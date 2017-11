La Purísima… Grilla: Derechairos

Indigno. Jesús Eduardo Martín Jáuregui explicó que decidió no participar en la convocatoria que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su reelección al considerar que las condiciones no están dadas, además de que es evidente que con las declaraciones que emitió el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez, se está politizando la designación del ombudsman, situación que lamentó. “Es lo peor que nos podría pasar, que se designe por unas características políticas, no académicas o de trayectoria”, el ombudsman señaló de indigna la posibilidad de que el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes se defina por insaculación, esto con base en el panorama que actualmente existe en el Congreso del Estado, al ser necesario que se conjunten 18 votos a favor de una propuesta, pues ningún partido puede conjuntarlos dadas las divisiones en la bancada mayoritaria -que cuenta con trece diputados- y en la priista, lo que traería como consecuencia que se pase a la siguiente etapa que es la insaculación, lo cual señaló como una irresponsabilidad que un cargo público de gran importancia para la ciudadanía, la resuelva el azar. Martín Jáuregui también lamentó que la convocatoria para titular de la Cedha no haya sido respondida por más mujeres, al considerar que en el estado hay varios perfiles interesantes para ocupar el cargo, entre quienes mencionó a Marcela Martínez Roaro, Mariana Ávila y Mabel Haro entre quienes hubiesen podido hacer un buen papel.

Que ni dios lo quiera. El martes se cerraron los registros para las personas que quieren presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una institución que por tradición y definición, ha buscado la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos independientemente de su condición sexual y de género, pero entre los diez aspirantes que se registraron a última hora resonó el nombre de Pedro Edmundo Becerril Alba, quien además de ser integrante de la fundación Pro Vida de Aguascalientes organizó las jornadas de oración frente al Congreso del Estado en contra de que las mujeres decidan por su propio cuerpo junto con su hermana, la miembro del Frente Nacional por la Familia, Rosario Becerril Alba… al respecto al líder estatal de este último grupo, Carlos Villanueva García, se mostró feliz de que personas que predican con su ideología se hayan registrado pues para él, hay derechos “naturales” y otros que no lo son tanto, porque claro, todos los ciudadanos, a pesar de que pagamos los mismos impuestos, tenemos derechos diferentes, menos o más; justo como en esas naciones tan criticadas por los católicos que se basan en la sharía. El dirigente panista en la entidad, Paulo Martínez López, mucho se ha empeñado en denostar a Jesús Eduardo Martín Jáuregui, haciendo una distinción entre los derechos humanos para indicar que el ombudsman defiende criminales, en la mente chiquita del panista seguramente candidatos como Becerril Alba son los adecuados para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿esos sí les gustan a Acción Nacional?, suponemos que sí, porque cuando los chiles en conserva que agrupa el Frente Nacional por la Familia llama sodomitas o dice francas estupideces como que el “homosexualismo” ha aumentado como consecuencia del consumo de drogas, la dirigencia panista no abre la boca en defensa de nadie.

Derechairos. Si se acuerda, hace poco, el Frente Nacional por la Familia promovió un panfleto pergeñado por Agustín Laje y Nicolás Márquez, hicieron su presentación en el Centro de Convenciones y se dijeron ultrajados porque se suspendió uno de sus shows en la UAA, montones de derechairos en redes sociales han querido lucirse como defensores de la libertad de expresión demandando que se les abran las puertas a estos conferencistas para exponer sus mentiras sobre la “ideología de género”; ayer, dimos cobertura a la rueda de prensa donde Carlos Villanueva García presentó su pliego de chantajes con el que amedrentará a los candidatos en el 2018, ahí está la suma de tonterías, el ataque frontal a libertades y derechos constitucionales, la demanda de glorificar a quienes pertenecen a una religión y la exigencia de señalar a quienes piensan diferente a los del Frente; esos derechairos que se rompieron las vestiduras y criticaron a Francisco Javier Avelar porque se suspendió la presentación en la UAA, ¿van a defender a los del Frente?, ¿dirán que es un ejercicio de libertad denigrar al otro?, ¿esas son las “ideas” sobre las que quieren que se discuta?

Machín. Ayer en el Foro: Violencia Política de Género, la diputada priista Josefina Moreno aprovechó el micrófono para calificar de machista a Martín Orozco, después de la sesión de preguntas y respuestas se abrió un espacio para hacer propuestas concretas, con el objetivo de que se trabajaría ellas para presentarlas ante el Congreso, en ese momento la diputada priista fue que se lanzó furiosa contra el gobernador, tachando de machista a la administración de Orozco Sandoval, ¿alguna propuesta?, no, ninguna, su discurso era un alegato partidista fuera de lugar, luego por esos arranques es que distintas organizaciones feministas no se quieren unir a estos foros.

Torta de resistol. Puro atole con el dedo le dieron al pueblo con el ridículo incremento que otorgó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos al sueldo que perciben los trabajadores, sostuvo el dirigente local de Canaco, Rubén Berumen de la Cerda, es una instancia que debería desaparecer, y lo que le cuesta al pueblo invertirlo en algo que deje más provecho, y de burla para los trabajadores calificó las declaraciones de Enrique Peña Nieto al respecto, pues dice que con los poco más de ocho pesos que subió el salario mínimo alcanza; creemos que se refiere a un bolillo, porque ni a la famosa torta de resistol de nuestro estado le llegan con eso; si es así, como ya lo han exhortado en otras ocasiones, no sólo a él, si no a los altos funcionarios, que vivan un día con el salario del pueblo, a ver si tienen la misma opinión. Mientras que Alfredo González González, líder de la CTM en Aguascalientes, consideró los míseros ocho pesos de aumento como un avance, pero reconoció que es necesario insistir en que mejoren los salarios, porque el poder adquisitivo del salario cayó en un 90 por ciento; “con esto empieza a recuperarse, esperamos que el próximo año, igualmente, se esté pensando en dos incrementos; en este año hubo dos, de los 74 a los 80 pesos y luego de los 80 a los 88; vemos esa buena voluntad de todos”, dijo, iluso, con la mirada puesta en su carrito de golf, aunque añadió que son los empresarios quienes están presionando más en el incremento al salario mínimo, como dijo su propio líder nacional, Carlos Aceves, ojalá no sea sólo como una campaña electorera o para atraer los reflectores, y que de verdad tengan conciencia de que en la medida en que los trabajadores tengan un mejor poder adquisitivo, habrá una mejora en la economía en general, en beneficio de todos.

Promesas. A pesar de que el PAN gobierna a un número mayor de ciudadanos en comparación con PRD y Movimiento Ciudadano, el blanquiazul no llevará la batuta en el proceso de selección de candidatos del Frente Ciudadano por México, aseguró Jorge López Martín, diputado federal panista, e indicó que el mecanismo a seguir será democrático y la designación atenderá los principios de equidad, certeza e imparcialidad, por lo que descartó el dedazo que algunos actores políticos han pronosticado, de modo que quienes aspiren podrán contender libremente. Además, prometió que se tomarán medidas para impedir que las estructuras del PRI que lo pueda contaminar. En lo que a sus aspiraciones respecta, López Martín confirmó lo que no era un secreto, que “está listo para cualquier oportunidad que represente seguir sirviéndole a Aguascalientes como servidor público (…), me asumo como actor político y vivo”, aunque no precisó si con los ojos puestos al Senado, que porque no son tiempos para destaparse y prefiere mantenerse respetuoso de la norma electoral.

La del estribo. ¿Le creemos a Jorge López Martín?, lo de sus aspiraciones está claro, lo que no es sobre la percepción del trabajo que hacen los diputados federales panistas por el presupuesto para Aguascalientes, según el legislador él, Arlette Muñoz, Patricia García y Gerardo Salas Díaz se han roto la crisma para obtener más recurso, pero un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018 prevé recursos por 17 mil 485 millones de pesos para el estado, cuando el año anterior fue de 18 mil 541 millones… ¿Cuál aumento?

