La Purísima… Grilla: Rituales

Nunca de los jamases. De acuerdo a los resultados del estudio de percepción que estamos presentando esta semana en portada, si hoy fueran las elecciones, en Aguascalientes casi un cuarto de los electores votarían por el Frente Ciudadano por México, el 24.25% pondría una tacha en la boleta a la coalición entre Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática; en segundo lugar, con un 19% estaría el Partido Revolucionario Institucional; el Movimiento de Regeneración Nacional alcanza la sexta posición en las preferencias, con un 12.75, debajo de quienes aún no deciden por quién votarán (15.50%) y quienes lo harán por un candidato independiente; la franquicia que maneja Sergio Augusto López Ramírez en la entidad está en el sótano, con apenas el 0.50% de las preferencias. Los números más altos los consigue el Frente Ciudadano por México entre quienes cuentan con Licenciatura (27.42%) y entre los más jóvenes, ya que el 34.62% de electores entre 18 y 25 años de edad, eligieron a la reunión de esos tres partidos cuando se les preguntó por cuál votarían; mientras que el PRI, que es la segunda opción, despierta mayores simpatías entre los electores que sólo cuentan con la primaria (30.12%), así como entre quienes tienen de 56 a 65 años de edad (28.85%); más allá de los candidatos, por el puro membrete, y sin considerar a quienes todavía no se deciden o no saben, el Frente lleva una ventaja amplia, sobre todo si se considera el rango de edad de los votantes en la entidad. En la encuesta de Alternativa, también se preguntó por el otro lado de la moneda: Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido o coalición NUNCA votaría? Y ahí el panorama vuelve a favorecer al Frente, porque el primer lugar del rechazo, lo ocupa el PRI, con 39.75% de los electores que ni repartiéndoles servilleteros con la carita de Otto Granados Roldán (por ejemplo), cruzarían el logotipo tricolor. Es necesario recordar que la fecha del levantamiento que realizó Alternativa fue el sábado 11 de noviembre, con entrevista cara cara en los domicilios particulares de una muestra de 400 electores que se tomó del universo de los 924,400 inscritos en la Lista Nominal de Electores, así que todavía no se sabía del destape de José Antonio Meade, ni considera que Andrés Manuel López Obrador volverá a estar en la boleta, es sólo sobre partidos la opinión, y ahí Morena sube al tercer escaño en cuanto al rechazo, con el 12.75%, muy cercano al no que daría el 17.75% de los electores al Frente, y al final de esta tabla, vuelve a aparecer el Partido Verde Ecologista de México, con un contundente 3% que nunca de los jamases votaría por los del tucán. Sobre las características de quienes nunca votarían por uno u otro partido, es visible la relación entre la escolaridad y la edad, por ejemplo, el PRI obtiene el primer lugar en este rechazo con un 51.61% entre quienes cuentan con licenciatura y 45.05% entre quienes tienen la preparatoria, mientras que entre el segmento de edad que va de los 26 a los 35, ese no rebasa la mitad, con un 53.49%.

Bienvenido al siglo pasado. Como Enrique Peña Nieto puso de moda llamar “liturgia” al proceso de selección del candidato del PRI a la presidencia, ahora todos traen la palabrita, eso fue en octubre, cuando dijo que “El presidente tiene siempre, por supuesto, una opinión importante en el priismo y el priismo lo sabe. Los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia liturgia”. Ayer, tras anunciar los cambios en el gabinete (sale de SHCP José Antonio Meade y es sustituido por José Antonio González Anaya, quien deja Pemex y es sustituido por Carlos Alberto Treviño Medina en el cargo) se repitió por todos los medios eso de la liturgia, nosotros creemos que si algo identifica a la vuelta a las prácticas políticas del siglo pasado más que el orden y forma con que se realizan las ceremonias, son un ritual, una serie de acciones con una fuerte carga simbólica y basadas en alguna creencia, por ejemplo, que el PRI podrá ganar la presidencia en el 2018 sólo sacudiéndose la mala imagen, para lo que coloca como candidato no a un militante, sino a un simpatizante, ajá, sí, cómo no, es como esa idea de los candidatos priistas que piden que el logotipo del PRI vaya chiquito en el espectacular y usan colores distintos a los de la bandera…

Rituales. Tras el anuncio de la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña tuvimos que desempolvar el vocabulario político y regresar al siglo pasado: tapado, destape, cargada, fuerzas vivas, sectores, muestras de apoyo… y simplificar al mínimo de una porra cualquier carga ideológica: Pepe, amigo, todos estamos contigo, lo que escuchó a lo largo del día Meade Kuribreña, resulta que en el cumplimiento del ritual, el secretario de Hacienda y Crédito Público se despertó con ganas de renunciar para buscar el apoyo de todo el Revolucionario Institucional, suponemos entonces que nada estuvo planchado, antes de mediodía, Enrique Peña Nieto recibe el aviso y pone manos a la obra, designa los cambios en el gabinete y los anuncia, porque, pues cómo se va a oponer al valeroso deseo democrático de uno de sus empleados, eso sí, no se podía ir sin el traspié del presidente, porque durante el anuncio, Peña Nieto se confunde de dependencias “y a quien deja la cancillería, le deseo… digo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para nota, quedará para nota”… pues no, los yerros del presidente ya no son nota, apenas una línea más en la larga lista. José Antonio Meade sale corriendo de Los Pinos, a las 12:30 se reúne con los de la CTM, una hora después con los del sector campesino del tricolor, a las 14:30 con los de la CNOP, después come con legisladores priistas y a las 18:00 se reúne con mujeres y jóvenes de ese partido, para después de las 20:00 llegar a la Comisión Política Permanente priista y presentar los papelitos que muestran que es un gran negociador y en unas cuantas horas consiguió el respaldo de todos los que importan. Ajá, nuevo PRI, sí, cómo no.

En la lela. Muy distraídos y al parecer nerviosos andaban los presidentes municipales y sus asistentes, será por la presencia de tanto funcionario y sobre todo exfuncionario, de todos los colores y sabores, que se fueron a pasear a los municipios, mismos que nunca visitan y a los que nunca se acerca a conocer la verdadera problemática de quienes ahí habitan, donde se congregan la mayoría de las familias que viven en la más alta marginación, pero de las que sólo se acuerdan cuando quieren el voto. Así desfilaron los azules, los rojos y hasta aquellos que están en la mira de las autoridades por supuestos desfalcos millonarios; todos los reflectores son buenos cuando se está en busca de un hueso y se asiste con la “intención” de apoyar al presidente municipal emanado de su partido, o aunque no lo sea, pero como van a perder la oportunidad de darse estos baños de pueblo, cuando las campañas electorales están a la vuelta de la esquina. Pero volviendo con los informes, quien fungió como maestra de ceremonias en el informe de Omar Camarillo, presidente municipal de Tepezalá, parece que también anda ya pensando en la presidencial, y pese a que este municipio es encabezado por uno del Partido Verde Ecologista de México, a la chica la traicionó el subconsciente y al presentar a la diputada Josefina Zermeño, se acordó de la expanista y le fue más fácil decir que se encontraba en el estrado Josefina Vázquez Mota. Al que de plano se le olvidó el jefe fue al alcalde de Asientos, Lorenzo Carrillo, quien luego de concluir con el informe dedicó bastante tiempo a agradecer a la mayoría de los asistentes políticos, sin embargo no recordó que entre ellos se encontraba el presidente del partido Nueva Alianza que lo postuló para dicho cargo, Eduardo Chavarría Macías; fue hasta que ya estaba de pie la gente, mucho de ellos ya retirándose, que recordó al líder neoaliancista local y finalmente le agradeció el que lo acompañara en este primer año de trabajo.

La del estribo. Más sobre el priismo, en Aguascalientes se supone que son muy celosos de la militancia, ponen el grito en el cielo cuando un externo quiere ser candidato, ¿y ahora?, ¿con qué cara van a apoyar a José Antonio Meade Kuribreña? Fue pregunta retórica, con la misma sumisión con que están acostumbrados a obedecer las órdenes de sus superiores, aunque en descargo del sometimiento mostrado por el priismo local, lo que presenciamos ayer fue cómo la maquinaria electoral tricolor vuelve priista cualquier cosa que toque, ¿en serio alguien hará la distinción entre militante y simpatizante? Naaaah, de hecho las preguntas son otras, pues las virtudes que se destacan del precandidato priista, como su paso por varias secretarías, desembocan en: ¿vio la corrupción y no hizo nada?

@PurisimaGrilla