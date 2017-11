Semana 45 | NOVIEMBRE

– 4 –

*El sustituto del depuesto Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) debe ser un abogado honesto, recto, independiente y se debería pensar en algún miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó Andrés Manuel López Obrador. Sobre la salida del funcionario dijo: No supo aguantar, resistir; le faltó aplomo, seguramente fue sometido a fuertes presiones. Pero así es como se templó el acero, si no se aguantan las presiones no puede uno estar en un cargo de dirección o en la administración pública; no hay que dejarse presionar por nadie, hay que defender siempre lo que se considera justo: pero no aguantó.

* La propuesta de reforma fiscal que el Congreso de Estados Unidos presentó esta semana y que incluye un recorte de impuestos a corporativos aplicable a partir del próximo año, podría resultar más negativa que la propia negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sobre todo porque su posible aprobación y aplicación llegaría en un momento complicado para México, en vísperas de las elecciones de 2018, estimaron analistas financieros de Banorte-Ixe. Detallaron que la reducción del impuesto corporativo, así como la transición a un sistema impositivo territorial podría tener un efecto adverso sobre las inversiones en México. En su estudio semanal, el director general adjunto de análisis económico y bursátil de Banorte, Gabriel Casillas, y la directora ejecutiva de análisis y estrategia, Delia Paredes, explicaron que actualmente una empresa que declara sus impuestos en Estados Unidos y que tiene una subsidiaria en México, paga la tasa de impuesto sobre la renta (ISR) corporativo en México de alrededor de 30 por ciento. Asumiendo la tasa corporativa actual en Estados Unidos de 35 por ciento, la empresa puede acreditar el pago de impuestos en México al 100 por ciento, por los tratados de no doble tributación.

*Cansados de las extorsiones y abusos a los que son sometidos por custodios y bandas criminales, como la que encabezaba Luis N, El Tatos, reos del penal estatal Neza-Bordo se amotinaron y secuestraron 10 horas a tres custodios y al recién nombrado director de la prisión, Miguel Ángel Correa Peralta. El gobierno estatal negó que el funcionario haya sido retenido y calificó el incidente de riña que ya fue controlada. En llamadas telefónicas que facilitaron familiares de los internos a los periodistas, los reos denunciaron que el caso de El Tatos –que torturaba a los presos para extorsionarlos– sólo destapó el problema, el cual no se ha acabado porque continúan las agresiones y los castigos para que paguen la extorsión. No hay un cambio, se relaja y vuelven a hacer las mismas fechorías, dijo uno. La protesta comenzó la noche del viernes en el módulo de conductas especiales conocido como la fortaleza, donde están aislados 40 internos por su participación en riñas u otras conductas graves.

*De acuerdo con el reporte Brecha mundial de género, del Foro Económico Mundial, en un año México retrocedió 15 lugares en cuanto a equidad entre mujeres y hombres. En 2016 se ubicó en la posición 66 de 144 países, en este año en el 81. Los principales problemas se presentan en la participación económica y oportunidad: se resalta el tema de la igualdad salarial para empleos similares, la participación en la fuerza laboral e ingresos estimados del trabajo. En el segundo trimestre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que del total de la población de 15 años y más económicamente activa ocupada, 52 millones 198 mil 611 personas, 19 millones 868 mil 78 son mujeres, es decir, 38.06 por ciento. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) refiere que la menor participación femenina en el ámbito laboral se presenta en la población con mayor nivel educativo y con capacitación profesional. La situación fuera del mercado laboral es diferente, la mayor parte de ellas se dedica al trabajo doméstico y de cuidado en sus propios hogares, mientras ellos principalmente son estudiantes.

*El robo de combustible en el poliducto Minatitlán-México generó tantos daños en la infraestructura que Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió parar las operaciones de esa red y transportar gasolinas y diésel por vía terrestre, y desde finales de agosto se realizan labores de corrección en los tubos para subsanar más de mil 200 perforaciones ilegales, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional. Las autoridades refirieron que el suministro de combustibles hacia Puebla, Tlaxcala y la capital del país ha sufrido retrasos, pero aun así continuará por vía terrestre, ya que este tipo de operación ha tenido resultados eficientes contra las acciones que realizaban las bandas de huachicoleros en el la zona conocida como el triángulo rojo. La decisión de cerrar el ducto Minatitlán-Mexico va acompañada de obras de reparación a lo largo de 597 kilómetros, por lo que el robo que se presentaba en municipios como Acatzingo, Amozoc, Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, San Martín Texmelucan y Acajete, en el estado de Puebla, ha sido prácticamente cancelado y los grupos de huachicoleros dependen únicamente de los escurrimientos que aún se registran, señalaron los funcionarios consultados.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo a Japón. Con ello comenzó su gira por Asia, donde buscará apoyo para establecer un frente unido contra los programas balísticos y nucleares de Corea del Norte.

*Frente a la acumulación de denuncias de acoso sexual contra el actor Kevin Spacey, la productora Netflix decidió cortar relaciones con el artista y excluirlo de eventuales nuevos proyectos de la serie House of Cards, informan hoy medios estadounidenses. Además, la compañía de streaming no estrenará la película Gore, producida por Spacey, en la que el actor interpreta al escritor Gore Vidal. Ocho miembros del equipo de la exitosa House of Cards denunciaron el viernes haber sufrido acoso de Spacey. No me cabe duda de que este tipo de comportamiento depredador era rutinario en él, dijo a CNN un antiguo asistente de producción. La plataforma de streaming ya había cancelado la producción de la sexta y última temporada de la serie a consecuencia del escándalo. Anthony Rapp, actor de Star Trek: Discovery fue el primero en denunciar hace una semana que Spacey había intentado forzarlo a mantener relaciones sexuales con él cuando apenas tenía 14 años; a partir de entonces comenzaron a trascender numerosos testimonios en el mismo sentido. El caso se enmarca en la oleada de denuncias por acoso o abusos sexuales que estalló hace un mes contra el productor Harvey Weinstein.

– 5 –

* Un hombre abrió fuego este domingo dentro de una iglesia en Sutherland Springs, pequeña comunidad ubicada en el sur de Texas, provocando 26 muertos –niños y una mujer embarazada incluidos– y 16 heridos. El atacante fue hallado sin vida en su vehículo, aunque las autoridades aún no determinan si fue ultimado por la policía o se suicidó. La balacera ocurrió en la primera iglesia bautista de la comunidad de apenas 860 habitantes, donde el atacante ingresó antes del mediodía y abrió fuego durante el servicio religioso dominical, al que usualmente asisten unas 50 personas. De acuerdo con una testigo, se escucharon al menos 20 disparos antes de que llegaran las ambulancias. El autor del ataque fue identificado como Devin P. Kelly, de 26 años, publicó The New York Times. El comisionado del condado de Wilson, Larry Wiley, informó que Kelly huyó en un automóvil y tras una persecución policiaca fue acorralado a unos nueve kilómetros de distancia, en el vecino condado de Guadalupe. Al menos ocho heridos recibían tratamiento en la clínica Universitaria de San Antonio, informó la vocera Leni Kirkman, quien añadió que el hospital podría atender a más pacientes. Después del tiroteo, agentes federales se dirigieron a la pequeña localidad ubicada unos 48 kilómetros al sureste de San Antonio. En el lugar hubo elementos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y equipo de recolección de evidencia de la FBI.

* La filtración masiva (dada a conocer en los Papeles del Paraíso -Paradise Papers- por el Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ, por sus siglas en inglés-) de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países. La masiva filtración sobre la red financiera offshore sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial -tanto del ámbito político como del empresarial-, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto. Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

*De acuerdo con la presentación del segundo informe parcial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública del año pasado, las irregularidades detectadas por esta instancia en los seis años de los 12 gobiernos estatales que concluyeron su gestión en 2016 asciende a 70 mil 792 millones de pesos. Las administraciones de Javier Duarte, en Veracruz; Gabino Cué, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Roberto Borge, en Quintana Roo, entre otros, no han podido acreditar el ejercicio de recursos por ese monto durante su encargo. Aunque aún falta el último informe correspondiente a la cuenta pública 2016, el concentrado de auditorías practicadas en el periodo 2011-2016, que abarca ese sexenio, revela que las anomalías detectadas por la ASF son: 42 mil 615 millones del gobierno de Veracruz, 9 mil 105 en Oaxaca, 4 mil 706 millones en Puebla, 4 mil 383 millones en Quintana Roo, 3 mil 923 millones en Zacatecas, 3 mil 247 millones en Sinaloa, 3 mil 256 millones en Durango, mil 48 millones en Chihuahua y mil 44 millones en Hidalgo. Las entidades donde en 2016 hubo cambio de administración tienen saldos relativamente bajos en comparación con los ocho gobiernos mencionados: Tamaulipas, 977 millones de pesos; Tlaxcala, 352 millones, y Aguascalientes, 63.9 millones de pesos entre 2011 y 2016, según los reportes de la ASF. Las observaciones no justificadas por esos gobiernos causan impacto negativo principalmente en los programas sociales contra la pobreza, en materia de salud, educación y seguridad pública, por desvío de recursos hacia objetivos ajenos a estas políticas.

* Arabia Saudita arrestó a decenas de personas incluidos príncipes, ministros y empresarios como parte de una operación anticorrupción calificada de decisiva por las autoridades, en un momento en que el joven príncipe heredero Mohamed bin Salman continúa reforzando su poder. El príncipe Alwaleed bin Talal, uno de los hombres más acaudalados del mundo, forma parte de los 11 príncipes detenidos el sábado por la noche, indicaron los medios, justo después de la formación de una nueva comisión anticorrupción presidida por el príncipe heredero, conforme a un decreto real. Un representante del gobierno al tanto del caso dijo que fueron detenidos 11 príncipes y 38 personas más que se encuentran en hoteles cinco estrellas de Riad, la capital. Estas detenciones y destituciones ocurren en un momento en que el príncipe Mohamed, de 32 años, hijo del rey Salman, de 81, no deja de consolidar su poder en un contexto de cambios económicos y sociales inéditos en este reino ultraconservador.

* El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que se refugiaron con él en Bélgica fueron puestos en libertad con medidas cautelares la noche de este domingo por un juez belga que les tomó declaración e inició el proceso judicial para su presumible entrega al Estado español. El ex mandatario catalán tiene abierto un expediente en la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición, malversación de recursos públicos y cohecho, por los que ya fueron enviados a prisión sin derecho a fianza nueve miembros de su gobierno. El líder independentista decidió entregarse a la policía belga, que lo identificó y luego notificó su presencia a las autoridades judiciales que decidieron su traslado a la fiscalía, donde se les tomó declaración durante cinco horas. El juez tenía tres opciones: negarse a gestionar la orden de captura, aceptarla a trámite y mantener detenidos a los cinco políticos catalanes o dejarlos en libertad condicional. Finalmente decidió ordenar su libertad con cargos y aplicar dos medidas cautelares básicas, la entrega de sus pasaportes y notificar al juzgado el lugar donde se encuentran hospedados en Bruselas.

* Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss, aseguró que Kevin Spacey lo manoseó en 2008, con lo que se sumó a la creciente lista de acusadores contra el ahora ex protagonista de la serie House of Cards. En una columna publicada el sábado por el medio de comunicación Buzzfeed, Harry Dreyfuss dijo que el incidente ocurrió mientras su padre ensayaba en el departamento de Spacey, ubicado en Londres, para la obra Complicit, que se presentaba en el teatro Old Vic. En ese entonces Harry Dreyfuss tenía 18 años. Agregó que durante varios años no le dijo a su padre lo que había sucedido. El abogado de Spacey no respondió por el momento a las solicitudes en busca de comentarios el domingo.

* Varias actrices, entre ellas Mónica Bellucci, han salido en defensa del director italiano Giuseppe Tornatore, ganador en 1990 del Óscar por su cinta Nuovo Cinema Paradiso, quien fue acusado de abuso sexual por la modelo Miriana Trevisan. Según informó este domingo el diario Il Messaggero, Bellucci haría una declaración pública en favor de Tornatore, cuando recibiera de manos del cineasta el premio Virna Lisi por su carrera. La actriz fue dirigida en el filme Malena por Tornatore, de 61 años, quien fue acusado por Trevisan, de 44, de haber intentado besarla y manosearla hace dos décadas.

– 6 –

*Carlos Slim Helú, el hombre más acaudalado de México y sexto en el mundo, creó su emporio en telecomunicaciones a través de una empresa offshore en la isla de Bermudas, revela la investigación Papeles del Paraíso, la cual develó una lista de empresarios, políticos y compañías que tienen sus recursos en los llamados paraísos fiscales. Appleby, un bufete legal en las islas Bermudas que se fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas multimillonarias, estuvo involucrada con uno de los grandes negocios de Carlos Slim. Una serie de filtraciones hechas públicas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) da cuenta que la semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero– a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.

*Bono se encontraba entre las figuras de alto perfil nombradas en la filtración sobre la red financiera offshore llamada Papeles del Paraíso. El cantante de la banda irlandesa U2 utilizó una compañía con sede en Malta para invertir en un centro comercial lituano. Aunque un portavoz de Bono, según publicó el diario The Guardian, negó que el roquero incurriera en algún acto indebido. Bono era un inversionista pasivo, minoritario en Nude Estates Malta Ltd, compañía legalmente registrada en Malta, que es una jurisdicción bien establecida de la sociedad de la tenencia dentro de la Unión Europea. También era inversionista en una firma de Guernsey vinculada al centro comercial, dijo. Los documentos, con 1.4 terabytes de información, vienen de registros de 19 paraísos fiscales.

*Los nombres de dos jugadores de la selección mexicana de futbol que militan en Europa aparecieron en la investigación Papeles del Paraíso. En el documento se señala que los tricolores habrían elegido dicha isla para operar sociedades, pues ofrece tasas de recaudación mínimas para los extranjeros y las compañías que perciben sus ingresos fuera de la isla y “su registro del comercio no está accesible al público. Es, además, una de las pocas jurisdicciones offshore con las que México no ha firmado un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria”.

*Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, presentó ayer en el Senado la investigación Control sobre todo el estado de Coahuila, la cual destaca que Los Zetas dieron sobornos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obtener contratos y así poder lavar dinero, además de que entregaron millones de dólares a los hermanos Humberto y Rubén Moreira (ex gobernador y actual gobernador de Coahuila, respectivamente), así como a Fidel Herrera, ex mandatario en Veracruz, para su campaña electoral. El también experto de la Organización de Naciones Unidas se refirió a los tres juicios contra zetas en tribunales de Austin, San Antonio y Del Río, en Texas, por asesinato, conspiración para importar drogas armas y lavado de dinero. El informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña, contiene los testimonios de los testigos en esos juicios: miembros o ex integrantes de ese cártel, agentes de seguridad pública y ex policías estatales y municipales que trabajaban para Los Zetas.

*Uno de los buques destructores más antiguos de la Secretaría de Marina-Armada de México, el Comodoro Manuel Azueta, fue hundido ayer en las costas veracruzanas para crear un arrecife artificial. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia y en ella se refirió al compromiso de esa institución por salvaguardar la integridad de los mexicanos y la seguridad de nuestro mar territorial. Ahí mismo, y dado que Veracruz sufre la presencia constante de grupos de la delincuencia organizada, el mandatario informó, que giró instrucciones para la permanencia de las policías militar y naval en la entidad. Durante más de 40 años, además de su función de barco de ataque, el Comodoro Manuel Azueta también hizo labores de buque escuela y patrulla. Ayer, en una operación controlada y tras la limpieza de todo contaminante, fue hundido con cargas explosivas para proteger los arrecifes naturales de las aguas de Veracruz. La intención, además de preservar la biodiversidad de los mares nacionales, consiste además, explicó el propio mandatario, en estimular el ecoturismo y la pesca sostenible, así como el buceo táctico y deportivo.

* Hasta la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años, no poblaron la tierra los primeros mamíferos diurnos, según afirman investigadores israelíes y británicos en la revista Nature Ecology & Evolution. Hemos estudiado el tiempo activo de los mamíferos actuales para reconstruir las fases activas de los mamíferos primitivos, afirma Roi Maor, de la Universidad de Tel Aviv y coautor del estudio. Los primeros mamíferos comenzaron a realizar actividades diurnas justo después de que desaparecieran los dinosaurios, añadió. Hasta entonces, su vida transcurría de noche. Para su investigación, los expertos utilizaron dos árboles genealógicos en los que muestran los antepasados de cada especie. De las 2 mil 415 especies vivas analizadas, distinguieron entre los mamíferos activos de día, de noche o en ambos momentos. Hemos intentado cubrir toda la variedad de mamíferos, señala Maor, desde elefantes a canguros o murciélagos. Estos últimos siguen siendo nocturnos.

– 7 –

*El empresario Carlos Slim, ubicado en la lista de la investigación Papeles del Paraíso por haber creado su emporio de telecomunicaciones mediante una empresa offshore en las islas Bermudas, calificó de absurdo ese señalamiento. “Se trata de un holding (tenedora) que se estableció en 2000 y se llama Telecom Americas Bermuda, o sea, tiene el nombre y el apellido de dónde está, cómo se hizo, etcétera”, declaró. El propietario de Grupo Carso subrayó que él, en lo personal, no tiene cuentas en moneda extranjera en ningún país fuera de México. Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos, donde participó con otros representantes empresariales en una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para evaluar la aportación del sector privado en las labores de la reconstrucción por los sismos, Slim explicó que en Telecom Americas Bermuda, América Móvil tenía poco más de 44 por ciento de las acciones asociada con otras dos empresas de telecomunicaciones: Bell Canada y Enterprice SBC de Estados Unidos, y obviamente, como tal se reportó a las bolsas de valores tanto de México como de Nueva York.

*El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, suspendió de manera indefinida cualquier solicitud de aprehensión de la Procuraduría General de la República contra Emilio Lozoya Austin. El ex director de Pemex es investigado por presuntos actos de corrupción que cometieron funcionarios mexicanos para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht. Además, impide que se judicialice la carpeta de investigación que se inició en su contra. Hasta el momento, la defensa legal de Lozoya Austin no ha tenido acceso al expediente en su contra, ya que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) interpuso un recurso de queja que resolverá un tribunal colegiado de circuito. El amparo no frena la investigación, pero sí cualquier ejercicio de una acción penal en tanto no tenga acceso al documento en su contra. De acuerdo con el expediente 909/2017, “se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que se le permita a él o sus defensores el acceso a éste, para que goce de una defensa adecuada y pueda ofrecer las pruebas que considere pertinentes.

*La constructora brasileña Odebrecht, cercada por procesos judiciales por corrupción en varios países de América Latina, aparece ligada a 17 empresas con sede en paraísos fiscales, reveló este martes la investigación conocida como los Papeles del Paraíso. La cantante colombiana Shakira y la actriz estadunidense Keira Knightley se sumaron a la lista de famosos mencionados en esta nueva filtración, en la que aparecen personajes como Wilbur Ross, secretario estadunidense de Comercio, y Juan Manuel Santos, presidente colombiano. También se aclaró la naturaleza de las inversiones en paraísos fiscales de la reina Isabel II de Inglaterra y de su hijo, el príncipe Carlos. El portal Poder360, que forma parte del ICIJ, informó que el gigante brasileño de la construcción posee firmas offshore (empresas fachada establecidas en paraísos fiscales) en Bahamas, Islas Caimán y Malta, y que éstas fueron abiertas entre las décadas de 1970 y 2000. Según Poder360, cinco de esas empresas ya fueron cerradas y no ha sido posible identificar cuántas siguen abiertas. En el reportaje, el portal detalló la lista de las compañías en paraísos fiscales que, afirma, están relacionadas con Odebrecht. La página de Internet informó sobre las firmas offshore de la constructora que operaban en África, entre las que citó a OSEL-Odebrecht Serviços no Exterior Ltd., registrada en Caimán, pero cuya sede está en Maputo, capital de Mozambique. Asimismo, Odebrecht Oil and Gas Angola Limited, abierta en enero de 2002 y ya cerrada, y Odebrecht Africa Funds, abierta el 13 de febrero de 2015, están registradas en Caimán pero operan en Angola. En un comunicado publicado por Poder360, Odebrecht reconoció que todas esas empresas tienen un vínculo directo o indirecto con el Grupo Odebrecht, aunque aclaró que todas fueron legalmente constituidas y ejercen sus actividades de forma regular.

*El pintor holandés Vincent van Gogh tenía especial fascinación por el rojo intenso que se obtiene de la grana cochinilla, insecto que se reproduce en las pencas del nopal. El primer embarque comercial a Europa del extracto de la también llamada cochinilla del carmín se ubica en 1523 o 1526. En la actualidad, se sabe que en aproximadamente 40 de sus obras utilizó ese pigmento mexicano. El negocio de este producto nacional -en su momento el segundo en importancia, después de la plata- llegó a Asia en el siglo XIX, donde se puso de moda en el arte japonés. Van Gogh y su hermano Theo llegaron a tener una colección de 350 grabados japoneses en los que destaca el rojo, sin que ellos supieran que este color estaba hecho a partir de la grana cochinilla. La predilección de Van Gogh por ese pigmento –Theo compraba los materiales a Vincent– es patente en una de las tres versiones que pintó de La recámara de Van Gogh en Arlés (1889), cuadro incluido en Rojo mexicano: la grana cochinilla en el arte, exposición que reúne 70 obras, la cual será inaugurada este jueves en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El cobertor rojo de la cama en ese cuadro se aprecia en todo su esplendor en la recreación de la recámara hecha al final de la exhibición para que interactúe el público.

– 8 –

*Un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos políticos a postular en primer lugar a las mujeres en las listas de candidaturas plurinominales al Senado y a indígenas para la Cámara de Diputados en 12 de 28 distritos con predominancia de esta población, generó el reproche de todos los partidos políticos. En el Consejo General del (INE) estas medidas fueron aprobadas ayer por siete consejeros y rechazadas por cuatro: Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade y Jaime Rivera, quienes coincidieron con la postura de los representantes partidistas en el sentido de que el instituto se está excediendo en sus facultades al sobrerregular la vida interna de los institutos políticos y fuera de tiempo. En esta discusión se rompió récord, porque los consejeros tardaron cuatro horas en resolver un solo punto. Los representantes de los nueve partidos políticos nacionales con registro afirmaron que esas normas son ilegales y se hicieron a destiempo. Eduardo Aguilar, representante del PAN, tomó un ejemplar de la Constitución y otro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los tiró al piso, en espera de que me sigan emitiendo acuerdos todo el tiempo que modifiquen las reglas del juego. Aunque al final el consejero Marco Antonio Baños votó contra los polémicos cambios, replicó a Aguilar, porque se hacía una dramatización del asunto, y celebró que luego levantara del piso la Constitución y la ley.

* Más de 100 universidades y colegios tienen intereses offshore, según los documentos, donde evitan pagar impuestos sobre sus enormes fondos de dotación institucionales. Entre las que aparecen en los documentos filtrados están incluidas algunas de las más prestigiosas del país como Princeton, Columbia, Stanford y la Universidad de Pensilvania, reportó The Guardian, uno de los medios socios de ICIJ.

*Miles de ciudadanos catalanes volvieron a salir a la calle este miércoles para alzar la voz contra la política represiva del gobierno español, que encabeza el derechista Mariano Rajoy, en una jornada en la que el Tribunal Constitucional anuló la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en el Parlamento catalán. En el transcurso del día se reportó el cierre de calles y carreteras en varias ciudades y se invadieron las vías del tren de alta velocidad en Girona y Barcelona, lo que provocó que se suspendiera el servicio del AVE. El sindicato minoritario Intersindical-CSC, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural convocaron a la huelga general de este miércoles, que tuvo un seguimiento irregular, pero que provocó un enorme caos vial. Gran parte de los bloqueos fueron protagonizados por los comités de resistencia de la república, integrados por jóvenes independentistas. La mayoría de los comercios, transportes públicos y la actividad económica funcionaron a medias. Según los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica), se reportaron 39 bloqueos carreteros en la provincia de Barcelona, 16 en Lleida, cinco en Girona y cuatro en Tarragona. Además, el Metro en Barcelona funcionó a 85 por ciento del nivel habitual.

*Un joven que afirma haber sido abusado sexualmente por Kevin Spacey en julio de 2016 en una isla cerca de Boston puso una denuncia y la policía abrió una investigación, informó la madre del chico. La policía de Nantucket Island, donde se produjo la presunta agresión, señaló que no podían confirmar la presentación de la denuncia sin una autorización escrita de la víctima. Heather Unruh, periodista y madre del denunciante, tuiteó el 13 de octubre sobre este incidente, pero sin decir que se trataba de su hijo, con 18 años en el momento del abuso. Este miércoles, acompañada por su abogado contó a los periodistas los hechos.

– 9 –

*Damnificados de las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez realizaron ayer por la mañana bloqueos y cierres de vialidades primarias en rechazo al otorgamiento de créditos impagables y la exigencia a los diputados federales de que se incluya una partida extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 para atender la reconstrucción de sus viviendas. Desde las ocho y hasta después de las 10 de la mañana, los inconformes se apostaron en cruces de alto aforo vehicular, como avenida Cuauhtémoc y Doctor Navarro, Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, División del Norte y Pacífico, Universidad y Municipio Libre, así como en tres distintos puntos de la calzada de Tlalpan, a la altura de avenida Del Taller, San Antonio Abad y Álvaro Gálvez y Fuentes. Las protestas colapsaron varias arterias, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron operativos viales para desviar la circulación y garantizar que las manifestaciones se desarrollaran en orden y sin conflictos. No obstante, en avenida Cuauhtémoc se suscitó un incidente menor, cuando el conductor de una camioneta intentó evadir el bloqueo y fue remitido junto con su acompañante a un juzgado cívico.

* El nivel de operación política y el reparto de recursos públicos entre la mayoría de partidos políticos para cumplir sus múltiples requerimientos, desplegados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), derivó en la aprobación –en lo general– del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 en la Cámara de Diputados. El PEF 2018 no sólo cubrirá los requerimientos de gasto del gobierno federal en un año en que habrá elecciones, sino que confirmó la continuidad del financiamiento público a los partidos, una vez que la Comisión de Puntos Constitucionales ni siquiera se reunió para analizar las iniciativas de distintos grupos parlamentarios y regresar al esquema de aportaciones privadas. En San Lázaro, la SHCP, por conducto de la Unidad de Apoyo Técnico –encabezada por Antonio Rojas Navarrete, nieto de Ifigenia Martínez–, dirigió el trabajo en la Comisión de Presupuesto, con la finalidad de cumplir las demandas de la mayoría de los partidos y así granjearse el respaldo al dictamen presupuestario que será promulgado por el Presidente de la República en los próximos días, como anticipó el titular de la dependencia, José Antonio Meade.

*La Cámara de Diputados desapareció el programa Fortalece, del que se asignaban 20 millones de pesos a cada uno de los 500 legisladores para asignarlos a obras y se usaba para pedir moches de entre 10 y 15 por ciento, pero autorizó ampliaciones por 17 mil 852 millones de pesos a proyectos de desarrollo regional. Es de este nuevo fondo, explicaron diputados de distintos partidos, del que se permitió a los legisladores asignar obras para estados y municipios, con objeto de etiquetarlos el próximo año y sustituir los recursos perdidos del Fortalece. Después de los terremotos de septiembre, el PRI en la Cámara de Diputados anunció que desaparecería Fortalece para destinar esos recursos a la reconstrucción. Durante la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos 2018, el diputado Rodrigo Abdalá (Morena) dijo que “como ideólogos y promotores del fondo de los moches, los panistas promovieron ‘discretos’ aumentos a carreteras o a cultura; pequeños, en relación con las necesidades del país, pero significativos en relación con el reparto del diezmo que se llevarán a sus bolsillos”. El panismo, abundó, debía preguntar por ejemplo, a los poblanos, si 69 millones de pesos en infraestructura para agua son suficientes, cuando hace dos años se ejercían más de 576 millones.

*China y Estados Unidos deben ser socios, no rivales, y pueden beneficiarse mutuamente y al mundo, expresó este jueves el presidente de China, Xi Jinping, durante la visita de su homólogo estadunidense, Donald Trump. Los mandatarios atestiguaron la firma de acuerdos entre compañías chinas y estadounidenses en sectores como energía, manufactura, agricultura, aviación, electrónicos y automóviles que superan 250 mil millones de dólares. Trump apremió a Xi a involucrarse plenamente para resolver la crisis con Corea del Norte, e insistió en la necesidad de actuar rápido. Aunque China aprobó las recientes sanciones de la Organización de Naciones Unidas contra Corea del Norte y prometió aplicarlas, Washington le pide que haga más para asfixiar económicamente a Pyongyang. China puede arreglar este problema fácil y rápido, aseguró Trump. El jefe de la Casa Blanca fue evasivo sobre la forma de hallar una solución para la península coreana, e insistió en la necesidad de formar un frente unido para combatir al líder norcoreano, Kim Jong-un.

*La célebre actriz italiana Gina Lollobrigida, de 90 años, admitió que fue víctima de abusos sexuales en su juventud, pero afirmó que hablar de eso tanto tiempo después sería buscar publicidad. La otrora sex-symbol por belleza y sensualidad señaló que había que tener mucho coraje para hacer esa denuncia, porque podía perder el trabajo o no ser creída. Guardé silencio, no dije nada, agregó. Me parece que hablar de eso ahora es una manera de buscar publicidad, comentó la Lollo el miércoles por la noche en un programa de la televisión italiana. Con pocas palabras y gran dignidad, la actriz, eterna rival de Sophia Loren, explicó que había sufrido dos veces abusos sexuales bastante graves.

* En una sociedad global donde permea la intolerancia, la violencia y la incomprensión, las universidades deben ser fuente del saber, de la difusión del conocimiento y defensoras de la verdad y de la libertad, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. Al presidir la ceremonia solemne de entrega de doctorados honoris causa a 11 destacadas personalidades nacionales y extranjeras, dijo que este acto académico rebasa los muros de una universidad y representa un aliento de esperanza que debe celebrarse. Así, fueron entregadas las insignias y distinciones propias del doctorado honoris causa a: María Francisca Atlántida Coll Oliva, investigadora del Instituto de Geografía y una de las figuras más eminentes de la geografía mexicana contemporánea; Víctor García de la Concha, filósofo español y director de la Real Academia Española entre 1998 y 2010; Luis Esteva Maraboto, experto en ingeniería sísmica; Jaime Labastida Ochoa, filósofo, poeta, ensayista y escritor mexicano, y Enrique González Pedrero, académico, científico social y estudioso de la política. También lo recibieron Leonardo Padura Fuentes, novelista, escritor y periodista cubano; Eduardo Matos Moctezuma, prominente arqueólogo mexicano que de 1978 a 1982 fue el encargado de realizar las excavaciones en el Templo Mayor; Silvia Torres Castilleja, destacada astrónoma; Ranulfo Romo Trujillo, investigador del Instituto de Fisiología Celular y cuyo trabajo se enfoca en el estudio de los mecanismos cerebrales que determinan la percepción sensorial; María de la Garza y Camino, del Instituto de Investigaciones Filológicas, cuya obra gira en torno al pensamiento, la historia y las literatura maya y nahua, y Josefina Zoraida Vázquez y Vera, historiadora, escritora, investigadora y académica mexicana, especializada en la historia de la educación y diplomática de México.

– 10 –

*Una vez más, y también en territorio neutral, los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, conversaron. Esta vez se trató de un encuentro informal en el marco de la cena de Estado para los líderes participantes en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) la noche del viernes, hora local. La Presidencia de la República no informó de los temas abordados por los mandatarios. Fue el canciller, Luis Videgaray, el primero en difundir la gráfica del encuentro en Twitter, y luego añadió otra donde además de ellos también se ve integrados a un grupo de diálogo informal al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a las presidentas de Chile, Michelle Bachelet, y de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern. En un espacio donde más allá de la agenda formal a desahogar, los aspectos comerciales de las relaciones entre los países del área tienen preeminencia, como lo demostraron ayer los discursos de Trump y del presidente chino, Xi Jinping, ante empresarios. El encuentro entre Peña y el republicano ocurre cuando el próximo 15 de noviembre tendrá lugar en México la quinta ronda de renegociación del TLCAN.

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio de rumbo radical en la política comercial de Washington, al rechazar acuerdos multilaterales y afirmar que su gobierno ya no tolerará abusos comerciales crónicos e insistirá en políticas justas y equitativas. No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos y no los toleraremos. Ya no vamos a dejar que se sigan aprovechando. Siempre voy a poner a Estados Unidos primero, sostuvo Trump ante los representantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad turística de Da Nang, en el sur de Vietnam. El mandatario señaló que su administración ya no iba a aceptar el robo de propiedad intelectual y otras prácticas injustas, y llamó a los demás países a buscar por sí mismos su propio bienestar. El discurso de Trump representó un alejamiento radical de Estados Unidos de las alianzas multilaterales y su deseo de alejarse de los grandes tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

*Después de permanecer 15 horas en la cárcel de Alcalá Meco, a 600 kilómetros de su ciudad de residencia, Barcelona, la ex presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, salió ayer en libertad tras pagar la fianza de 150 mil euros (unos 3 millones 400 mil pesos) impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llaneras. No habló con los medios, simplemente abordó su vehículo, pero sí se expresó en las redes sociales: Vuelvo a casa con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlamento, sede de la soberanía nacional. Forcadell respondió a las críticas recibidas en horas recientes por haber admitido ante el magistrado español que la declaración de independencia había sido un gesto simbólico o político. También se acordó de sus compañeros presos: No os olvidamos, os queremos libres, en casa, con vuestras familias. Estamos con vosotros.