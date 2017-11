Semana 46 | NOVIEMBRE

– 11 –

*Las escuelas en México son más hostiles que en otros países del mundo, ya que la frecuencia con que aparece el bullying es significativamente superior, como parte de un ambiente general en donde todavía existen vacíos importantes en cuanto a la convivencia pacífica entre ciudadanos. Así lo reveló el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, que registró las opiniones de más de 5 mil 500 estudiantes mexicanos de segundo año de secundaria con respecto a temas como los problemas globales más importantes, la confianza en los partidos políticos y sus relaciones con los demás, entre otros asuntos.

*Los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 estipulan los salarios de los altos funcionarios de la administración federal. En el ámbito del Ejecutivo, el presidente de la República obtendrá un salario mensual durante el año próximo de 207 mil 591 pesos. De nueva cuenta, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultan los servidores públicos mejor pagados del país, con un salario base mensual de 651 mil 741 pesos. Así, la cúpula del Poder Judicial obtiene ingresos mensuales que superan en 200 por ciento los obtenidos por el presidente de la República.

* El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que en 2016 los nueve partidos políticos nacionales eludieron el pago de impuestos, en muchos casos no destinaron el dinero para lo que estaba etiquetado, tampoco comprobaron gastos, tienen adeudos antiguos y recibieron dinero de entes prohibidos, que ameritan multas por 536 millones de pesos. El Comité Ejecutivo Nacional y las sedes estatales del PRI tendrían en conjunto el monto de sanción más alto por la fiscalización de los informes anuales de ingresos y gastos: 103.6 millones de pesos; después aparece el PT, con 98 millones, y en tercer lugar está Morena, con 96 millones de pesos, según el análisis hecho al diario de los dictámenes aprobados por la Comisión de Fiscalización. Los proyectos de resolución que fueron circulados a los partidos políticos y que deberán ser aprobados por el Consejo General del INE, previsiblemente en su sesión del próximo día 22, indican que el PRD es el cuarto partido político con mayor monto de sanción, al sumar 77.2 millones. Después se encuentran el PAN, con 66.7 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, con 29.1 millones, y Encuentro Social, con 29 millones de pesos.

*Cientos de miles recorrieron una vez más las calles de Barcelona y las llenaron de banderas independentistas y carteles con reivindicaciones secesionistas, para exigir la libertad de los presos políticos del movimiento separatista. Encabezaron la protesta familiares del cesado presidente, Carles Puigdemont, y de sus 14 consejeros (cuatro de los cuales están con él en Bélgica), así como su vicepresidente, Oriol Junqueras

*El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, dice la verdad al negar la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral estadounidense de 2016, tras sostener una reunión privada con él en Vietnam, con lo cual rechazó inmediatamente las versiones de los servicios de inteligencia de su nación. Putin reiteró públicamente que todo lo que está vinculado al supuesto caso de injerencia rusa en Estados Unidos es la prueba de la lucha política interna en el país, calificó todo el caso de fantasía e insistió: No sé nada, decididamente nada. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron el año pasado que Rusia interfirió con las elecciones presidenciales para ayudar a que ganara Trump mediante vulneraciones informáticas y la divulgación de correos electrónicos para dejar en vergüenza a la ex candidata demócrata Hillary Clinton y hacer propaganda en redes sociales.

*Corea del Norte acusó ayer al presidente estadunidense, Donald Trump, de belicista y de querer una guerra nuclear en la península coreana. Trump tuiteó en las primeras horas del domingo que su homólogo chino, Xi Jinping, aceptó endurecer las sanciones contra Corea del Norte, en respuesta al programa prohibido de armas nucleares desarrollado por Pyongyang. Trump reveló su verdadera naturaleza de destructor de la paz de y la estabilidad mundiales durante la visita, señala una declaración norcoreana, en la cual anuncia que el país acelerará sus planes para aumentar su potencial de combate atómico. Pyongyang afirma que la gira de Trump por Asia no es más que un viaje de negocios para enriquecer a la industria armamentística de su país. Pese a esas palabras, los observadores consideraron que la reacción de Pyongyang a las declaraciones de Trump es relativamente moderada.

– 12 –

La cascada principal de Agua Azul, en el centro ecoturístico, La Golondrina, se secó hace tres días al desviarse el río que la alimentaba. El nivel del agua comenzó a bajar a partir del terremoto del 7 de septiembre pasado, pero hace tres días bajó dos metros, informó Alberto López Urbina, presidente de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, que administra el centro, ubicado en el norte de Chiapas, que cada año recibe a unos 200 mil turistas. Los pobladores fueron a verificar y encontraron troncos y ramas que retiraron, y todo siguió igual. En medio del río había un pequeño islote donde había un árbol que cayó por la creciente, lo que a su vez ocasionó que se abriera una grieta y que el nivel bajara aún más, ocasionando que la mayor parte del agua se cargara del lado izquierdo, formando un nuevo cauce, aunque dos kilómetros abajo la corriente se reencauza al río principal, llamado Agua Azul.

*César Ricardo García Bravo, abogado del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y de la esposa de éste, María Elena Ávila, presentó un amparo ante un juez federal para que este lunes se le dé trámite y se suspendan las órdenes de aprehensión en contra de sus clientes. El defensor explicó que espera obtener primero la suspensión provisional y luego la definitiva para enfrentar la falsa imputación por enriquecimiento ilícito. García Bravo expuso que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción está siguiendo el mismo camino que cuando fabricó al rector el delito de peculado, proceso penal que se vino abajo a principios de octubre “porque no hubo pruebas para vincularlo. En su momento, los fiscales negaron a la defensa el expediente de esa acusación.

*Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México. En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político. A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida.

*Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este domingo la región fronteriza entre Irán e Irak y dejó al menos 141 muertos y un millar de lesionados, informó el director del Servicio de Emergencia de Irán, Pirhossein Koulivand, en cifras actualizadas al cierre de esta edición. Las autoridades locales no descartan que el saldo de víctimas mortales se eleve. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el epicentro fue aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad iraquí de Halabja. La agencia de noticias iraní Ilna reportó que al menos 14 provincias resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

*González Iñárritu recibió un premio especial por el proyecto de realidad virtual que desarrolló con Emmanuel Lubezki. Carne y arena (Flesh and Sand), que simula las experiencias de inmigrantes que cruzan los desiertos del oeste de Estados Unidos. La instalación puede visitarse en el Museo de Arte del condado de Los Ángeles.

– 13 –

*El presidente Enrique Peña Nieto cuestionó que se escuchen más las voces de la sociedad civil que condenan, critican y hacen bullying sobre el trabajo de la instituciones del Estado mexicano, y muy pocas reconozcan la tarea de las fuerzas armadas. Se quiere, dijo, un trabajo responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días pretendemos desmoronar, descalificar, especialmente a los integrantes de las fuerzas armadas. Aseveró que cuando se pone en duda lo que hacen las fuerzas armadas y de seguridad pública, nadie sale a hablar por ellas, nadie sale a defenderlas ni respalda el trabajo de las policías. Pareciera, indicó, que estuviéramos conminando a nuestras fuerzas policiacas y armadas a que la inacción sea la mejor forma de actuar.

*México está preparando una respuesta macroeconómica en caso de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque mantiene un escenario central de lograr una buena renegociación, afirmó ayer el canciller Luis Videgaray. Representantes de Canadá, Estados Unidos y México iniciarán esta semana la quinta ronda de negociaciones para actualizar el acuerdo. Videgaray dijo en entrevista radial que el banco central y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están preparando una respuesta macroeconómica, de la que no dio detalles, en caso de que el presidente Donald Trump cumpla la amenaza de dejar el convenio. No obstante, expresó que México espera llegar a un buen acuerdo.

*Después de 60 años, la selección italiana de futbol no irá a un Mundial, tras empatar 0-0 con Suecia en el partido de vuelta de la repesca europea -choque que ensombreció la despedida internacional del legendario arquero Gianluigi Buffon-, luego de haber perdido 1-0 en el encuentro de ida. El conjunto azzurro, tetracampeón, no se perdía una cita desde Suecia 1958. Su otra ausencia fue en 1930, en el primer torneo, en Uruguay, por motivos políticos. Será el único de los campeones del orbe que no estará en Rusia 2018.

*Las comisiones nacionales del Agua (Conagua) y de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como autoridades de Protección Civil, informaron ayer que en 20 días presentarán un proyecto integral para solucionar la pérdida de caudal del río Agua Azul y la desaparición de la cascada principal del centro ecoturístico ubicado en el municipio de Tumbalá. Es posible recuperar el sitio, sólo necesitamos mucha voluntad, recursos y una estrategia de mediano y largo plazos, dijo Adrián Méndez Barrera, delegado de la Conanp en el estado.

*La organización Equis, Justicia para las Mujeres presentó un informe sobre este tema, en el que advierte que entre 2014 y 2016 se duplicó el número de encarcelamientos de mujeres, principalmente por posesión y venta de mariguana en el fuero común, al pasar de 940 casos a mil 911. Además, en sus sentencias los jueces no tomaron en cuenta sus contextos y necesidades como madres de familia, generalmente solteras. Como parte del trabajo, también se dio a conocer una serie de videos realizados en colaboración con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), con testimonios de algunas de las mujeres que purgan condenas por esos ilícitos.

*El cesado presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo que se podría proponer una solución que no sea la independencia, y señaló que aún es posible una solución alternativa a la secesión, en una entrevista publicada este lunes por el diario belga Le Soir. Estoy dispuesto, y siempre lo he estado, a aceptar la realidad de otra relación con España, afirmó Puigdemont desde Bruselas, adonde se fugó el pasado 28 de octubre. El ex mandatario catalán enfrenta un proceso penal en los tribunales españoles, pero primero la justicia belga tendrá que decidir si lo entrega a las autoridades ibéricas, así como a sus cuatro ex consejeros. El político catalán está muy activo desde su refugio en Bruselas, donde hace apariciones esporádicas en los medios de comunicación para expresar sus intenciones políticas y como parte de su estrategia de internacionalizar el conflicto.

– 14 –

*La mesa directiva de la Cámara de Diputados revisará la conducta de diputadas del PRI que durante la madrugada del jueves se refirieron con una expresión homofóbica a Ariel Juárez (Morena), así como a éste, que calificó de corruptos a los priistas. En la sesión pasada fue notoria la descalificación a un coordinador, pero no pasa desapercibida la peyorativa de éste a un legislador. Ambas conductas son imperdonables, merecen una reflexión de los legisladores y se harán las recomendaciones necesarias, dijo el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín. Al inicio de la sesión, Morena exigió una disculpa pública para Ariel Juárez, pero el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, sostuvo: “Para que haya desagravio, debe haber agravio. El PRI no agravió a nadie en los términos que están considerando”.

*La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue posible debido a que la justicia mexicana no llevó a cabo una investigación eficiente para esclarecer esas agresiones cometidas por policías, y por tanto los presuntos responsables de los hechos no han sido castigados. Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres -aunque el número de agraviadas fue mayor– llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Coridh el 17 de septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. En víspera de que la corte analice el caso –este jueves y viernes–, en el contexto de su 120 periodo de sesiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas.

*El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México admitió el recurso que interpuso la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, para que la Procuraduría General de la República (PGR) atienda la denuncia que interpuso en contra de Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), investigado por presuntos actos de corrupción que cometieron funcionarios mexicanos para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht. La legisladora reprocha la tardanza procesal de la PGR en la impartición de la justicia. A mediados de agosto diputados de Morena denunciaron ante la PGR a Lozoya Austin, y revelaron en su momento que desde abril pasado el gobierno de Brasil notificó a su par mexicano, por medio de una carta, que el exfuncionario habría recibido sobornos de dicha empresa.

*El gobierno venezolano afirmó este martes que comenzó el pago de intereses de su deuda externa, además de los realizados la semana pasada por los bonos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en respuesta a agencias calificadoras que declararon un impago parcial de sus compromisos. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció que las recientes sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) representan un golpe de Estado internacional contra su país. Este inicio del pago de intereses del servicio de la deuda externa es una estrategia del presidente Nicolás Maduro para eludir el cerco brutal que le fue impuesto por Washington y sus aliados, afirmó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

*Televisa y Fox Sports, entre otras compañías de televisión, pagaron sobornos a dirigentes del futbol a cambio de conseguir derechos de transmisión de torneos internacionales, testificó el martes el ex director ejecutivo de una empresa argentina de publicidad deportiva durante un juicio en Estados Unidos sobre corrupción en el balompié. El argentino Alejandro Burzaco, ex ejecutivo de la firma Torneos y Competencias, declaró que las compañías Fox Sports, Televisa, Media Pro, Tv Globo, Full Play Argentina y Traffic pagaron sobornos para obtener los derechos de transmisión de la Copa América y otros torneos. Como evidencia del delito, la fiscalía presentó un acuerdo firmado en 2008 para que una sociedad formada entre Fox y la compañía de Burzaco pagara 3.7 millones de dólares a un holding empresarial con sede en las islas Turks y Caicos para canalizar el dinero. Las autoridades dijeron que el acuerdo fue firmado por un ex ejecutivo de Fox. Cuando le preguntaron a quién mantenía al tanto de los sobornos, Burzaco respondió Fox Pan American Sports… Fox Sports. Con ese mecanismo, la cadena obtuvo influencias y los derechos para transmitir su señal en Argentina y en otras partes del mundo, agregó. Fox Sports no respondió de inmediato a una solicitud al respecto. Televisa indicó que no comentará hasta que tenga más información sobre el caso.

*Desde el 2 de octubre, un día después del referendo de independencia, empezó en Cataluña la retirada de empresas. Primero cambiaron sólo el domicilio social y después la sede fiscal. Informes confirmaron que la huida de los empresarios siguió a la intervención del gobierno español. En la actualidad, más de mil compañías ya no tributan en la región autonómica y más de 2 mil 500 cambiaron su domicilio social. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, denunció que una avalancha de mensajes procedentes Rusia y Venezuela difundieron noticias falsas contra España y en favor de la independencia catalana. Subrayó que hablaba de personas y no de gobiernos, e hizo énfasis en que esta maniobra no viene del Kremlin. La inestabilidad política, la incertidumbre jurídica y las turbulencias sociales son los argumentos de empresarios pequeños, medianos y grandes que en estas semanas abandonaron Cataluña ante el conflicto con el Estado español. El origen fue el referendo de independencia, en el que 90 por ciento de ciudadanos que acudieron a las urnas –38 por ciento del electorado– apoyó el proyecto de secesión unilateral impulsado por el ex presidente catalán Carles Puigdemont.

– 15 –

*El día de hoy, con 4 votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, lo que coarta indirectamente la libertad de expresión de los medios, al restringírseles convenios publicitarios del Gobierno. Ahora el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

*Frente a la radical propuesta de Estados Unidos que pretende la terminación súbita del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en cinco años, México propondrá un mecanismo más riguroso de evaluación, pero en positivo, anunció el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Pongámosle más rigor a las evaluaciones, pero no un mecanismo de terminación automática, dijo el funcionario en una entrevista radiofónica. Recordó que el secretariado del TLCAN tiene la responsabilidad de hacer evaluaciones periódicas del tratado pero no las ha hecho de forma sistemática. A diferencia de las cuatro rondas anteriores y por primera vez desde que comenzó la renegociación, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, no asistirán a la quinta ronda porque así lo acordaron con Guajardo, en reuniones paralelas al Foro de Cooperación Asia Pacífico, que tuvieron la semana pasada en Vietnam, informó la Secretaría de Economía. El funcionario ponderó que esa es una de las respuestas que México presentará en la renegociación del TLCAN, cuya quinta ronda se llevará a cabo esta semana en la capital mexicana.

*México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que muestra las mayores desigualdades en el ingreso que perciben las familias. También donde se registra la más alta tasa de homicidios e, igualmente, la nación en que la mayoría de sus ciudadanos considera que la corrupción es generalizada en todo el gobierno. Aun con ese panorama, los mexicanos se cuentan entre quienes están más satisfechos con la vida que llevan, al mismo nivel que están los suecos o los australianos, según un estudio del organismo, al que pertenecen 34 de las naciones más desarrolladas del mundo. En el país, 83 de cada 100 personas considera que la corrupción es generalizada en todo el gobierno, la proporción más alta para el conjunto de naciones que integran la organización, que es de 56 por cada 100 personas. Publicado este miércoles, el informe ¿Cómo es la vida?, elaborado por la OCDE, detalló que 20 por ciento de los mexicanos que se encuentra en la parte más alta de la pirámide del ingreso en el país gana 10 veces más que aquellos que están en el opuesto, en el 20 por ciento de la base. Esta brecha hace de México el país con la mayor desigualdad en el ingreso familiar. Es la misma relación que existe en el caso de Chile.

*Noam Chomsky, uno de los mayores referentes en la vida intelectual de Estados Unidos, dibujó la catástrofe que se aproxima en el mundo si continúa la evolución del cambio climático como hasta ahora. Estamos construyendo el asteroide que va a provocar la sexta extinción, como hace 650 millones de años otro asteroide provocó la quinta extinción de la vida en el planeta. En seguida se refirió a cómo los gobiernos de México y Estados Unidos están poniendo su granito de arena para que esto ocurra. Y se refería a la forma en que el gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó inmediatamente después de dar a conocer el hallazgo de un yacimiento con 350 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, hace algunas semana. Se anticipó que traerían al país nuevas tecnologías para explotar esa riqueza. Y acercarnos un poco más al desastre.

En la sala Nezahualcoyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seis de los estudiosos más autorizados sobre temas de medio ambiente, calentamiento global, y economía debatieron ante un auditorio repleto el tema del simposio Los acosos a la civilización: de muro a muro.

*El matrimonio de menores es una realidad que se presenta en México pese a que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) prohíbe dicha unión. Según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), entre 2010 y 2015, 225 mil 51 mujeres y 45 mil 837 hombres de entre 15 y 17 años de edad se casaron o viven con sus parejas, en tanto que en el mismo periodo 10 mil 256 niñas y 343 varones de menos de 15 años hicieron lo propio. Durante el foro Matrimonio infantil: dimensiones, causas y efectos, que se realizó ayer en el Museo de Memoria y Tolerancia, se advirtió que esta problemática afecta sobre todo a las niñas y adolescentes. Datos de organizaciones civiles reportan que en el país hay más de 6.8 millones de mujeres que se casaron o se unieron antes de cumplir los 18 años. Tan sólo en 2015 se contabilizaron más de 300 mil niñas, niños o adolescentes de entre 12 y 17 años que vivían en pareja. Los expertos coincidieron en señalar que la unión conyugal antes de la mayoría de edad vulnera derechos de los menores, como educación, salud y desarrollo personal.

– 16 –

*El escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, quien públicó su primer cuento a la edad de 14 años, se convirtió ayer en el primer autor centroamericano en ser reconocido con el máximo galardón de la literatura en español, el Premio Cervantes. El jurado expuso que le otorgó el premio por aunar en su obra la narración y la poesía; el rigor del observador y el actor, y por reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en obra de arte. En entrevista telefónica con La Jornada, dijo que dedica la distinción a su país y a la región. Se reconoció heredero de Rubén Darío.

*El jefe del Ejecutivo federal promulgó Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ante representantes de grupos civiles y colectivos que participaron en la elaboración de la ley, Peña Nieto admitió que en esta materia también tengo una enorme frustración. Patentizó su solidaridad con los familiares de las víctimas ante el dolor que representa no encontrar a un familiar, y previó que con el esfuerzo de sociedad e instituciones se aprobó un nuevo marco legal que marcará un antes y un después en las desapariciones forzadas, una de las experiencias más dolorosas para un ser humano. Para entonces, representantes de las organizaciones –que transmitieron vía redes sociales el encuentro privado en Los Pinos– ya habían externado su censura a la inacción del Estado ante un dolor que cambió sus vidas, pues la promulgación de la ley es sólo el reconocimiento de la magnitud de la crisis humanitaria, consideró Grace Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.

*Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido. En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en contra de 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana.

*Un pequeño cuadro del artista florentino Leonardo da Vinci, el ya célebre Salvator Mundi, pulverizó todos los récords del mercado de arte, al ser rematado por la casa Christie’s en 450.3 millones de dólares. Bastaron apenas 19 minutos para que el lienzo de cinco siglos de alcanzara la astronómica cifra, reduciendo a cenizas el récord anterior en remates, de 179.4 millones de dólares por “Les femmes d’Alger (Versión O)”, de Pablo Picasso, alcanzado en un remate en 2015. La propia Christie’s esperaba que Salvator Mundi recaudara unos 100 millones de dólares. El cuadro, de 65 por 45 centímetros pintado sobre una base de nogal, había sido negociado por apenas 45 libras esterlinas en 1958. El cuadro fue atribuido a Leonardo por un grupo de expertos en 2005.