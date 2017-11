La Purísima… Grilla: ¡Eeeeeh… Peña Nieto!

La isla de la fantasía. En un mundo color de rosa viven los dirigentes del IMSS, que previo al informe detallado que habrán de realizar al medio día de este miércoles, adelantaron que se ha ejercido más recurso en los últimos dos años, que en todos los ocho años anteriores. Mikel Arriola, director del instituto aseguró que, en 2016, por primera vez, no se usaron reservas del IMSS y que incluso presenta un superávit de operación, con lo cual no estarán de acuerdo los miles de pacientes que a diario enfrentan un verdadero calvario para recibir la atención que merecen, y por la que no se erogan pocos pesos del recurso público. El funcionario federal dijo que a partir de la administración de Enrique Peña Nieto, el IMSS dejó de estar en número rojos, pero eso no se traduce en una mejor atención a quienes requieren del servicio médico en esta instancia pública. “En esta administración se fue disminuyendo el déficit y aumentando el crédito; se fue reduciendo el gasto corriente para que en 2016 tuviéramos un superávit de 6 mil 400 millones de pesos”, resaltó. Dijo que esto ha permitido una inversión mayor al 26 por ciento de lo que se logró en las dos administraciones anteriores; aseguró que se han construido doce hospitales nuevos, 40 unidades médicas familiares con un rango de inversión cercano a los 28 mil millones de pesos en los últimos dos años que se suman a un total de 33 mil millones de pesos en lo que va del sexenio. Si bien es de reconocer la postura del director del IMSS, que es fundamental apostarle a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión y diabetes, que encabezan la lista de enfermedades y consecuencias por las que fallecen los mexicanos, es necesario que haya mayor apertura de los galenos y el personal en general que trabaja en el servicio público, a fin de que se les dé atención oportuna, pues con el largo tiempo que una persona debe esperar para una cita de revisión, sin presentarse con un cuadro sintomatológico, se desincentiva el interés de atenderse de manera preventiva y no cuando ya presenta la enfermedad.

Todos estamos bien… irregulares. Para que Peña Nieto no nos acuse de bullying, vamos a empezar al revés, los municipios de Calvillo y San Francisco de los Romo, casi salieron bien en la revisión de sus cuentas públicas de 2016, el Órgano Superior de Fiscalización, sólo encontró irregularidades por menos de 38 mil pesos en cada uno de esos municipios, ¿qué hicieron bien?, quién sabe, porque a decir de Sergio Escalante Jiménez, titular del OSF, las observaciones son por puras cuestiones técnicas, que porque no saben manejar el papeleo y nimiedades parecidas, pues entonces no podemos saber cómo poner de ejemplo a Calvillo y San Pancho, más allá de lo que diga Escalante Jiménez, una vez que el Congresito terminó de revisar las cuentas de los ayuntamientos, varios exfuncionarios tendrán que devolver poco más de 220 millones de pesos; eche cuentas, en la capital, Aguascalientes, las observaciones son por 161 millones de pesos, y cuatro las dependencias que sumaron la mayor cantidad de esos recursos (Ccapama, 10 millones 200 mil 821 pesos; el Implan, 217 mil pesos; el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, cien mil pesos; y el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, 45 mil 944 pesos.). Tepezalá tendrá que reintegrar 17 millones 874 mil 104 pesos; Jesús María, 15 millones 585 mil 330 pesos; San José de Gracia, poco más de 8 millones; Rincón de Romos, también, poco más de 8 millones; Asientos debe explicar dónde quedaron 5 millones 697 mil 312 pesos; Cosío, 3 millones 546 mil 732 pesos; El Llano, poco más de 2 millones; y Pabellón de Arteaga, 1 millón 144 mil pesos. Ahí nomás.

Inhabilitación por violencia política. Una de las actividades que destacan del foro Violencia política hacia las mujeres: prevención, atención y marco legal ante el 2018, que se realizará el miércoles 22 de noviembre, en punto de las 8:30 horas en el lobby del Congreso del Estado, y en la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, es el tema que se pondrá a discusión entre los diputados de esta legislatura, para poder sancionar con la inhabilitación a quien cometa violencia política contra las mujeres, pues la ley sólo señala multas económicas para quien cometa esta falta, ya sea funcionario público o integrante de algún partido político. La presidente de la Comisión de Equidad de Género, Josefina Moreno, consideró que bien podría ser una iniciativa de ley o un punto de acuerdo, al ser precisamente esto parte de la discusión que se pondrá sobre la mesa, además del número de años de la inhabilitación y en la que participarán también los especialistas ponentes del foro. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral dio palo a la demanda por presuntos actos de violencia política de género y negativa para acceder a la postulación como diputada local interpuesta por Mabel Haro Peralta en contra del presidente estatal de Morena, Aldo Ruiz. La resolución UT/SCG/CA/TEPJF/CG/50/2017 determinó, entre otras cuestiones, que la competente para conocer los hechos motivo de la denuncia es la instancia intrapartidista de Morena. La presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género impugnó el fallo ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en espera de obtener una mejor respuesta que la primera vez que recurrió a dicho órgano de justicia federal, pues cabe recordar que en agosto fue la Sala Superior la que reencauzó el pretendido juicio para la protección de los derechos político-electorales, cuyo objetivo disfrazado de la búsqueda de medidas cautelares para garantizar la participación de las mujeres en los procesos internos de elección de candidatos, estaría persiguiendo en realidad que se amarre su nominación en 2018. Sin obviar, claro, los problemas personales en el telón de fondo de esta cruzada legal.

Privacidad. Ya extrañamos a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, va más de una semana que no ha querido salir a charlar con los medios y es que resulta que la presidente ha tenido sólo agenda privada lo cual es raro, porque inaugurar La Trianada, ir a las jornadas de lecturas en una secundaria y ser la mano santa del sorteo del Servicio Militar no son actividades así como que digamos muy privadas. ¿No será que más bien no quiere hablar con la prensa para no regarla? Pues sólo ella y su costosa Secretaría de Comunicación Social encabezada por Enrique de la Torre de la Paz lo sabrán o tal vez sólo se trata de un nuevo concepto de privacidad, más afín a las redes sociales.

La del estribo. Ante el anuncio que hicieran con tanta anticipación de la visita hoy hoy hoy de Enrique Peña Nieto para inaugurar el Hospital General de Zona #3 del IMSS en Jesús María, pa pronto salieron algunos trabajadores del IMSS a señalar que esa inauguración es balín, que porque el nosocomio funciona con equipo prestado y que el presidente nomás viene a cortar el lazo… Uh, nada les complace, no sean así, dejen que Peña Nieto se ilusione con la apertura de ese hospital, no le digan nada, ya ven que es bien sentido, tampoco le vayan a recordar los compromisos no cumplidos con Aguascalientes, mejor que venga, corte su listón y se vaya, y la fiesta en paz.

