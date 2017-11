La Purísima… Grilla: Chambones

El pasillo de la vergüenza, así le llamaron al espacio que dejaron los manifestantes dentro del Palacio Legislativo y por el que pasaron los funcionarios comparecientes ante los diputados para explicar el Primer Informe de Gobierno de Martín Orozco, en especial los manifestantes dedicaron el paseíllo a Raúl Silva Perezchica, titular del IEA, pero bien podría haber sido para los otros cinco comparecientes (Sergio Velázquez García, secretario de Salud; Sergio Martínez Castuera, secretario de Seguridad Pública; René Urrutia de la Vega, fiscal general del estado; Armando Roque Cruz, secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial; y Alberto Aldape Barrios, secretario de Desarrollo Económico)… si bien estos encuentros siempre son ricos en hechos para exhibir a los funcionarios públicos, lo cierto es que hay poco material para criticarlos, porque los seis se dedicaron a repetir el discursos acrítico con que un gobierno difunde la imagen triunfadora que quiere dar, ¿es culpa de ellos?, no, quienes debieron caminar por ese pasillo de la vergüenza son los 27 integrantes de la Legislatura, esos que cobran por calentar el asiento, hablar por teléfono o comer galletitas, de todos no se hace uno en el Congresito, la bancada panista saliva sumisión y más que preguntar o solicitar aclaraciones, aprovechó sus turnos para la escalada de elogios, mientras que la oposición dormitó con la boca abierta, eso sí, los priistas realizaron una rueda de prensa para quejarse del formato, pero negligentes como acostumbran, en su oportunidad no hicieron ningún cuestionamiento que obligara a la rendición de cuentas, pero el tache de la serie se lo lleva el payaso del Partido Verde, durante la comparecencia de Silva Perezchica, casi para finalizar, Sergio Augusto López Ramírez quiso hacerle un cuestionamiento pero como llegó más de una hora tarde a la sesión no se registró, sin embargo, con Constitución en mano, por sus pantalones y ante la incapacidad de Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado subió a la tribuna y corrió al titular del IEA del estrado pero de poderlo hacer, seguro también lo corre del instituto pese a que fueron amigos en la juventud; y ese es sólo un ejemplo de todo lo que ocurrió ayer, parece mentira, pero es evidente que en el Congresito cuando piensan en la reelección no atan cabos y consideran que se deben a los electores… Lamentable.

Ahí para la otra. Una señal más de que Jaime González se considera el dueño del balón, es el anuncio de que la Comisión de Vigilancia ya no sesionará hoy para recibir al equipo de finanzas, que porque el paquete económico ya fue explicado en sesiones exclusivas a cada uno de los grupos parlamentarios… ajá, cómo no; el secretario de Finanzas ya compareció ante el pleno para explicar el paquete económico… de nuevo: sí, cómo no; y que como no hubo observaciones derivadas de la revisión que la Comisión de Vigilancia hizo al paquete económico, pues para qué cansarse… eso es vacacionar en grande.

Iniciativa. Durante el foro que este jueves llevó a cabo la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género en conjunto con autoridades electorales, su presidente, Mabel Haro Peralta, adelantó que habrá acercamiento con los diputados para presentar una iniciativa para tipificar la violencia política hacia las mujeres como delito penal, ya que según Haro, son mínimas las sanciones previstas en el Código Electoral, que en su artículo 2 fracción XVII define violencia política hacia las mujeres como “cualquier acción u omisión, que basada en el género de una persona, tenga por objeto limitar, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos; o bien, afectar la equidad en los procesos electorales”. La presidente de Aidige dijo que quiere que el proceso iniciado en contra de Aldo Ruiz, presidente estatal de Morena -por no haberle regalado una diputación local-, siente un precedente en ese sentido. Haro Peralta confirmó que impugnó la resolución del INE ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que determinó que el asunto político-personal debe ser atendido por la Comisión de Equidad de Género de Morena, presidida por Jennifer Parra. El argumento de la activista es que no pertenece a dicho partido a pesar de que se le hizo “una invitación a participar y después se suscitaron los hechos”. Hay que recordar que la Sala Monterrey ya había reencauzado a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE el juicio para la protección de los derechos político-electorales interpuesto por Mabel Haro, quien pretendía colocarse como la primer mujer en emplear esta vía. En entrevista, Haro Peralta no quiso decir si además de vengarse de Aldo Ruiz, espera recibir la candidatura a una diputación local que tanto ha peleado.

Lamentable. Total irresponsabilidad de quienes toman como un juego la presencia de bombas en los espacios públicos, cuanto más si se trata de un nosocomio; la mañana de este jueves una llamada de emergencia alertó a las instancias sobre la supuesta presencia de una bomba en el hospital Star Médica que obligó a la evacuación del inmueble, donde no sólo acuden personas con síntomas delicados, sino que hay personas hospitalizadas que fueron víctimas de esto que al parecer sólo fue una mala broma de una empleada. Más tarde, se dijo que la alerta del supuesto explosivo era en la Central Médico Quirúrgica, a la cual, para bien o para mal, no se le tomó tanta importancia como la primera; lo que provocan con esto quienes incurren en este tipo de falsas llamadas es que se replique la fábula de “Pedro y el lobo”, que por jugar tanto con asuntos tan delicados, cuando son verdad no se les da la atención y la importancia debida. Al respecto, el secretario de Salud, Sergio Velázquez García, explicó que en general en los nosocomios se tienen medidas de “Hospital Seguro”, en lo que concierne a la integridad del paciente, se siguen las normas establecidas en materia de esta medida. En una contingencia, como puede ser la amenaza de una bomba, dependiendo de la situación real de la misma, se tiene que hacer la evacuación con aquellos enfermos que se pueda llevar a cabo, con quienes no es posible, como con pacientes graves de terapia intensiva, entubados, sometidos a soporte mecánico de vida, se puedan movilizar: “En un momento determinado se ve cuál es la opinión, del grupo especializado que existe en materia de antibombas; igual que como sucede en otras instancias, hay que hacer un repliegue o evacuación, dependiendo, siempre y cuando se pueda”, detalló Velázquez García. Así, un total desperdicio de recurso económico y humano se registró, cuando hay realmente emergencias y problemas que requieren la atención de las instancias responsables de salvaguardar la integridad de las personas.

La del estribo. Allá en la capital del Imperio, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones legales en materia de delitos cometidos en las carreteras del país, la más relevante es que sea considerado un delito federal el robo al autotransporte; por el momento el robo al autotransporte de carga o pasaje, turismo o transporte privado no se encuentra tipificado en el Código Penal Federal; sobre el asunto, la Canacar informó que los líderes de los organismos del sector del autotransporte se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín, para solicitarle que el dictamen recién aprobado sea turnado de manera pronta para su votación ante el pleno, quizá la próxima semana, para de inmediato ser enviado al Senado para la votación correspondiente. Sopas, perico, y ya nos vamos a descansar, usted haga lo propio, buen fin de semana.

