienen en Aguascalientes y que también reciben ingresos federales e incluso hasta municipales estarían vinculados a la investigación por la que el petista enfrenta el proceso, salió corriendo de la sala, del edificio, petista en fuga, cobijado en: dice mi abogado que mejor no comentar nada… Lamentable.

No compra chicles, nomás certificados. Sigue vigente el proceso legal en contra del alcalde de Calvillo, Adán Valdivia López, por la presunta compra de un certificado de bachillerato apócrifo, según confirmó el propio presidente municipal, en entrevista con los medios de comunicación, luego de entregar su propuesta de la Ley de Ingresos al Legislativo. A la pregunta que sobre el tema le realizó un reportero, Adán Valdivia respondió que “ese es un tema jurídico, yo lo he dicho y lo sostengo que tengo que estar concentrado en la administración, no me puedo desconcentrar de algo que no amerita”, indicó evidentemente molesto que ese asunto está en proceso, y se negó a explicar por lo menos en qué etapa se encuentra el mismo, y se sujetó a decir únicamente que es un proceso legal que lleva su curso.

–Es un tema jurídico, ¡no es ir a comprar un chicle! -señaló el alcalde de Calvillo

–Pero no se compró un chicle, se compró un certificado -insistió el reportero

–No, no se compró, a lo mejor esa es tu opinión y te la respeto

–Yo por eso pregunto, pero no me quieres contestar

–Pues no, me dices como si estuvieras asegurando

–Por eso pregunto, ¿no se ha arreglado?

–Es un proceso, no sé si sepas lo que es un proceso -respondió el alcalde calvillense, a dos segundos de convertirse en Eduardo Yáñez porque le molesta que los reporteros hagan su trabajo.

¿Y tú quién eres? Se disparó considerablemente el robo de identidad, la inseguridad ya no la vivimos sólo en afectaciones que son palpables en el momento, también con delitos cibernéticos, y este tipo de daños al patrimonio que cada día son más comunes, donde los delincuentes se hacen de información confidencial para realizar transacciones comerciales o bancarias a nombre de otra persona. El subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Ignacio Villanueva Chávez, apuntó que en lo que va del año se han presentado ante esta instancia cerca de 220 casos, el monto más alto de reclamación es de hasta un millón de pesos. Recomendó tomar precauciones con la información personal que se proporciona, sobre todo en páginas apócrifas de instituciones bancarias, a través de correos falsos denominados phishing; además de verificar las condiciones de los cajeros automáticos, ya en la forma de operar de varios delincuentes es a través de la suplantación de artefactos en éstos, con lo que se apoderan de información personal financiera. En controversias hay registrados cuatro mil casos de manera global ante la Condusef, de las cuales casi el 70 por ciento están relacionados con fraude.

La del estribo. Ayer que Javier Luévano, secretario de Gobierno estatal, entregó el Paquete Económico 2018, durante la conferencia de prensa confirmó que sí va a llevarse a cabo el reemplacamiento, y que costará 475 pesos… ¿Se acuerda de las cuotas escolares?, nosotros también, es decir, una promesa más que no se cumple. Qué gachos.

