Red de fraude y corrupción acaba con el Verde Ecologista

Sergio Augusto López ha cooptado la opinión de los militantes, cobra cuotas que van a su bolsillo y pretende dejar sin patrimonio a su exasistente

El nepotismo y el abuso de poder son sólo una cara de los señalamientos que hay en contra del dirigente estatal, y que provocaron la desbandada del partido

Quienes han militado en el Partido Verde Ecologista de México se han debido alinear y someter a la forma en que Sergio Augusto López Ramírez, actual dirigente estatal, ha llevado los lineamientos y manejo del mismo; cuatro veces diputado, delegado de Semarnat y al frente del instituto político en múltiples ocasiones, le han permitido colocar a su familia y leales asistentes en los puestos clave, siendo el más crítico el de su hija al frente del manejo de los recursos públicos del mismo.

Muchos exmilitantes dejaron el partido a raíz de que López Ramírez asumió de nueva cuenta la dirigencia, al reconocer que la forma de actuar y los criterios bajo los que se rige no cambiarán, el dirigente estatal es acusado de corrupción, nepotismo, el cobro de cuotas a militantes y quienes han asumido cargos por el PVEM, no se reflejan en el trabajo del partido.

El caso de Marte Eduardo Robles Sandoval es el más grave al no convenir a los intereses que busca Sergio Augusto López, que amenaza con quitarle la casa a Robles Sandoval luego de que ingresó al partido como su asistente personal.

_____

_____

El excandidato a diputado, quien fue postulado en 2013 por el mismo dirigente del partido, detalló que en 2007 entró a trabajar con él, cuando era diputado federal con licencia, los problemas se suscitan casi nueve años después, cuando Robles Sandoval se rehusó a participar en las falsas asambleas que el exdiputado convocaba, comisiones del consejo político, donde tanto él como otros militantes entonces del partido le señalaron errores a López Ramírez.

Marte Sandoval fue comisionado para las candidaturas en 2013, ya había trabajado en la capacitación de los comités en el ámbito nacional, y era responsable del área de finanzas, ya que entonces era de toda la confianza del actual dirigente del PVEM, pese a ello, al designarlo para la competencia de la curul el recurso de la campaña era para Sergio Augusto López, como en otros casos, donde sólo eran la pantalla para que pudiera seguir en el poder.

“Lo más grave es la cuestión de que a todos los que fuimos candidatos, y a todos los que han sido candidatos, se condiciona a través de pagarés, obliga a todos a firmar 18 pagarés, con la condición de la candidatura y que al momento que llegara a ganar, no se le volteara al partido; es una práctica desde el 2013 al menos que a mí me consta, pero indagando con los compañeros tiene mucho más”, precisó Marte Sandoval para La Jornada Aguascalientes.

Enfatizó que esto es también motivo de cobro de cuotas, préstamos a Sergio Augusto López que jamás paga como dueño del partido local; todos los candidatos que se postularon para un puesto de elección popular firmaron pagarés en blanco, sin ninguna leyenda, con la consigna de que serían devueltos a quienes perdieron, una vez que terminara la campaña, cosa que nunca sucedió, bajo el argumento del dirigente de que se habían perdido.

El exmilitante agregó que en 2015 se postula en fórmula para la diputación federal, aunque en esa ocasión no se les obligó a esta práctica ilegal, fue testigo de cómo se desviaron recursos de la campaña para fines personales de Sergio Augusto López, en específico, señaló el caso de una persona que se dedica a la construcción que le aportó 70 mil pesos a su campaña para apoyar a la gente y proyectar más su candidatura, mismos que el actual dirigente del PVEM no le permitió cobrar, fue él mismo por el dinero, y después justificó que el recurso se había gastado en el camión que traía para la campaña por presentar daños considerables.

Luego de varias situaciones al respecto, Robles Sandoval es despedido sin justificación del puesto que desempeñaba como presidente del Comité Municipal de Jesús María, al terminar la campaña de 2015; esto por no aceptar participar en la última reunión secreta que Sergio Augusto había convocado en su casa, “le dije no estaba de acuerdo en cómo estaba manejando las cosas, fue claro cuando puso a su sobrino a trabajar en contra de mí en plena campaña, no sé bajo qué circunstancia, porque se manifestaba que hasta había tenido negociaciones con cierto partido”.

En agosto del presente año el declarante recibe el cobro de dos de los 18 pagarés que había firmado en 2013; llegaron dos abogados y una actuaria a embargar su casa, con documentos firmados por Marcelo Hugo Guardado Domínguez, asistente personal de Sergio Augusto, y José Luis Santoyo Valenzuela, sobrino del mismo por 315 mil y 520 mil respectivamente, monto prácticamente equivalente a lo que él previamente demanda en pago justo de lo que le corresponde por el despido injustificado conforme a la ley.

El afectado procedió legalmente, ya se respondió al embargo, luego de que recibió amenazas e insinuaciones de parte del actual diputado para que desistiera de la demanda laboral; consideró que es importante que se ponga un alto a este tipo de abusos y en este caso fraude por parte de Sergio Augusto, ya que podría afectar el patrimonio personal no sólo de él, sino de todos aquellos que en su momento firmaron los pagarés en blanco.

Aseguró que el dirigente del Partido Verde cobra un porcentaje a los regidores, diputados que ganen de forma mensual, como supuesta aportación al partido, misma que va a parar a su bolsillo; “los que estuvimos en secretarías en ese entonces podemos decir que jamás se aplicaron”.

Marte Sandoval procederá por parte de la Fepade para denunciar el hecho de condicionar las candidaturas y de hacer firmar pagarés; es una práctica ilegal por lo ya se presentó en su caso una prueba que se aceptó en un juzgado, en la cual se puede determinar que la firma es más antigua que el contenido.

Señaló que como él hay más casos, aunque desafortunadamente fue a él a quien ejecutó los pagarés dijo que al menos la diputada Silvia Alaniz, el regidor Juan Carlos Cruz Silva, Anayeli Muñoz, Jorge Durán, entre otros, que proyectaban un éxito en su campaña, eran amarrados con este tipo de coacciones para que no renunciaran al partido.

Exhortó a quienes viven y están sujetos de esta práctica a que lo denuncien, porque esto coadyuva a que se pierda la confianza en las autoridades, sobre todo en el tema judicial; “espero que el proceso sea apegado a derecho, que no haya mano negra o negociación y estar tranquilo con eso, yo sólo estoy peleando mis derechos laborales, se habla del nepotismo, pero si me toca ser punta de lanza, me arriesgo por pelear mis derechos, y si por eso el día de mañana me van a quemar mi carro, mi casa, que es una práctica que tiene este señor, no asustarme”.

La regidora Brenda Jazmín Martínez López, quien asumió el cargo en el municipio de Calvillo a finales de diciembre pasado, manifestó públicamente su rechazo a la forma de Sergio Augusto de guiar el partido desde enero del presente año, en que renunció al mismo.

_____

_____

Precisó que al PVEM entró por invitación de Salvador Cabrera junto con Mauricio Alafita, en la coordinación de la Comisión de la Juventud, con la organización de eventos; aseguró que en ese tiempo se trabajó muy bien, aunque el partido tenía poca proyección.

Se postuló como candidata suplente de Calvillo, y a diputada federal por el distrito II y posteriormente candidata a la presidencia municipal de Calvillo, sin embargo, se percata de que no había la democracia que se esperaba al interior del partido; “se necesita oxigenación en los lugares, que no sea únicamente una persona en el mismo puesto, aquí sí hay nepotismo”.

La principal razón de su salida del partido fue que Sergio Augusto acaparará toda la plataforma, desde el manejo de los recursos, cuya encargada es su hija, al pedir cuentas el resto de los militantes no obtenían respuesta. “Fue uno de los motivos por los que al igual que yo se fueron grandes liderazgos, en su momento lo hizo público, Mauricio Alafita, Gilberto Gutiérrez, que fue diputado y secretario general del partido, ahora delegado Semarnat, Alejandrina Vergara, dirigente del jurídico, que también estaba en el consejo político, Marte Sandoval, excelente persona, candidato a diputado federal, Jorge Durán, Anayeli Muñoz”, detalló la funcionaria.

Subrayó que la mayor preocupación ha sido que el partido dejó de ser institucional, el delirio de persecución ha llevado a Sergio Augusto a vengarse, para que no se hable mal de ciertas personas; “a mí de manera personal no ha hecho algo que me afecte, pero en el caso de Marte demandó al partido porque lo despidieron injustificadamente, ni las gracias le dieron; esto tiene que parar, no tener esa ambición porque lo que pasa es que quiere más poder”.

Al igual que Marte Sandoval, Jazmín Martínez señaló que, en 2013, junto con el resto de los candidatos, firmó pagarés en blanco que al parecer desaparecieron, “fue una tontería, pero existió esa presión porque o me firmas o no te doy la candidatura. En el caso de Marte yo pediría a la justicia que vean el fondo del asunto, los pagarés son autónomos y ejecutivos, porque los firmamos bajo presión”, recalcó.

Si bien la actual regidora aseguró no temer que Sergio Augusto tome represalias en su contra, consideró desleal y poco ético su actuar, ya que son dos personas a su cargo quienes secundan los pagarés que mandó cobrar a Marte Sandoval, “si se hiciera esto no se me haría una persona políticamente madura, ni coherente, en vez de hacer cacería de brujas que se ponga a trabajar y que nos deje a los demás también”.

Hizo un llamado a las autoridades judiciales a revisar este tipo de casos, que vean el fondo de los asuntos, para que no actúen de forma injusta.

En su caso, la exdiputada por el PVEM, Anayeli Muñoz Moreno, abandonó las filas de esta plataforma política en septiembre pasado, culpando a Sergio Augusto de su separación; fue el momento en que otros militantes y actuales funcionarios hicieron lo propio y no refrendaron su militancia.

_____

_____

Indicó que no está de acuerdo en muchas de las cosas que se hacían al interior del partido, en algunas prácticas que, considera, no abonan a obtener una nueva forma de hacer política, esto principalmente cuando se elige nuevamente como secretario general a Sergio Augusto López Ramírez: “Al final siempre tuvo incidencia y dudo que deje de tenerla en el corto o mediano plazo, al no estar de acuerdo, decidí como muchos otros que han hecho públicas sus inconformidades, salirme”.

Recalcó que fue poco ético e irresponsable que al interior del consejo político el actual dirigente integrara a toda su familia, “no se te permitía opinar o pensar distinto porque si te veía como una persona que pensaba distinto a él o a ese grupo que tiene el control del partido, se te cerraban las puertas, no se daban oportunidades, no te escuchaban, decía ‘quien no piensa igual, está en contra de mí’”.

La exfuncionaria insistió en que la política y la democracia debe prevalecer la pluralidad, si no la hay al interior de los partidos, cómo se va a representar a la sociedad en la que todos pensamos distinto, “no podemos decir todos que sí cuando no estamos a favor”.

Señaló que en su caso, al final ya no la convocaban al consejo político, cuando es una acción ilegal, sabía de estas reuniones porque salían publicadas en los medios de comunicación; dejaron de hacerla partícipe al interior del partido, por levantar la voz y señalar cuando estaba en contra de una postura de Sergio Augusto, “al tener coacción el partido, no se pueden tomar decisiones de otra forma porque su esposa, su hija y sus sobrinos están al interior del partido, no le decían nada, yo al pensar distinto era excluida”.

Muñoz Moreno consideró absurdas algunas declaraciones donde el dirigente del PVEM, habló de la expulsión de miembros del partido, cuando en ese caso se le tiene que dar un derecho de audiencia, informar a las autoridades electorales; es un proceso de la protección de derechos que en que el partido no puede sólo expulsar.

A varios de quienes no refrendaron su militancia al partido, los acusó de haberle jugado en contra y de haber traicionado al partido, algo totalmente falso, según afirmó la exdiputada, porque en el proceso electoral hubo personas que hicieron campaña, estuvieron siempre en el partido y después cuando no convinieron a sus intereses, se habló mal de ellos, “sale con estas mentiras, no es de confianza”.

Sobre asuntos de malversación o mal manejo de recursos, Anayeli dijo desconocer la situación, ya que nunca formó parte del comité de manejo de las finanzas, mismas que siguen a cargo de la hija de López Ramírez, por lo que no había acceso a la transparencia; insistió en que serán las autoridades electorales responsables de revisar el manejo de los recursos.

Aclaró que en su caso nunca se le pidió ninguna cuota, ella hacía aportaciones voluntarias al partido, misma que se pide en cualquier otro, a quien ocupan cargos públicos como una parte del recurso del financiamiento público que marcan los estatutos del partido, que es la cuotas de los militantes, pero no hubo exigencia o presión en ello, tampoco en la firma de pagarés; “a mí también me solicitó que firmara un pagaré en blanco cuando me invitaron a ser candidata a diputada, pero le dije que no iba a hacer eso y ya no volvió a insistirme en el tema”.

Muñoz Moreno dijo que es la dirigencia nacional quien debe responder porque permiten que Sergio Augusto, aún con todas las inconformidades y malos resultados del partido, siga al frente del mismo, “no tendría que hacer yo un llamado a las autoridades porque al final es su trabajo, están para vigilar el ejercicio del recurso público en los partidos y si alguien se ha visto afectado en lo personal, tiene las medidas conducentes para hacerlo; algunos excompañeros se han acercado tiene diferencias, yo no he sufrido ningún tipo de amenazas desde que me salí del partido”, enfatizó.

La exfuncionaria reiteró que es la forma en que Sergio Augusto hace política, pues representa todo con lo que está en contra, lo que motivó su salida; “me gusta ejercer una política más abierta y transparente, dejando de lado coaptación y cotos de poder; la dirigencia se ha perpetuado y tiene todas esas prácticas”.