Semana 47 | NOVIEMBRE

– 18 –

*El director general del servicio de telefonía, cable e internet de Izzi Telecom, Adolfo Lagos Espinosa, fue asesinado a balazos esta tarde en el Estado de México durante un intento de asalto. Los primeros reportes señalan que Lagos fue agredido por un grupo de personas armadas cuando hacía un recorrido en bicicleta en la carretera Pirámides-Tulancingo. Posteriormente el ejecutivo fue trasladado al hospital de especialidades en Villa de las Flores, Coacalco, donde fue declarado su deceso. Adolfo Lagos se integró a Televisa en el año 2013 y fue directivo de los bancos Serfin, Bancomer y Santander.

*A 10 días de que concluya el periodo de Agustín Carstens en el Banco de México, el presidente Enrique Peña Nieto no ha enviado aún al Senado la propuesta de quién ocupará ese cargo, pese a los llamados que desde hace días han formulado los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). El coordinador panista, Fernando Herrera, pidió que el Ejecutivo federal remita de inmediato la propuesta, y con ello coincidió el coordinador del PRD, Luis Sánchez. Ambos insistieron en que ello es necesario para dar certidumbre a la economía. Tenemos ya mucho retraso en este tema, creo que porque en Los Pinos están entrampados en quién será su propuesta de gobernador del Banco de México, insistió el perredista, quien rechazó la posibilidad de que el decano de la junta de gobierno de este organismo asuma el mando.

*El consejo nacional del PAN aprobó ayer ir en coalición electoral con los partidos que forman el Frente Ciudadano por México (FCM) –PRD y Movimiento Ciudadano– para los comicios de 2018 y que su comisión permanente y el Comité Ejecutivo Nacional aprueben el convenio de alianza que se negocie con estas fuerzas políticas, en el cual se deberá incluir el método para seleccionar al candidato presidencial. También avaló la plataforma electoral que defenderá como parte del FCM, en la cual fueron excluidos temas en los que no tienen coincidencias los partidos políticos, como el aborto o los matrimonios del mismo sexo.

*La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó dejar en suspenso la aprobación del convenio de coalición electoral del Frente Ciudadano por México (FCM), que incluye a PAN y Movimiento Ciudadano, después de que un bloque de corrientes, entre ellas Vanguardia Progresista –vinculada al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera– exigió un método democrático para elegir al candidato presidencial, y rechazó cualquier intento por cedérsela al panista Ricardo Anaya. Los perredistas resolvieron no abandonar las mesas de negociación, al delegar su representación en la presidente del partido, Alejandra Barrales. Ante ello, acordaron que el consejo nacional apruebe este domingo la plataforma electoral –en que dejan fuera las banderas históricas del PRD, como aborto y matrimonios igualitarios– y plan de gobierno del FCM. Los consejeros nacionales avalaron la convocatoria para elegir candidatos a la Presidencia de la República –perfilada para Mancera–, así como al Senado y a la Cámara de Diputados. Determinaron que en las listas de representación proporcional debe ir algún integrante de los sectores indígena, migrante, diversidad sexual y otros.

*El líder de la oposición venezolana y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma aterrizó ayer en el aeropuerto de Barajas de esta capital, donde fue recibido por una pequeña delegación de ciudadanos de su país y por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Horas después el gobernante español, Mariano Rajoy, lo recibió en la residencia oficial, La Moncloa, en un gesto de desafío al gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con el que mantiene una relación áspera desde hace años. La cancillería venezolana emitió un comunicado, en el cual expresó: El soporte que el gobierno español otorga al señor Ledezma no es más que la continuación de una larga lista de agresiones e injerencias que se comenten contra el pueblo y el gobierno bolivariano, y se convierte en un acto inamistoso contra las instituciones democráticas de Venezuela.

*Fallece Malcolm Young, fundador y alma musical de la banda de hard rock AC/DC.

– 19 –

*El inescrutable y maligno Charles Manson falleció este domingo en el hospital Mercy de Bakersfield (California) por causas naturales. Tenía 83 años y un pasado que nunca dejó de intimidar al presente. Entre julio y agosto de 1969, Manson y sus acólitos, bautizados como La Familia, se sumergieron en una espiral de sangre, sexo y rock que acabó en nueve asesinatos, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses. Fueron crímenes colectivos, orgías satánicas, aberraciones apocalípticas que asestaron una cuchillada feroz al mundo hippy. Tras años de amor y paz, Manson y los suyos tomaron de la mano a una sociedad cambiante e ingenua y la llevaron de viaje por las tinieblas.

*El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, Silvestre de la Toba Camacho, y su hijo, Fernando de la Toba Lucero, fueron asesinados en un ataque en el que resultaron heridas su esposa e hija. El ombudsman local y su familia viajaban en una camioneta cuando minutos antes de las 19:00 horas fueron atacados a balazos por desconocidos que los interceptaron en la calle Forjadores, ubicada en zona comercial de esta ciudad, informaron fuentes policiacas. Dentro del vehículo quedaron el cuerpo del ombudsman sudcaliforniano, de 47 años, y el de su hijo, de 20. Heridas, su esposa Silvia Lucero, de 47 años, y su hija, Silvia de la Toba Lucero, de 17, fueron trasladadas en ambulancia al hospital general Juan María de Salvatierra. La familia no llevaba escolta.

*El cardenal Norberto Rivera Carrera lamentó la existencia de un feminismo que rechaza la maternidad y la familia. “La maternidad se presenta con frecuencia como esclavitud, la familia como fruto de la ideología burguesa y la feminidad como trampa inventada por los hombres para dominar. Un feminismo así nos llevaría a una sociedad de alienados, a una en la que con el pretexto de la igualdad nadie tendría identidad.” Señaló que con frecuencia la mujer siente que lo propio y distintivo suyo se desprecia y se ironiza, y confío en que las mujeres de nuestros días descubran su propia identidad, pongan a trabajar sus talentos y ocupen el lugar que les corresponde en la familia, en la sociedad y en nuestra iglesia.

*Andrés Manuel López Obrador llamó a militantes y simpatizantes a reforzar la organización y mantener la unidad en Morena, porque es cierto que vamos 15 puntos arriba, pero se va a intensificar la guerra sucia. Que nadie se sienta excluido. Todos hacemos falta. Después que ayer el cuarto Congreso Nacional Extraordinario de Morena aprobó el Proyecto alternativo de nación 2018-2024, confirmó que Ricardo Monreal Ávila decidió quedarse entre nosotros, anuncio que generó un aplauso de los asistentes, aunque el delegado en Cuauhtémoc optó por no asistir al encuentro en el Auditorio Nacional.

*Los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Ricardo Anaya; de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acudieron ayer al Instituto Nacional Electoral donde formalizaron su intención de crear una coalición electoral y expusieron que el pasado fin de semana, en reuniones por separado de los tres partidos, se autorizó que vayan en alianza. En dicho acto, Anaya y Barrales propusieron una renta básica universal, que dé ingresos por el simple hecho de ser mexicanos, para combatir la pobreza y la desigualdad. En privado, los recibió primero el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y en acto público estuvieron presentes el consejero Benito Nacif, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo y Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

*El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que si la elección del candidato del Frente Ciudadano por México no se realiza con un método abierto, democrático y transparente, él no participará en dicho proceso. Si se pretende, de cualquier manera, hacer una decisión por dedazo o por imposición, yo no estoy dispuesto, manifestó en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde enfatizó que lo que no puede haber es una simulación en ese proceso, porque las simulaciones caen por su propio peso y la ciudadanía no se va a dejar engañar. El mandatario recordó que el frente deberá cumplir los compromisos por los que fue creado, es decir, la formación de un gobierno de coalición, con participación ciudadana en el proyecto, y una contienda para elegir a quien representará a dicha alianza en 2018.

*Con un registro de dos mil 764 asesinatos, octubre ha sido el mes más violento no sólo del sexenio en curso sino de las dos décadas recientes, cuando se inició el recuento de incidencia delictiva en el país. En los 10 primeros meses del año el acumulado de víctimas de homicidio doloso es de 23 mil 978; la mitad de las entidades de la República tuvieron alzas en crímenes de este tipo perpetrados la mayoría con armas de fuego. Las 2 mil 764 muertes fueron registradas, en conjunto, en 2 mil 238 averiguaciones previas o investigaciones abiertas por las procuradurías y fiscalías estatales. La diferencia de cifras (número de averiguaciones previas y de víctimas) se explica porque en un solo expediente pueden incluirse uno o más fallecimientos. Con el recuento anterior, 2017 se perfila como el año más violento desde 1997.

*El salario mínimo se incrementará de 80.04 a 88.36 pesos a partir del primero de diciembre del presente año. Es decir, tendrá un aumento de poco más de ocho pesos diarios. Este ajuste significará que más de un millón 271 mil trabajadores que perciben ese ingreso ganarán 2 mil 650 pesos con 80 centavos al mes, según el acuerdo logrado por los representantes sectoriales ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

*Un operativo de búsqueda nacional e internacional, que incluye más de 15 buques, 10 aviones y diversos equipos con tecnología de punta, se desplegó con la finalidad de encontrar al submarino de la armada argentina ARA San Juan, en la zona del Golfo San Jorge, en aguas del Atlántico sur, que lleva perdido seis días, mientras aumenta la desesperación por encontrarlo antes de que se termine la reserva de oxígeno. En un nuevo comunicado de prensa, la Armada informó que aún no hay rastros del submarino y el capitán Enrique Balbi explicó que una balsa que se avistó y dos bengalas blancas no son del ARA San Juan, pero aseguró que siguen el rastro de una posible segunda balsa, desde donde se podrían haber activado luces de emergencia.

*El pintor oaxaqueño Francisco Toledo anunció que la fase de recepción de donaciones para los miles de damnificados en el Istmo a causa de los sismos del 7 y 19 de septiembre ya se cerró. Reportó que a la fecha en la cuenta bancaria a su nombre hay 14 millones 301 mil 822 pesos. Con estos recursos se podrán seguir manteniendo 45 comedores comunitarios en servicio hasta enero del año próximo.

*Un agente de la Patrulla de Fronteras de EU, identificado como Rogelio Martínez, murió este domingo en Van Horn (Texas) y otro resultó herido de gravedad mientras patrullaban el sector de Big Bend, una zona limítrofe con México, anunció la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) en un comunicado de prensa. Pese a la falta de información y que aún no se conocen las circunstancias del fallecimiento, el presidente Donald Trump aprovechó el incidente para insistir en la controvertida construcción de un muro entre Estados Unidos y México.

Después de 37 años en el gobierno, el presidente zimbabuense Robert Mugabe dejará el cargo. Enfrentado a un juicio político en el parlamento, el único mandatario que ha conocido el país desde su independencia en 1980 y el jefe de Estado de mayor edad del mundo habría anunciado su renuncia, de acuerdo con el líder del congreso. Después de que despidiera al vicepresidente Emmerson Mnangagwa y ante una gestión cada vez más marcada por la corrupción y la represión, Mugabe fue detenido por militares y su partido le dio un ultimátum para que renunciara, el cual primero ignoró en un discurso el domingo pasado. Sin embargo, la crisis no termina con su salida, pues desde hace algunos años había dudas respecto a quién podría asumir el mando del país africano.

– 20 –

Se llevó a cabo el Desfile Cívico-Deportivo con motivo del 107 Aniversario de la Revolución Mexicana, al que asistieron más de 17 mil espectadores, evento en el que además, el gobernador Martín Orozco Sandoval entregó el Premio Estatal del Deporte 2017 a destacados deportistas de alto rendimiento, “Ustedes, los ganadores del Premio Estatal del Deporte y cada uno de los habitantes de este gran estado, son el rostro del Aguascalientes real, de ese Aguascalientes por el que vale la pena levantarse una y otra vez, las veces que sea necesario, para transformarlo”, refirió Orozco Sandoval

– 21 –

*El último de los tres hombres señalados por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra bosnia fue sentenciado hoy a prisión de por vida. Ratko Mladic, general apodado el Carnicero de Bosnia, fue hallado culpable de diez de los once delitos que se le achacaban por comandar las fuerzas armadas responsables de cometer, entre otras cosas, la peor matanza en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial –la masacre de unos 8000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica– y atrocidades como el asedio de tres años a Sarajevo, la capital de Bosnia.

*La Fiscalía de Perú allanó ayer varios hogares e inmuebles en Lima como parte de su investigación de la operación Lava Jato, que empezó en Brasil al descubrirse que empresas como la constructora Odebrecht habían pagado sobornos a varios funcionarios y empresarios. En Perú se sospecha que Odebrecht llegó a pagar 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014 a diversos funcionarios; ya hay investigaciones al respecto contra el expresidente Ollanta Humala, en prisión preventiva, y el exmandatario Alan García. Este último acaba de ser citado a comparecer el próximo 11 de diciembre ante la comisión de Lava Jato en el congreso.

*Uber anunció que dos hackers robaron los datos de 57 millones de cuentas de usuarios y de conductores, desde teléfonos, direcciones de correo y nombres completos, en 2016. Los piratas informáticos después le exigieron a la empresa un pago de 100 mil dólares para eliminar sus copias de esos datos, según empleados de Uber. El exdirector de sistemas, de acuerdo con las fuentes, no solo avaló que se hiciera el pago, que fue escondido como parte de los fondos que las empresas tecnológicas a veces dan a expertos informáticos que encuentran vulnerabilidades, sino que buscó a los hackers después para conminarlos a firmar acuerdos legales de confidencialidad con el fin de que no dijeran nada.

*La Cruz Roja terminó de realizar, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, los análisis de ADN de 121 tumbas sin identificar de caídos de la guerra de las Malvinas. Las exhumaciones y análisis forman parte de un proyecto para que todos esos fallecidos recuperen su identidad y dejen de ser un “soldado argentino solo conocido por Dios”, como dice la inscripción en las lápidas. Los resultados serán entregados al gobierno el próximo 1 de diciembre, casi un año después del acuerdo para realizar las labores en el cementerio de Darwin, y la Secretaría de Derechos Humanos argentina entregará la información a los familiares.

– 22 –

*El gobierno de Enrique Peña Nieto mantendrá un comportamiento ejemplar en los comicios de 2018, cumplirá con su obligación de dar resultados y aprovechará este año para continuar trabajando, afirma el responsable de Comunicación Social de Los Pinos, Eduardo Sánchez Hernández. En términos políticos, puntualiza, esta administración procederá en el próximo proceso electoral de acuerdo a lo que la ley mandata, guste o no. El vocero presidencial no mueve un ápice su respuesta sobre cómo caminará la actual gestión federal en los meses por venir. Un gobierno es actor en los términos de la ley, ni más ni menos, como lo son también los partidos políticos y los candidatos, dice.

*Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, presentó ayer al titular de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, como uno de los mexicanos más talentosos y preparados, con una trayectoria impecable y cuya gestión ha dado rumbo y estabilidad al país. “Es el único mexicano junto a Plutarco Elías Calles en haber ocupado cuatro secretarías distintas en dos gobiernos diferentes”, agregó el canciller en una alocución que a más de uno hizo levantar las cejas, pues parecía el destape de Meade como candidato presidencial del PRI. Durante la reunión anual con los embajadores extranjeros, que de manera inusual se abrió a la prensa y se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuando generalmente se efectúa en los estados con la finalidad de que los diplomáticos conozcan más sobre el país, Videgaray fue pródigo en elogios al secretario de Hacienda, quien junto al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es uno de los más mencionados para abanderar al PRI en los comicios presidenciales de 2018.

*Larry Nassar, exmédico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, se declaró culpable en siete acusaciones de abuso sexual que enfrenta de por lo menos 120 casos que se han revelado en meses recientes y que incluyen a reconocidas gimnastas. Para todos los involucrados, les digo lo siento terriblemente, dijo Nassar, de 54 años, durante una audiencia en el condado de Ingham, en el estado de Michigan. El médico aceptó los cargos por abusar de siete mujeres, seis de ellas gimnastas, cuando aún eran menores de edad. Gimnastas como Aly Raisman, Gabby Douglas, Jamie Dantzscher, Jessica Howard y Jeanette Antolin, todas medallistas olímpicas, han acusado al ex médico de la Federación de haber abusado de ellas cuando tenían entre 13 y 16 años, con tocamientos indebidos durante sesiones en su consultorio.

– 23 –

*No se despisten, el PRI no elige a su candidato por aplausos o elogios, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al comentar lo que pareció el destape del titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, por parte del canciller Luis Videgaray Caso. Antes de encabezar el acto principal con motivo del Día de la Armada en este puerto, personal de Comunicación Social de Presidencia de la República manifestó a los representantes de los medios de comunicación que el mandatario tenía interés en hacer un comentario, y el tema fue hablar de la candidatura presidencial del PRI. Cuando comenzó la entrevista, los reporteros lanzaron una pregunta directa: ¿Qué opinión le merece el destape de Videgaray? Peña Nieto respondió: “A ver, no. Yo creo que andan bien despistados todos. Porque yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, y seguro estoy, a partir de aplausos y elogios”.

*El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició ayer formalmente la carrera por la candidatura presidencial, con la publicación de la convocatoria a un proceso interno de selección, que confirma la participación de militantes o simpatizantes, e incluye una precampaña de dos meses, que culminará con la elección, en convención nacional de 19 mil 100 delegados, el 18 de febrero de 2018. La convocatoria se emitió un día después de que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, prácticamente destapó al titular de Hacienda, José Antonio Meade –su compañero desde los tiempos en que estudiaban en el Instituto Tecnológico Autónomo de México–, y de que el presidente Enrique Peña Nieto atajó que el PRI no elige a sus candidatos por aplausos y elogios. Los términos de la convocatoria separan con claridad el mecanismo para recibir las solicitudes de militantes y de simpatizantes –desde hoy y hasta el 30 de noviembre– a partir de las reformas de la 22 asamblea nacional, que retiró los candados con objeto de admitir en la contienda interna a no priístas, como Meade.

*La Comisión Ejecutiva del Frente Ciudadano por México (FCM) no ha logrado destrabar el método de selección de su candidato a la Presidencia, pero estima que en las próximas dos semanas estará definido, justo cuando Alejandra Barrales deje la dirigencia del PRD y entre de lleno a la disputa por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La indefinición del FCM tuvo su primer efecto ayer, cuando el Partido Nueva Alianza (Panal) retiró su ofrecimiento de sumarse a la coalición, porque pasaron 50 días sin recibir respuesta formal a sus planteamientos de consensuar un proyecto de nación, una plataforma política clara y promover mecanismos abiertos e incluyentes, con la finalidad de que cada partido pudiera proponer candidatos. El dirigente del Panal, Luis Castro Obregón, pretendía que se considerara a Gabriel Quadri como aspirante a Los Pinos, en un contexto en el que el panista Ricardo Anaya se apuntala como virtual candidato del frente.

*Dolor y furia fue la reacción de los desesperados familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que desapareció en el Atlántico sur el pasado 15 de noviembre, cuando un jefe de la Marina utilizando un lenguaje científico les comunicó sobre un evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión, lo que sonó a burla, ya que la tragedia se resumía en una corta frase: el sumergible explotó. Por eso los gritos y los insultos que no dejaron que se acabara de leer el informe en la base naval de Mar del Plata revelaron un profundo descontento que iba mucho más allá de esta tragedia. Nos engañaron, lo sabían porque fue el mismo día 15 que esto sucedió, fueron perversos, mataron a los nuestros, gritaron. Jesica Gopar, esposa del tripulante Fernando Santilli, dijo que hablando con personal de la Armada les dijeron directamente que la nave podría haber estallado y nos aconsejaron llevar flores al mar. Añadió que cuando fue a la base a recibir apoyo sicológico sólo le ofrecieron un vaso de agua y una pastilla.

*Los abogados del exasesor de seguridad nacional estadounidense Michael Flynn ya no planean dialogar con los abogados de la Casa Blanca. Flynn está siendo investigado por vínculos con funcionarios rusos que no habían sido completamente revelados y forma parte de la pesquisa especial sobre la posible colusión electoral con Moscú, encabezada por el fiscal especial Robert Mueller. De acuerdo con cuatro personas al tanto de las discusiones entre la defensa del exasesor y los abogados del gobierno estadounidense, el contacto que tenían para hablar de esta investigación fue finalizado en los últimos días, lo que podría indicar que Flynn posiblemente haya llegado a un acuerdo con el equipo de Mueller a cambio de dar información o que estaría negociando un pacto de este tipo. Antes de ser nombrado asesor de la Casa Blanca, Flynn estuvo muy involucrado en la campaña electoral de Donald Trump; promovió mejorar los vínculos con Rusia e incluso fue una de las personas que ideó el lema “Estados Unidos primero”.

*Dos policías hondureños fueron detenidos ayer y acusados de haber encubierto el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, quien fue asesinada hace año y medio después de una aparente campaña de intimidación y, posiblemente, de un homicidio planeado que habría sido coordinado entre agentes del gobierno y ejecutivos de una empresa que quería construir una represa en territorio indígena. La detención de los policías sucede a pocos días de las elecciones presidenciales en Honduras, en las que se prevé que sea reelegido Juan Orlando Hernández. Tanto él como familiares de su antecesor, Porfirio Lobo, han sido señalados por un informante de la DEA de haber recibido dinero del narcotráfico.

*El cantante y letrista de jazz Jon Hendricks, quien como parte del trío Lambert, Hendricks & Ross popularizó el estilo vocalese que agregaba letra a piezas instrumentales, falleció a los 96 años. Su hija Aria Hendricks confirmó la noticia del deceso a The New York Times. Hendricks se hizo famoso en las décadas de 50 y 60 con Dave Lambert y Annie Ross. Su trío multirracial fue una agrupaciones de jazz cantado y su influencia se vio en estrellas posteriores como Joni Mitchell y Manhattan Transfer. El primer álbum del trío, Sing a Song of Basie, fue muy elogiado por su empleo del vocalese, en el cual las voces imitan las partes instrumentales. Hendricks escribió las letras para temas de Count Basie y los tres grababan sus voces en capas en lugar de emplear coristas.

– 24 –

*¿Quiénes lo asesinaron?, ¿cuál fue el móvil? y ¿por qué no hay ningún detenido?, son las preguntas que Griselda Triana lanzó durante el homenaje que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) preparó a su esposo Javier Valdez, asesinado hace seis meses en Culiacán, cuando salía de la redacción donde trabajaba. La cita fue a las 11 de la mañana en el Jardín Botánico de Culiacán, donde minutos antes se fueron congregando familiares, amigos y alguno que otro desconocido del periodista, pero que lo sienten tan cerca, marcados quizá por alguna historia que Javier Valdez narró en alguno de sus libros o textos periodísticos. El homenaje lo organizaron las embajadas de Reino Unido, Alemania, Suecia y Canadá, encabezado por Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Giancarlo Summa, del Centro de Información de las Naciones Unidas.

*Con una superficie de 14.8 millones de hectáreas, el Archipiélago de Revillagigedo –integrado por las islas Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión– es desde ayer, con la firma del decreto presidencial correspondiente, el área natural protegida (ANP) más grande de América del Norte. En una ceremonia en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso de México con los esfuerzos globales para conservar el medioambiente en beneficio de todas las personas y de todas las naciones. Con esta declaratoria, añadió, en esa zona quedará prohibida toda la actividad pesquera, la extracción de cualquier recurso natural y la construcción de infraestructura hotelera.

*Blanche Petrich, reportera fundadora de La Jornada, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2016 en la categoría Trayectoria, por su trabajado en distintos medios impresos por más de 40 años. También fue reconocido, entre las nueve categorías consideradas en la convocatoria, El Siglo de Torreón, en noticia, por el trabajo titulado Les piden negar el hambre, de René Arellano, relacionado con la manipulación de los resultados de un instrumento de medición oficial de la pobreza en México. En fotografía, la agencia Cuartoscuro fue reconocida por la imagen Indiferencia, de Isaac Esquivel Monroy, por trascender el registro informativo de una cobertura fotoperiodística y proponer una lectura interpretativa irónica del ánimo social mediante los gestos de los personajes.

*Milicianos islamistas abrieron fuego e hicieron estallar bombas en una mezquita sufista (una rama del islam) cerca del Sinaí en Egipto, lo que ha dejado, hasta el momento, 235 muertos y 110 heridos, según el medio estatal egipcio MENA. Los atentados de este tipo son relativamente frecuentes en iglesias de cristianos coptos, pero no contra mezquitas. El ataque en Bir al Abd ya es uno de los más mortíferos en la historia moderna del país. El Estado Islámico, responsable de algunos ataques contra los coptos, había amenazado a sufistas recientemente en Bir al Abd, pero el grupo nunca había atentado contra una mezquita en la zona.

*Después de la revelación de que se registró una explosión catastrófica cerca de donde desapareció el submarino argentino ARA San Juan el pasado 15 de noviembre, los esfuerzos de búsqueda con equipos multinacionales ahora están enfocados en rastrillajes del fondo del mar. El anuncio del estallido, cuya causa aún se desconoce, conmocionó a las familias de los 44 tripulantes a bordo y a integrantes de la Armada Argentina reunidos en la base naval de Mar del Plata. Varios han acusado que el submarino, construido en 1983, estaba en mal estado. El presidente Mauricio Macri dio hoy un discurso a la nación en el que declaró: “hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables”. Añadió que la búsqueda continuará y que habrá una investigación a fondo sobre lo sucedido.

*Emmerson Mnangagwa es el nuevo presidente zimbabuense, tan solo el segundo de esa nación desde su independencia. Mnangagwa, antes vicepresidente, asumió el cargo después de la renuncia de Robert Mugabe, quien había estado en el cargo durante 37 años y era el jefe de Estado de mayor edad del mundo antes de ser detenido en un aparente golpe. “No debemos ser rehenes de nuestro pasado”, dijo Mnangagwa, mano derecha de Mugabe durante medio siglo, en su discurso de investidura. “Al pasado, pasado, y abracémonos todos para definir un nuevo destino para nuestro querido Zimbabue”. Sin embargo, no queda claro si las cosas realmente serán distintas. Mugabe había sido criticado por una gestión cada vez más corrupta y represora, y el mismo Mnangagwa, apodado Cocodrilo, ha sido señalado de actos represivos.

*Honduras acudirá a votar este domingo en unas elecciones en las que se prevé que sea reelegido el presidente Juan Orlando Hernández. Esa reelección ha causado algo de escozor dado que un intento previo de un presidente hondureño de buscar la reelección terminó con Manuel Zelaya siendo destituido del cargo. De hecho, la reelección está prohibida en la Constitución de Honduras. Con Hernández ha disminuido la tasa de homicidios, aunque la pobreza todavía se resiente en muchas partes del país. De cara a las elecciones también ha salido información posiblemente comprometedora de Hernández, como el que fue mencionado por un informante de la DEA –que tiene un historial polémico en Honduras– como alguien que posiblemente recibió dinero del narcotráfico. En su gestión también ha habido casos de alto perfil de policías corruptos y de autoridades coludidas con empresarios que posiblemente planearon el homicidio de la activista Berta Cáceres.

*Hoy se cumple exactamente un año desde que fue firmada formalmente la paz en Colombia después de que un primer acuerdo fuera rechazado en las urnas. ¿Qué avances ha habido en ese año? Entre otras cosas, el presidente Juan Manuel Santos ahora es premio nobel, los exguerrilleros batallan para reintegrarse y los programas de sustitución de cultivos han tenido varios tropiezos –con manifestaciones de cocaleros que terminaron por ser mortíferas–. El líder guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ahora quiere encabezar la candidatura de las Farc, reformulada como partido político, y hoy dijo en una entrevista radial que la paz sí ha enfrentado dificultades pero que eso requiere que las partes sigan dialogando.

*La actriz Uma Thurman, que por años trabajó en películas producidas por Miramax cuando Harvey Weinstein estaba a cargo del estudio, rompió su silencio al sumarse a la lista creciente de mujeres que han denunciado por acoso y abuso sexual al magnate hollywoodense -que incluso habría contratado a espías para prevenir que salieran a la luz las historias-. Sin dar detalles, Thurman publicó una imagen de ella en una escena Kill Bill Vol. 2 en la que se dirige en auto a, ahora sí, matar a Bill. La leyenda de la imagen le desea un feliz Día de Acción de Gracias a “todos, excepto tú, Harvey, y todos tus conspiradores malvados. Me da gusto que esto vaya lento, no te mereces una bala”.