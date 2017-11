La Purísima… Grilla: El dueño de la pelota

Suya, no la presta. Para Jaime González de León estar al frente de una Comisión es algo así como la cascarita que se juega en el barrio y él, el chico consentido que tiene el balón, ante los reproches de los diputados que consideran como opaco el manejo de las cuentas públicas del año pasado, el más reciente hecho por el diputado perredista Iván Sánchez Nájera, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, respondió que próximamente tendrán acceso a esa información. González de León les recordó a quienes le piden que comparta la información, que la dinámica de cada comisión la lleva quien la dirige, o sea, quien pone la pelota, por ello, tanto las cuentas públicas como el Paquete Económico son temas en primera instancia de la Comisión de Vigilancia, y que se analizarán en su momento. Acerca de los señalamientos de Iván Sánchez sobre la falta de transparencia en la revisión de las cuentas públicas 2016, “se presta a arreglos políticos con otros liderazgos” el panista manifestó: “mientras yo esté en la presidencia de la Comisión de Vigilancia, no habrá acuerdos de ningún tipo; ya cuando ustedes vean los resultados de las cuentas públicas, se darán cuenta de por qué se los digo”… quién sabe qué quiso decir el panista, la mera verdad.

Para todos tuvo Jaime González de León, pues tras dejar clarísimo que es su balón, se animó a reconvenir a la diputada Citlalli Rodríguez por los señalamientos que hizo también en relación con el Paquete Económico 2018 de la administración estatal, en donde se incluye aún presupuesto al Inagua, el panista aclaró que si bien con la reforma a la Ley Orgánica votada y aprobada en el pleno, dicha dependencia desaparece, esto no será hasta que la misma cumpla con todos los compromisos adquiridos con anterioridad, “tiene situaciones jurídicas, legales muy importantes (…) compromisos con terceras personas que tendrán que liquidarse, y ese proceso se llevará varios meses, tiempo en que este organismo requerirá de un presupuesto que permita cubrir los pendientes”. Ya encarrerado, Jaime González de León justificó el sueldo del jefe del Ejecutivo, que a decir también de la diputada priista, en el Paquete Económico 2018 se señala que el salario pasa de 236 mil a 245 mil pesos mensuales; el legislador desmintió esta información, “yo no he visto esa situación en el Paquete Económico (…) viene un incremento del 4 por ciento exclusivamente a personal sindicalizado y de base, nada más (…) en el tema de incrementos a personal de confianza, jefes de departamentos, secretarios, al propio gobernador, no viene ningún incremento (…) el tema de las plazas, en el Paquete Económico en ningún lado lo veo”, así que, quién sabe, si Martín Orozco Sandoval se propuso aumentarse el sueldo, porque como la pelota está en manos del diputado panista y no la presta, pues poco se puede verificar.

Chisme de redes. El diputado federal del PAN, Jorge López Martín, dirigió un oficio al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio capital, Jesús Adrián Castillo Serna, con el propósito de solicitar una modificación a la nomenclatura de alguna de las vialidades de la ciudad a Miguel Espinosa Menéndez Armillita, en honor al torero fallecido el 6 de noviembre, quien según el panista “(…) fue un ciudadano destacado del municipio por sus grandes logros que obtuvo en el deporte, pues en México se lo considera uno de los mejores toreros del país. El día de ayer (sic) perdió la vida dejando en la sociedad de nuestro Estado un vacío físico más no espiritual”, se lee en el documento. Sin embargo, en el muro de Facebook de Jorge López, el diputado especificó que la arteria de su interés es Adolfo López Mateos. “Un hombre que dio lustre y prestigio a Aguascalientes merece que se le recuerde siempre, en mi carácter de ciudadano propondré a nuestra alcaldesa y al Cabildo, el cambio de nombre de la avenida”, se lee en el post plagado de comentarios negativos, en la línea de “señor diputado, le recomendamos no drogarse tan temprano”. Entre sus argumentos para respaldar el polémico cambio, destaca la columna de la politóloga Soledad Loaeza para Reforma (2009) en la que se asegura que “Es tanta la simpatía que López Mateos todavía despierta, que pocos recuerdan su responsabilidad en el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo, o el misterio que rodeó su lugar de nacimiento. Hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta si López Mateos era mexicano o guatemalteco”. Ayer tanto Martín Orozco Sandoval como María Teresa Jiménez Esquivel estuvieron presentes en el homenaje que se rindiera a Miguel Espinosa Menéndez, pero eso no le bastó a Jorge López y por solicitar el cambio de avenida se le dejaron ir encima quienes traen algo contra el panista, en especial los priistas, quienes vieron la oportunidad de llamarlo oportunista… Lo anotamos nomás por no dejar, porque francamente es un chisme de esos de Facebook que sólo pone en evidencia que la clase política aguascalentense no sabe debatir, ni siquiera dialogar.

Intolerancia. Como tampoco saben debatir Agustín Laje y Nicolás Márquez, quienes en una rueda de prensa convocada por el Frente Nacional por la Familia facción Aguascalientes, no pudieron con la animadversión de los reporteros y mostraron que sus argumentos son tan endebles que cualquier rasguñito a las fantasías que se construyen para combatir la “ideología de género” les mueve el tapete. Los argentinos evidenciaron la poca afección y empatía que tienen con sus semejantes, insistentemente aseguraron que las agrupaciones del movimiento a favor de los derechos de la comunidad LGBT, cuentan con recursos y apoyo, incluso de Carlos Slim, por lo que pueden hacer campañas para denostar su trabajo. ¿Por qué no asumen, que como en otros países, la Constitución en México está por encima de la opinión de los extranjeros sobre políticas públicas? El mismo Agustín Laje reconoció que en nuestro país no pueden hacer ninguna propuesta al legislativo en materia de género. Por lo que como bien mencionaron los medios en la ríspida rueda de prensa, es la primera esencia que deben reconocer, que el quehacer de los ordenamientos gubernamentales con los cuales no tendrían poder; a lo que dijeron sentirse amordazados por el artículo 33 de nuestra Carta Magna. Como control de daños, en la página de Facebook oficial del Frente Nacional por la Familia Aguascalientes, rápidamente comenzaron a subir videos de la conferencia, pero, casualmente, no se transmitió la parte de la conferencia donde hace mención de que los reporteros, que cuestionamos su postura y la ética con que se dirigen, son unos “anoréxicos intelectuales”. Bien triste la actuación de estos “intelectuales”.

La del estribo. Y en la sección respuestas que no son respuestas: el día de ayer con mucha alegría, retomando las cuestiones de Citlalli Rodríguez González, le pudimos preguntar a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel si ya tenían previstos los 300 millones de pesos que le tendría que pagar el municipio a Proactiva Medio Ambiente Caasa en caso de terminar con el título de concesión como lo prometió en su campaña el año pasado a lo que la alcaldesa, notoriamente disgustada, respondió: “Nosotros ya traemos un trabajo, un trabajo previo, posteriormente ya les estaremos dando el análisis y estaremos dando resultados sobre el tema”… pero bueno, al final de cuentas aún no es seguro que se quede o se vaya la concesionaria, pues, el Grupo Interinstitucional de Investigación para la Mejora del Servicio Público de Agua Potable que se creó para tomar o no esta decisión, está en lo suyo.

