La Purísima… Grilla: Los tacos de lengua

Somos amigos y ustedes amigos… Se cumplió, el viernes, en nombre del gobernador Martín Orozco Sandoval, el secretario de Gobierno, Javier Luévano anunció los cambios en el gabinete: Lourdes Murguía Ferreira al Instituto Aguascalentense de las Mujeres; Martha Márquez Alvarado a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Julio César Medina a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social; y Manuel Appendini Carrera a la Coordinación de Comunicación Social. No se permitieron preguntas en la presentación de estos cambios en el gabinete, así que nos quedamos sin saber cuáles serán las sanciones a Ruth Pérez Cedillo, tampoco por qué no se tomó en cuenta para el IAM ninguna de las propuestas de las mujeres organizadas, ni las razones por las que Miguel Ángel Martínez Berumen y Adriana Jurado fueron despedidos, lo que permitió la especulación sobre los motivos de Martín Orozco sobre los cambios; por lo pronto, a los “nuevos” funcionarios les comenzaron a brotar amigos por todas partes, bueno, de Manuel Appendini no podemos saber, porque tiene bloqueados de sus redes sociales a quienes pertenecen a La Jornada Aguascalientes, pero sí podemos saber que es uno de los nombramientos más aplaudidos, con razón, por el prestigio que acompaña su carrera profesional y su labor por hacer del periodismo algo profesional en un ambiente poco propicio a la crítica, varios calumnistas que durante la administración orozquista se han quejado del manejo del convenio publicitario gubernamental con los medios y que abiertamente defienden la existencia del chayote se apresuran a festejar la llegada de un periodista a la oficina de Comunicación y señalan que ayudará a que mejore la devaluada imagen del gobernador ante los medios… Achis, ¿a poco era culpa de Adriana Jurado?, como sea, a Appendini Carrera le tocará lidiar con la parte administrativa del puesto y con la veleidad de los directivos, muchos de ellos todavía ejerciendo una especie de periodismo más parecido a novio machista: entre el chantaje y la adulación.

Contraloría. A quien se le han desaparecido un puñado de amigos es al dirigente de Coparmex, Francisco Ruiz López, pues fue el primero en indicar el rompimiento del compromiso de Martín Orozco al despedir a Miguel Ángel Martínez Berumen, quien era una propuesta ciudadana, y colocar en ese lugar a un colaborador fiel, Martha Márquez Alvarado; todo nombramiento merece el beneficio de la duda, sí, pero también la exigencia de la memoria, quienes justifican el despido de Martínez Berumen que porque no había dado resultados en el establecimiento de delitos a perseguir cometidos por la administración de Carlos Lozano de la Torre, no pueden hacer a un lado que la función de la Sefirecu es la de una contraloría, con el objetivo primero de “vigilar y controlar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal”, que es el conflicto de interés señalado por Francisco Ruiz, además, echar las campanas al vuelo sobre el pronto esclarecimiento de si se cometieron o no actos de corrupción el sexenio pasado gracias a la llegada de una panista a esa dependencia, huele más a venganza política que a rendición de cuentas, y no por “perseguir” los actos ilícitos cometidos durante el sexenio lozanista se puede dejar de exigir que se vigile de manera imparcial el actuar de la administración actual.

Primerísima. Justo para no alimentar la especulación hizo falta una exposición de motivos durante la presentación de los nuevos integrantes del gabinete, para no permitir que se le impusieran fardos imaginarios a los que llegan y no se piense que quienes se van lo hacen libres de culpa o sin ninguna consecuencia, en su caso, por su mal proceder; pero quizá lo más importante, justo por la proximidad de la elecciones, es el tiempo que durarán en su cargo los candidateados Martha Márquez Alvarado y Julio César Medina; nos queda claro que la posibilidad de esas candidaturas que se le achacan a Martín Orozco no son su responsabilidad, pero si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces, bueno, entonces sí merece una consideración.

Hablando del rey de Roma. Es necesario que se incentive el voto convencidos de que con ello se logrará un cambio favorable para el país, entre menos gente participe en las urnas, más predecible es para los partidos políticos con sus modelos económicos y estadísticos conocer los resultados de las elecciones. No podemos como sociedad consignar el gran despilfarro de dinero que se hace en las campañas, aún y cuando es una premisa que el partido gana es el que más dinero tira a la basura, si no hay interés y el compromiso de alzar la voz con un sufragio responsable. Como bien dijo el presidente de Coparmex en Aguascalientes, Francisco Ruiz López, es necesario incentivar con perfiles y candidatos que surjan de la ciudadanía, no de los grandes apellidos, con los que la gente se sienta identificada y representada. Es momento de que los partidos jueguen bien sus cartas y analicen quién representará mejor su ideología política, pero con la mejor representación hacia el pueblo, no al que tenga más posicionamiento dentro del partido. Ruiz López exhortó a postular a quien tenga mayor experiencia, mayor grado de responsabilidad, quien haya demostrado en su vida profesional un buen desempeño; hay bastantes funcionarios que se pueden calificar por haber hecho mal uso o malos manejos del recurso público, como están saliendo a relucir en las auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización, pero de nada sirven los señalamientos si no se llevan a cabo las denuncias correspondientes para que quienes resulten responsables paguen como lo marca la ley.

Reprobados en transparencia. Reconoce la diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares que el Congresito ha sido cuestionado durante toda su gestión, de manera permanente y cotidiana, por la falta de transparencia en la información que manejan, esto luego de la evaluación reprobatoria que obtuvieron por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) capítulo Aguascalientes. Apuntó que no existe ninguna razón para que esa información no esté en la página oficial del Poder Legislativo, ya que todos los diputados entregan la información que de manera sistemática tienen que generar, al señalar al área administrativa como la responsable de tener actualizados datos y al alcance de la ciudadanía. Elsa Amabel Landín dijo no considerar que esta situación se dé de manera dolosa, pero sí representa una gran falta de responsabilidad, pues mes con mes los legisladores entregan la información, lo que podemos poner en duda, porque ahora resulta que la culpa siempre es de los de abajo, y si la priista, como diputada, no ve publicada la información que supuestamente entrega, ¿por qué no se ha quejado?, ¿no será que es más fácil culpar a la mayoría panista? o como decimos los que sí andamos en transporte público: de lengua me como un taco.

Ponerse las pilas. El alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, aseguró se quiere sentar un precedente al respecto en el municipio, por lo que ya se presentaron las denuncias por las deudas heredadas por dos administraciones pasadas y que podrían implicar a los de la gestión anterior por omisión a estas faltas. Se debe exigir a los funcionarios que se pongan las pilas, se cobijan unos con otros para seguir viviendo del pueblo y entre ellos mismos no señalan las omisiones de los representantes anteriores para no ser medidos con la misma vara en lo sucesivo, sin embargo, el pueblo es el que sigue sufriendo por los desfalcos millonarios a las arcas públicas.

La ley es diferente para ellas. El escándalo que quisieron levantar este fin de semana varios medios de comunicación luego de que la Dirección de Reglamentos clausuró un bar denominado Bongo, porque en su interior se presentaron desnudos masculinos de bailarines para el público femenino lo cual podría ser calificado como una incumplimiento de la ley de esos que son casi forzados toda vez que “la prostitución”, así descrita en el Código Municipal, está reservada exclusivamente para la Zona de Tolerancia, a donde sólo se permite el acceso de público masculino en búsqueda de mujeres, con lo cual el municipio ignora las necesidades de los grupos menos favorecidos y privilegia institucionalmente a los hombres heterosexuales… cabe señalar que esto último no está clarificado en el Código Municipal, donde sólo se hace referencia a la Zona de Tolerancia en dos ocasiones y de manera bastante superficial, ¿Será la administración de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel la que entre a esta necesaria discusión? O como buen gobierno mochista ¿preferirá hacerse de la vista gorda?

La del estribo. Con motivo del décimo aniversario de Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el diputado federal y secretario general de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dictará la conferencia Cultura como respuesta a la emergencia nacional, hoy a las 17:00 horas, en la Aula Isóptica 2 del Edificio Polivalente de la UAA. Va a estar bueno, ahí nos vemos.

