La Purísima… Grilla: Chí

Fiscal Carnal. El fiscal general, René Urrutia de la Vega, minimizó los comentarios desde distintos sectores de la población y partidos políticos de oposición por su parentesco con la diputada local del Partido Acción Nacional, Cristina Urrutia de la Vega. “Se respetan todas las voces -lo del fiscal carnal- yo creo que es una muy mala referencia de otro lado y de otra circunstancia absolutamente diferente que en mi punto de vista no aplica acá, pero se respeta”, manifestó el funcionario, quien de aquí a que acaba el año, estará atento a endulzarle las orejas a los diputados, para ver si se le cumple que lo reelijan, pues aunque René Urrutia de la Vega había dicho que no, pues más pronto que rápido ya le tomó la palabra a Francisco Martínez Delgado, presidente de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública en el Congresito, quien propuso que no haya que chambearle tanto a eso de la convocatoria de un nuevo fiscal general, y pues ¿a quién le dan PAN que llore, verdad? Pues chí, siempre chí, ya rugió Urrutia de la Vega.

Abusadores. ¿Abuso o una exigencia a sus derechos como consumidores?; son las dos caras de la moneda que se pudieron ver en este Buen Fin, ya que hubo quienes aprovecharon importantes ofertas y los errores de quienes exhibieron precios que no coincidían, es cuestión ética de cada quien exigir que se les respete un precio por mucho, por debajo del valor real del producto, al considerar que no son las grandes cadenas comerciales las que pierden, sino los empleados que fueron omisos o por la presión de los días de alta afluencia de clientes confundieron el punto con la coma o el total con lo que se pagaría por meses. También está el caso de las tiendas comerciales, que pretenden engañar al consumidor con ofertas poco reales o exorbitantes con las que buscan atraer clientes, pero al momento de pagar quieren hacer valer las letras chiquitas o restricciones no especificadas para no respetar el precio; como sea, la Profeco estuvo apoyando a quienes tenían quejas o dudas sobre sus compras, y se puso las pilas la delegación en Aguascalientes para que en un promedio de 40 minutos se lograra una conciliación con el proveedor, en su mayoría favorable para los consumidores, aunque no faltaron los abusadores. Al menos 90 elementos de la Gendarmería vienen a sumarse a las labores de protección y combate a la delincuencia, señaló el comisario Roberto Raúl Rodríguez, quien informó que su estancia en el estado desde hace una semana se debe a la actividad comercial a partir del llamado Buen Fin, por lo que se encuentran recorriendo, desde la semana anterior, los diferentes centros comerciales. Mencionó que además habrá presencia de elementos de la Gendarmería en las puertas de acceso a Aguascalientes, y para dar atención a diversos focos delictivos ubicado en diferentes municipios de la entidad, aunque no se sabe cuánto tiempo estarán brindando el apoyo, sí estarán coordinados con las corporaciones policiacas estatales así como con la XIV Zona Militar.

Otro abusador. Gabriel Arellano Espinosa, ex candidato independiente a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, debe al INE 232 mil 486.32 pesos derivado de irregularidades en las pasadas campañas electorales, que sigue sin pagar más de un año después de que gracias a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le rebajara medio millón de pesos al monto originalmente impuesto (775 mil 108 pesos) por irregularidades como ingresos y gastos no comprobados o no reportados, no presentar avisos de contratación, agendas entre otros. No conforme con el descuento, el expriista impugnó nuevamente el 15 de noviembre la multa, probablemente con miras a rebajar aún más este dinero que de inicio fue concedido al comprobar que no tiene solvencia económica para pagar la multa. Por el momento, los documentos consultados no especifican los motivos del reclamo del ex candidato en el recurso de apelación SUP-RAP-732/2017. Por el momento, los rumores apuntan a que Arellano Espinosa, quien en la pasada elección a gobernador obtuvo 10 mil 500 sufragios (poco más del dos por ciento de la votación), estaría buscando ser candidato a senador y no precisamente por la vía independiente, a ver si los de Morena recogen ese cascajo.

Seguimos contando. ¿Qué plazo tiene el beneficio de la duda? Porque aunque no podríamos asegurar que los índices delictivos han bajado o subido desde la llegada de Antonio Martínez Romo a la Secretaría de Seguridad Pública, pues los datos del Semáforo Delictivo no se han actualizado para entonces, lo cierto es que los intentos de linchamiento siguen ocurriendo y los vecinos de varias colonias siguen pintando sus bardas amenazando a quienes intenten robar en algunas de las casas de la comunidad, además de que al parecer los oficiales siguen sin estar capacitados para atender zafarranchos, como el ocurrido la semana pasada en el Infonavit Morelos.

Ofensa. La Iglesia y su desafortunada postura sobre hechos como la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, mientras promueven su cosificación, ha permitido que se hagan perturbadoras y lamentables declaraciones en torno a hechos de los que adolecen cada día más mujeres en todo el mundo; es preocupante que ministros de culto, como el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, culpen a las mujeres de ser asesinadas. “De parte de la mujer puede haber cuando menos imprudencia, con cualquiera que sale bien vestido, se compromete, se enganchan; allá en Ciudad Juárez se hizo un experimento, como estuve allá seis años lo sé, cuando las muertas de Juárez que las mataban y las enterraban; vistieron a un policía joven, bien parecido, lo vistieron de civil, le dieron un Grand Marquis, y lo mandaron por las calles a conquistar muchachas, y las invitaba, las subía al carro y las llevaba a la Presidencia Municipal, cuando ya tenían allá cerca de 40 muchachas o más, les decían: ya ven, con cualquiera se suben, este es un policía, no se pueden subir con cualquiera, por eso las matan”, acusó. Si bien es cada día más apremiante tomar medidas extraordinarias de autocuidado, no se puede inferir que esto ocurra por responsabilidad de la mujer, y se siga dejando de lado las atrocidades que los hombres siguen cometiendo, por tantos feminicidios que no han sido juzgados; siguen libres tantos asesinos de mujeres, y otros incurriendo en lo mismo, al ver que no hay castigo alguno para quienes cometen estos hechos lamentables.

La del estribo. Para quien sí fue Buen Fin, fue para los partidos integrantes del Frente Ciudadano por México y los de Morena. Resulta que todos aprovecharon el fin de semana para aprobarse a sí mismo, el PAN, bajo el férreo control de Ricardo Anaya ya aprobó que irá en coalición, las migajas del PRD que sostiene Alejandra Barrales también formaron migajón para decir sí a la coalición; y ayer, Andrés Manuel López Obrador montó un gran show unipersonal para anunciar su Plan de Desarrollo para cuando gane la presidencia, mismo que no contiene ninguna sorpresa (y tampoco los cómos), su idea es que la austeridad sacará al país del socavón y que se harán hartas obras de infraestructura para llevarnos a… ¿a dónde? Lo mejor del show del tabasqueño, es que definió el método de selección de candidato a la presidencia de la República para los morenitas, será por encuesta… Nos duele la panza de la risa, ¿en serio?, oh, ¿quién podrá ganar esa encuesta?

