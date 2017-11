La Purísima… Grilla: Peladito y a la boca

Apuntado en el hielo. En mayo de este año le dijimos que apuntábamos en el hielo una declaración del fiscal general del estado, dijo en ese entonces René Urrutia de la Vega, que rechazaba postularse para ejercer el cargo por un periodo completo de cuatro años, indicó entonces que cuando se postuló lo hizo con plena conocimiento de que su encargo sólo duraría once meses… Bueno, pues no hay plazo que no se cumpla y en febrero del próximo año tendría que irse, un análisis superficial de la labor del hermano de la diputada Cristina Urrutia al frente de la Fiscalía arroja buenos resultados, muy atrás quedaron las tormentas en vasos de agua que algunos hicieron, como Sergio Delfino Vargas, quien muy envalentonado encabezó los esfuerzos por impugnar el nombramiento, nomás para terminar doblando las manitas a cambio de quién sabe qué, atrás quedó también la promesa de los impugnadores de vigilar muy de cerca al fiscal y proponer mecanismos para la siguiente convocatoria y nada, llamaradas de petate. Más allá de esos fuegos y también de la declaración de René Urrutia de la Vega, los panistas ya decidieron que no le van a chambear, que no tienen por qué complicarse las cosas y en vez de iniciar el procedimiento para buscar sucesor del fiscal, van por la reelección, de nueva cuenta el suavecito Francisco Martínez Delgado fue quien dio las pistas de la intención de los panistas, al diputado le parece irrelevante que se tenga que evaluar a René Urrutia, también le parece poca cosa lo que los demás diputados piensen, y en vez de trabajar en la convocatoria, pues mejor buscar la reelección… así piensa el presidente de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública en el Congresito, y Francisco Martínez quiere, además, que se deje al fiscal por seis años, así nomás, peladito y a la boca.

Otra de legisladores. Después de la rebambaramba por el despido del titular de la Fepade, Sergio Nieto Castillo, el Senado volvió a mostrar que quien controla la Junta de Coordinación Política controla a todos, pues ayer se aprobó en lo general la convocatoria para elegir fiscal electoral antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, con 86 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Quienes aspiren al cargo deberán entregar su documentación del 17 al 24 de noviembre, y la Comisión de Justicia entregará el dictamen con los nombres de los aspirantes, a más tardar, el 27 de ese mismo mes. La noticia es que el PRI y el PAN, eso aseguran Manuel Bartlett y Miguel Barbosa, se pusieron de acuerdo para que quien ocupe la Fiscalía encargada de perseguir los delitos electorales, pueda ser alguien con militancia partidista y que haya ocupado cargos de elección popular… Ahí nomás.

Palo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio palo a los magistrados electorales de Aguascalientes en su impugnación al presupuesto de 5.5 millones de pesos asignado por el Congreso del Estado, al considerar infundados todos los argumentos esgrimidos con el propósito de obtener 24 millones de pesos para consolidar el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) en 2018. En sesión pública, los integrantes del órgano de justicia federal declararon improcedente el juicio electoral SUP-JE-64/2017 interpuesto por Claudia Díaz de León González, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez y Héctor Salvador Hernández Gallegos a partir de tres argumentos: uno, el gobierno estatal retrasó la asignación de recursos porque no podía presupuestar hasta que el TEEA estuviera instalado; dos, las propuestas de los magistrados sí fueron escuchadas por las autoridades que las ajustaron a sus capacidades económicas; y tres, los salarios de los magistrados electorales no necesariamente deben ser los mismos que los que perciben los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, básicamente porque desempeñan funciones diferentes. El presidente del TEEA, Héctor Salvador Hernández Gallegos, se defendió de quienes vieron desproporcionado el dinero solicitado contra la carga de trabajo, comparándola con la de la Sala Administrativa, al asegurar que su labor requiere mayor profesionalización e incluso dejó entender que los asuntos que conoce son más importantes que los del otro órgano de justicia. Ahora sí, Martín Orozco Sandoval podrá dormir tranquilo porque no tendrá que recortar dinero a los fondos para proyectos extraordinarios con el fin de satisfacer demandas caprichosas. Puede decirse que el fallo de la Sala Superior ya se veía venir, luego de que a principios de mes también dio palo a un incidente en el que se acusa al gobierno estatal de violentar la autonomía del órgano de justicia electoral, al haber retrasado medio año la asignación de la quinta parte del dinero que se pidió, con argumentos que siguen la misma línea.

Pobrecita. La diputada más buscada en la sesión de ayer jueves fue la panista Norma Zamora, ya que a través de las redes sociales se difundieron audios en los que declara que que tiene comprado a un notario y exige a sus colaboradores crear perfiles falsos para Facebook para hacerse pasar por una diputada rebelde del PAN y poder buscar la reelección, incluso en contra de los deseos de Martín Orozco Sandoval. Ayer, Norma Zamora reconoció la autenticidad de las grabaciones y dijo que ya ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para señalar al responsable de la filtración de audios, producto de dos reuniones de trabajo con sus colaboradores en su oficina, pero aseguró que sus dichos están fuera de contexto y los audios incompletos, quizá, asegurando su posible brinco a Morena, la panista se declaró víctima de un complot, víctima de los intereses de alguien “arriba”, que tiene interés de que no llegue a reelegirse: “Hay alguien muy poderoso detrás de esto pues que no está de acuerdo en lo que vengo haciendo y que no quiere que me reelija, y pues en ese sentido, van a seguir a lo mejor saliendo más audios, más cosas, no es la primera vez, esperamos muchas cosas más”. Norma Zamora reconoció que también ella podría resultar responsable de algún delito luego de los resultados de la investigación de la PGR, en caso de que se compruebe corrupción o robo de identidad. “Yo estoy dispuesta a enfrentar lo que tenga que enfrentar”, ay, ajá, pobrecita, pobrecita diputada; y pobres de nosotros, que seguimos usando información de procedencia ilegal, o por lo menos, de una mano invisible que siguiendo el ejemplo de los gobiernos, distribuye entre los gacetilleros ese material, al fin que nunca se preocupan en saber para quién trabajan.

La pistola. Justo cuando creíamos que no se iba a sumar una raya más al tigre que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por su mal actuar tras la salida de José Héctor Anaya Pérez al ser sustituido por Antonio Martínez Romo, el martes pasado se dio a conocer el caso del Andador Uxmal, donde luego de una riña dos personas resultaron heridas por una bala disparada desde una pistola de un elemento de la corporación municipal, y es que resulta que los policías iban a detener una riña y dos personas recibieron balazos. Según una versión uno de los policías disparó las dos balas al no saber manejar la situación, mientras que la versión oficial versa que los vecinos forcejearon con el policía para quitarle su pistola, lo que ocasionó dos detonaciones; lo que es un hecho es que dos balas que eran propiedad de la SSPM lastimaron a dos civiles.

La del estribo. Para documentar su intención de voto, de los 27 diputados locales, 15 de ellos se niegan a la transparencia, con pretextos y sin justificación, nomás no quieren presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, y son de todos los partidos, de Acción Nacional: Guadalupe de Lira, Francisco Martínez, Guillermo Gutiérrez, y Martha González; los priistas Nidia Acosta, David Nájera, Josefina Moreno, Elsa Amabel Landín y Sergio Reynoso; los verdes Sergio Augusto López y Silvia Alaniz; Mayela Alvarado, María Estela Cortés y Arturo Fernández de Nueva Alianza; y el morenita Alejandro Mendoza… Y sí, muchos de ellos quieren reelegirse, si son incapaces de presentar esa documentación, ¿cumplirán sus promesas de campaña? Para pensarse… Ánimo y buen fin de semana, nos leemos el lunes.

