La Purísima… Grilla: Morales y López, gemelos

Igualitos. En Aguascalientes, José Luis Morales y Andrés Manuel López Obrador tienen el mismo poder de convocatoria, al menos así quedó demostrado este fin de semana, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional reunió casi 800 morenitas en Calvillo y antes de repetir el discurso de siempre, le dio la bendición a Héctor Quiroz García, el dirigente del Partido del Trabajo que es acusado de un desvío millonario de recursos; mientras que el vendedor de carnitas que conduce una revista sensacionalista en la radio encabezó una marcha de un par de cuadras hacia Palacio de Gobierno para demandar a Martín Orozco Sandoval que ya no haya inseguridad en la entidad, ese fue el pretexto, pero en realidad tuvo como propósito hacer un comercial de su programa y decir que hoy destapará un asalto cometido la semana pasada contra cinco familias de empresarios… Ajá.

Calvillo. López Obrador tuvo para todos, desde el apoyo incondicional para Quiroz García hasta el espaldarazo a sus peones locales, Aldo Ruiz y David Monreal Ávila; como ya es costumbre cuando visita Aguascalientes el líder morenita prefiere la reunión íntima, de pocos asistentes, lejos, muy lejos quedaron los tiempos en que los del PRD le prestaban a sus militantes a Nora Ruvalcaba para que el de Tabasco llenara las plazas de esta ciudad, así que en Calvillo, antes de entrar al salón donde tendría su asamble, Andrés Manuel López Obrador fue interceptado por el dirigente estatal del PT, Héctor Quiroz García, quien le llevó de ofrenda alrededor de una centena de petistas; no sabemos qué le susurró el morenita al petista al oído, pero ambos salieron sonrientes, a la prensa, el dirigente de Morena explicó que su partido y el PT seguirán juntos y de la mano, porque los petistas son víctimas de Enrique Peña Nieto, a quien hicieron enojar porque casi hacen perder a su primo Alfredo del Mazo en el Estado de México, según Andrés Manuel todo es una concertada persecución por el apoyo otorgado: “estamos muy conscientes de que se trata de una persecución porque el PT apoyó a la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México y eso molestó a la Presidencia y se dio la orden de perseguir a los dirigentes de este partido, esa es la situación, les inventan delitos, es una represalia, nosotros ya sabemos lo que son esas cosas”; por lo que aunque ya se le esté siguiendo proceso a Héctor Quiroz por los millones de pesos que se recibieron desde Nuevo León para algunos Cendis de la entidad, López Obrador considera que todo está muy raro, pues detuvieron primero al dirigente petista “y no a la maestra Lupita (Guadalupe Rodríguez Martínez), que está siendo acusada como delincuente, de lavar dinero, cuando es una mujer honesta que lo único que ha hecho es promover la educación, los fondos que se manejaron fueron dedicados a los Cendis”. El chiste es que Andrés Manuel ya perdonó, incluso se igualó a Héctor Quiroz al señalarlo como víctima de una represalia: “ya nosotros sabemos de esto porque hemos padecido de acoso, a mí me han denunciado como luchador social, en una ocasión me presentaron 10 averiguaciones, me metieron todo el Código Penal, pero son de las cosas que uno tiene que enfrentar cuando se lucha por la justicia y en contra del régimen”. Para continuar con la repartición de bendiciones, durante la asamblea informativa, López Obrador sólo tuvo buenas palabras para el denostado presidente local de Morena en Aguascalientes. Aldo Ruiz, quien nomás aguanta los trancazos, así como para el enlace del centro con la entidad, David Monreal Ávila, es decir, aunque Nora Ruvalcaba quiera, no habrá cambios en la dirigencia de ese partido en Aguascalientes, por lo que difícilmente remontará en las preferencias electorales en el 2018

Se ve se siente, José Luis está presente. Dicho por él mismo, el locutor hizo público el rumor de que Morena se le había acercado para ofrecerle la candidatura al Senado, José Luis Morales, ya apostado frente a Palacio de Gobierno después de caminar algunas cuadras detrás de su camioneta, desestimó la invitación y dijo que le daría asco estar en la oficina del gobierno estatal, al igual que Andrés Manuel, el locutor no logró reunir los cientos de miles de personas que había prometido y anunciado, apenas entre 400 y 600 personas lo persiguieron por unas calles del centro hasta llegar a la Plaza de Armas, en una desangelada manifestación en contra de… pues quién sabe, el patiño de locutor y dueño de la franquicia Politik millenial, Manene F. Díaz, aseguraba que no era para loar a José Luis Morales, sino para quejarse de la inseguridad, pero el vendedor de carnitas se apropió de la marcha y la quiso vender como un reto personalísimo a Martín Orozco Sandoval, subidos ambos en el huacal de haber reunido, con engaños, miles de firmas para que se retire presupuesto público a los partidos políticos, creyeron que el domingo colmarían la Plaza de Armas y les abrirían a todos ellos las puerta del Palacio; no resultó así, aunque, seguramente lo que escuchará hoy a través del programa de José Luis Morales es que colmaron la plaza y que fueron miles de miles quienes marcharon, aunque los únicos beneficiados por esta protesta fueron el vendedor de bolis y otro que hizo su agosto vendiendo veladoras. En ocasiones, eran más los representantes de los medios de comunicación que los mismos marchantes los que iban por la acera, buscando la declaración fogosa del locutor, quien ya nos ha acostumbrado a insultar al gobernador y, extrañamente, no mencionar a la presidencia municipal de Aguascalientes (ah, es que con esa administración sí tiene convenio) y, para ser sinceros, fue decepcionante, un asoleado José Luis Morales no quiso entrarle a la fiesta de declaraciones, a pesar de que su patiño Manene F. Díaz bajaba la mirada y se iba de lado para no quitarle los reflectores y cederle el micrófono. En resumen, una gran chapuza, sin importar que algunos quieran legitimar la marcha porque era en contra de la inseguridad, aunque digan que “las causas de la inconformidad social no se demeritan”, lo cierto es que la centena que ayer marchó estaba compuesta por radioescuchas acostumbrados a que se les insulte para obtener un par de boletos para el baile popular, que quienes llegaron a las puertas de Palacio, sólo sabían gritar que se veía, se sentía, que José Luis Morales estaba presente, a los que si sumamos a los taxistas empeñados en torturar a sus pasajeros, nos da un número bastante aproximado del tamaño de la audiencia de las “noticias” en La Mexicana. Mucho tendrá que explicarle el patiño Manene F. Díaz a su patrón acerca del número de jóvenes que no asistieron a la marcha, y seguro el locutor no se va a tragar el cuento de que les hackearon la página y ese tipo de pretextos que se inventan cuando no tienes el respaldo popular. Ouch.

Aguas politizadas. Es inconcebible que mientras que Aguascalientes es de los estados que más plantas de tratamiento registra, éstas no se pongan en marcha por falta de recursos para su mantenimiento, y peor aún, que el líquido que se trata termine nuevamente en las cuencas, con lo cual los únicos beneficiados son los habitantes de Jalisco, a quienes el Gobierno Federal les pretende otorgar mayor recurso para la construcción de la presa El Zapotillo. Además de que evidentemente la situación hídrica por la que atraviesa nuestro estado no es la mejor, ya que el agua se extrae cada vez a mayor profundidad, con una carga importante de metales pesados, los cuales han sido insistentemente señalados como responsables de la alta incidencia de padecimiento renales, principalmente en el municipio de Calvillo, la escasez del vital líquido es cada día mayor. Esto sin tomar en cuenta el daño que también causa a nuestros vecinos de Jalisco, que se vierta el agua al río San Pedro con destino a esta nueva represa, pues la pretensión de esta construcción en la cual el dicho gobierno erogaría mil 530 millones de esos, condenaría a la desaparición de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmajero. No politizar el tema del agua, pide regidor perredista. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado capitalina, presidida por el regidor Óscar Salvador Estrada Escobedo acordó no politizar el tema de la concesionaria prestadora del servicio de agua, por lo que tras la exigencia de la legisladora Citlalli Rodríguez González, quien urgió a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel a cumplir su promesa de campaña y rescindir la concesión a Caasa, expresó, “el Comité Interinstitucional nos dimos a la tarea de no politizar más el tema, lo han politizado ya demasiado, el PRI pretende politizarlo aún más (…) haría un llamado al PRI de abstenerse de hacerlo, tiene tres regidores en el Cabildo, tiene un integrante en este mismo grupo que sabe de los trabajos profesionales que se están llevando a cabo”. El perredista pidió dejar que las instituciones vayan avanzando, pues si bien van “un poco lentos”, aseveró que realizan un trabajo profesional. El perredista afirmó que si bien existe una propuesta para cambiar a Caasa, como grupo se propusieron la tarea de elaborar un ‘libro blanco’, pues para tratar de dar solución a la problemática del servicio del agua, consideraron necesario el tener una cartera de opciones, a partir de la cual el Cabildo sabrá qué decisión tomar, con base en que lo primordial es que haya una mejoría en el servicio. Ay, ajá, lo que tiene que hacer Óscar Salvador Estrada para seguir de quedabien.

La del estribo… Cuéntelos, cuente a todos los que están exigiendo a Francisco Javier Avelar González, rector de la UAA, que explique por qué se les cerraron las puertas a las huestes del Frente Nacional por la Familia, sí, son unos poquitos, muy poquitos, que, disfrazados de defensores de la libertad de expresión, lo único que hacen es rendir tributo a las malas mañas de Juan Dabdoub Giacoman; de esa calaña.

