Semana 44 | OCTUBRE / NOVIEMBRE

*Un día después de la histórica jornada en la que Cataluña se convirtió en el foco de la actualidad internacional la confusión continúa. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, hasta el día 27 presidente y vicepresidente de la Generalitat y líderes destacados del movimiento separatista, anunciaron en declaraciones públicas que no acatan su cese por parte de las autoridades españoles e hicieron un llamado a la sociedad civil a mantener la resistencia pacífica y democrática. Mientras, en Madrid, el Ejecutivo del derechista Mariano Rajoy asumió el control del aparato administrativo catalán y concretó las primeras medidas ejecutivas de calado; entre ellas delegó en la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y cesó al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien se despidió con una carta en la que asumió la orden e instó a sus compañeros a respetar a la nueva autoridad. Cataluña dejó su condición de autonomía del Estado español para convertirse en una nueva república para que, unas horas después, desde Madrid se derogara cualquier iniciativa en esa dirección, al tomarse el control del gobierno catalán y dar por finalizada la legislatura catalana para dar paso a un nuevo periodo electoral.

*Aunque grupos civiles han solicitado alerta de género para 27 entidades (84 por ciento del territorio nacional), el sistema nacional que atiende el tema sólo ha emitido esta medida para doce estados que involucran, a su vez, a menos de un centenar de municipios. Es decir, aunque se apunte a un estado, no todos sus ayuntamientos tienen alerta. Igualmente, la estadística oficial en la materia no corresponde con los picos de incidencia delictiva. Por ejemplo, no hay registro de solicitud de alerta de género para Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Sur, Aguascalientes e Hidalgo; las primeras tres son del grupo puntero en homicidios dolosos y secuestros, tasas per cápita. En general, la Secretaría de Gobernación (SG), responsable de las políticas públicas para atajar la violencia de género, reporta la existencia de 31 solicitudes de alerta para 27 estados. Pese a los argumentos vertidos por grupos de la sociedad civil –y el alto número de feminicidios–, el sistema nacional que investiga los casos decidió no emitir alerta en siete entidades con el argumento de que los gobiernos locales han atendido las recomendaciones.

*Paul McCartney se presentó en el Zócalo capitalino, donde reunió a más de 250 mil personas. Desde su primera visita, en 1993, ha tocado 10 veces en México. El concierto llevó al público a un viaje por los pasados 50 años, con las canciones que han formado parte de varias generaciones así como las melodías más recientes del cantautor. Olé, olé, sir Paul, sir Paul entonaron con ritmo miles de gargantas para que McCartney agradeciera de nuevo desde el escenario a la Ciudad de México.

*Lewis Hamilton celebra su cuarto campeonato de Fórmula 1. El británico se coronó de forma anticipada en el Gran Premio de México, cuando aún faltan dos fechas de esta temporada, pese al gran esfuerzo de Sebastian Vettel, su más cercano rival en puntos.

*Ganan Astros el quinto juego. En juego de alarido y volteretas, Houston tomó ventaja de 3-2 en la Serie Mundial, al derrotar 13-12 en extra innings a los Dodgers de Los Ángeles. En la imagen, Derek Fisher se barre para anotar la carrera ganadora en la décima entrada, con sencillo de Alex Bregman.

*La Cataluña que quiere permanecer en España y mantener la condición de autonomía dentro de la estructura del Estado salió este domingo a las calles de Barcelona en una marcha multitudinaria contra la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlamento catalán el pasado viernes. Los manifestantes exigieron prisión para el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de integrantes de su gobierno, a quienes acusaron de incurrir en ilegalidades para llevar a cabo su proyecto secesionista. Cientos de miles de personas –un millón 300 mil, según los organizadores; un millón, según la delegación del gobierno español y 300 mil, según la policía municipal de Barcelona– colmaron las calles con banderas españolas y catalanas, pero sobre todo con un mismo mensaje de rechazo al proyecto independentista impulsado por los tres partidos que aprobaron en el Congreso catalán la secesión: Partido Demócrata de Cataluña (nacionalistas conservadores), Esquerra Republicana de Cataluña y Candidatura de Unidad Popular. Cerca de 2 millones de catalanes, de un total de 5 millones 300 mil en edad de votar, respaldaron la independencia en el referendo del primero de octubre.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente recurrió a Twitter este domingo para quejarse de la investigación que las autoridades iniciaron sobre los posibles vínculos entre su campaña presidencial en 2016 y el gobierno ruso. En sus tuits, el mandatario cuestionó ese cuento falso de que hubo colusión entre Trump y Rusia, y denunció una cacería de brujas de políticos nefastos, pero aseguró que los republicanos están contraatacando como nunca. Los cargos de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos contactos entre el Kremlin y el equipo de campaña de Trump, dados a conocer días anteriores por la cadena CNN, apuntan a que al menos una persona podría ser arrestada este lunes.

*Las autoridades egipcias vigilan con lupa cualquier espacio cultural, desde las salas de cine hasta los espectáculos callejeros, imponiendo a veces duras restricciones a los artistas. Antaño faro cultural del mundo árabe, Egipto, controlado con mano de hierro por el presidente Abdel Fatah al Sisi, somete a los artistas a una creciente censura. La cinta Los últimos días de la ciudad, proyectada en 60 países y 81 festivales y ganadora de más de 10 premios internacionales, no obtuvo visado de explotación en Egipto. Esto me mata, señaló Tamer el Said, director de la cinta.

*Durante la dictadura de Augusto Pinochet se acumularon decenas de documentos en microfilme que, de acuerdo con el ejecutivo de Kodak que habría procurado el material de grabación para la junta, contendrían información como fichas de personas, cédulas de identidad, fotografías y más. Sin embargo, esos archivos ya no existen. El Ejército de Chile negó su existencia durante décadas, de acuerdo con jueces o detectives que buscaban datos para indagar causas de violaciones de derechos humanos, y cuando las fuerzas armadas reconocieron que había datos, para 2000 y cuando Chile era de nuevo una democracia, los datos en microfilme ya habían sido quemados.

*El Sistema Solar tuvo una visita este septiembre y octubre: un pequeño objeto interestelar apodado A/2017 U1 que los astrónomos de todo el mundo intentan estudiar antes de que desaparezca. Sería la primera vez, que se sabe, que llega un “visitante” de otro sistema. “No esperaba ver nada así durante mi carrera aunque sabíamos que era posible y que estos objetos existen”, dijo Davide Farnocchia, ingeniero navegacional del centro de la NASA para el estudio de objetos cercanos a la Tierra, parte del Laboratorio de Propulsión de la agencia espacial, ubicado en California.

*El fiscal especial Robert Mueller presentó este lunes cargos contra el exjefe de la campaña electoral de Donald Trump, su socio y, por separado, un asesor menor de la campaña. Toda la atención primero se enfocó en Paul Manafort, quien fue jefe de la campaña de Trump durante varios meses en 2016, y su socio de negocios y también su segundo en la campaña Rick Gates, quienes fueron acusados de 12 cargos, desde lavado de dinero hasta conspiración (para cometer un delito), evasión de impuestos y falsedad de declaraciones. Pero podría ser que la noticia más importante del día resultara la de un personaje secundario, George Papadopoulos, quien el mes pasado secretamente se había declarado culpable de mentir a la FBI sobre sus interacciones con personas vinculadas al gobierno ruso, y que ha estado cooperando con el equipo de Mueller durante los pasados tres meses. Manafort y Gates fueron obligados a presentarse en las oficinas de la FBI y después ante un tribunal federal, donde ambos se declararon no culpables de todos los cargos. Manafort tiene fijada una fianza de 10 millones de dólares, y su socio una de 5 millones; ambos están bajo arresto domiciliario, por ahora. Los dos fueron obligados a entregar sus pasaportes mientras esperan su juicio. Los cargos formulados en su contra no incluyen referencia a la campaña de Trump ni colusión con los rusos para fines de esa campaña. Manafort es acusado de lavado de dinero por más de 18 millones de dólares, y de encubrir transferencias y presentar declaraciones falsas. Gates es acusado de transferir más de 3 millones a sus cuentas en el extranjero sin reportarlas. Todo esto mientras trabajaban brindando asesoría y cabildeo al gobierno pro ruso de Ucrania, entre otros clientes extranjeros.

*Las investigaciones sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse contratos en América Latina apenas comienzan, advirtieron ayer fiscales de la región y Europa, quienes denuncian amenazas por indagar ese escándalo de corrupción. La trama de corrupción de Odebrecht está apenas empezando en América Latina. Hay que entender que se trata de un proceso complejo y delictivo trasnacional de criminalidad organizada, manifestó Carlos Baca, fiscal general de Ecuador, en conferencia de prensa. Fiscales de Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Portugal, El Salvador, Suiza, Colombia y México se reúnen en Panamá para intercambiar información sobre blanqueo de capitales, especialmente del caso Odebrecht, y denunciaron presiones para evitar que se investigue. Odebrecht habría repartido en América Latina y África más de 3 mil millones de dólares en sobornos para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas. El escándalo de Odebrecht ha sacudido los círculos de poder y la política en América Latina, llevando a la cárcel a ex presidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.

* Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló que cinco agrupaciones de taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) afectaron a 12 millones de usuarios por 771 millones de pesos, debido a un sobreprecio en el servicio, entre 2011 y 2015. En un informe remitido al Senado, la Cofece informó que tras elaborar una investigación por prácticas monopólicas sancionó con una multa de 26 millones de pesos a las agrupaciones Confort, Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab y Nueva Imagen, debido a que se coludieron para aumentar las tarifas. La Cofece detalla en su informe que el 25 de abril de 2014 inició la investigación a partir de una denuncia presentada por Servicio de Excelencia, SA de CV contra las agrupaciones de taxistas citadas, por supuestas prácticas monopólicas absolutas contempladas en el artículo 9, fracciones 1 y 3 de la Ley Federal de Competencia ­Económica. El alza de tarifas –subraya la Cofece– ocurrió entre agosto de 2011 y diciembre de 2015, y esa conducta dañó al mercado por el sobreprecio que pagaron los usuarios, el cual fue de casi 771.7 millones de pesos.

*La agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que la extensión del calendario de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la postura manifestada por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá tras concluir la cuarta ronda generó incertidumbre creciente. Manifestó: Si Estados Unidos se retira del TLCAN, la economía mexicana enfrentaría una incertidumbre importante, que muy probablemente llevaría a una pérdida inmediata de confianza y, en el corto plazo, a mayor volatilidad del mercado. El crecimiento se desaceleraría en el mediano plazo, partiendo de una base que ya es modesta, ya que la disrupción inicial probablemente resultaría en una inversión menor y en una dislocación del comercio con efectos potencialmente prolongados en la confianza del consumidor. Además, se produciría un shock negativo para la productividad, lo cual afectará las tasas de crecimiento en el mediano y largo plazos.

*Anthony Rapp, de 46 años, conocido por su papel en la versión del musical de Broadway Rent, reveló que el laureado actor Kevin Spacey, quien estaba ebrio, intentó abusar de él en su departamento neoyorquino durante una fiesta en 1986. A través de Twitter, el ganador de dos premios Óscar por Los sospechosos de siempre y Belleza Americana afirmó que, honestamente, no recuerda lo ocurrido, “pero si en aquel entonces me comporté como él lo describe, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que habría sido un comportamiento profundamente inadecuado como consecuencia del alcohol”, a la vez que reveló su homosexualidad. La confesión de Spacey generó reacciones sobre todo negativas en un Hollywood conmocionado por el caso Weinstein.

*Las revelaciones recientes de que Pablo Neruda parece haber muerto a causa de una bacteria y no por complicaciones del cáncer ha desatado de nuevo las sospechas de que el nobel de literatura chileno fue envenenado. En opinión, el autor Ariel Dorfman habla sobre por qué el que esos rumores sigan presentes tantos años después del fin de la dictadura de Pinochet es una muestra de la permanencia del mismo Neruda.

*Senado de la República no objetará la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), e incluso PAN y PRD se sumaron al PRI y PVEM para que la próxima semana se emita la convocatoria para nombrar al nuevo fiscal. Tres días antes de que venciera el plazo constitucional que tiene esa cámara, la sesión se cerró sin acuerdo en torno al procedimiento de objeción y los legisladores regresarán a sesionar hasta el próximo martes, luego del puente por la celebración del Día de Muertos. Cerca de las 16 horas, el presidente de ese órgano legislativo, Ernesto Cordero, canceló trabajos y citó a sesión para el martes 7; aunque pidió a sus pares estar atentos, por si en el transcurso de las próximas horas o días subsecuentes se llega a un acuerdo, el coordinador priista, Emilio Gamboa Patrón, dejó claro que el asunto está muerto, que ya no hay materia.

*Con la presentación del segundo informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades en el ejercicio de recursos federales por un monto acumulado de 51 mil millones de pesos, derivado de la realización de mil 166 auditorías. Tan sólo en lo que hace a las 664 auditorías que corresponden al documento entregado ayer, se ubicaron inconsistencias por 25 mil 197 millones de pesos. Durante la presentación de su informe, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que, derivado de las diversas acciones realizadas en los pasados ocho años, se han presentado 848 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo que contrasta con las 24 que fueron interpuestas en el periodo 2002-2009. Tan sólo en octubre, la ASF interpuso 56 denuncias de hechos. En el desagregado de las irregularidades detectadas y reportadas a la Cámara de Diputados, destaca que de los 51 mil millones de pesos observados, 39 mil 296 millones corresponden a observaciones realizadas a los 32 gobiernos locales, ya sea en el ejercicio del gasto federalizado –en sus diversos programas– o en el uso de las participaciones federales. En este último rubro, en 2016 fue la primera vez que la ASF realizó una fiscalización a su ejercicio, acorde con las nuevas facultades derivadas de reformas legales.

*Un inmigrante de Uzbekistán, residente legal, condujo una camioneta rentada por un carril para bicicletas al lado del río Hudson, a unas cuadras del World Trade Center, en el sur de Manhattan, mató a ocho personas e hirió a 11 antes de chocar y ser baleado por una policía, en lo que se está calificando como el peor atentado terrorista desde el 11 de septiembre de 2001 en esta ciudad. Las autoridades locales, estatales y federales consideraron, por ahora, que el atentado fue obra de un solo individuo y que no existen indicios de un complot más sofisticado. Sin embargo, de inmediato elevaron la presencia de elementos de seguridad en puntos críticos o vulnerables en toda la ciudad. Un par de horas después del ataque, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró que con base en la información hasta ese momento, esto fue un acto de terror. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que no hay evidencia que sugiera un complot más amplio.

*Por segundo día consecutivo, la Casa Blanca –a la par que un amplio coro de la prensa aliada del presidente– afirmó que el anuncio de los cargos no es significativo, ya que los investigados no tenían nada que ver con la campaña electoral ni con su presidencia. En referencia al tercer acusado, George Papadopoulos, exasesor de política exterior de la campaña, Trump personalmente intentó minimizarlo, al afirmar en un tuit que pocas personas conocían al joven voluntario de bajo nivel George, quien ya se ha comprobado que es un mentiroso. Pero pocos creen la versión oficial. Fuentes dentro de la Casa Blanca describen una creciente preocupación entre el equipo presidencial sobre lo que los tres acusados –uno de los cuales está cooperando activamente con la investigación– podrían compartir con Mueller, que podría implicarlos en algún momento. Las paredes se están cerrando en la Casa Blanca, comentó un republicano de alto rango al Washington Post, y todos están enloqueciendo.

*En una Serie Mundial de locura, en la que se han conectado 24 cuadrangulares para establecer nueva marca, el equipo de Los Ángeles derrotó 3-1 a Houston para forzar el último encuentro. La escuadra texana tenía ventaja de una carrera desde la tercera entrada, pero en la sexta se dio el empate y luego la voltereta de 2-1. En el séptimo rollo Joc Pederson pegó un vuelacercas para cerrar el marcador.

*El gobierno de Donald Trump enfrenta una demanda por sus políticas migratorias, presentada ayer por la American Civil Liberties Union (ACLU, por su sigla en inglés) en nombre de Rosa María Hernández, de 10 años, quien fue detenida el jueves pasado cuando iba a bordo de una ambulancia y está retenida desde que salió de cirugía. Hernández llegó a Estados Unidos a los 3 meses de edad pues sus padres temían no conseguir el cuidado médico necesario para su parálisis cerebral. La demanda argumenta que la detención de Hernández fue ilegal pues los agentes de la Patrulla Fronteriza la realizaron bajo el pretexto de que era una menor no acompañada por cómo iba en la ambulancia y que al estar separada de sus padres se está violando el debido proceso. “Este caso es impresionante”, dijo Michael Tan, abogado de la ACLU que trabaja en el caso. “Todos los que hacemos trabajo en materia migratoria tememos que esto vaya a ser el ‘nuevo normal’”.

NOVIEMBRE

* En la presentación del resultado de las auditorías realizadas al último año de gestión de Javier Duarte de Ochoa como gobernador de Veracruz, el monto total de irregularidades dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suma hasta ahora –a la espera del último paquete– 42 mil 615 millones de pesos en sus seis años de gobierno. De esa cifra, solamente las observaciones relacionadas con la Cuenta Pública de 2016, que abarcan 13 mil 500 millones de pesos, aún se encuentran en periodo de solventación. A consecuencia de las diversas actuaciones relacionadas por la ASF para fiscalizar el gasto ejercido en Veracruz, durante el mes de octubre este órgano formalizó tres denuncias de hechos más ante la Procuraduría General de la República (PGR), correspondientes a las cuentas públicas de 2014 y 2015, con lo que suman ya 55 denuncias en contra de la administración de Duarte. De las nueve auditorías practicadas en este segundo paquete relacionado con la Cuenta Pública 2016, sobresale la transferencia de recursos por concepto de las participaciones federales que le correspondían a Veracruz: de los 27 mil millones de pesos que le fueron asignados, en casi 6 mil 500 millones el Ejecutivo estatal no acreditó el ejercicio del gasto.

*Entre 2013 y 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó devoluciones por IVA e ISR por un billón 345 mil millones de pesos, beneficios que se concentraron en grandes contribuyentes en las industrias automotriz, refinación de metales y maquiladoras, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, entregado el martes a la Cámara de Diputados, presentó las conclusiones sobre la fiscalización al rubro Devoluciones y condonaciones a grandes contribuyentes. Sólo en ese año, se devolvieron 257 mil 674 millones de pesos que beneficiaron 2 mil 18 grandes contribuyentes, pero sólo 15 concentraron 104 mil 263 millones. Además, recibieron ese monto ‘‘de manera más ágil, de 10 a 20 días hábiles’’, gracias a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, resaltó. Otros 8 mil 168 millones corresponden a condonaciones, de los cuales 5 mil 14 millones, 70.3 por ciento, se concentraron en nueve grandes contribuyentes, pero como desde hace tres años, la ASF eludió informar la razón social de las empresas.

* Al realizar la fiscalización del gasto ejercido por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mantenimiento y rehabilitación de refinerías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó pagos excedentes a la empresa brasileña Odebrecht por 879.2 millones de pesos. De un contrato original asociado a la planta en Tula por mil 436.3 millones, Pemex liquidó finalmente 2 mil 315 millones de pesos, esto es, 61 por ciento excedente, por pagos irregulares. Como parte del paquete de auditorías contenidas en el segundo informe parcial de la Cuenta Pública 2016, la ASF verificó el gasto en obras realizadas en las mencionadas refinerías entre 2013 y 2017, detectando como constante en la empresa Pemex Transformación Industrial los sobrepagos a contratistas. De la revisión de ocho contratos relacionados con ambas refinerías, incluido el de la Constructora Noberto Odebrecht, los pagos en exceso realizados suman mil 225 millones de pesos. En el caso de la empresa brasileña, Petróleos Mexicanos adjudicó un contrato para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. Este sería uno de los tres millonarios contratos otorgados a Odebrecht, que incluían además: Desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca, por un monto de mil 746 millones de pesos, y Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en Tula, por mil 811 millones. En suma, Pemex Transformación Industrial asignó contratos por una suma cercana a los 5 mil millones de pesos tan sólo en las dos refinerías, aunque terminó erogando 5 mil 872 millones producto de los pagos irregulares y extraordinarios en beneficio de la empresa brasileña.

*Estados Unidos volvió a votar este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra de levantar bloqueo económico y financiero que impuso a Cuba desde hace casi de seis décadas, un año después de que la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017) emitió una histórica abstención. La resolución, presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, obtuvo un abrumador apoyo, como desde hace 26 años, al obtener 191 votos a favor y dos en contra (Estados Unidos e Israel), de un total de 193 naciones presentes en la asamblea. Nikki Haley, embajadora estadounidense ante la ONU, afirmó que cada año la Asamblea General pierde su tiempo con esta cuestión, al dar a entender que la organización no tiene facultad de modificar la ley de Estados Unidos, la cual sólo el Congreso puede cambiar.

*La escritora Anna Graham acusó al actor Dustin Hoffman de haberla agredido sexualmente hace más de 30 años. El actor respondió la acusación “Tengo el mayor respeto por las mujeres y me siento terrible de que algo que haya hecho pueda haberla puesto en una situación incómoda. Perdón”, dijo Hoffman en un comunicado a The Hollywood Reporter.

* El presidente Donald Trump politizó de inmediato el atentado en Nueva York para promover medidas antimigrantes y antimusulmanas, y culpó a los demócratas por las fallas en el sistema de control migratorio que permitieron el ingreso del atacante, mientras las autoridades presentaron este miércoles cargos contra el responsable del peor ataque terrorista en esta ciudad desde el 11-S, y afirmaron que actuó en nombre –aunque no por órdenes– del Estado Islámico (EI). Como todos anticipaban, Trump no esperó ni 24 horas en utilizar la tragedia para promover más medidas antimigrantes e hizo un llamado al Congreso a anular el programa de visas de diversidad y proceder a acabar con las visas para familiares, calificó al sistema de justicia criminal para estos casos de una broma y amenazó con enviar a este animal al centro de detención militar en Guantánamo (nadie arrestado en Estados Unidos ha sido enviado ahí, y esa prisión no ha recibido nuevos reos desde 2008). Trump declaró: estoy empezando el proceso para poner fin al programa de lotería de visas de diversidad, en referencia a un programa establecido en 1990 que anualmente otorga unas 50 mil visas de residencia permanente a inmigrantes provenientes de países con mínima migración a Estados Unidos. El acusado ingresó a este país en 2010 bajo ese programa. Más aún, denunció la migración en cadena, en referencia al proceso mediante el cual inmigrantes solicitan el ingreso legal de sus familiares.

*Houston gana su primera Serie Mundial. En el séptimo juego, los Astros vencen 5-1 a Dodgers; Springer, héroe del partido. Los jugadores de los Astros estallaron en júbilo al caer el último out del séptimo y definitivo juego de la Serie Mundial, en el que se impusieron de forma contundente a los Dodgers, que se vieron sorprendidos desde la primera entrada y nunca lograron remonta.

*Investigadores que usaron un tomógrafo de muones encontraron que hay una cavidad no identificada dentro de la gran pirámide de Guiza, que calificaron como un “vacío” al no saber si es una cámara con restos o de qué podría tratarse. El anuncio fue enaltecido por físicos que destacaron el uso de las herramientas de medición de muones, que tienen mayor carga que los electrones, pero algunos arqueólogos opinaron que no puede calificarse como un hallazgo y que posiblemente la cavidad no haya tenido utilidad alguna más que prevenir que hubiera demasiado peso sobre las cámaras en la base de la pirámide.

* Oriol Junqueras, exvicepresidente de Cataluña, y ocho exfuncionarios del gobierno, fueron enviados a prisión provisional sin derecho a fianza, a excepción del cesado consejero de Empresa, Santi Vila, quien podrá salir en libertad si paga 50 mil euros de fianza. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela adoptó estas medidas al considerar que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. La magistrada dictó una orden de búsqueda y captura internacional, que será efectiva a partir de este viernes, contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro consejeros que se encuentran en Bélgica. Los cinco informaron ya que no comparecerán ante la justicia española por no tener garantías de un juicio justo. En su auto, la magistrada española decidió enviar a la cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los consejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Santi Vila (Empresa) y Joaquim Forn (Interior). Los hombres fueron enviados a la cárcel de Estremera, en Madrid, y las dos mujeres a la de Alcalá Meco.

*El saldo de la deuda pública del gobierno federal se incrementó 14.7 por ciento de 2015 a 2016, al pasar de 6 billones 495 mil millones de pesos a 7 billones 447 mil millones. El informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advierte que la Secretaría de Hacienda no acreditó el uso de 17 mil 452 millones de pesos en un rubro denominado ‘‘Otras Aplicaciones de Financiamiento’’. Mediante el informe del resultado se fiscalizó la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes. En las revisiones de la Cuenta Pública de 2012 a 2015, se verificó que el endeudamiento interno y externo no rebasara los límites autorizados por el Congreso de la Unión. En la revisión de la Cuenta Pública 2016, además de lo anterior, se verificó la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

* Afganistán y México son los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En cada una de estas dos naciones han muerto 13 comunicadores en los meses recientes, mientras en Yemen se tiene un registro de 11; Irak, ocho y Siria ocho más, destacó ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Al celebrarse el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó la atención sobre el hecho de que 90 por ciento de los atentados contra los trabajadores de la prensa sigue impune, según el documento Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios. Informe Global 2017/2018.

*En plena crisis con Catalunya, el Gobierno ultima el recurso ante el Constitucional por la ley catalana de comercio. El Ejecutivo pedirá suspender artículos como el que fija el cierre de las tiendas a las 21.00 horas.

*Luego de conocerse la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de finalizar la tarifa cero de interconexión, Telefónica mostró su rechazo por medio de un comunicado en el que también lamentó que Carlos Slim cuente con el 70 por ciento de cuota en el mercado de la banda ancha móvil. María Elena Estavillo, delegada del IFT, precisó que, si bien América Móvil cuenta con el 70 por ciento de ese mercado, anteriormente tenía el 82 por ciento, por lo que la reforma en Telecomunicaciones no está fallando. Sobre el fin de la tarifa cero de interconexión, la comisionada afirmó que no debe esperarse aumento en los precios a los consumidores finales de servicios de telefonía móvil. Aunque los competidores tendrán que pagar ahora una tarifa de interconexión a Telcel, la tarifa promedio ponderada -que considera el tráfico de cada una de las compañías- se redujo de 6.73 centavos a un nivel por debajo de los 6 centavos. “El efecto final es una disminución en promedio de las tarifas de interconexión”, dijo Estavillo.