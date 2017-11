La Purísima… Grilla: Lástima, Margarito

Que dijo mi mamá que siempre no… El presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, dejó claro que no está detrás de la intención del grupo parlamentario blanquiazul de impulsar la reelección de René Urrutia de la Vega como titular de la Fiscalía General del Estado, que no, que ya lo pensaron bien y que el fiscal ni se alborote, con todo y que el tema fue puesto en la mesa por el diputado Francisco Martínez Delgado, el dirigente panista dijo no compartir y avisó que Acción Nacional no impulsará ninguna reforma legal para hacer posible la permanencia del hermano de la diputada también panista Cristina Urrutia en el puesto; ¿a qué la declaración de Paulo Martínez, quién puede saberlo?, pero de que es innecesaria, lo es, la Ley es clarísima: “Quien se haya desempeñado como Fiscal General del Estado, no podrá ser reelecto en el cargo”. Ahí está, ¿para qué hacer olas?, también quién sabe, suponemos que eso es lo que pasa cuando declaras por declarar, solito te exhibes, como lo que señaló el dirigente panista sobre la renovación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Martínez López se fue de boca e indicó que Eduardo Martín Jáuregui “se ha dedicado a proteger a quienes hacen daño, qué bueno que concluye su periodo”, la acusación contra el ombudsman es vergonzosa y sólo muestra que los panistas no tienen idea de qué hablan, en este y muchos otros temas. Ya después de denostar a Martín Jáuregui, Paulo Martínez hizo un llamado al Poder Legislativo a dar seguimiento a las cuentas públicas que están por ser presentadas al pleno y que cada una de las observaciones sean canalizadas a la Secretaría de Fiscalización y a las contralorías municipales, para que sean revisadas con puntualidad y se tomen las acciones legales contra quien resulte responsable, sin importar si es Carlos Lozano, Francisco Chávez o Antonio Martín del Campo… Ay, ajá.

Arrancan. Listos están prácticamente todos los presidentes municipales para atraer los reflectores con el informe del primer año en el ejercicio de sus funciones como administradores de los bienes del pueblo; el primero en subir al pódium a ensalzar lo que ha hecho por la gente de la Tierra de la Guayaba, es Adán Valdivia López, alcalde de Calvillo, ejercicio que se llevará a cabo el viernes 24 de noviembre a las 18:30 horas en el Domo Cultural y Deportivo; la siguiente semana, el lunes 27 de noviembre, toca el turno a Omar Israel Camarillo, presidente municipal de Tepezalá; Lorenzo Martín Carrillo Lara, de Asientos; y Ramiro Salas Pizaña, de El Llano, quienes acapararán cámara y micrófonos a las 10:00, 12:00 y 14:00 horas, respectivamente. El viernes 1 de diciembre hacen lo propio los alcaldes de Cosío, Juan Manuel Villalpando Adame, a las 10:00 horas; Javier Rivera Luévano, de Rincón de Romos, a las 12:00 horas; María Cristina López González, de San José de Gracia, a las 14:00 horas; y Cuauhtémoc Escobedo Tejada, de Pabellón de Arteaga, a las 18:00 horas. Finalmente, el lunes 4 de noviembre, darán la cara a quienes los eligieron para ocupar dicho cargo, María Teresa Jiménez Esquivel, alcaldesa de la capital, a las 10:00 horas; Irais Martínez de la Cruz, de San Francisco de los Romo, a las 13:00 horas; y Noel Mata Atilano, de Jesús María a las 18:00 horas. La pregunta es si habrá de verdad algo que informar, sobre todo los alcances en materia de seguridad, cuando en todo el estado se reportan altos índices delictivos, los presidentes municipales reconocen un grave problema de drogadicción en adolescentes y jóvenes, pero no atenciones al respecto. Además de ello sería bueno que dieran cuenta de lo que van a hacer para que se clarifiquen las observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización por cuantiosas cifras que no coinciden en el ejercicio público de quienes los antecedieron, o ¿piensan callar para no ser señalados y perseguidos por esto mismo cuando concluyan su administración?

Calmantes montes. Todo tranquilo en la frontera con Zacatecas, aseguró el alcalde de Asientos, Lorenzo Martín Carrillo Lara, pero eso sí, dijo que para continuar así, solicitó al gobierno estatal que les apoyara, y el respaldo lo reciben por parte de la Policía estatal, con permanentes rondines por el área, “afortunadamente ahorita ha estado tranquilo, no ha impactado en la parte norte lo que ha está sucediendo en Jalisco. Hasta el momento no hemos tenido reporte alguno de situaciones de ese tipo”. El presidente municipal detalló que esta demarcación municipal cuenta con 51 elementos policíacos, mientras que en la academia se encuentran seis más, con la esperanza de que concluyan con su preparación y se integren a los policías ya existentes; al respecto celebró que los requisitos para ingresar a esta carrera se hayan flexibilizado, ya que ello que más jóvenes sean reclutados. Destacó que inclusive se consideró un mayor presupuesto para esta área en el Paquete Económico 2018 del Ayuntamiento, a fin de que estos seis elementos sean contratados de inmediato luego de concluir el curso de capacitación, y para el 2018 tienen proyectada la contratación de por lo menos otros seis elementos más; para lo cual se ha considerado un presupuesto cercano al millón de pesos. Respecto al número de policías, Carrillo Lara apuntó que hacen falta por lo menos el doble de los que hay en la actualidad, es decir, 110 elementos, y en cuanto a patrullas, destacó que se cuenta con las unidades suficientes, pues por ahora están en funciones 20, que se encuentran en condiciones para operar, al tratarse de unidades de modelos recientes, “son modelos nuevos que están en condiciones de trabajar”.

Autonomía e independencia. Ayer la Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró su autonomía y el rector Francisco Javier Avelar González aprovechó el momento para recordar que la institución basa la calidad de su educación en este precepto; sin embargo, él sabe que este valor universitario siempre está presionado por intereses externos y ¿cómo no? Si el número de votantes que contiene es mayor que los habitantes de varios municipios del estado, lo cual sin duda ha sido aprovechado por alguno que otro político pillo que les ha querido vender el cielo y las estrellas a los gallos, como el diputado local perredista Iván Sánchez Nájera, quien desde que llegó al Congreso pugnó por congelar el aumento a la colegiatura de la UAA, lo cual pone en riesgo las finanzas y podría orillar a las autoridades de la universidad en un futuro a que necesiten más apoyo del gobierno estatal, lo cual a su vez, puede comprometer la autonomía de la institución, una de las que mayor autonomía goza en el país gracias a su considerable independencia financiera… Ven como sí se pone en riesgo a la autonomía con esa clase de decisiones, pero eso parece importarle poco al perredista con tal de obtener algunos likes en su Facebook.

La del estribo. De 88.33 pesos diarios será el salario mínimo a partir de diciembre… el aumento de unos cuantos pesos bastó a Enrique Peña Nieto para echar las campanas al vuelo y celebrar que la comisión encargada de decretar los aumentos lo hiciera, según el presidente, no se trata de un ajuste menor… “El salario mínimo debe ser una retribución justa y después de décadas de rezago ya estamos avanzando en esa dirección”, dijo Peña Nieto, no pos… En fin, nosotros estamos impacientes, ya queremos que sea diciembre y con ese aumento de 8.32 pesos ir a comprarnos casi un kilo de tortillas, que es a lo que equivale ese ajuste.

