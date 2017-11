La Purísima… Grilla: Simples patiños

Asunto local. La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró improcedentes los juicios de protección político-electorales promovidos por seis diputados de la LXIII Legislatura para no tener que separarse de sus cargos para buscar su reelección, debido a que no agotaron los medios locales de impugnación. Las demandas presentadas por Elsa Amabel Landín Olivares, Edith Citlalli Rodríguez González, Sergio Augusto López Ramírez, Silvia Alaniz, Jesús Morquecho Valdez y Alejandro Mendoza Villalobos, quienes buscan controvertir la agenda del proceso electoral de 2018, fueron acumuladas bajo el expediente SM-JDC-470/2017 y reencauzadas a la Sala Administrativa del Poder Judicial de Aguascalientes, que decidirá si tendrán que despedirse de sus curules a más tardar el 2 de abril de 2018 para contender, como candidatos, en la elección del 1 de julio. A pesar de que el Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes será instalado formalmente el jueves 9 de noviembre, los magistrados de la Sala Administrativa probablemente sean quienes deberán pronunciarse al respecto, dado que el órgano de justicia federal emitió el acuerdo de acumulación y reencauzamiento el 31 de octubre. Con suerte, será el último asunto de corte electoral que deban enfrentar, debido al retraso del tribunal local, cuyo presupuesto está impugnado ante la Sala Superior y para el que, por el momento, no se tiene fecha de resolución.

Acomodo de números. Ahora es el diputado perredista Iván Sánchez Nájera quien se queja de no tener aún en sus manos las cuentas públicas, lo que consideró un tema muy delicado, ya que se generan ideas de que efectivamente estén acomodando números. El hermano plurinominal aseguró que ni siquiera la Comisión de Vigilancia las tiene, a pesar de que el presidente de la Comisión, Jaime González de León, asegure lo contrario, “es un aspecto lamentable, nos pone en entredicho qué tanto compromiso tenemos con la transparencia y la rendición de cuentas. Deja la duda de si están acomodando todavía las cuentas públicas, y eso sería sumamente lamentable”. Iván Sánchez Nájera destacó que hasta donde él tiene conocimiento, el informe de las cuentas públicas del año 2016 correspondiente a las administraciones estatal y del municipio capital “no le han llegado a nadie de manera formal. Sí sé de otras personas que indirectamente las tienen (…) efectivamente es el último año de Carlos Lozano, el último año de Toño Martín del Campo, entonces sí se presta a arreglos políticos con otros liderazgos, por eso es tan lamentable que no lo hayamos recibido aún”.

Duro y directo. Las quejas que una y otra vez salen del Congreso no deberían caer en balde, ni ser bateadas por la mayoría panista como simples lamentos de quienes no tienen la mayoría, sin importar si provienen del PRI, PRD, Verde o su cómplice Encuentro Social, porque denotan la falla más evidente de Acción Nacional en el poder: la incapacidad del grupo parlamentario blanquiazul para defender los intereses de Martín Orozco Sandoval, en lo que va de esta administración los panistas han sido incapaces de dar coherencia a las iniciativas del gobernador, emanado de su partido, y se han confiado a sacar todo lo que el gobernador manda con pírricas mayorías, y no se han preocupado por argumentar las propuestas, tan es así que todo proyecto que proviene de Palacio de Gobierno, es fácil encontrarle inconsistencias, como recientemente ha hecho Citlalli Rodríguez González, la diputada priista, al indicar que en la Ley de Ingresos 2018 se propone un aumento de casi 10 mil pesos para el gobernador, de 236 mil a 245 mil pesos, así como un aumento de casi 200 plazas para engordar la administración estatal, ¿en dónde quedaron los “ahorros” que tanto presume el gobierno estatal?, ¿cuál es la austeridad propuesta?, ¿la reingeniería resultó en engrosar la burocracia? Más grave sí se puede, Citlalli Rodríguez señaló que el Paquete Económico del gobierno estatal se hizo sobre las rodillas porque hay recursos etiquetados para el Instituto Estatal del Agua, sí, una de las dependencias que los diputados ya aprobaron que desapareciera… ¿Qué diputado panista defenderá a su gobernador?, ¿quién de la mayoría blanquiazul justificará estas medidas sabiendo que pone en riesgo su reelección? Lamentable a lo que han reducido su papel los legisladores panistas: simples patiños.

El burro hablando de orejas. Consideró Jesús Ortega, cacique nacional del PRD, que Andrés Manuel López Obrador sostiene una postura de cara a su candidatura mal planteada, en el sentido de que se aferra a ganar; el perredista dijo que no es democrático, porque en esencia lo que está diciendo es que no admitirá el resultado, en caso de no verse favorecido en las urnas; “eso que diga que es el único y va a ganar, que no hay salida para el país, que sólo él puede gobernar, es como un rey o monarca y no empata con una república como la que queremos construir en México”. Si bien la Constitución no restringe el número de veces para postularse, será decisión del pueblo en las urnas, si elige a López Obrador; Ortega Martínez enfatizó que incluso la salida de Ricardo Monreal de Morena, derivó de que Andrés Manuel impuso una candidata, no hubo consenso entre los militantes, procedimiento o encuesta; afirmó que no será así en el PRD, porque caerían en una incongruencia, por lo que quien quiera participar como candidato en el Frente, deberá sujetarse a los procedimientos que se aprueben, mismo en los que insistirán que haya paridad entre postulantes de los partidos y ciudadanos.

No cuadran los criterios. Los comerciantes difieren de las autoridades; pese a las declaraciones que se publicaron en La Jornada Aguascalientes el 4 de noviembre pasado donde la secretaria de Turismo del Estado, Irma Eugenia Medrano Parada, echó las campanas al vuelo asegurando que se había registrado importante afluencia en el Festival Cultural de Calaveras, incluso con registro en hoteles de una o dos noches de pernocta, para quienes se instalaron en los pabellones dispuestos para productos hechos en la entidad eso no se reflejó en sus ventas. Tanto en el pabellón Hecho en Aguascalientes que registraba un poco más de visitantes, así como en el que se colocó a un lado de la velaria, no fueron favorecidos con la presencia de clientes, ya que no registraron las ventas que esperaban; en este último fue aún peor, ya que a los comerciantes de esta zona no les favoreció el lugar, el que no había tanta accesibilidad, al permanecer una puerta cerrada, además de que se colocaron muchos puestos con mercancía de importación, que no hacían atractivo el paso de los asistentes al festival.

La del estribo. Hoy se cumple un año desde que la construcción del Mausoleo a Jesús F. Contreras en la parte sur del Museo de Aguascalientes empezó a tener notoriedad y no precisamente por su belleza y atinada ubicación, sino por todo lo contrario y es que en 2016 José Luis García Ruvalcaba, decano del Centro de las Artes y la Cultura, quien fungió como representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en la Comisión de los Festejos Conmemorativos del Sesquicentenario del Natalicio del escultor aguascalentense pidió a través de La Jornada Aguascalientes que la construcción de dicho recinto, que inició unos días antes, fuese reubicada en una parte del complejo del Museo de Aguascalientes de tal forma que no interrumpiera el conjunto arquitectónico del escultor Refugio Reyes Rivas… desde entonces han pasado 365 días y pese a todo el mausoleo se construyó, sin embargo los restos del escultor, que fueron sacados del Panteón Francés de la Ciudad de México, no han podido descansar en su nuevo espacio porque, según determinaciones de las propias autoridades del Instituto Cultural de Aguascalientes, no es adecuado para resguardarlos y hasta el momento, ante la falta de respuesta de la directora de dicho instituto, Claudia Santa-Ana Zaldívar, no se sabe qué va a pasar con el enorme cubo que se construyó durante la administración de Dulce María Rivas Godoy.

