La Purísima… Grilla: Enmendar la plana

Seis toros seis. Aprovechando el levantamiento que realizó Alternativa el sábado 11 de noviembre, con entrevista cara cara en los domicilios particulares de una muestra de 400 electores que se tomó del universo de los 924,400 inscritos en la Lista Nominal de Electores, se plantearon varios escenarios rumbo a las elecciones del 2018, en específico aquella con que se integrará la Cámara de Senadores; hasta ahora varios han levantado la mano, pero ninguno ha sido elegido, así que se hizo un ejercicio de seis escenarios, van los comentarios: Antonio Martín del Campo como posible candidato del Frente Ciudadano por México le gana a los del Revolucionario Institucional, ya sea Lorena Martínez Rodríguez u Otto Granados Roldán, esos son dos escenarios favorables para los partidos del Frente; mientras que para el PRI, se torna un poco más favorable si Lorena Martínez compite contra Javier Luévano Núñez o Jorge López Martín; otra posibilidad para que los del tricolor se lleve la elección del Senado, es que como candidato Otto Granados compita contra Javier Luévano, aunque contra Jorge López como candidato del Frente, se vuelve más pareja la contienda. Habrá que esperar el ungimiento de candidatos por cada una de las organizaciones políticas, pero bien se podría concluir que al Frente, Antonio Martín del Campo le suma, mientras que Luévano Núñez le resta a esa coalición y Jorge López mantiene la intención de voto del frente sin grandes alteraciones. Otra conclusión es que ninguna persona candidata de Morena evaluada en la encuesta resulta competitiva.

Mediocres resultados. Terminó su periodo, pero no puede quedar en un tema mediático las observaciones y señalamientos que se ha hecho en contra de los actuales comisionados del Instituto de Transparencia del Estado; el trabajo desempeñado por María Cristina Díaz León, Ángel Hernández Arias y María Elena Martínez López se ha caracterizado por ser gris y opaco, totalmente adverso a lo que se espera de una instancia que debe velar por la transparencia y rendición de cuentas; además de que en este mismo sentido, poco se ha reflejado del recurso aplicado para el avance en materia en el estado. El coordinador regional de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Fernando Aguilera Lesprón señaló que se buscará se aplique la responsabilidad que tenga cada uno de los comisionados actuales, “lamentable en el proceso no podemos influir, lo llevan a cabo los diputados”. Sobre los siguientes comisionados, indicó que por lo menos buscarán tener supervisión fija de la organización civil, no sólo de Cimtra y quienes acompañan al colectivo, exhortó a la ciudadanía a involucrarse en esta tarea; al ser el ITEA un organismo ciudadanizado, “tendríamos que ser ciudadanos que cuidan políticos, es necesario en este país y este estado donde los políticos sólo visitan a la gente cuando van a pedir el voto”.

Caravana navideña. Pareciera que, ante el inminente receso decembrino, los funcionarios de las tres órdenes de gobierno han apretado el paso, especialmente los que buscan figurar en las elecciones de 2018. Esta vez el diputado federal panista, Jorge López Martín, convocó a conferencia de prensa de último minuto para dar a conocer que la Cámara de Diputados aprobó su iniciativa para tipificar como delito federal los robos al transporte y autotransporte de carga. Detalló que mediante las reformas al artículo 376 del Código Penal Federal se sancionará con dos y hasta siete años de prisión el robo de equipaje; de seis a 12 años, robo contra autotransportistas; 22 si los delitos son cometidos por el crimen organizado y 18 años si hay servidores públicos involucrados. Precisó que, en lo que va del año, se tienen registrados más de tres mil 200 asaltos en vialidades federales. Los robos del hampa carretero equivalen a más del siete por ciento del Producto Interno Bruto, según Jorge López.

Enmendar la plana. Luego de que el fiscal René Urrutia de la Vega atribuyera la falta de resultados en el combate al robo de ganado a la falta de presupuesto de la institución, el gobernador, Martín Orozco Sandoval respondió que “si hay trabajo de las corporaciones tiene que haber resultados y si no hay resultados es porque no hay trabajo”. En pasados días, el hermano de la diputada Cristina Urrutia reconoció que ninguna de las cerca de 200 denuncias interpuestas por abigeato, han arrojado probables responsables detenidos y mucho menos puestos a disposición, lo que achacó a la falta de recursos para invertir en investigación. “No es posible que todas ineficiencias las justifiquemos con nuevas creaciones de burocracia, tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo coordinadamente policías estatales, federales y municipales en el tema de seguridad”, respondió Martín Orozco. Deja pensar que si las posibilidades de reelección de René Urrutia eran mínimas (además de ilegales), ahora son nulas, y es que a pesar de que la bancada del PAN en el Congresito proponía buscar recovecos en la legislación para permitir al actual fiscal anotarse en el proceso de selección, de repente el presidente estatal blanquiazul, Paulo Martínez López, le puso freno al tren del mame con el argumento de que la reelección no está legislada. Al partir de que muchas veces la ley se sigue a letra cuando hay intereses de por medio, deja pensando que el propio gobernador pudo haber marcado línea a sus diputados, o por decir lo menos, otra vez tuvo que salir a enmendarle la plana a sus descuidadas huestes, como hizo Orozco Sandoval también con el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento del territorio Armando Roque Cruz, quien descuidado ofreció una declaración que le abría la puerta al aumento a las tarifas de transporte público, así que el gobernador tuvo que salir a declarar que no era así, que no se iba a estar hablando de aumentos hasta no ver la transformación del servicio, “hasta que no se presente el proyecto del nuevo sistema de transporte público no hay ningún aumento, las quejas siguen, el servicio es pésimo y que lo tengan bien claro también, no habrá ningún aumento hasta que no tengamos muy claro el compromiso”, o sea que, por lo menos, hasta el próximo año. Entonces, hay que agradecer la lentitud del gobierno estatal, porque si los aumentos se van a autorizar hasta que se aterrice el proyecto de movilidad, pues, francamente, podemos respirar unos seis meses más, pues la presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso, Guadalupe de Lira, externó que aún se encuentran a la espera de que Martín Orozco les haga llegar su propuesta en el tema de la Ley de Movilidad, para después determinar si se autorizaría el incremento a la tarifa: “de hecho es por eso que me sorprende esa noticia, porque eso se había acordado (…) dimos a conocer que solicitábamos que se nos diera de manera oportuna para darle un buen estudio y presentar algo digno para Aguascalientes. Y no nos han dado fecha aún”. Dijo que la mencionada solicitud fue realizada desde hace dos meses aproximadamente, a ver si no le salen a enmendar la plana a la diputada panista.

Papa caliente, una más de Armando Roque Cruz, resulta que al titular de Seguot salió a comentar muy orondo que sí hay elementos jurídicos para revocar cerca de 300 concesiones de taxi de las 418 que otorgó la administración de Carlos Lozano de la Torre, y que ese sustento es que no se entregaron legalmente, ya que no existe un dictamen del Consejo Consultivo del Transporte, el asunto de las concesiones ha marcado casi toda la administración de Martín Orozco y sus empleados nomás no la han podido resolver, ante un caso tan evidente de corrupción, tanto Javier Luévano como Armando Roque nomás se han estado jugando a la papa caliente, el secretario de Gobierno estatal tras prometer las perlas de la virgen y dejarse amedrentar por seudotaxistas que le querían sacar otras concesiones, aventó la toalla a Roque Cruz y el de Seguot nomás no da una, es decir, meses para darse cuenta de lo obvio y, peor aún, todavía agregó que será hasta el 31 de diciembre cuando se concluya la revisión de todos los expedientes de las concesiones para, ¿qué cree?, sí, regresarlos a la Secretaría General de Gobierno, que será la encargada de resolver si se retiran o no… Mta.

La del estribo. No le debe bastar a Antonio Martín del Campo tener buena imagen entre los posibles electores, así que en el afán de mantenerse en el top of mind, tomó el teléfono para llamar al programa de radio Más allá de la noticia y recordar el interés de Aguas de Barcelona para sustituir a Caasa… sí, la empresa que está ligada a Odebrecht; o sea, si ya hace meses la administración de María Teresa Jiménez había desmentido el interés de traer esa empresa a Aguascalientes, ¿qué gana el exalcalde con sacar el tema de nuevo?, ¿acaso desmentir el desmentido? Saaaaaaaaaaaabe.

@PurisimaGrilla