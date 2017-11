La Purísima… Grilla: De lo perdido, lo que aparezca

Se lumen proferre. La tolerancia de la intolerancia es incompatible pues el primer concepto se negaría con el segundo, dejó en claro la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) quien rechazó la solicitud del Frente Nacional por la Familia para que Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos argentinos que andan promocionando un libro y cobran por difundir su discurso de odio, realizaran un “debate” (de esos en donde todos están de acuerdo) en sus instalaciones, qué orgullosos deben estar los universitarios por pertenecer a una institución con criterio y un aplauso se merece el rector Francisco Javier Avelar González por no permitir los discursos de intolerancia en su institución, ¡Bravo!… Las quejicas de los conservadores no han faltado, pena ajena (que no tolerancia) para todos esos sinvergüenzas que se han lanzado a las redes sociales de la UAA para atacar a una institución con un prestigio de 75 años y que ha educado a muchas de las personas que hoy están haciendo grande a esta institución… ¡Sé luz que brille con gran intensidad!

Más sabe el diablo. La sesión de instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, que con un mes de retraso se concretó debido a una probable falta de consenso en el ámbito nacional, fue una muestra más de que la inequidad de género que priva en el sistema democrático. En la mesa principal, solo cuatro de las decenas de lugares fueron ocupados por mujeres: Verónica Esqueda de la Torre, María Edna Elizabeth Meza Pavía, Claudia Rodríguez Loera y Alejandra Leonor Salado Íñiguez, secretaria y consejeras del órgano electoral. Salado Íñiguez, quien tuvo a su cargo el discurso inaugural, aprovechó para decir que la presencia femenina, aunque escasa, es producto de la lucha feminista para abrirse paso en la vida pública del país. El protocolo fue también demostrativo del pensamiento, victimista, delirante y poco autocrítico del partidismo, los representantes -todos hombres- de cada uno de los nueve partidos políticos nacionales hicieron uso de la voz para convencer a los consejeros de que la democracia corre peligro por las malas prácticas que, casualmente, solo se presentan en sus contendientes. Enrique Juárez Ramírez, presidente estatal del PRI y representante ante el Consejo Local del INE, pidió al órgano imparcialidad en el próximo proceso electoral dando por sentado que el aparato democrático se volcará en contra del tricolor, poniendo como ejemplo a la consejera del Estado de México, Palmira Tapia, quien -en sus palabras- a pesar de haber sido designada como resultado de una convocatoria pública, examen de conocimientos, entrevista y ensayo escrito, como todos, se convirtió en objeto de escarnio luego de su comportamiento objetivo en los comicios de este año: “como no combatieron a ultranza al villano favorito, al eterno perseguido de los villanos inquisidores, a mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, como no lo crucificaron siendo inocente, por eso denigran a esta ciudadana consejera”. En la esquina contraria, José Arturo Montoya Contreras, representante del PAN ante el IEE e INE -un joven que se distingue por siempre portar un rosario al cuello- acusó al órgano electoral de haber favorecido al PRI en las elecciones de Coahuila y Estado de México, exigiendo a los noveles consejeros apegarse a la normatividad electoral en lo que llamó la antesala de una elección de estado. Advirtió, al más puro estilo de su dirigente Paulo Martínez López, que no se les entregará un cheque en blanco y que los blanquiazules se mantendrán vigilantes de su trabajo. Y así varios, siguiendo esa línea discursiva, hasta que Armando Quezada Chávez, representante del Partido Nueva Alianza, aminoró un poco las tensiones con algunas buenas puntadas, comenzando por denunciar que no pocos actores políticos sudan calenturas antes de tiempo y comienzan a vomitar descalificaciones que nada abonan a la democracia, “2018 será histórico en la vida política de nuestro país, no solo porque se vislumbra una elección competida, jamás imaginada, sino también porque el costo que se pagó en vidas a la madre naturaleza de manera reciente despertó a la raza cósmica”, dijo, alusivo a José Vasconcelos. El presidente de la Junta Local del INE, Ignacio Ruelas Olvera, el último en hacer uso de la voz, seguramente previniendo lo que dirían los partidos, preparó un discurso en el que respondió que la crisis de credibilidad es una responsabilidad compartida por las instituciones: “La calidad de la democracia depende de la calidad de la vida pública, de las realidades sociales y los derechos; no significa solo soberanía popular, deliberación pública, designación de representantes”, sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Peso sobre peso… Como bien lo comenta Jesús Enrique Ramírez Pérez, líder de la CROM en Aguascalientes, no es posible que se les den todas las facilidades a las empresas extranjeras para instalarse en el estado, sin que esto implique un beneficio real a los trabajadores y a la ciudadanía de Aguascalientes, ya que no compensa los jornales que ofrecen, dado el ínfimo sueldo que ofrecen y los bajos cargos que asumen los locales, pues es en su mayoría los puestos gerenciales son ocupados por los mismos connacionales de quienes vienen a invertir. En este sentido es razonable la exigencia que secunda el líder obrero al presidente de Coparmex, Francisco Ruiz López, de que se incremente el salario mínimo de 80.04 a 95.24 pesos; cantidad que, si bien no es aún suficiente para hacer frente a los gastos del consumo diario y de la canasta básica que aumentan sin medida, sí abonaría a que gradualmente mejore la calidad de vida de las familias. Esta situación no es diferente en el resto del país, por desgracia, y es que el Gobierno Federal alardea en el avance laboral, lo mismo que aquí el gobernador Martín Orozco Sandoval, sobre el empleo que se crea, pero no pagan más de entre uno y tres salarios mínimos.

En chino… Otra que levanta la mano en este tema, la de pedir sueldos a trabajadores de chinos y japoneses, la diputada por Nueva Alianza, Mayela Macías Alvarado, de la gira por China y Japón como parte de la delegación que acompañó al gobernador Martín Orozco, aunque sin dar a conocer los beneficios que la misma trajo a los aguascalentenses, la del Panal comentó que fueron cinco personas, incluido Orozco Sandoval, las que fueron a este viaje, pero dijo desconocer el gasto que implicó la gira para el erario, o sea que se tomó en serio lo de ir de invitada. De manera escueta comentó un proyecto que se planea impulsar en el municipio de El Llano, mismo que tiene que ver con producción agroalimentaria, pero no aportó mayor información de la misma. Macías Alvarado reconoció que fue difícil la comunicación por no hablar inglés, sin embargo, comentó que fue a través traductores que pidió a los ejecutivos de empresas japonesas y chinas que tienen presencia en Aguascalientes, a otorgar mejores salarios. “Sí, les comenté que los sueldos fueran mayores, que necesitábamos que la gente se viera aquí respaldada por ellos que no solamente obtuvieran el beneficio de los trabajadores”, expuso la diputada, y con eso se dio por bien servida acerca de la actividad realizada en la tour asiática de Martín Orozco, seguro cree que con eso basta para justificar el viaje todo pagado.

La del estribo. Será hasta hoy a las 11:00 horas cuando Martín Orozco “ofrezca” una conferencia de prensa sobre los resultados de esa gira, el gobernador regresó desde hace bien mucho de esa tour por China y Japón, al parecer nadie se había dado cuenta.

