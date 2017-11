La Purísima… Grilla: Muchas preguntas

Enroque. Hoy muy temprano en el salón Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno, el secretario General de Gobierno, Javier Luévano Núñez, hará un anuncio con “relación a la estructura de la administración pública estatal”, el reportero Gilberto Sánchez Triana “quemó” el importantísimo anuncio, indicando cuáles serán los cambios que se harán, citamos el texto publicado en AlChileAguascalientes: “El lugar de Ruth Pérez Cedillo en el Instituto de la Mujer lo ocupará Lourdes Murguia Ferreira. Martha Márquez Alvarado deja la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (SEBIDESO) para ocupar el lugar de Miguel A. Martínez Berúmen en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU). Julio César Medina deja la Secretaría del Medio Ambiente y tomará las riendas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Adriana Jurado deja la Coordinación de Comunicación Social y será relevada por el también periodista Manuel Apendinni”.

Impunidad. De confirmarse estos cambios, hay varias preguntas, ¿se irá impune Ruth Pérez Cedillo tras chocar una patrulla con un auto oficial por manejar en estado de ebriedad?, no sólo eso, tras el escándalo por su conducta, quedó claro que el IAM está en riesgo de perder fondos federales porque la titular fue incapaz de realizar la tarea encomendada, ya renunció por “motivos personales”, ¿se va a ir así? La llegada al IAM de Lourdes Murguía Ferreira no tienen nada que ver con las cuatro propuestas que se presentaron a Martín Orozco Sandoval por parte de varias decenas de ciudadanas organizadas a favor de los derechos de las mujeres de Aguascalientes, que incluían los nombres de Elsa Carolina Guzmán Martínez, Mabel Guadalupe Haro Peralta, Verona Valencia García y Alma Hilda Medina Macías, es decir, no se consideró en absoluto la propuesta ciudadana, aunque Murguía Ferreira cumple con las características que se habían solicitado, fue la primera titular de ese organismo, durante el gobierno de Felipe González González. Y sobre la atención a las propuestas ciudadanas, el que Martha Márquez Alvarado deje la Sebideso para irse a la Sefirecu, deja fuera a Miguel A. Martínez Berumen quien fue propuesto por el Comité Ciudadano Anticorrupción, el que Orozco Sandoval haya dejado que ese organismo le propusiera una terna para de ahí designar al titular de la secretaría se había presumido como una muestra del compromiso de esta administración con la rendición de cuentas; no nos queda claro cómo es que la llegada de Márquez Alvarado pueda sostener eso que tanto se presumía, sin descontar que es posible que deje el puesto en días próximos porque Martha Márquez es una de las candidatas orozquistas para irse de legisladora federal, mismo caso de Julio César Medina, quien brincó de la Secretaría del Medio Ambiente a la Sebideso, pero suponemos que en calidad de mientras, porque es otro de los nombres que se mencionan como parte de las cuotas del gobernador en las candidaturas a diputaciones federales. La salida de Adriana Jurado de la Coordinación de Comunicación Social ya estaba anunciada, desde hace semanas Raúl Muñoz firmaba como encargado del despacho y, de ser cierto el reporte de Gilberto Sánchez Triana será relevada por Manuel Appendini, el periodista tendrá mucho trabajo a su llegada a esa oficina y, sobre todo, tendrá que lidiar con el conflicto de interés que implica el ser dueño de una revista… no va a ser sencilla la presentación de estos cambios en el gabinete de Martín Orozco Sandoval, habrá que esperar la sesión de preguntas y respuestas.

Tropiezos. En medio de mucha rispidez, este jueves se llevó a cabo la instalación del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, con la ausencia de la mayoría de los diputados locales y del gobernador Martín Orozco, quien solo un día después de pedir a los magistrados no utilizar el puesto para enriquecerse, acudió a la Ciudad de México a gestionar recursos federales. Durante la sesión de instalación del órgano conformado por Claudia Díaz de León González, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez y Héctor Salvador Hernández Gallegos, este último en calidad de presidente defendió ante los medio de comunicación la búsqueda de un mayor presupuesto: “Es como en tu casa, tú defiendes a tu familia a capa y espada y no me importa lo que digan, porque es una obligación que tenemos”. Recordó que los magistrados impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el monto de 5.5 millones de pesos asignado para los tres últimos meses de 2017 por el Congreso local, casi seis veces menor a los 36 millones de pesos que originalmente se pidieron; la pretensión es obtener 24 millones adicionales a los 14 presupuestados en el Paquete Económico 2018. Sin embargo, el 6 de noviembre la Sala Superior dio palo al incidente promovido por los integrantes del TEEA, expediente SUP-AG-52/2017, estimando que el gobernador de Aguascalientes y los diputados locales sí llevaron a cabo las actuaciones encaminadas a generar las condiciones necesarias a efecto de que el Tribunal Electoral local esté en posibilidad de desempeñar las atribuciones que constitucional y legalmente tienen encomendadas, tal y como lo ordenó el 2 de junio. El documento establece que contrario a la dilación reclamada por los magistrados, las propias probanzas acreditan que fue oportuna la actuación de los responsables para dotar de recursos al órgano de justicia local. Por otro lado, Hernández Gallegos prometió ser imparcial y negó las acusaciones sobre sus antecedentes partidistas como representante del PAN ante el Consejo General del IEE, describiendo parte de su trayectoria en el ámbito electoral, que se remonta a 1991: “Yo fui presidente del Instituto Electoral y he tenido otros cargos, pueden ver dónde y cómo vivo, y en verdad hacerme rico en conocimiento sí, económicamente no (…). No soy la madre Teresa, por su puesto, pero trabajamos con el esfuerzo de servir a la gente y las finanzas ahí están, a mí me hicieron varias auditorías cuando fui presidente y no salió nada. No todos los funcionarios venimos a eso”, dijo, en reclamo a lo dicho esta semana.

Por los rincones. Escondidos para este medio han permanecido varios exmilitantes del Partido Verde Ecologista de México desde la semana pasada en que se les ha buscado a fin de ampliar más la información y saber desde los distintos frentes la postura de lo que sucede al interior del partido, como le hemos dado cuenta en La Jornada Aguascalientes en los últimos días, sin embargo no han podido atendernos, por lo que asumimos que evaden las preguntas que al respecto lleguemos a hacerles, pero como bien dicen, el que nada debe nada teme. Específicamente nos referimos al actual delegado de Semarnat, y la subdelegada de la misma instancia, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y Alejandrina Vergara, respectivamente, quienes, a decir de su asistente, se encuentran sumamente ocupados para atender a una entrevista de no más de 10 minutos; ojalá y tras los señalamientos que Sergio Augusto López Ramírez hace al primero de ellos, por lo que calificó como un pésimo trabajo al frente del Verde, y traición al mismo, esperemos que por fin nos dé la cara. Al que tampoco hemos podido contactar es al joven Mauricio Alafita, quien a decir del mismo dirigente del Verde, salió de este partido porque ya comulgaba desde antes con el Partido Acción Nacional; hemos querido conocer su versión de los hechos, pero nomás no se nos ha hecho. Ah qué de veras con los estos políticos.

Albricias. Por fin David Nájera Moreno, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de ley tantas veces prometida y hasta ayer vista, con la que pretende reformas en las leyes 7, 27 y 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a favor del desarrollo rural sustentable. De las propuestas en concreto poco podemos comentar, ya que el documento que desde el Congreso giraron y que consta de ocho páginas, se brinca de la seis a la ocho, por lo que intuimos que precisamente en la hoja siete venía lo fuerte de la iniciativa, luego de la exposición de motivos. ¡qué pena!, pues luego de casi un año como diputado y al ser su única aportación, seguramente las propuestas serán de primer nivel, encaminadas a sacar al campo de Aguascalientes, ¡por fin!, de su rezago histórico.

Allende la frontera… Difícil situación la que tiene Noel Mata Atilano en el municipio de Jesús María, pues al parecer los narcomenudistas ya le han agarrado el modo a los preventivos y se burlan de ellos, pues reconoció que son reincidentes quienes se dedican a ello, pero se las ingenian con alias e identificaciones falsas para que no se les incremente la sanción al identificar que se trata de la misma persona. En nada abonan las laxas leyes del país, que permiten que estas personas, que tanto daño hacen a la sociedad, al envolver a pequeños en las filas del narcotráfico y el consumo de estupefacientes, sigan libres, pues no se les aplican penas más severas; en este sentido, el alcalde exhortó a las instancias competentes a que se pongan cartas en el asunto. Y es que de nada sirve la participación del ejército, el apoyo de otras corporaciones, destinar grandes cantidades de recurso económico en el combate a estos delitos, si al detener a los responsables no pasan más de un mes en la cárcel, se quejó Noel Mata.

La del estribo. En dos semanas Enrique Peña Nieto enviará su propuesta al Senado con el nombre de quién quiere que sustituya a Agustín Carstens, anunció ayer Emilio Gamboa Patrón, y el senador destapó como candidato al Banco de México a José Antonio Meade, ¿se quedan los priistas sin candidato? Lo pensaremos y le contamos el lunes las consecuencias, mientras tanto, buen fin de semana y nos leemos el lunes.

